Асен Василев: Бюджет 2026 сякаш не е писан от правителството, а от олигархията

Имам чувството, че бюджетът не е писан от българското правителство, а от българската олигархия. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев във връзка с представения от кабинета "Радев" проект за бюджет за 2026 г.
Замразява се минималната заплата, замразяват се майчинските, помощите за деца, минимална пенсия, но в същото време се вдига максималният осигурителен доход. Т.е. замразяват се правата, а се увеличават задълженията, заяви Василев.
Спестява се и от църквата, спестява се от всички, които карат автомобили, защото се вдигат тол таксите с 30%. Изчислили са, че тези пари от тол таксите до 2028 г. да станат 50 млн. евро заплати. В проектобюджета за 2026 година бюджетът на Висшия съдебен съвет е с 250% по-висок, ще се дадат 65 млн. повече. Т.е. всичко, което вземат от тол таксите, го вземат и го дават на ВСС за "добре свършена работа", добави той.
С 1,5 млрд. евро се вдигат парите за издръжка – командировки, коли, канцеларски материали, кафета и т.н. Общините ще получат 1 млрд. евро, там няма проблеми. Не е ясно къде обаче ще отидат останалите 1,6 млрд. евро, записани в капиталовите разходи, подчерта лидерът на "Продължаваме промяната".
Замразяват се доходите на хората, затруднява се бизнесът и се отваря един водопад за строителни фирми и за издръжка, допълни той.
Асен Василев коментира и действията на управляващите по избора на нов състав на Висшия съдебен съвет.
Няма проблеми да е по-бавна процедура за ВСС, даже е по-добре, за да има повече време за проучване на кандидатите, но се вижда, че голяма част от критериите изпаднаха от закона и се каза, че ще се заложат в правилата за избор на ВСС. Нека да видим. Ако това стане, може да се се гарантира, че ще бъдат избрани по-честни хора, които да си свършат по-качествено работата, отбеляза Василев.
Ние ще издигнем кандидати, но няма да гласуваме за кандидатите по квотен принцип – "вие си гледайте вашите, ние ще си гледаме нашите". Ще държим кандидатите да са независими. Има достатъчно време да се проучат кандидатите и те най-малкото да не са спорни, каза още лидерът на "Продължаваме промяната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бюджет на МВР, МО, съд ит.н
Коментиран от #12
18:02 26.06.2026
2 Дзак
18:03 26.06.2026
3 Без майтап
18:03 26.06.2026
4 Сталин
18:03 26.06.2026
5 бай мишок
и тиквите се чудеха къде изчезнаха към 7 милиарда
поне тук в сайта го бяха писали навремето
ние помним
18:04 26.06.2026
6 тази ТИМ
18:05 26.06.2026
7 Мнение на
18:05 26.06.2026
8 Калоян Методиев бивш шеф на кабинета
Тези буквално се гаврят с народа! Брутално! Увеличават двойно парите за ВСС в бюджета до космическата сума от 108 милиона евро. Самият ВСС иска 53 милиона за издръжка! Министерски съвет ги вдига двойно. Прочетете пак цифрите! Потресаващи и изобличаващи!
Радев си планира двойно по-скъп частен ВСС.
🔦 Сега си спомнете какви ги говореха за съдебни реформи, справедливост, прозрачност, нов ВСС, нов морал в Съдебната система...
🏏 Прогресистите си организират своя съдебно-прокурорска бухалка с милионни финансови инжекции през бюджета. От данъкоплатците. Миналият октомври, в предходния бюджет, от ВСС си поискаха заплатите им да станат (с добавките за дрехи, постигнати резултати и т.н.) от 10 500 на 12 500 евро на месец. Стана огромен скандал! Протести!
⬆️ Сега прогресистите вдигат мизата двойно в подготовка за своя си съвет. Двойно! И вчера гласуваха в парламента магистратите да не декларират офшорни сметки и членство в тайни организации. Защо ли?!
🤝 Това означава, че може вече да са договорили гласовете за новия състав! Да видим кои ще са юдо-съучастниците!
💣 Бомба след бомба гърмят от този несправедлив бюджет. И ясно се виждат заготовки за усвояване на власт. Няма реформи. Няма съкращения. Няма социална политика. Няма стимули за икономиката. Има само репресии за народа.
За тях са си оставили хранилки, празни чекове, увеличаване на заплати (чл.3) и целенасочено бетониране чрез привилегии за съдебна система, силови струк
Коментиран от #11
18:07 26.06.2026
9 кокор спецова
18:07 26.06.2026
10 Калоян Методиев
🏏 Прогресистите си организират своя съдебно-прокурорска бухалка с милионни финансови инжекции през бюджета. От данъкоплатците. Миналият октомври, в предходния бюджет, от ВСС си поискаха заплатите им да станат (с добавките за дрехи, постигнати резултати и т.н.) от 10 500 на 12 500 евро на месец. Стана огромен скандал! Протести!
