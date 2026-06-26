Асен Василев: Бюджет 2026 сякаш не е писан от правителството, а от олигархията

Имам чувството, че бюджетът не е писан от българското правителство, а от българската олигархия. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев във връзка с представения от кабинета "Радев" проект за бюджет за 2026 г.

Замразява се минималната заплата, замразяват се майчинските, помощите за деца, минимална пенсия, но в същото време се вдига максималният осигурителен доход. Т.е. замразяват се правата, а се увеличават задълженията, заяви Василев.

Спестява се и от църквата, спестява се от всички, които карат автомобили, защото се вдигат тол таксите с 30%. Изчислили са, че тези пари от тол таксите до 2028 г. да станат 50 млн. евро заплати. В проектобюджета за 2026 година бюджетът на Висшия съдебен съвет е с 250% по-висок, ще се дадат 65 млн. повече. Т.е. всичко, което вземат от тол таксите, го вземат и го дават на ВСС за "добре свършена работа", добави той.

С 1,5 млрд. евро се вдигат парите за издръжка – командировки, коли, канцеларски материали, кафета и т.н. Общините ще получат 1 млрд. евро, там няма проблеми. Не е ясно къде обаче ще отидат останалите 1,6 млрд. евро, записани в капиталовите разходи, подчерта лидерът на "Продължаваме промяната".

Замразяват се доходите на хората, затруднява се бизнесът и се отваря един водопад за строителни фирми и за издръжка, допълни той.

Асен Василев коментира и действията на управляващите по избора на нов състав на Висшия съдебен съвет.

Няма проблеми да е по-бавна процедура за ВСС, даже е по-добре, за да има повече време за проучване на кандидатите, но се вижда, че голяма част от критериите изпаднаха от закона и се каза, че ще се заложат в правилата за избор на ВСС. Нека да видим. Ако това стане, може да се се гарантира, че ще бъдат избрани по-честни хора, които да си свършат по-качествено работата, отбеляза Василев.

Ние ще издигнем кандидати, но няма да гласуваме за кандидатите по квотен принцип – "вие си гледайте вашите, ние ще си гледаме нашите". Ще държим кандидатите да са независими. Има достатъчно време да се проучат кандидатите и те най-малкото да не са спорни, каза още лидерът на "Продължаваме промяната.