Виолета Комитова: Изключително много са олигарсите, които са се впили в държавния бюджет! 10 милиона евро на ден отиват за косене на тревички!

Мантинелите показаха една много слаба устойчивост на един обикновен удар от ТИР. Те се наричат еластични огради и тяхното предназначение е да поемат такива случайни отклонения. Възможно е да са с по-ниско качество или да са по-тънки, трябва да се направи техническа експертиза. Така не може да се каже. Това заяви в предаването „Още от деня” по БНТ бившият министър на регионалното развитие Виолета Комитова.
Има няколко фирми, които правят мантинели в България. Те са от фирмите на абонамент към АПИ. На всеки 4-5 г. се сдобиват с 5-годишни договори. Фирмите са 2-3. Последната обществена поръчка беше за 500 млн. евро е подписана в последните дни на правителството на Желязков за 4 години. От 20 години конкуренцията при мантинелите е избегната. Ако новото правителство търси олигархията в пътното строителство е пълно с такива, които са на абонамент, обясни тя и даде пример, че през 2021 г. е прекратила договорите с пъноподдържащите фирми, но веднага след нея следващите правителства възстановили същите фирми, обясни тя.
По думите ѝ договорите за пътна поддръжка трябва да са едногодишни.
При АМ „Хемус” имаме инвестиционен процес, който е започнат погрешно. Дадени са 2 милиарда по поръчки инхаус, но няма строителни книжа. Не може да се дават първо парите. Първо се изготвят проектите на хартия, получаваме разрешение за строеж, изготвяме количествено-стойностна сметка, в която да видим колко ще струва. Не съветвам никой да започва да строи без разрешително за строеж, разкри бившият регионален министър.
„Баба Алино” е същият случай. По закон сградите трябва да бъдат съборени. Жал ми е, че това красиво нещо трябва да бъде съборено. Какво казваме на предприемачите – отивайте по морето, има горички, започвайте да строите, обяви тя.
Всичко е започнало с една лъжа. През 2023 г., когато са издадени удостоверенията за търпимост, къщи няма. Те са строени 2023-2024 г. Главният архитект не може да не е знаел. В случая става дума за затворени очи. Общината има право да обяви за нищожни удостоверенията за търпимост и очаквам това да се случи, възмути се Комитова.
Много трудно се променят нещата в нашата държава. Основната причина за това е човешкият фактор. Изключително много са олигарсите, които са се впили в държавния бюджет. Това са около 2000 фирми с абонамент, птизна тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:50 26.06.2026
2 Да,бе
Коментиран от #5
19:51 26.06.2026
3 ма ДУРО
19:52 26.06.2026
4 АМИ ТО НЯМА ДРУГИ
19:52 26.06.2026
5 Ленин
До коментар #2 от "Да,бе":да слезе, па да си те прибере като версия.
Сите олигарси са комуняги, другарю НЕ ВЕЖА, или с вки снат червен мозък
Коментиран от #10, #21
19:56 26.06.2026
6 А кой
19:56 26.06.2026
7 Виж сега,
19:58 26.06.2026
8 Гласове от зайчарника в Банкя
20:00 26.06.2026
9 Мдаа
20:01 26.06.2026
10 Да,бе
До коментар #5 от "Ленин":Със сигурност някой олигарх-комуняга те е отворил за нежната ти същност,скрита в неправилно тяло...
Коментиран от #17, #18
20:02 26.06.2026
11 Фофов
20:02 26.06.2026
12 ЗА СЪЖАЛЕНИЕ
20:02 26.06.2026
13 Гост
20:05 26.06.2026
14 ти да видиш
20:05 26.06.2026
15 Боги
20:05 26.06.2026
16 Не е лошо
Добро е
20:09 26.06.2026
17 Оня под Коня
До коментар #10 от "Да,бе":Няма и не може да има комунист боржуа, камо ли пък баш олигарх. Вие въобще, знаете ли що е то комунист? Май не. Аз ще Ви подскажа. Например праволинеен комунист, като Бай Тошо!!! Е, къде и какво му бе имането?
20:09 26.06.2026
18 Уточнявай де -
До коментар #10 от "Да,бе":Неправилно като на гошо Тарабата ли ?
20:11 26.06.2026
19 Боко (неуловимия) тайния крадец
...амен да стане премиер и фа продължим да КРАДЕМ ...от де се пръкна тоя летец ??????
Коментиран от #22
20:11 26.06.2026
20 Как комунягите
Не.
Коментиран от #24
20:13 26.06.2026
21 Стеф
До коментар #5 от "Ленин":На училище ходил ли си бре?
20:14 26.06.2026
22 Бай Ставри
До коментар #19 от "Боко (неуловимия) тайния крадец":Тикво докарай прасето при мен...няма да ви коля ....само ще си облечете раираните костюми и ще има голяма веселба !
20:14 26.06.2026
23 Ддд
20:15 26.06.2026
24 Те, гадините
До коментар #20 от "Как комунягите":За 45, години, какви глупости сътвориха, не беха
фабрики, заводи, ткзста, глюпав народ, слуша, и си трае, къща на село, градина, къде са днешните, мрежи, далавери, проекти, кафета, плажове, тогава бяхме примерно еднакво бедни, сега крачолите се на хранилка, но произвеждащи само фек..й са единици, но но дават акъл.
Коментиран от #32
20:25 26.06.2026
25 Лопата Орешник
20:26 26.06.2026
26 Ревливия от банкя и приятеля му шиши
20:29 26.06.2026
27 Нанчо
20:34 26.06.2026
28 Чефо
И най-добре да хваща храстореза и да почва тревичките. Ще спести на държавата няколко милиона.
20:34 26.06.2026
29 ЖунГла
20:39 26.06.2026
30 Крайно
20:42 26.06.2026
31 Теслатъ
20:42 26.06.2026
32 Пълни глупости
До коментар #24 от "Те, гадините":Нямаше човек без спестявания, бедни и бездомници, нямаше. Промиват ви мозъците и повтаряте, като папагали. Без заводи и промишленост, как мислиш се пълни хазната ? Всички държави драпат, да привлекат инвеститори със заводи.
20:44 26.06.2026
33 тая
20:45 26.06.2026