Аферата "Баба Алино": Само един човек от задържаните 25 души остава в ареста

Само един човек от задържаните 25 души остава в ареста след специализираната полицейска операция във Варна, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино. Сред освободените са и петима служители в кметството на район "Приморски", които са отговаряли за процедурата по издаване на удостоверения за търпимост, както и десетки собственици на незаконни имоти в града, предаде БНТ.
Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че арестите в “Приморски” и разследването не са свързани само с Баба Алино, а и с други незаконни практики в Община Варна.
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Десетки, да не кажа и повече са свидетелите, които са разпитани. Подробно са събрани доказателства за тези незаконни практики. Те ще бъдат до край изяснени, а отговорните ще бъдат предадени на прокуратурата."
20-те задържани за незаконно строителство в града са придобивали имоти чрез схема с удостоверения за търпимост.
Лобомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "Като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие с действия, според мен неправомерни, на общински служители, същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават."
Разследването обхваща документите, издадени от 2019 до 2023 година, а от полицията не изключват задържаните общински служители да са получавали подкупи за издадените документи.
Лобомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "Те съзнателно са знаели, че няма изградена сграда на територията на съответния имот, извършили са съответните проверки, уверили са се в това, че там на това място не е имало сграда, построена преди 2001 година, и в същото време издават това удостоверение за търпимост."
Обвинение към момента обаче е повдигнато само на един от задържаните за извършено документно престъпление. Съпричастността на останалите се проверява.
Пламен Иванов, говорител на Районна прокуратура - Варна: "Ако се установи съпричастност от тези материали, ако има свидетелства за съпричастност на още лица в извършването на конкретни престъпления, ще им бъде повдигнато обвинение и на тях."
Калоян Милтенов, заместник-министър на вътрешните работи: "Това е само един етап от провежданото разследване. Предстоят още множество действия."
Полицейски операции ще бъдат извършени и в други кметства във Варна, ако се установят престъпления, свързани с незаконно строителство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тикван
ние ги хващаме
вие ги пускате
19:23 26.06.2026
2 Без име
19:23 26.06.2026
3 удостоверение за търпимост 20г
19:25 26.06.2026
4 Конспиратор
19:26 26.06.2026
5 Фанфари
Коментиран от #15
19:28 26.06.2026
6 Иван
19:29 26.06.2026
7 Никой
19:31 26.06.2026
8 Без име
Коментиран от #11
19:36 26.06.2026
9 Абсолютна димка
19:39 26.06.2026
10 додо2026
е Европа!
политика лъжа!" Боко свинчо"
МВР лъжа!
Радев нищо не прави!
омръзна ми от крадене!
копейките вън в Сибир!
съдебна система 0, зеро!
кво ща правим не знам?!?!
19:41 26.06.2026
11 Духовната титла
До коментар #8 от "Без име":"Баба" се дава на висш мюсюлмански свещеник, а този който е живял на това място се е казвал Али. Побългарено е на Баба Алино.
19:43 26.06.2026
12 Питам се
Коментиран от #16
19:44 26.06.2026
13 рибаря
19:58 26.06.2026
14 Мдаа
19:58 26.06.2026
15 Фанка
До коментар #5 от "Фанфари":Как нищо.Съобщиха официално,че събаряне няма да има,но се заканиха на другите.За тях милост няма да има.
20:06 26.06.2026
16 Эфстати
До коментар #12 от "Питам се":Защото Възраждане разбъркаха фекалиите,затова.И трябваше защото е наложително.Коста Стоянов е инициатора и на следващи избори пак ще гласувам за него.Все пак е нужен ред в тази държава,нали?Една жена каза,че Данчо ментата има там къща.Този град без участие на висши чиновници не може да изникне.Няма и да го съборят.
Коментиран от #17
20:14 26.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Как ще
20:50 26.06.2026