Николай Нанков: Шишков подписа договорите за мантинелите

Всички действащи договори за текущи ремонти и поставяне на мантинели по републиканската пътна мрежа са сключени от бившия служебен регионален министър Иван Шишков, заяви в петък в ефира на bTV депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков. Бившият министър от кабинета „Борисов 3“ критикува остро изявленията на президентската институция и призова за спиране на политиканстването на фона на растящия брой жертви при катастрофи в страната.

Нанков изтъкна, че през месеците март, април и май на текущата година се отчита 30 процента ръст на жертвите при пътнотранспортни произшествия спрямо предходни периоди.

"Колко къса памет имат настоящите управляващи спрямо служебния кабинет на Радев през 2023 година, когато служебен регионален министър беше Иван Шишков? Договорите, по които се работи и в момента за монтиране на мантинели, са сключвали именно в кабинета на Шишков. Това е публична информация", посочи депутатът.

Той апелира към институциите за засилен контрол и адекватни мерки. "Без контрол не може. Щом правителството има пълно мнозинство в парламента, нека направят правилните неща, виждаме, че неправителствените организации дават разумни предложения", допълни Нанков.

Депутатът от ГЕРБ-СДС категорично отхвърли спекулациите за мащабни поръчки на завишени цени, назовавайки ги манипулация.

"Нищо вярно няма в тезите за поръчки за мантинели за над 1 милиард евро, защо Радев говори с манипулирани данни - има поръчка за 490 милиона евро. Шишков не може да борави с цифри, той бърка милиони, милиарди"

Според предоставената от Нанков информация, процедурата за мантинелите не е прекратена. От всички позиции в нея, само в една участниците са били отстранени, докато за останалите пет има подадени жалби в Комисията за защита на конкуренцията.

"Договорите за текущите ремонти и поддържане - и двата договора са сключени лично от Шишков в служебния кабинет на Радев - за мантинелите от септември и октомври 2022 година, и за текущия ремонт и поддръжка е сключен в последния ден на Шишков като министър - вероятно това е случайно, убеден съм - на 6 юни 2023 година", заяви бившият регионален министър, като подчерта, че и до днес се работи със същите фирми и на същите цени.

Относно магистрала „Хемус“, Нанков опроверга твърденията за спрени инхаус процедури: "В началото на седмицата имаше грандиозен брифинг как били прекратени поръчки за инхаус договори по „Хемус“ - абсолютни лъжи! Новата методика, приета от Министерския съвет и всички ведомства, касае индексирането на разходите по реда на Закона за обществените поръчки, и тя не касае „Хемус“, пътя Видин-Мездра и други. Тази методика не се прилага и при заварени случаи. Защо трябва да се лъже, че нещо е прекратено, като то на практика не е?"

В края на своето участие Нанков обърна внимание на мащаба на сключените от Иван Шишков контракти, като отбеляза, че те възлизат на над 1,53 милиарда евро.

Той припомни, че наредбата, забраняваща поставянето на бетонови блокчета между пътните платна заради съображения за сигурност, е дело именно на екипа на Шишков. "Целта ѝ е била да се слагат мантинели, това е разработено именно от екипа на Шишков, който е и сключил договорите за мантинелите. ГЕРБ вече 5 години няма касателство към пътния сектор", завърши депутатът.