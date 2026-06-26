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Асен Василев: Бюджет 2026 сякаш не е писан от правителството, а от олигархията

Асен Василев: Бюджет 2026 сякаш не е писан от правителството, а от олигархията

26 Юни, 2026 17:57 1 208 40

  • асен василев-
  • бюджет-
  • правителство-
  • олигархия-
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  • българия

В проектобюджета за 2026 година бюджетът на Висшия съдебен съвет е с 250% по-висок, ще се дадат 65 млн. повече. Т.е. всичко, което вземат от тол таксите, го вземат и го дават на ВСС за "добре свършена работа"

Асен Василев: Бюджет 2026 сякаш не е писан от правителството, а от олигархията - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имам чувството, че бюджетът не е писан от българското правителство, а от българската олигархия. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев във връзка с представения от кабинета "Радев" проект за бюджет за 2026 г.

Замразява се минималната заплата, замразяват се майчинските, помощите за деца, минимална пенсия, но в същото време се вдига максималният осигурителен доход. Т.е. замразяват се правата, а се увеличават задълженията, заяви Василев.

Спестява се и от църквата, спестява се от всички, които карат автомобили, защото се вдигат тол таксите с 30%. Изчислили са, че тези пари от тол таксите до 2028 г. да станат 50 млн. евро заплати. В проектобюджета за 2026 година бюджетът на Висшия съдебен съвет е с 250% по-висок, ще се дадат 65 млн. повече. Т.е. всичко, което вземат от тол таксите, го вземат и го дават на ВСС за "добре свършена работа", добави той.

С 1,5 млрд. евро се вдигат парите за издръжка – командировки, коли, канцеларски материали, кафета и т.н. Общините ще получат 1 млрд. евро, там няма проблеми. Не е ясно къде обаче ще отидат останалите 1,6 млрд. евро, записани в капиталовите разходи, подчерта лидерът на "Продължаваме промяната".

Замразяват се доходите на хората, затруднява се бизнесът и се отваря един водопад за строителни фирми и за издръжка, допълни той.

Асен Василев коментира и действията на управляващите по избора на нов състав на Висшия съдебен съвет.

Няма проблеми да е по-бавна процедура за ВСС, даже е по-добре, за да има повече време за проучване на кандидатите, но се вижда, че голяма част от критериите изпаднаха от закона и се каза, че ще се заложат в правилата за избор на ВСС. Нека да видим. Ако това стане, може да се се гарантира, че ще бъдат избрани по-честни хора, които да си свършат по-качествено работата, отбеляза Василев.

Ние ще издигнем кандидати, но няма да гласуваме за кандидатите по квотен принцип – "вие си гледайте вашите, ние ще си гледаме нашите". Ще държим кандидатите да са независими. Има достатъчно време да се проучат кандидатите и те най-малкото да не са спорни, каза още лидерът на "Продължаваме промяната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бюджет на МВР, МО, съд ит.н

    42 7 Отговор
    Техите огромни заплати не се пипат, осигуровки не се плащат , мунчовщина

    Коментиран от #12

    18:02 26.06.2026

  • 2 Дзак

    12 7 Отговор
    А как го разбра.

    18:03 26.06.2026

  • 3 Без майтап

    32 18 Отговор
    Радев е разочарован. Той мислеше че като дойде на власт ще краде по десет милиарда годишно, а то се оказа че има за крадене само девет милиарда.

    18:03 26.06.2026

  • 4 Сталин

    19 33 Отговор
    Марш бе чukuджия

    18:03 26.06.2026

  • 5 бай мишок

    15 23 Отговор
    що пък ти за кратко време кат беше фин министър
    и тиквите се чудеха къде изчезнаха към 7 милиарда
    поне тук в сайта го бяха писали навремето
    ние помним

    18:04 26.06.2026

  • 6 тази ТИМ

    19 13 Отговор
    кукла на конци направи всичко на обратно на това което обеща.4 години през крив макарон.

    18:05 26.06.2026

  • 7 Мнение на

    15 17 Отговор
    мазен амбреаж довечера близал топките на олигархията!

    18:05 26.06.2026

  • 8 Калоян Методиев бивш шеф на кабинета

    34 7 Отговор
    На Радев -

    Тези буквално се гаврят с народа! Брутално! Увеличават двойно парите за ВСС в бюджета до космическата сума от 108 милиона евро. Самият ВСС иска 53 милиона за издръжка! Министерски съвет ги вдига двойно. Прочетете пак цифрите! Потресаващи и изобличаващи!

    Радев си планира двойно по-скъп частен ВСС.

    🔦 Сега си спомнете какви ги говореха за съдебни реформи, справедливост, прозрачност, нов ВСС, нов морал в Съдебната система...

    🏏 Прогресистите си организират своя съдебно-прокурорска бухалка с милионни финансови инжекции през бюджета. От данъкоплатците. Миналият октомври, в предходния бюджет, от ВСС си поискаха заплатите им да станат (с добавките за дрехи, постигнати резултати и т.н.) от 10 500 на 12 500 евро на месец. Стана огромен скандал! Протести!

