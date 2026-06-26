Вицепремиерът Иво Христов иска България да възстанови членството си към руския научен институт "Дубна"

"Моето убеждение е, че България има интерес да възстанови пълноценното си членство в Института, в който са преминали обучението си повечето специалисти в българската ядрена наука и енергетика".
Това заяви вицепремиерът Иво Христов по време на днешния парламентарен контрол в НС. Става въпрос за Обединен институт за ядрени изследвания в град Дубна в Русия.
През 2022 г. тогавашният министър на образованието Николай Денков замразява участието на България, но по правилата на института членският внос остава дължим въпреки ограничено участие, обясни вицепремиерът Иво Христов. Между 2023 г. и 2025 г. България е натрупала близо 5 милиона дълг към него.
Към подкрепата си за пълноценно ни членство Христов добави, че "остава въпросът с бюджета", за чието решаване ще се действа.
"На този етап Република България продължава да се намира в особената ситуация на ограничено членство в Института, в статут, произтичащ от поетите международно правни ангажименти, които държавата не може едностранно да пренебрегне".
Към момента 26 български учени работят там, а доц. Лъчезар Костов е зам.-директор.
"Призовавам ви за необходимото усилие това плащане да бъде направено", заяви депутатът от партия "Възраждане" Ангел Янчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 смерт
Коментиран от #46
21:53 26.06.2026
2 Софето
21:55 26.06.2026
3 Температурен Темерут
21:56 26.06.2026
4 Членството
21:56 26.06.2026
5 Vинету
21:57 26.06.2026
6 А50
Коментиран от #17, #24
21:58 26.06.2026
7 Правилно
Коментиран от #12
21:58 26.06.2026
8 тия баклуци
21:58 26.06.2026
9 Сатанас Единотнас
Коментиран от #11, #23
22:00 26.06.2026
10 А50
Коментиран от #13, #15, #16
22:01 26.06.2026
11 русофилите
До коментар #9 от "Сатанас Единотнас":са бавноразвиващи
22:01 26.06.2026
12 Вова Инхибитор
До коментар #7 от "Правилно":Интереса е да те изпратят в белене и да свъ.ршиш там пу.тлероидна ута.йка
Коментиран от #14
22:01 26.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Факт
До коментар #12 от "Вова Инхибитор":От лъжливи и8 крадливи безродни отпадъци, нямаме нужда в Батерия, не е сметище тук.
Коментиран от #18
22:04 26.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ами Факти
До коментар #10 от "А50":подкрепя тъпотията и лъжите на от падъците тро ляци. Нормално е да се напълни с от падък! Цигания!
22:06 26.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Марш в батерията си
До коментар #14 от "Факт":Oтпадък копейкаджийски 😂🤣😅 не си нужен никому👌👈
Коментиран от #22, #33
22:07 26.06.2026
19 Минувач
22:08 26.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Рогопирев
22:09 26.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Макробиолог
До коментар #9 от "Сатанас Единотнас":Тъй е ,канадската компания с ядр реактор тип САНДУ от 1953г ,смята да спечели търг за нови ядр мощности в Щатите и нищо чудно и да успее.
Коментиран от #32
22:10 26.06.2026
24 Коя държава, бе, просийската ли?
До коментар #6 от "А50":Нефелни МАЛ(ко )УМНИ крепостяни!!!
Коментиран от #27, #36, #52
22:11 26.06.2026
25 Фанагоров
22:11 26.06.2026
26 Кой твърдеше че Слави Трифонов
Коментиран от #29, #30, #31, #41, #49, #63
22:11 26.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Култов е Славчо
До коментар #26 от "Кой твърдеше че Слави Трифонов":Слави Трифонов има регистрация в социалната мрежа от 2009 г.и 658 хиляди последователи за 17 години. Хората са го последвали да следят всяка негова публикация за например бъдещи негови концерти ,програма на шоуто му. Myнчo кРадев боташа има регистрация откакто стана президент ,тоест от 2016 г.и 510 хиляди последователи. Днес вече Слави след точното разкриване на мyнчo и грабежа с олигархията си Слави е подкрепен от 30 хиляди. Myнчо боташа от 510 хиляди последователи има 24 хиляди реакции повечето от които се смеят. И е прав Слави да попита след като мyнчo боташов е подкрепил протестите срещу миналия бюджет и се е възползвал от тях защо сега предлага в пъти по лош и удрящ обикновените хора бюджет - "Затова сега ще ви задам един въпрос, скъпи приятели. Вие всички заедно дружно критикувахте в един глас внесения от предишното правителство бюджет. Даже мисля, че някои от вас протестираха срещу бюджета заедно с поколението Gen Z. Сега новото правителство, начело с премиера Радев, който също критикува онзи бюджет, има ново предложение за държавен бюджет. Даже си спомням, че тогава той, като виден президент-икономист, каза, че бюджетът на предишното правителство трябва веднага да бъде изтеглен, защото е вреден. Неприятен. Лош. Направо отвратителен.
Е, сега, уважаеми колеги, той като министър-председател предлага нов бюджет. Президента - икономист и месия! Харесва ли ви?
