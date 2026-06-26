Аферата "Баба Алино": Само един човек от задържаните 25 души остава в ареста

Само един човек от задържаните 25 души остава в ареста след специализираната полицейска операция във Варна, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино. Сред освободените са и петима служители в кметството на район "Приморски", които са отговаряли за процедурата по издаване на удостоверения за търпимост, както и десетки собственици на незаконни имоти в града, предаде БНТ.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че арестите в “Приморски” и разследването не са свързани само с Баба Алино, а и с други незаконни практики в Община Варна.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Десетки, да не кажа и повече са свидетелите, които са разпитани. Подробно са събрани доказателства за тези незаконни практики. Те ще бъдат до край изяснени, а отговорните ще бъдат предадени на прокуратурата."

20-те задържани за незаконно строителство в града са придобивали имоти чрез схема с удостоверения за търпимост.

Лобомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "Като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие с действия, според мен неправомерни, на общински служители, същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават."

Разследването обхваща документите, издадени от 2019 до 2023 година, а от полицията не изключват задържаните общински служители да са получавали подкупи за издадените документи.

Лобомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "Те съзнателно са знаели, че няма изградена сграда на територията на съответния имот, извършили са съответните проверки, уверили са се в това, че там на това място не е имало сграда, построена преди 2001 година, и в същото време издават това удостоверение за търпимост."

Обвинение към момента обаче е повдигнато само на един от задържаните за извършено документно престъпление. Съпричастността на останалите се проверява.

Пламен Иванов, говорител на Районна прокуратура - Варна: "Ако се установи съпричастност от тези материали, ако има свидетелства за съпричастност на още лица в извършването на конкретни престъпления, ще им бъде повдигнато обвинение и на тях."

Калоян Милтенов, заместник-министър на вътрешните работи: "Това е само един етап от провежданото разследване. Предстоят още множество действия."

Полицейски операции ще бъдат извършени и в други кметства във Варна, ако се установят престъпления, свързани с незаконно строителство.