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Виолета Комитова: Изключително много са олигарсите, които са се впили в държавния бюджет! 10 милиона евро на ден отиват за косене на тревички!

Виолета Комитова: Изключително много са олигарсите, които са се впили в държавния бюджет! 10 милиона евро на ден отиват за косене на тревички!

26 Юни, 2026 19:47 1 519 33

  • виолета комитова-
  • магистрали-
  • мантинели

Мантинелите показаха една много слаба устойчивост на един обикновен удар от ТИР. Има няколко фирми, които правят мантинели в България

Виолета Комитова: Изключително много са олигарсите, които са се впили в държавния бюджет! 10 милиона евро на ден отиват за косене на тревички! - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мантинелите показаха една много слаба устойчивост на един обикновен удар от ТИР. Те се наричат еластични огради и тяхното предназначение е да поемат такива случайни отклонения. Възможно е да са с по-ниско качество или да са по-тънки, трябва да се направи техническа експертиза. Така не може да се каже. Това заяви в предаването „Още от деня” по БНТ бившият министър на регионалното развитие Виолета Комитова.

Има няколко фирми, които правят мантинели в България. Те са от фирмите на абонамент към АПИ. На всеки 4-5 г. се сдобиват с 5-годишни договори. Фирмите са 2-3. Последната обществена поръчка беше за 500 млн. евро е подписана в последните дни на правителството на Желязков за 4 години. От 20 години конкуренцията при мантинелите е избегната. Ако новото правителство търси олигархията в пътното строителство е пълно с такива, които са на абонамент, обясни тя и даде пример, че през 2021 г. е прекратила договорите с пъноподдържащите фирми, но веднага след нея следващите правителства възстановили същите фирми, обясни тя.

По думите ѝ договорите за пътна поддръжка трябва да са едногодишни.

При АМ „Хемус” имаме инвестиционен процес, който е започнат погрешно. Дадени са 2 милиарда по поръчки инхаус, но няма строителни книжа. Не може да се дават първо парите. Първо се изготвят проектите на хартия, получаваме разрешение за строеж, изготвяме количествено-стойностна сметка, в която да видим колко ще струва. Не съветвам никой да започва да строи без разрешително за строеж, разкри бившият регионален министър.

„Баба Алино” е същият случай. По закон сградите трябва да бъдат съборени. Жал ми е, че това красиво нещо трябва да бъде съборено. Какво казваме на предприемачите – отивайте по морето, има горички, започвайте да строите, обяви тя.

Всичко е започнало с една лъжа. През 2023 г., когато са издадени удостоверенията за търпимост, къщи няма. Те са строени 2023-2024 г. Главният архитект не може да не е знаел. В случая става дума за затворени очи. Общината има право да обяви за нищожни удостоверенията за търпимост и очаквам това да се случи, възмути се Комитова.

Много трудно се променят нещата в нашата държава. Основната причина за това е човешкият фактор. Изключително много са олигарсите, които са се впили в държавния бюджет. Това са около 2000 фирми с абонамент, птизна тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 7 Отговор
    Миналата година Бойко Борисов не успя да плати 5 млрд лв на олигарсите и сега Радев ги събира от народа.

    19:50 26.06.2026

  • 2 Да,бе

    24 4 Отговор
    След близо 40 години под власта на пиян герак и пожарникар-тъпанар те това е резултатът ...

    Коментиран от #5

    19:51 26.06.2026

  • 3 ма ДУРО

    12 13 Отговор
    И най-вече от ТВОЯТА "партия", "другарко" - КОМУНИСТИЧЕСКАТА

    19:52 26.06.2026

  • 4 АМИ ТО НЯМА ДРУГИ

    23 0 Отговор
    Олигарх можеш да станеш само ако точиш държавата.