Слави Трифонов
Коментиран от #34
22:13 26.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Върволев
До коментар #23 от "Макробиолог":Тъпак,образовай се. Технологията санду е най безопастния ядрен реактор. Ти мисли за путлероидния чернобил
22:14 26.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Не ми се иска да призная но е прав
До коментар #30 от "Култов е Славчо":ПРЕДИШНИЯТ БЮДЖЕТ – 3 ПРОЦЕНТА ДЕФИЦИТ, ОДОБРЕН ОТ ЕК. СЕГАШНИЯТ БЮДЖЕТ – 5,7 ПРОЦЕНТА ДЕФИЦИТ, ЗАПЛАХА ЗА ЕК И НОВИ 10 МЛРД.ДЪЛГ. ВИЕ СЕГА ЗАЩО НЕ ПРОТЕСТИРАТЕ И НЕ СТЕ НА ПЛОЩАДА ДА ИСКАТЕ ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО?
Затова сега ще ви задам един въпрос, скъпи приятели. Вие всички заедно дружно критикувахте в един глас внесения от предишното правителство бюджет. Даже мисля, че някои от вас протестираха срещу бюджета заедно с поколението Gen Z. Сега новото правителство, начело с премиера Радев, който също критикува онзи бюджет, има ново предложение за държавен бюджет. Даже си спомням, че тогава той, като виден президент-икономист, каза, че бюджетът на предишното правителство трябва веднага да бъде изтеглен, защото е вреден. Неприятен. Лош. Направо отвратителен.
E, сега, уважаеми колеги, той като министър-председател предлага нов бюджет. И сега искам да направя едно простичко сравнение. Предишният бюджет – 3 процента дефицит, одобрен от ЕК и заложени реформи за намаляване на дефицита в следващите години. Сегашният бюджет – 5,7 процента дефицит, заплаха от ЕК за вкарване на страната в процедура по свръхдефицит и нови 10 милиарда дълг.
И ето сега, колеги журналисти, моят въпрос към вас.
Вие сега защо не протестирате?
Вие защо не разкъсате този проектобюджет на малки парченца, след като, сравнявайки го с предишния проектобюджет, този е в пъти по-лош?
Вие защо не призовавате за оставка на правителството, за нови избори и защо не сте на жълтите па
22:15 26.06.2026
35 Радев
22:16 26.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Някой
22:16 26.06.2026
38 ТОZИ ИВО ХРИСТОВ
22:18 26.06.2026
39 Марш в батерията си
До коментар #33 от "Е марш де":Oтпадък копейкаджийски 😂🤣😅 не си нужен никому👌👈
Коментиран от #45, #54
22:18 26.06.2026
40 Вай вай
22:19 26.06.2026
41 Моряка
До коментар #26 от "Кой твърдеше че Слави Трифонов":Ами забравихте най дълго мразения - дебелия нерез Ал.
22:20 26.06.2026
42 Отчаян русофил
Режимът на зелените чорапи няма да спре докато не направи България отново Задунайска губерния. Затова - оставка! Утре в 18.30ч.в София на пл. Батенберг се свиква протест срещу правителството на Радев!
22:20 26.06.2026
43 Чудесно идея
22:21 26.06.2026
44 анонимен
Коментиран от #47
22:23 26.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Вова Картошка
До коментар #1 от "смерт":Заличаване до един. В камери и после в масови траншеи
22:25 26.06.2026
47 И що да не членува
До коментар #44 от "анонимен":Обяснение имат ли безродните глупаци.
22:25 26.06.2026
48 Иван
Коментиран от #50
22:26 26.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Васала !
Васал !
И Винаги !
Ще си Остане !
Най - Отзад !
22:27 26.06.2026
52 Нали знаеш
До коментар #24 от "Коя държава, бе, просийската ли?":че само отпадък става тролей.
22:28 26.06.2026
53 ...
22:30 26.06.2026
54 Е марш де
До коментар #39 от "Марш в батерията си":Нали казах, че в България нямаме нужда от лъжлив и крадлив отпадък. Не е приятно да знаеш, че си отпадък,. но вината не е моя! Свиквай и към сметището из мет!
22:32 26.06.2026
55 az СВО Победа 81
Коментиран от #60
22:37 26.06.2026
56 Дубна
22:39 26.06.2026
57 !!!?
Коментиран от #62
22:40 26.06.2026
58 Прилича
22:41 26.06.2026
59 А макета
22:42 26.06.2026
60 Копейкин Костя
До коментар #55 от "az СВО Победа 81":Твоите желания каква връзка имат с темата, ватенка? Предложи петолъчниците да събирате помощи за бедстващите крепостни в Крим. Сигурен съм, че Иво Христов и Радьев ще харесат идеята...
22:42 26.06.2026
61 Като
22:43 26.06.2026
62 Предателите са ПП и ДБ
До коментар #57 от "!!!?":Вече не са на власт.
22:46 26.06.2026
63 Най мразени са лъжливите боклуци
До коментар #26 от "Кой твърдеше че Слави Трифонов":Тук троли един миризливец!
22:47 26.06.2026