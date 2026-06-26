Николай Нанков: Шишков подписа договорите за мантинелите

Всички действащи договори за текущи ремонти и поставяне на мантинели по републиканската пътна мрежа са сключени от бившия служебен регионален министър Иван Шишков, заяви в петък в ефира на bTV депутатът от ГЕРБ-СДС Николай Нанков. Бившият министър от кабинета „Борисов 3“ критикува остро изявленията на президентската институция и призова за спиране на политиканстването на фона на растящия брой жертви при катастрофи в страната.
Нанков изтъкна, че през месеците март, април и май на текущата година се отчита 30 процента ръст на жертвите при пътнотранспортни произшествия спрямо предходни периоди.
"Колко къса памет имат настоящите управляващи спрямо служебния кабинет на Радев през 2023 година, когато служебен регионален министър беше Иван Шишков? Договорите, по които се работи и в момента за монтиране на мантинели, са сключвали именно в кабинета на Шишков. Това е публична информация", посочи депутатът.
Той апелира към институциите за засилен контрол и адекватни мерки. "Без контрол не може. Щом правителството има пълно мнозинство в парламента, нека направят правилните неща, виждаме, че неправителствените организации дават разумни предложения", допълни Нанков.
Депутатът от ГЕРБ-СДС категорично отхвърли спекулациите за мащабни поръчки на завишени цени, назовавайки ги манипулация.
"Нищо вярно няма в тезите за поръчки за мантинели за над 1 милиард евро, защо Радев говори с манипулирани данни - има поръчка за 490 милиона евро. Шишков не може да борави с цифри, той бърка милиони, милиарди"
Според предоставената от Нанков информация, процедурата за мантинелите не е прекратена. От всички позиции в нея, само в една участниците са били отстранени, докато за останалите пет има подадени жалби в Комисията за защита на конкуренцията.
"Договорите за текущите ремонти и поддържане - и двата договора са сключени лично от Шишков в служебния кабинет на Радев - за мантинелите от септември и октомври 2022 година, и за текущия ремонт и поддръжка е сключен в последния ден на Шишков като министър - вероятно това е случайно, убеден съм - на 6 юни 2023 година", заяви бившият регионален министър, като подчерта, че и до днес се работи със същите фирми и на същите цени.
Относно магистрала „Хемус“, Нанков опроверга твърденията за спрени инхаус процедури: "В началото на седмицата имаше грандиозен брифинг как били прекратени поръчки за инхаус договори по „Хемус“ - абсолютни лъжи! Новата методика, приета от Министерския съвет и всички ведомства, касае индексирането на разходите по реда на Закона за обществените поръчки, и тя не касае „Хемус“, пътя Видин-Мездра и други. Тази методика не се прилага и при заварени случаи. Защо трябва да се лъже, че нещо е прекратено, като то на практика не е?"
В края на своето участие Нанков обърна внимание на мащаба на сключените от Иван Шишков контракти, като отбеляза, че те възлизат на над 1,53 милиарда евро.
Той припомни, че наредбата, забраняваща поставянето на бетонови блокчета между пътните платна заради съображения за сигурност, е дело именно на екипа на Шишков. "Целта ѝ е била да се слагат мантинели, това е разработено именно от екипа на Шишков, който е и сключил договорите за мантинелите. ГЕРБ вече 5 години няма касателство към пътния сектор", завърши депутатът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Автобусът от Своге
Коментиран от #5
18:31 26.06.2026
2 Дано да
18:31 26.06.2026
3 Гербер
18:31 26.06.2026
4 бою циганина
18:32 26.06.2026
5 бабите ги уби
До коментар #1 от "Автобусът от Своге":шишиту ама се забрави всичко
18:33 26.06.2026
6 Дориана
Коментиран от #16
18:34 26.06.2026
7 Механик
А на бас, че тоя не се мазни и краде само когато спи! А на бас, че лъже като за световно.
А на бас, че във властта няма ни един дето да е по-свестен.
18:35 26.06.2026
8 Андрей Цеков
18:35 26.06.2026
9 Инвентарът
18:36 26.06.2026
10 Шахкаря
18:39 26.06.2026
11 Хитрата сврака - чак до сливиците.
18:41 26.06.2026
12 ЕК мушморок,
18:41 26.06.2026
13 Корумпета
18:41 26.06.2026
14 Дзак
Коментиран от #18
18:41 26.06.2026
15 Въх ! х х х х х х
Единияп Некадърник !
Обвинява !
Другия !
Некадърник !
18:42 26.06.2026
16 Две и две знаеш ли колко е?
До коментар #6 от "Дориана":В договора пише кой е възложител и кой - изпълнител. Няма как да се сменят. Договорът няма да е валиден. Питам те знаеш ли колко е две и две, защото второкласниците се справят с договорите. Може да не си стигнала дотам.
Коментиран от #20
18:43 26.06.2026
17 Исторически факти
18:46 26.06.2026
18 Джмок
До коментар #14 от "Дзак":Има преграда, но има отделни платна за движение. Ето ти и определението за платно, да не ме питаш после
ЗДВП, Допълнителни разпоредби
6. По смисъла на този закон:
...
3. "Платно за движение" е общата широчина на пътните ленти. Пътят може да има няколко платна за движение, видимо отделени едно от друго.
18:47 26.06.2026
19 Онзи
18:48 26.06.2026
20 Дориана
До коментар #16 от "Две и две знаеш ли колко е?":Много грешен коментар , точно изпълнителските фирми в по- голямата си част са свързани с ГЕР Кражбите идват точно от тях при изпълнението на поръчката дори не я изпълняват.
18:49 26.06.2026
21 Факти
1990 - завършва архитектура
1992-2000- главен архитект на обшина Драгоман
2002-2008 - главен архитект на район Банкя
2008-2021 - главен архитек на район Триадица
2021 - зам. министър на РРБ
2022-2023 - министър на РРБ
2026 - министър на РРБ
Човек без никакъв опит излиза от университета и веднага става главен архитект, а след това министър. Човек, който реално никога не е практикувал професията си, а само е слагал подписи и печати където трябва. Типичен червен бок... Донев е същият. Целият кабинет Крадев са такива.
18:49 26.06.2026
22 Обективен
19:01 26.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хубав пич
19:12 26.06.2026
25 Дзак
19:18 26.06.2026
26 Макробиолог
Коментиран от #29
19:19 26.06.2026
27 Ддд
19:21 26.06.2026
28 Ласков
19:22 26.06.2026
29 Анонимен
До коментар #26 от "Макробиолог":А при ъгъл по-голям от много тъпия?
19:27 26.06.2026