⬆️ Сега прогресистите вдигат мизата двойно в подготовка за своя си съвет. Двойно! И вчера гласуваха в парламента магистратите да не декларират офшорни сметки и членство в тайни организации. Защо ли?!
🤝 Това означава, че може вече да са договорили гласовете за новия състав! Да видим кои ще са юдо-съучастниците!
💣 Бомба след бомба гърмят от този несправедлив бюджет. И ясно се виждат заготовки за усвояване на власт. Няма реформи. Няма съкращения. Няма социална политика. Няма стимули за икономиката. Има само репресии за народа.
За тях са си оставили хранилки, празни чекове, увеличаване на заплати (чл.3) и целенасочено бетониране чрез привилегии за съдебна система, силови структури, НАП.
⛔️ Прогресистите стягат примката в държавата за диктатура. Това, което правят не е безобидно! Не бъдат ли спрени навреме ни чакат мрачни дни.
18:07 26.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Шапкарски бюджет
До коментар #1 от "Бюджет на МВР, МО, съд ит.н":Облагодетелства 100 000 отбрани чантаджии, за сметка на 6 000 000 обикновенни българи
18:08 26.06.2026
13 Анонимен
Коментиран от #14
18:10 26.06.2026
14 Стойко
До коментар #13 от "Анонимен":Обратните трябва да се покрепяте 😂
18:13 26.06.2026
15 Тити
18:13 26.06.2026
16 Студент - революционер
С какво ще се похвалим на колегите наесен?! А?
Другарят Асен да каже!
18:14 26.06.2026
17 Ама
Коментиран от #38
18:16 26.06.2026
18 Каримански
18:16 26.06.2026
19 Ехо муции
18:17 26.06.2026
20 Тошко
18:19 26.06.2026
21 Трябваше
18:20 26.06.2026
22 Гражданин
18:20 26.06.2026
23 Най добрият
18:21 26.06.2026
24 Капитан Андреево
18:23 26.06.2026
25 Голям мерак
18:24 26.06.2026
26 Горски
средна брутна заплата - 3000евро
2% клас вместо 0.6% както е за всички останали;
20 брутни при пенсия вместо 2 както е за всички останали;
60 дни отпуск вместо 20 както е за всички останали;
почивни, пътни, квартирни, дрехи, телефони, порцион и тн и тн работа - зероу, нул, нихт, хич биля, ето къде е проблема, но никой не смее да пипа там Ето хронологията:
1. Надуваме балона, менкаме в статистиката и чакаме ЕЦБ да ни спасява със заеми.
2. Сменя се властта.
3. Още незапочнали да управляват новите вадят реалните данни за дереждето.
4. Довчерашното статукво ревва: Аууу тези разсипаха държавата. Пичове, няма как новия тренер да разсипе отбора за 1 ден. Ваши са трансферите и стратегията до тук.
Ако трябва да сме по-директни - кафевите гащи са на рози който току що ги е издул.
18:25 26.06.2026
27 Селски пенсионер
18:26 26.06.2026
28 Асен Василев
18:28 26.06.2026
29 Мнение
18:28 26.06.2026
30 Шапкаря
18:31 26.06.2026
31 Асен
18:38 26.06.2026
32 В България !
Винаги Така !
НС е винаги Пълно !
Със Слуги На Олигархията !
18:39 26.06.2026
33 Дориана
18:43 26.06.2026
34 Баш софиянец
18:49 26.06.2026
35 Шапкар и ЗКПЧ
Ще има за техните олигарси увеличение на капиталовите разходи с много. Това означава обществени поръчки за нашите хора. Ще гепят и парите от ЕС.
За другите - повишение на такси и акцизи, на минималния и максималния осигурителен доход, на винетки, на данъци за второ жилище, на ток, вода, местни данъци и такси, на данък дивидент.
Прогнозите за 2027 г. са за спад на растежа на икономиката и висока инфлация.
БНБ със сигурност ще повиши основния лихвен процент, икономическата активност ще спадне.
18:52 26.06.2026
36 Асен
19:04 26.06.2026
37 ДОЧУТО
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ ДНАЛ на КоРА на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он - г. г. , НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "БА ХУ РА" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
19:04 26.06.2026
38 Ти да видиш
До коментар #17 от "Ама":Те сами няма да се ометат.
19:05 26.06.2026
39 Ти да видиш
До къде ни докараха - да кажа, че Кокори е прав.
19:06 26.06.2026
40 Баба Вуна
19:09 26.06.2026