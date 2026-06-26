Унищожиха дрейфащ дрон край Кранево

Военноморските сили унищожиха дрейфащ дрон, съобщиха от Щаба на военния флот във Варна.
Информацията за наличието на безпилотен летателен апарат на седем морски мили източно от Кранево е подадена днес от „Гранична полиция". Опознаването на обекта е извършил спасителен кораб от Военноморската база във Варна. Дронът е бил унищожен на място, тъй като е имало опасение за остатъчни взривни вещества. При операцията са взети всички мерки за безопасност.
Военните моряци са действали по заповед на командира на флота контраадмирал Кирил Михайлов, с разрешението на началника на отбраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вън от БГ
19:21 26.06.2026
3 Ха ха ха
Достигнал ли е целта..
Пропуснахте да обявите
Ха ха ха
19:22 26.06.2026
4 Сатана Z
19:22 26.06.2026
5 Мнение
19:22 26.06.2026
6 cтoян
Коментиран от #7, #11
19:24 26.06.2026
7 хахаха
До коментар #6 от "cтoян":"блатушките" нямат такива дронове - всички де що плават из морето са украински, гордостта на вселенски
19:31 26.06.2026
8 Бай онзи
19:33 26.06.2026
9 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
19:35 26.06.2026
10 Много
19:39 26.06.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "cтoян":Ако беше руzки щяха да се скъсат да наблягат на това❗
Нали знаеш, ама що ли се правиш на ущипана булка❗
19:44 26.06.2026
12 az СВО Победа 81
Въпрос на време е да стане сакатлъкът!
С такива "съюзници", врагове не ти трябват!
Коментиран от #20
19:46 26.06.2026
13 Исторически парк
19:47 26.06.2026
14 САМО ТАГАРЕВ
19:48 26.06.2026
15 Сериозно ли ,
19:48 26.06.2026
16 Софиянец
19:48 26.06.2026
17 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
19:49 26.06.2026
18 На нашето Лайноморие
Вече има нефтени петна и дронове
Ха честито
Аз ще си ида в Гърция да ми е мирна главата
19:50 26.06.2026
19 Боруна Лом
19:59 26.06.2026
20 Боруна Лом
До коментар #12 от "az СВО Победа 81":МАЙ , ТАКА СЪЩО ПОТОПИХА РИБАРСКИЯТ КОРАБ?
20:01 26.06.2026
21 мамник
20:08 26.06.2026
22 Тралала
Коментиран от #25
20:11 26.06.2026
23 дядото
20:11 26.06.2026
24 Сандо
20:13 26.06.2026
25 лама Кифла
До коментар #22 от "Тралала":дрона е летящ но е паднал и дрейфа във водата
20:38 26.06.2026
26 Сафридо
20:47 26.06.2026
27 Бъзиктар
20:50 26.06.2026
28 Замислен
20:52 26.06.2026
29 Тома
21:01 26.06.2026