    19:52 26.06.2026

  • 5 Ленин

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    да слезе, па да си те прибере като версия.
    Сите олигарси са комуняги, другарю НЕ ВЕЖА, или с вки снат червен мозък

    Коментиран от #10, #21

    19:56 26.06.2026

  • 6 А кой

    12 3 Отговор
    ги е "допуснал"? Тези , чиято предизборна кампания са финансирали ! Те просто са се продали за пари , за много , много пари и сега "работят" за тях ! Само и единствено за тях и съответно за себе си !

    19:56 26.06.2026

  • 7 Виж сега,

    8 6 Отговор
    За олигарсите по пътя на Копринката говориш,нали?Вие, червените ги създадохте,а сега ревете. Хайде стига с тези гръмки заклеймявания и крокодилски сълзи.

    19:58 26.06.2026

  • 8 Гласове от зайчарника в Банкя

    20 4 Отговор
    "Лисан" ЕООД коси 3 декара зимъска в Бацова маала, тъй де Банкя за 250 000 леа😅 Лисан, Бацан...

    20:00 26.06.2026

  • 9 Мдаа

    17 1 Отговор
    България много трудно ще се отърве от този мафиотско-олигархичен модел, изграждан от десетилетия.

    20:01 26.06.2026

  • 10 Да,бе

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ленин":

    Със сигурност някой олигарх-комуняга те е отворил за нежната ти същност,скрита в неправилно тяло...

    Коментиран от #17, #18

    20:02 26.06.2026

  • 11 Фофов

    7 0 Отговор
    Дилемата е сините или червените бо.луци са по големи. Или има ли значение, когато бо.лука си е бо.лук било то син или червен.

    20:02 26.06.2026

  • 12 ЗА СЪЖАЛЕНИЕ

    13 10 Отговор
    Радев се оказа лъжлив масон.

    20:02 26.06.2026

  • 13 Гост

    8 0 Отговор
    Кви олигарси, чисти мутри

    20:05 26.06.2026

  • 14 ти да видиш

    9 0 Отговор
    Ето я новата Жана дАрк!!! Знае какво трЯбва, остава само да поведе масите на бой! 💩💩💩💩

    20:05 26.06.2026

  • 15 Боги

    14 2 Отговор
    То затуй е този рев срещу бюджета и Радев, явно хранилката на тези олигарси и 2000 фирми е застрашена.

    20:05 26.06.2026

  • 16 Не е лошо

    1 1 Отговор
    Шалчето
    Добро е

    20:09 26.06.2026

  • 17 Оня под Коня

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Да,бе":

    Няма и не може да има комунист боржуа, камо ли пък баш олигарх. Вие въобще, знаете ли що е то комунист? Май не. Аз ще Ви подскажа. Например праволинеен комунист, като Бай Тошо!!! Е, къде и какво му бе имането?

    20:09 26.06.2026

  • 18 Уточнявай де -

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да,бе":

    Неправилно като на гошо Тарабата ли ?

    20:11 26.06.2026

  • 19 Боко (неуловимия) тайния крадец

    7 2 Отговор
    Тъй , тъй Комитова аз от къде да взема милиони ...милиарди за да купувам къщи на любовниците си и да ги издържам....и наследници имам ....трябва да помисля и за тях !!!!! Пиши ми е пръв приятел .
    ...амен да стане премиер и фа продължим да КРАДЕМ ...от де се пръкна тоя летец ??????

    Коментиран от #22

    20:11 26.06.2026

  • 20 Как комунягите

    5 1 Отговор
    За има няма 15 години, примерно, ликвидираха, всичко царско, капиталистическо, противно им, с ние 37 години борим, БКП, да, номенклатура, потомци на Владко Живков, и сестра му в политиката, май няма, ама на други другари има.... Заводи, апартаменти, вили, яхти, интимни приятели/приятелки и т
    Не.

    Коментиран от #24

    20:13 26.06.2026

  • 21 Стеф

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ленин":

    На училище ходил ли си бре?

    20:14 26.06.2026

  • 22 Бай Ставри

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Боко (неуловимия) тайния крадец":

    Тикво докарай прасето при мен...няма да ви коля ....само ще си облечете раираните костюми и ще има голяма веселба !