    ⬆️ Сега прогресистите вдигат мизата двойно в подготовка за своя си съвет. Двойно! И вчера гласуваха в парламента магистратите да не декларират офшорни сметки и членство в тайни организации. Защо ли?!

    🤝 Това означава, че може вече да са договорили гласовете за новия състав! Да видим кои ще са юдо-съучастниците!

    💣 Бомба след бомба гърмят от този несправедлив бюджет. И ясно се виждат заготовки за усвояване на власт. Няма реформи. Няма съкращения. Няма социална политика. Няма стимули за икономиката. Има само репресии за народа.

    🪎 За тях са си оставили хранилки, празни чекове, увеличаване на заплати (чл.3) и целенасочено бетониране чрез привилегии за съдебна система, силови струк

    Коментиран от #11

    18:07 26.06.2026

  • 9 кокор спецова

    13 23 Отговор
    а аз какъв съм боклук..... бих подарила милиарди на крайна..... а за вас еьин гол Х И

    18:07 26.06.2026

  • 10 Калоян Методиев

    25 8 Отговор
    Тези буквално се гаврят с народа! Брутално! Увеличават двойно парите за ВСС в бюджета до космическата сума от 108 милиона евро.
    🏏 Прогресистите си организират своя съдебно-прокурорска бухалка с милионни финансови инжекции през бюджета. От данъкоплатците. Миналият октомври, в предходния бюджет, от ВСС си поискаха заплатите им да станат (с добавките за дрехи, постигнати резултати и т.н.) от 10 500 на 12 500 евро на месец. Стана огромен скандал! Протести!

    ⬆️ Сега прогресистите вдигат мизата двойно в подготовка за своя си съвет. Двойно! И вчера гласуваха в парламента магистратите да не декларират офшорни сметки и членство в тайни организации. Защо ли?!

    🤝 Това означава, че може вече да са договорили гласовете за новия състав! Да видим кои ще са юдо-съучастниците!

    💣 Бомба след бомба гърмят от този несправедлив бюджет. И ясно се виждат заготовки за усвояване на власт. Няма реформи. Няма съкращения. Няма социална политика. Няма стимули за икономиката. Има само репресии за народа.

    🪎 За тях са си оставили хранилки, празни чекове, увеличаване на заплати (чл.3) и целенасочено бетониране чрез привилегии за съдебна система, силови структури, НАП.

    ⛔️ Прогресистите стягат примката в държавата за диктатура. Това, което правят не е безобидно! Не бъдат ли спрени навреме ни чакат мрачни дни.

    18:07 26.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шапкарски бюджет

    37 5 Отговор

    До коментар #1 от "Бюджет на МВР, МО, съд ит.н":

    Облагодетелства 100 000 отбрани чантаджии, за сметка на 6 000 000 обикновенни българи

    18:08 26.06.2026

  • 13 Анонимен

    29 5 Отговор
    Какви времена настанаха да съм за Василев не мога да го повярвам

    Коментиран от #14

    18:10 26.06.2026

  • 14 Стойко

    7 20 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Обратните трябва да се покрепяте 😂

    18:13 26.06.2026

  • 15 Тити

    30 4 Отговор
    Много точно казано Радев си е чист 100% комунист и няма да си зареже дръжките.

    18:13 26.06.2026

  • 16 Студент - революционер

    14 4 Отговор
    Аз пак да питам- във ваканция сме, в София сме на гости на мама и тате, времето е супер, всички джензита са на линия, бюджетът е скандален, на Желязков беше къде по добър, защо не протестираме по жълтите павета , поне едни палатки да опънем на Орлов мост?
    С какво ще се похвалим на колегите наесен?! А?
    Другарят Асен да каже!

    18:14 26.06.2026

  • 17 Ама

    27 3 Отговор
    разбира се , нали те финансираха мащабната предизборна кампания , режисираха обещанията , огромни лъжи , които Радевия повтаряше като навит с пружина ! Абсолютен позор , лъсна вече си бюджета , в който дори не са включени ползи за България и българите , а само за олигарсите ! Дефицитът е стряскащ и най - добре е да се омитат регресивните , преди катастрофата да стане страшна и непоправима !

    Коментиран от #38

    18:16 26.06.2026

  • 18 Каримански

    7 7 Отговор
    Влизай у затвора!

    18:16 26.06.2026

  • 19 Ехо муции

    5 9 Отговор
    Девет милиарда за седмица каде са ве мухльо

    18:17 26.06.2026

  • 20 Тошко

    21 3 Отговор
    Чичо Румен си връща борчове от предизборната кампания

    18:19 26.06.2026

  • 21 Трябваше

    7 2 Отговор
    "умната" Оризова да я сложат за финансова министърка, брилянтна "компетентност" по финанси сбъркала си е професията горката. И с такъв плам защитава бюджета дондев, След бюджета срещу сладураната седна един фъфлещ гербер да казва за некачествените магистрали. И когато тоя наглец изтърси, че виновен бил А.Ц Оризова изпадна в множествен орг Каква независима обективна журналистика. Браво Цуцке, браво Огризова

