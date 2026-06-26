Вицепремиерът Иво Христов иска България да възстанови членството си към руския научен институт "Дубна"

"Моето убеждение е, че България има интерес да възстанови пълноценното си членство в Института, в който са преминали обучението си повечето специалисти в българската ядрена наука и енергетика".

Това заяви вицепремиерът Иво Христов по време на днешния парламентарен контрол в НС. Става въпрос за Обединен институт за ядрени изследвания в град Дубна в Русия.

През 2022 г. тогавашният министър на образованието Николай Денков замразява участието на България, но по правилата на института членският внос остава дължим въпреки ограничено участие, обясни вицепремиерът Иво Христов. Между 2023 г. и 2025 г. България е натрупала близо 5 милиона дълг към него.

Към подкрепата си за пълноценно ни членство Христов добави, че "остава въпросът с бюджета", за чието решаване ще се действа.

"На този етап Република България продължава да се намира в особената ситуация на ограничено членство в Института, в статут, произтичащ от поетите международно правни ангажименти, които държавата не може едностранно да пренебрегне".

Към момента 26 български учени работят там, а доц. Лъчезар Костов е зам.-директор.

"Призовавам ви за необходимото усилие това плащане да бъде направено", заяви депутатът от партия "Възраждане" Ангел Янчев.