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Унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

Унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

26 Юни, 2026 19:17 1 222 29

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Военните моряци са действали по заповед на командира на флота контраадмирал Кирил Михайлов

Унищожиха дрейфащ дрон край Кранево - 1
Снимка: ВМС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон, съобщиха от Щаба на военния флот във Варна.

Информацията за наличието на безпилотен летателен апарат на седем морски мили източно от Кранево е подадена днес от „Гранична полиция". Опознаването на обекта е извършил спасителен кораб от Военноморската база във Варна. Дронът е бил унищожен на място, тъй като е имало опасение за остатъчни взривни вещества. При операцията са взети всички мерки за безопасност.

Военните моряци са действали по заповед на командира на флота контраадмирал Кирил Михайлов, с разрешението на началника на отбраната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вън от БГ

    63 0 Отговор
    Украйнски дрон? Да се изгони посланничката им!

    19:21 26.06.2026

  • 3 Ха ха ха

    29 3 Отговор
    И Путин наблюдаваше с бинокъл от Кремъл
    Достигнал ли е целта..

    Пропуснахте да обявите
    Ха ха ха

    19:22 26.06.2026

  • 4 Сатана Z

    53 1 Отговор
    Укро нацистите нападнаха България точно в разгара на летния сезон заради Баба Алино

    19:22 26.06.2026

  • 5 Мнение

    41 1 Отговор
    При предишните ви мерки изпотрошихте врати и прозорци на къща в Синеморец, вместо да го взривните изтеглен в морето. А от къде е мазута по цялото южно черноморие. Няма неомзани хора.

    19:22 26.06.2026

  • 6 cтoян

    1 49 Отговор
    поредната pyzка агресия след като миналата седмица замъсиха крайбрежието ни с мазут от незаконните им танкери, които окраинците утилизират, сега ни пращат дрон. целта наблaтyшките е да съсипят сезона по черноморието ни.

    Коментиран от #7, #11

    19:24 26.06.2026

  • 7 хахаха

    34 0 Отговор

    До коментар #6 от "cтoян":

    "блатушките" нямат такива дронове - всички де що плават из морето са украински, гордостта на вселенски

    19:31 26.06.2026

  • 8 Бай онзи

    17 0 Отговор
    Сигурно е на хутите!!!!

    19:33 26.06.2026

  • 9 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    33 0 Отговор
    Унищожава българското черноморие.

    19:35 26.06.2026

  • 10 Много

    20 2 Отговор
    са дяволи рунаците. Нападат ни с украйнски дронове.

    19:39 26.06.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 0 Отговор

    До коментар #6 от "cтoян":

    Ако беше руzки щяха да се скъсат да наблягат на това❗
    Нали знаеш, ама що ли се правиш на ущипана булка❗

    19:44 26.06.2026

  • 12 az СВО Победа 81

    24 0 Отговор
    Чудесен летен сезон ни осигуряват нашите съюзници от Киев! Мазут, дронове с експлозиви....

    Въпрос на време е да стане сакатлъкът!

    С такива "съюзници", врагове не ти трябват!

    Коментиран от #20

    19:46 26.06.2026

  • 13 Исторически парк

    12 0 Отговор
    УКРАИНЦИТЕ НИ НАПАДАТ!

    19:47 26.06.2026

  • 14 САМО ТАГАРЕВ

    18 0 Отговор
    Има полза от войната на Зеленски.

    19:48 26.06.2026

  • 15 Сериозно ли ,

    5 1 Отговор
    да свършили незнам колко хора това "геройство" ?

    19:48 26.06.2026

  • 16 Софиянец

    19 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ ИСКА ДА НИ УНИЩОЖИ ТУРИЗМА!

    19:48 26.06.2026

  • 17 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    15 1 Отговор
    Прави българите бедни.

    19:49 26.06.2026

  • 18 На нашето Лайноморие

    7 1 Отговор
    Освен селяни ,Батки ,наркомани и компанюонко
    Вече има нефтени петна и дронове
    Ха честито
    Аз ще си ида в Гърция да ми е мирна главата

    19:50 26.06.2026

  • 19 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    УКРИИИИМАМАТАВИИИУРУДИИИИ

    19:59 26.06.2026

  • 20 Боруна Лом

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа 81":

    МАЙ , ТАКА СЪЩО ПОТОПИХА РИБАРСКИЯТ КОРАБ?

    20:01 26.06.2026

  • 21 мамник

    1 1 Отговор
    Ми те май само такъв дрон могат да гръмнат!🤣

    20:08 26.06.2026

  • 22 Тралала

    3 1 Отговор
    Планиращ дрон е на Български, отвратително неграмотни мисирки!! СЕМ трябва да ви закриват масово.

    Коментиран от #25

    20:11 26.06.2026

  • 23 дядото

    7 0 Отговор
    така,така.унищожен,че може при оглед да се окаже украински и трябва да признаем

    20:11 26.06.2026

  • 24 Сандо

    1 1 Отговор
    Получиха ли нашите храбри юнаци поздравително-благодарствена телеграма от Руското посолство?

    20:13 26.06.2026

  • 25 лама Кифла

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тралала":

    дрона е летящ но е паднал и дрейфа във водата

    20:38 26.06.2026

  • 26 Сафридо

    1 0 Отговор
    Хубаво са направили докато не е повърнал

    20:47 26.06.2026

  • 27 Бъзиктар

    2 0 Отговор
    Язък за братския украински дрон,щеше да вози туристите цял сезон.Предлагам да обявим траур за неговата гибел,неработен ден и да свалим наполовина украинското знаме на общината.

    20:50 26.06.2026

  • 28 Замислен

    2 0 Отговор
    Олеся привика ли външния министър за да му връчи нота за враждебния акт на взривяване.

    20:52 26.06.2026

  • 29 Тома

    2 0 Отговор
    Важното е че храним украинските навлеци без да работят

    21:01 26.06.2026

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