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Любомир Каримански осъди Асен Василев за клевета

Любомир Каримански осъди Асен Василев за клевета

26 Юни, 2026 21:09 1 001 12

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Двамата трябва да заплатят и разноски за касационната инстанция. Каримански 1227,10 евро, а Асен Василев - 1009, 80 евро

Любомир Каримански осъди Асен Василев за клевета - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любомир Каримански, който е член на Управителния съвет на БНБ, е осъдил на три инстанции Асен Василев за клевета. Това съобщи самият той в своя фейсбук публикация.

Бившият финансов министър трябва да заплати на Каримански сумата от 2556, 46 евро (равностойността на 5000 лева), става ясно от решението на съда. Като първоначалният иск е бил за 10 хил. лева. Делото е заради изказване на Асен Василев от 9 април 2022 г., в предаването "Седмицата" по "Дарик радио", че с подпис на Каримански са откраднати 1 000 000 лева от вложител на банката, чийто изпълнителен директор е бил.

Според ВКС след изказването на Асен Василев Каримански бил ядосан, притеснен, чувствал се унизен и омерзен от казаното от лидера на "Продължаваме промяната". Разстроил се емоционално, затворил се в себе си и не желаел да комуникира с близки, приятели и дори със семейството си. Интервюто породило съмнение у неговите колеги от парламентарната група на ИТН и останалите относно моралните му качества. Получил безсъние и чувство на тревожност, но не било доказано да е получил посттравматично стресово разстройство, казват магистратите.

Двамата трябва да заплатят и разноски за касационната инстанция. Каримански 1227,10 евро, а Асен Василев - 1009, 80 евро.

Ето какво написа и самият Каримански:

"Четири годишен съдебен процес с финален успех! Спечелването на дело в съда - на три съдебни инстанции за клевета и очерняне на професионалното достойнство и лична чест - представлява най-висшата степен на реабилитация, доказвайки, че обективната истина надделява над злонамерените лъжи", посочва той.

"На 23.06.2026 година Върховният касационен съд, I-во гражданско отделение 3-ти състав, окончателно осъди Асен Василев за клеветническите твърдения, отправени към мен преди почти 4 години.

Благодаря на българския съд, че разпозна истината и произнесе справедлива присъда.

Благодаря на адвокат Валя Гигова и екипа ѝ за професионализма и перфектната защита в съда през тези трудни за мен 4 години.

Клеветническите твърдения срещу мен и опитите да бъда очернен, причиниха огромни лични и професионални трудности, но днешното решение потвърждава, че злословието и набедяването не вземат превес над истината", казва още Каримански.

Той публикува и няколко цитата от мотивите на съда:

„...Правата, установени в чл. 39, чл. 40 и чл. 41 от Конституцията на Република България и в чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи - право на свободно изразяване и разпространяване на мнение, право на разпространяване на информация, свобода на печата и другите средства за масова информация, не са абсолютни и неограничени. Съдържанието им не включва възможност за разпространяване на клевети, нито отправяне на обиди. Упражняването им не може да накърнява репутацията, доброто име, честта и достойнството на другиго, свързано е с редица отговорности и е допустимо да бъде обусловено от предвидени в закона, с цел защита правата и доброто име на другите, ограничения и санкции. Нарушаването на посочените граници и разпространяването на невярна информация с опозоряващ характер, както и на обидни квалификации, поражда деликтна отговорност по чл. 45 или чл. 49 ЗЗД и задължение за обезщетяване на злепоставеното лице. Гражданската отговорност за клевета и обида и реализирането ѝ е средство за защита на честта, личното достойнство, доброто име, репутацията и представлява ограничение на правото на свободно изразяване и разпространяване на мнение и на разпространяване на информация. Публично разпространеното невярно изявление за извършено от дадено лице деяние, покриващо състава на престъпление, не може да се окачестви като оценъчно съждение и винаги излиза извън границите на добросъвестното упражняване на правото на изразяване и разпространение на мнение и на свободата на словото. Въпреки възприетите по-широки граници на допустима критика към публични личности, свободата на изразяване на мнение спрямо тях не е безгранична, а ограничена до възможността да бъдат засегнати неоправдано честта и достойнството на конкретната личност чрез отправяне на клевета или нанасяне на обида. ..."