    20:14 26.06.2026

  • 23 Ддд

    4 6 Отговор
    Комитова, видяхме те тебе колко струваш. Трай си на такованото седалище и спри да си даваш некомпетентното мнение.

    20:15 26.06.2026

  • 24 Те, гадините

    3 7 Отговор

    До коментар #20 от "Как комунягите":

    За 45, години, какви глупости сътвориха, не беха
    фабрики, заводи, ткзста, глюпав народ, слуша, и си трае, къща на село, градина, къде са днешните, мрежи, далавери, проекти, кафета, плажове, тогава бяхме примерно еднакво бедни, сега крачолите се на хранилка, но произвеждащи само фек..й са единици, но но дават акъл.

    Коментиран от #32

    20:25 26.06.2026

  • 25 Лопата Орешник

    4 2 Отговор
    Като знам колко ми поиска един градинар да ми коси тревичката, хич не се изненадвам!!

    20:26 26.06.2026

  • 26 Ревливия от банкя и приятеля му шиши

    1 7 Отговор
    Летеца трябва да си подаде оставката , за да продължим ние успешно да " вземаме " от бюджета и той да е под три процента !!!!!! Само тъй ще оцелее ЕС !!!

    20:29 26.06.2026

  • 27 Нанчо

    1 1 Отговор
    Никакви един милиард за мантинели за собственика от ГЕРБ- ДПС-НН собственик на хотели , Девин ,Въча и района . Иначе е много добър човек и скромен. Табели с благодеянията му ще видите навсякъде в района и може да започнете от църквата. Вози се м Мерц при това не съвсем нов ,не е в Бентли и Ламбо. Много добър и вежлив с персонала и работниците си. Културен и приятен човек. Не плаща добре ,но за района с феодалните е почти единствен. Такива са условията в Родопите и Пловдивските села ,както и почти навсякъде извън София. Сега просото милиарда ще отиде в друг изедник и няма гаранция ,че ще е по-добре от този. Борбата с тяхната олигархия ,онази на другата бригада партизански отряд, продължава. Ние щке победим и цялата власт ще е наша след президентските избори. Полиция и ДС / Военни и Контра разузнаване. Вечният мач на гърба на изчезващия народ. При зададен дефицит от 3 % видяхте какво стана с цените -100 % по-бедни само заплатите по банков курс. При почти 7 % може да сметнете и само. Иначе те си се борят олигархите и партията.

    20:34 26.06.2026

  • 28 Чефо

    1 2 Отговор
    Тази е изключително некомпетентна, а уж е даскалица в УАСГ. То затова и проектантите в България са на такова ниво.
    И най-добре да хваща храстореза и да почва тревичките. Ще спести на държавата няколко милиона.

    20:34 26.06.2026

  • 29 ЖунГла

    2 1 Отговор
    Държавата е обрасла с диви дървета, без оформени корони и трева над 1 метър с храсти, но се давали 10 милиона. Всеки пътувал в Европа, знае че само в България дърветата тревата по пътя, не се поддържат от 36 години. Боклуци по пътя и чистене, също няма.

    20:39 26.06.2026

  • 30 Крайно

    1 1 Отговор
    време е, Режете тези тревички от дъно! И после извадете корените!

    20:42 26.06.2026

  • 31 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Тази "Симбиоза" между Олигархат и Държава не се появява за един ден или за година...

    20:42 26.06.2026

  • 32 Пълни глупости

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Те, гадините":

    Нямаше човек без спестявания, бедни и бездомници, нямаше. Промиват ви мозъците и повтаряте, като папагали. Без заводи и промишленост, как мислиш се пълни хазната ? Всички държави драпат, да привлекат инвеститори със заводи.

    20:44 26.06.2026

  • 33 тая

    1 0 Отговор
    не можа да украдне колко други край Ст.Янев и сега пак търси да я вкарат на новата софра като Шишков. Архитекти са с него и се имат за помазани, а не видат, че са чумави, докарали също беди на народ и държава.....

    20:45 26.06.2026

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