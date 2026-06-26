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Аферата "Баба Алино": Само един човек от задържаните 25 души остава в ареста

Аферата "Баба Алино": Само един човек от задържаните 25 души остава в ареста

26 Юни, 2026 19:21 872 18

  • баба алино-
  • варна-
  • арест-
  • корупция-
  • незаконно строителство

Разследването обхваща документите, издадени от 2019 до 2023 година, а от полицията не изключват задържаните общински служители да са получавали подкупи за издадените документи

Аферата "Баба Алино": Само един човек от задържаните 25 души остава в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само един човек от задържаните 25 души остава в ареста след специализираната полицейска операция във Варна, свързана с незаконно строителство в местността Баба Алино. Сред освободените са и петима служители в кметството на район "Приморски", които са отговаряли за процедурата по издаване на удостоверения за търпимост, както и десетки собственици на незаконни имоти в града, предаде БНТ.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че арестите в “Приморски” и разследването не са свързани само с Баба Алино, а и с други незаконни практики в Община Варна.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Десетки, да не кажа и повече са свидетелите, които са разпитани. Подробно са събрани доказателства за тези незаконни практики. Те ще бъдат до край изяснени, а отговорните ще бъдат предадени на прокуратурата."

20-те задържани за незаконно строителство в града са придобивали имоти чрез схема с удостоверения за търпимост.

Лобомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "Като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие с действия, според мен неправомерни, на общински служители, същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават."

Разследването обхваща документите, издадени от 2019 до 2023 година, а от полицията не изключват задържаните общински служители да са получавали подкупи за издадените документи.

Лобомир Николов, и.д. главен секретар на МВР: "Те съзнателно са знаели, че няма изградена сграда на територията на съответния имот, извършили са съответните проверки, уверили са се в това, че там на това място не е имало сграда, построена преди 2001 година, и в същото време издават това удостоверение за търпимост."

Обвинение към момента обаче е повдигнато само на един от задържаните за извършено документно престъпление. Съпричастността на останалите се проверява.

Пламен Иванов, говорител на Районна прокуратура - Варна: "Ако се установи съпричастност от тези материали, ако има свидетелства за съпричастност на още лица в извършването на конкретни престъпления, ще им бъде повдигнато обвинение и на тях."

Калоян Милтенов, заместник-министър на вътрешните работи: "Това е само един етап от провежданото разследване. Предстоят още множество действия."

Полицейски операции ще бъдат извършени и в други кметства във Варна, ако се установят престъпления, свързани с незаконно строителство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тикван

    15 0 Отговор
    така е още по мое време

    ние ги хващаме
    вие ги пускате

    19:23 26.06.2026

  • 2 Без име

    15 2 Отговор
    Полека лека всичко ще се забрави, споко.

    19:23 26.06.2026

  • 3 удостоверение за търпимост 20г

    12 2 Отговор
    за овцете на тиквата

    19:25 26.06.2026

  • 4 Конспиратор

    5 0 Отговор
    Когато чиновници са свикнали да се прикриват един друг зад банкноти, предприемачи поемат инициативата за бръз бизнес. Всичко зависи от кмета и се замита колективно от заседанията на общинския съвет. Така е разписан удобно за чиновници и бизнесмени закона.

    19:26 26.06.2026

  • 5 Фанфари

    13 0 Отговор
    и накрая нищо!

    Коментиран от #15

    19:28 26.06.2026

  • 6 Иван

    18 0 Отговор
    Защо е този цирк като много добре знаем че никой нищо няма да промени или събори нито ще има осъден в България НИКОГА ама НИКОГА няма виновни

    19:29 26.06.2026

  • 7 Никой

    10 1 Отговор
    Ако ви нацвъка " Гълъб " да знаете ,че не е на пари .

    19:31 26.06.2026

  • 8 Без име

    6 1 Отговор
    Какво означава Баба Алино? Някой знае ли?

    Коментиран от #11

    19:36 26.06.2026

  • 9 Абсолютна димка

    6 4 Отговор
    Абсолютна димка . Целта не е незаконните строежи във Варна на украинеца , а спирането на оръжието за Украйна . Изпълнява се поръчка на Русия чрез оповестяване на незаконните строежи на украинската корпурация

    19:39 26.06.2026

  • 10 додо2026

    6 1 Отговор
    това най гадната държава
    е Европа!
    политика лъжа!" Боко свинчо"
    МВР лъжа!
    Радев нищо не прави!
    омръзна ми от крадене!
    копейките вън в Сибир!
    съдебна система 0, зеро!
    кво ща правим не знам?!?!

    19:41 26.06.2026

  • 11 Духовната титла

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    "Баба" се дава на висш мюсюлмански свещеник, а този който е живял на това място се е казвал Али. Побългарено е на Баба Алино.

    19:43 26.06.2026

  • 12 Питам се

    5 0 Отговор
    Да не би само във Варна има незаконни строежи , защо другите не ги закачате а действате избирателно

    Коментиран от #16

    19:44 26.06.2026

  • 13 рибаря

    5 0 Отговор
    Да-а-а.Имаше показност.Дори снимаха от високо с дрон.Вдигнаха пушилка,направиха си репортажите.И какво търсиха,когато всичко се знае.На всеки документ има дата,подпис и печат.Те не са положени от марсианци?Същия подход имаше и към събарянето на оградата.Махнаха 20 метра трансперант,отрязаха десетина винкела,направиха си репортажите с министъра и посетиха плажа на Златно пясъци.Оградата си стои.Та питам защо имаше арести?Просто им изпратете призовка.Или само плашите гларусите.

    19:58 26.06.2026

  • 14 Мдаа

    3 0 Отговор
    Парата в свирката 🎺

    19:58 26.06.2026

  • 15 Фанка

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фанфари":

    Как нищо.Съобщиха официално,че събаряне няма да има,но се заканиха на другите.За тях милост няма да има.

    20:06 26.06.2026

  • 16 Эфстати

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Питам се":

    Защото Възраждане разбъркаха фекалиите,затова.И трябваше защото е наложително.Коста Стоянов е инициатора и на следващи избори пак ще гласувам за него.Все пак е нужен ред в тази държава,нали?Една жена каза,че Данчо ментата има там къща.Този град без участие на висши чиновници не може да изникне.Няма и да го съборят.

    Коментиран от #17

    20:14 26.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Как ще

    1 0 Отговор
    има събаряне като показанията неврозови били "интересни" според точния с парите черничък дебелчо. Може и Неврозов за е бил точен с парите, обменили са опит

    20:50 26.06.2026

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