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Николай Нанков: Шишков подписа договорите за мантинелите

Николай Нанков: Шишков подписа договорите за мантинелите

26 Юни, 2026 18:29 1 409 29

  • николай нанков-
  • иван шишков-
  • мантинели-
  • строителство-
  • пътища

Колко къса памет имат настоящите управляващи спрямо служебния кабинет на Радев през 2023 година, когато служебен регионален министър беше Иван Шишков?

Николай Нанков: Шишков подписа договорите за мантинелите - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всички действащи договори за текущи ремонти и поставяне на мантинели по републиканската пътна мрежа са сключени от бившия служебен регионален министър Иван Шишков, заяви в петък в ефира на bTV депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков. Бившият министър от кабинета „Борисов 3“ критикува остро изявленията на президентската институция и призова за спиране на политиканстването на фона на растящия брой жертви при катастрофи в страната.

Нанков изтъкна, че през месеците март, април и май на текущата година се отчита 30 процента ръст на жертвите при пътнотранспортни произшествия спрямо предходни периоди.

"Колко къса памет имат настоящите управляващи спрямо служебния кабинет на Радев през 2023 година, когато служебен регионален министър беше Иван Шишков? Договорите, по които се работи и в момента за монтиране на мантинели, са сключвали именно в кабинета на Шишков. Това е публична информация", посочи депутатът.

Той апелира към институциите за засилен контрол и адекватни мерки. "Без контрол не може. Щом правителството има пълно мнозинство в парламента, нека направят правилните неща, виждаме, че неправителствените организации дават разумни предложения", допълни Нанков.

Депутатът от ГЕРБ-СДС категорично отхвърли спекулациите за мащабни поръчки на завишени цени, назовавайки ги манипулация.

"Нищо вярно няма в тезите за поръчки за мантинели за над 1 милиард евро, защо Радев говори с манипулирани данни - има поръчка за 490 милиона евро. Шишков не може да борави с цифри, той бърка милиони, милиарди"

Според предоставената от Нанков информация, процедурата за мантинелите не е прекратена. От всички позиции в нея, само в една участниците са били отстранени, докато за останалите пет има подадени жалби в Комисията за защита на конкуренцията.

"Договорите за текущите ремонти и поддържане - и двата договора са сключени лично от Шишков в служебния кабинет на Радев - за мантинелите от септември и октомври 2022 година, и за текущия ремонт и поддръжка е сключен в последния ден на Шишков като министър - вероятно това е случайно, убеден съм - на 6 юни 2023 година", заяви бившият регионален министър, като подчерта, че и до днес се работи със същите фирми и на същите цени.

Относно магистрала „Хемус“, Нанков опроверга твърденията за спрени инхаус процедури: "В началото на седмицата имаше грандиозен брифинг как били прекратени поръчки за инхаус договори по „Хемус“ - абсолютни лъжи! Новата методика, приета от Министерския съвет и всички ведомства, касае индексирането на разходите по реда на Закона за обществените поръчки, и тя не касае „Хемус“, пътя Видин-Мездра и други. Тази методика не се прилага и при заварени случаи. Защо трябва да се лъже, че нещо е прекратено, като то на практика не е?"

В края на своето участие Нанков обърна внимание на мащаба на сключените от Иван Шишков контракти, като отбеляза, че те възлизат на над 1,53 милиарда евро.

Той припомни, че наредбата, забраняваща поставянето на бетонови блокчета между пътните платна заради съображения за сигурност, е дело именно на екипа на Шишков. "Целта ѝ е била да се слагат мантинели, това е разработено именно от екипа на Шишков, който е и сключил договорите за мантинелите. ГЕРБ вече 5 години няма касателство към пътния сектор", завърши депутатът.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Автобусът от Своге

    17 10 Отговор
    Ногулайнанков, пак другите са му виновни.

    Коментиран от #5

    18:31 26.06.2026

  • 2 Дано да

    9 2 Отговор
    изгние в затвора...

    18:31 26.06.2026

  • 3 Гербер

    16 14 Отговор
    Добре, че са от ГЕРБ да направят хубави пътища!

    18:31 26.06.2026

  • 4 бою циганина

    13 5 Отговор
    знаех, че мантинелите са от фолио но трябвсше да трупам мазнини

    18:32 26.06.2026

  • 5 бабите ги уби

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Автобусът от Своге":

    шишиту ама се забрави всичко

    18:33 26.06.2026

  • 6 Дориана

    24 12 Отговор
    Николай Ненков говори преднамерени лъжи. Шишков може да е подписал договорите , но друг ги изпълнява. Кражбите и корупцията от Магистралите е запазена марка на ГЕРБ. Борисов още не е казал къде отидоха милионите в чували от Магистралите.