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муткурова , Пазарджик

    6 4 Отговор
    Кой го интересува Тея ...е ....ла съм ги

    21:11 26.06.2026

  • 2 Каримански

    11 11 Отговор
    е един мошеник. Това, което твърди Асен Василев е вярно. Наистина показаха и документа на измамата. Дори и човекът. Този е от ИТН- партията на Радев.

    21:13 26.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гиди маймун мръсен

    8 4 Отговор
    Не му е за пръв път. Аскойския пандишпан е свикнал до осъждат и да го .... откъм гърба

    21:16 26.06.2026

  • 5 Цвете

    9 0 Отговор
    А КОЙ СЪД ЩЕ ОСЪДИ МАГНИТСКИ ЗА КТБ И БУЛГАРТАБАК? ЧЕСТЕН ЛИ НИ Е СЪДЪТ В БЪЛГАРИЯ? ИМА ЛИ СМЕЛОСТ НЯКОЙ, КОЙТО Е ЗАПОЗНАТ С ИСТОРИЯТА НА ГРАБЕЖА ДА ЗАВЕДЕ ДЕЛО ЗА КРАЖБИТЕ НА ВЕКА В БЪЛГАРИЯ?! ДАНО. 🐷🫵🤔🚔👨‍🎓

    21:17 26.06.2026

  • 6 Знаем

    6 2 Отговор
    Вече всички за подписа на Карамански на клошар да изтегли 1 милион ле.Какво се правиш на омерзен,ти сам се поставяш в тази ситуация и го играе артиста на обиден.Срга сигурно ще драпа и за шеф на БНБ и иска да си измие оср... Лице.Ако съм на тебе Карамански няма да си коментирам гафа.Резил.Личи си много си нахален.Нямаш работа в БНБ след такъв гаф.Както и онзи ,който се намърда от ДПС ,който беше министър на финансите и допусна кражбата на КГБ.Какво да очакваш от такава институция като БНБ ,като вътре има ненадеждни и компрометирани кадри?Ами те и нея може да ошушкат.

    21:21 26.06.2026

  • 7 Тралала

    7 3 Отговор
    Всички знаем, че икономическото чудо, Асан Василев е нищо повече от един абсолютен, продажен и невероятно нагъл- измамник. Тоя, разправяше как ще ни замерят с рози, как сме щели да освободим 80 МИЛИАРДА от борда и ще бленуваме девици, как мразят прасе касичките, но ги подкрепят за еврото...

    21:22 26.06.2026

  • 8 Гледай ги само

    4 0 Отговор
    Лешперите с кви глупости се занимават.А кога ще видим в затвора всички виновни за лъжливите показатели и за незаконното ни набутване в г....ей....зоната , които половин година ни дуднаха ,че сме богати и сме готови за еврото????!!!!????

    21:25 26.06.2026

  • 9 Я, и се гордее...

    5 0 Отговор
    Бивш Директор на Банка, в която е извършено престъпление...
    В мутренска България, ако си свидетел на престъпление, българския съд и прокуратура като нищо ще те опандизи.
    -"Фактите: Казусът касае сума от близо 1,2 милиона лева. Парите са изплатени на каса по силата на подписано споразумение с лице, представило се за законен управител на фирма клиент.
    Измамата: Впоследствие се оказва, че въпросното лице е подставен управител (социално слаб гражданин), използван в схема за източване. Сам по себе си подписът на Каримански върху документите е бил част от стандартните оперативни процедури на банката след одобрение от съответните правни и експертни дирекции.

    21:27 26.06.2026

  • 10 СПЕЦоф

    6 2 Отговор
    НА АСЕНКА И ДРЕМЕ НА КЛИ-Т- ОРА

    21:30 26.06.2026

  • 11 Браво на Каримански

    6 1 Отговор
    Помним лъжите на този крадец, брат му лъжеца кирил петков и останалата лъжлива гмеж от ПП и ДБ!

    21:41 26.06.2026

  • 12 Каримански вън от БНБ

    2 6 Отговор
    А бе не можете да го изцапате Асен с тези кагебейски номера.
    Там ли му е подписа на Каримански в документа.Ама било стандартна бланка.Брей!
    Активираха се се пак да го заплашват, точно по време на БЮДЖЕТА, да му запушат устата.
    Започваме да подозираме, че и Прогресивна България са замесени в трагедията и убийствата на Петрохан, в мероприятието срещу ПП.

    21:41 26.06.2026

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