Виолета Комитова: Изключително много са олигарсите, които са се впили в държавния бюджет! 10 милиона евро на ден отиват за косене на тревички!

Мантинелите показаха една много слаба устойчивост на един обикновен удар от ТИР. Те се наричат еластични огради и тяхното предназначение е да поемат такива случайни отклонения. Възможно е да са с по-ниско качество или да са по-тънки, трябва да се направи техническа експертиза. Така не може да се каже. Това заяви в предаването „Още от деня” по БНТ бившият министър на регионалното развитие Виолета Комитова.

Има няколко фирми, които правят мантинели в България. Те са от фирмите на абонамент към АПИ. На всеки 4-5 г. се сдобиват с 5-годишни договори. Фирмите са 2-3. Последната обществена поръчка беше за 500 млн. евро е подписана в последните дни на правителството на Желязков за 4 години. От 20 години конкуренцията при мантинелите е избегната. Ако новото правителство търси олигархията в пътното строителство е пълно с такива, които са на абонамент, обясни тя и даде пример, че през 2021 г. е прекратила договорите с пъноподдържащите фирми, но веднага след нея следващите правителства възстановили същите фирми, обясни тя.

По думите ѝ договорите за пътна поддръжка трябва да са едногодишни.

При АМ „Хемус” имаме инвестиционен процес, който е започнат погрешно. Дадени са 2 милиарда по поръчки инхаус, но няма строителни книжа. Не може да се дават първо парите. Първо се изготвят проектите на хартия, получаваме разрешение за строеж, изготвяме количествено-стойностна сметка, в която да видим колко ще струва. Не съветвам никой да започва да строи без разрешително за строеж, разкри бившият регионален министър.

„Баба Алино” е същият случай. По закон сградите трябва да бъдат съборени. Жал ми е, че това красиво нещо трябва да бъде съборено. Какво казваме на предприемачите – отивайте по морето, има горички, започвайте да строите, обяви тя.

Всичко е започнало с една лъжа. През 2023 г., когато са издадени удостоверенията за търпимост, къщи няма. Те са строени 2023-2024 г. Главният архитект не може да не е знаел. В случая става дума за затворени очи. Общината има право да обяви за нищожни удостоверенията за търпимост и очаквам това да се случи, възмути се Комитова.

Много трудно се променят нещата в нашата държава. Основната причина за това е човешкият фактор. Изключително много са олигарсите, които са се впили в държавния бюджет. Това са около 2000 фирми с абонамент, птизна тя.