    Коментиран от #16

    18:34 26.06.2026

  • 7 Механик

    18 7 Отговор
    Погледнете тази физиономия. Какво достоинство излъчва, какъв интелект... Мани, мани!
    А на бас, че тоя не се мазни и краде само когато спи! А на бас, че лъже като за световно.
    А на бас, че във властта няма ни един дето да е по-свестен.

    18:35 26.06.2026

  • 8 Андрей Цеков

    15 5 Отговор
    ли ти строеше некачествените магистрали фъфлек несретен??? Огризкова се разтопи от кеф че плюеш "Промяната". Ех Нанков, ех кеф!

    18:35 26.06.2026

  • 9 Инвентарът

    12 4 Отговор
    на джипката се изока ехидно , зер той е по - стока от Шишков ? И двамата са с куп престъпения в"дейността" си !

    18:36 26.06.2026

  • 10 Шахкаря

    15 3 Отговор
    Самодоволна мутра. Злорадстват. Само гербер го може така хубаво.

    18:39 26.06.2026

  • 11 Хитрата сврака - чак до сливиците.

    7 3 Отговор
    Бай Ставри харесва Шишков.

    18:41 26.06.2026

  • 12 ЕК мушморок,

    17 7 Отговор
    ГЕРБ управлява нон стоп от 20год.Не се прави на луд.Всички сте за затвора.

    18:41 26.06.2026

  • 13 Корумпета

    6 3 Отговор
    и крадльовци сте всички

    18:41 26.06.2026

  • 14 Дзак

    5 1 Отговор
    В Германия няма ли бетонна стена между платната?

    Коментиран от #18

    18:41 26.06.2026

  • 15 Въх ! х х х х х х

    1 1 Отговор
    Сега съ си Вадим Очите !

    Единияп Некадърник !

    Обвинява !

    Другия !

    Некадърник !

    18:42 26.06.2026

  • 16 Две и две знаеш ли колко е?

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    В договора пише кой е възложител и кой - изпълнител. Няма как да се сменят. Договорът няма да е валиден. Питам те знаеш ли колко е две и две, защото второкласниците се справят с договорите. Може да не си стигнала дотам.

    Коментиран от #20

    18:43 26.06.2026

  • 17 Исторически факти

    3 1 Отговор
    Мармот...

    18:46 26.06.2026

  • 18 Джмок

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дзак":

    Има преграда, но има отделни платна за движение. Ето ти и определението за платно, да не ме питаш после
    ЗДВП, Допълнителни разпоредби

    6. По смисъла на този закон:
    ...
    3. "Платно за движение" е общата широчина на пътните ленти. Пътят може да има няколко платна за движение, видимо отделени едно от друго.

    18:47 26.06.2026

  • 19 Онзи

    4 0 Отговор
    Същият е И тоЯ е болук 💩

    18:48 26.06.2026

  • 20 Дориана

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Две и две знаеш ли колко е?":

    Много грешен коментар , точно изпълнителските фирми в по- голямата си част са свързани с ГЕР Кражбите идват точно от тях при изпълнението на поръчката дори не я изпълняват.

    18:49 26.06.2026

  • 21 Факти

    11 1 Отговор
    Шишков:

    1990 - завършва архитектура
    1992-2000- главен архитект на обшина Драгоман
    2002-2008 - главен архитект на район Банкя
    2008-2021 - главен архитек на район Триадица
    2021 - зам. министър на РРБ
    2022-2023 - министър на РРБ
    2026 - министър на РРБ

    Човек без никакъв опит излиза от университета и веднага става главен архитект, а след това министър. Човек, който реално никога не е практикувал професията си, а само е слагал подписи и печати където трябва. Типичен червен бок... Донев е същият. Целият кабинет Крадев са такива.

    18:49 26.06.2026

  • 22 Обективен

    4 4 Отговор
    А тоз църУУЛ е за 50г. Затвор ,и ден по малко.

    19:01 26.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хубав пич

    3 3 Отговор
    А бе първо иди на логопед да се научиш да говориш. Че само фъфлиш и нищо не ти се разбира.

    19:12 26.06.2026

  • 25 Дзак

    2 1 Отговор
    Не че, но нали има инженери пътно строителство. Те какво са избрали и предложили на министъра!

    19:18 26.06.2026

  • 26 Макробиолог

    3 1 Отговор
    Няма мантинела по света ,способна да удържи дори празен влекач с прицеп пътуващ с 90км/ч когато стълкновението е под ъгъл по голям от много острия.

    Коментиран от #29

    19:19 26.06.2026

  • 27 Ддд

    3 1 Отговор
    Отдавна казва, че Шишков е един измамник. Само като го слушате как мазно говори, трябва да го хващате че е измамник.

    19:21 26.06.2026

  • 28 Ласков

    0 1 Отговор
    Егати гнусното същество!

    19:22 26.06.2026

  • 29 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Макробиолог":

    А при ъгъл по-голям от много тъпия?

    19:27 26.06.2026

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