    18:20 26.06.2026

  • 22 Гражданин

    22 0 Отговор
    В България винаги е управлявала олигархията с 240 пионки и натискачи на копчета

    18:20 26.06.2026

  • 23 Най добрият

    18 3 Отговор
    Финансов министър

    18:21 26.06.2026

  • 24 Капитан Андреево

    12 2 Отговор
    Ако си върне държавата от ръцете на мафията ще има пари за всички

    18:23 26.06.2026

  • 25 Голям мерак

    19 3 Отговор
    Да управляват но не знаят как

    18:24 26.06.2026

  • 26 Горски

    12 2 Отговор
    военни и полицаи:

    средна брутна заплата - 3000евро
    2% клас вместо 0.6% както е за всички останали;
    20 брутни при пенсия вместо 2 както е за всички останали;
    60 дни отпуск вместо 20 както е за всички останали;
    почивни, пътни, квартирни, дрехи, телефони, порцион и тн и тн работа - зероу, нул, нихт, хич биля, ето къде е проблема, но никой не смее да пипа там Ето хронологията:

    1. Надуваме балона, менкаме в статистиката и чакаме ЕЦБ да ни спасява със заеми.
    2. Сменя се властта.
    3. Още незапочнали да управляват новите вадят реалните данни за дереждето.
    4. Довчерашното статукво ревва: Аууу тези разсипаха държавата. Пичове, няма как новия тренер да разсипе отбора за 1 ден. Ваши са трансферите и стратегията до тук.
    Ако трябва да сме по-директни - кафевите гащи са на рози който току що ги е издул.

    18:25 26.06.2026

  • 27 Селски пенсионер

    20 2 Отговор
    Гласувахме им доверие за да работят за нас а те работят пак за чорбаджии

    18:26 26.06.2026

  • 28 Асен Василев

    2 11 Отговор
    За мен канцеларските материали са капиталови разходи защото си слагам от зад химикалките

    18:28 26.06.2026

  • 29 Мнение

    20 2 Отговор
    Бюджерарите на Радев са некадърни и, ако имат малко акъл, да попритиснат огромното си его и да поканят Асен Василев да им направи бюджета, за да не се мъчат и те, и да мъчат целия български народ. Няма по-добър бюджетар от Асен Василев.

    18:28 26.06.2026

  • 30 Шапкаря

    5 10 Отговор
    Смешен си беше и такъв си остана, затова не те харесват хората. Благодари на тези дето ти дадоха депутатската заплата и си затваряй устата.

    18:31 26.06.2026

  • 31 Асен

    3 7 Отговор
    вече пожизнено е в гупата на обикалящите студията!

    18:38 26.06.2026

  • 32 В България !

    7 0 Отговор
    Не Е Ли ?

    Винаги Така !

    НС е винаги Пълно !

    Със Слуги На Олигархията !

    18:39 26.06.2026

  • 33 Дориана

    2 12 Отговор
    Асен Василев да не продължава да се излага и да вземе да млъкне. Защо не излязат той и Мирчев пред цяла България и да кажат защо още от първия ден от политическа завист и омраза саботират Новото правителство и защо отново се съюзиха с ГЕРБ и ДПС. На следващите избори отпадат от Парламента Отиват при предателските партии ИТН и БСП.

    18:43 26.06.2026

  • 34 Баш софиянец

    1 8 Отговор
    Тоз пульо е причина за огромните липси на пари, както и за приемането ни в еврозоната с разни мушингии и против волята на българския народ. Сплетничеше с урсулите, договаряше се за гепачка и т.н. Така че сега да мълчи и да си завре физиономията и телесата някъде на скрито.

    18:49 26.06.2026

  • 35 Шапкар и ЗКПЧ

    9 1 Отговор
    правят бюджет!

    Ще има за техните олигарси увеличение на капиталовите разходи с много. Това означава обществени поръчки за нашите хора. Ще гепят и парите от ЕС.

    За другите - повишение на такси и акцизи, на минималния и максималния осигурителен доход, на винетки, на данъци за второ жилище, на ток, вода, местни данъци и такси, на данък дивидент.

    Прогнозите за 2027 г. са за спад на растежа на икономиката и висока инфлация.
    БНБ със сигурност ще повиши основния лихвен процент, икономическата активност ще спадне.

    18:52 26.06.2026

  • 36 Асен

    2 0 Отговор
    Ако бюджетът мине ми кажете Асан!

    19:04 26.06.2026

  • 37 ДОЧУТО

    4 0 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШЕ НАПОСЛЕДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ ДНАЛ на КоРА на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он - г. г. , НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "БА ХУ РА" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    19:04 26.06.2026

  • 38 Ти да видиш

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ама":

    Те сами няма да се ометат.

    19:05 26.06.2026

  • 39 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Те сами няма да се ометат.
    До къде ни докараха - да кажа, че Кокори е прав.

    19:06 26.06.2026

  • 40 Баба Вуна

    0 2 Отговор
    Към , разбирачев, видяхме те колко струваше, сега ти гледай.

    19:09 26.06.2026

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