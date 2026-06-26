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Вицепремиерът Иво Христов иска България да възстанови членството си към руския научен институт "Дубна"

Вицепремиерът Иво Христов иска България да възстанови членството си към руския научен институт "Дубна"

26 Юни, 2026 21:50 1 402 63

  • иво христов-
  • дубна-
  • русия-
  • ядрени изследвания-
  • българия

Става въпрос за Обединен институт за ядрени изследвания

Вицепремиерът Иво Христов иска България да възстанови членството си към руския научен институт "Дубна" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Моето убеждение е, че България има интерес да възстанови пълноценното си членство в Института, в който са преминали обучението си повечето специалисти в българската ядрена наука и енергетика".

Това заяви вицепремиерът Иво Христов по време на днешния парламентарен контрол в НС. Става въпрос за Обединен институт за ядрени изследвания в град Дубна в Русия.

През 2022 г. тогавашният министър на образованието Николай Денков замразява участието на България, но по правилата на института членският внос остава дължим въпреки ограничено участие, обясни вицепремиерът Иво Христов. Между 2023 г. и 2025 г. България е натрупала близо 5 милиона дълг към него.

Към подкрепата си за пълноценно ни членство Христов добави, че "остава въпросът с бюджета", за чието решаване ще се действа.

"На този етап Република България продължава да се намира в особената ситуация на ограничено членство в Института, в статут, произтичащ от поетите международно правни ангажименти, които държавата не може едностранно да пренебрегне".

Към момента 26 български учени работят там, а доц. Лъчезар Костов е зам.-директор.

"Призовавам ви за необходимото усилие това плащане да бъде направено", заяви депутатът от партия "Възраждане" Ангел Янчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 смерт

    31 18 Отговор
    за копейките!!!

    Коментиран от #46

    21:53 26.06.2026

  • 2 Софето

    27 16 Отговор
    Смех и руССки сАполи

    21:55 26.06.2026

  • 3 Температурен Темерут

    35 16 Отговор
    Такива като този мазен путлероид са за белене!!!вредни продажни подлоги не ставащи за нищо. Пълен мръ.шляк.

    21:56 26.06.2026

  • 4 Членството

    22 7 Отговор
    в Дубна струва членски внос , а Русия е със санкции и валутата за учените е манна небеснобългарска..

    21:56 26.06.2026

  • 5 Vинету

    35 15 Отговор
    Руски подлоги и комунистическа сган

    21:57 26.06.2026

  • 6 А50

    16 19 Отговор
    Е това вече разплака майката на пепеици и ще ревнат сега мацква, льотчик, боташ... Винаги когато някой се опитва да сложи ред в държават скачат платените умнокрасиви, рев за демокрация, права и банани

    Коментиран от #17, #24

    21:58 26.06.2026

  • 7 Правилно

    14 18 Отговор
    България трябва да си следва интереса!

    Коментиран от #12

    21:58 26.06.2026

  • 8 тия баклуци

    24 11 Отговор
    разтрогват алианса със САЩ ритат срещу Евросъюза и пълзят в краката на путлер и гундзяеф ДОКОГА???

    21:58 26.06.2026

  • 9 Сатанас Единотнас

    23 10 Отговор
    Да те възтановят в гро.бищата пу.тлерастки боклук. Запада по света напредна технологично,тоя ще праща учени в просия. В най технологично деградиралата и недоразвита нация в света. Спряла на ниво жигула през 1980г

    Коментиран от #11, #23

    22:00 26.06.2026

  • 10 А50

    11 13 Отговор
    Факти форума се напълни с платени соросоидни тролове уж много загрижани за държавата, но за Пеевски мълчаха в скута му, и сега мълчат за Пеевски

    Коментиран от #13, #15, #16

    22:01 26.06.2026

  • 11 русофилите

    18 8 Отговор

    До коментар #9 от "Сатанас Единотнас":

    са бавноразвиващи

    22:01 26.06.2026

  • 12 Вова Инхибитор

    18 7 Отговор

    До коментар #7 от "Правилно":

    Интереса е да те изпратят в белене и да свъ.ршиш там пу.тлероидна ута.йка

    Коментиран от #14

    22:01 26.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факт

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "Вова Инхибитор":

    От лъжливи и8 крадливи безродни отпадъци, нямаме нужда в Батерия, не е сметище тук.

    Коментиран от #18

    22:04 26.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ами Факти

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "А50":

    подкрепя тъпотията и лъжите на от падъците тро ляци. Нормално е да се напълни с от падък! Цигания!

    22:06 26.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Марш в батерията си

    13 6 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Oтпадък копейкаджийски 😂🤣😅 не си нужен никому👌👈

    Коментиран от #22, #33

    22:07 26.06.2026

  • 19 Минувач

    17 5 Отговор
    Червен цървул

    22:08 26.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Рогопирев

    12 3 Отговор
    Скоро иде жанвиденовата зима путлероиди. Ще висите по дърветата.

    22:09 26.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Макробиолог

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сатанас Единотнас":

    Тъй е ,канадската компания с ядр реактор тип САНДУ от 1953г ,смята да спечели търг за нови ядр мощности в Щатите и нищо чудно и да успее.

    Коментиран от #32

    22:10 26.06.2026

  • 24 Коя държава, бе, просийската ли?

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "А50":

    Нефелни МАЛ(ко )УМНИ крепостяни!!!

    Коментиран от #27, #36, #52

    22:11 26.06.2026

  • 25 Фанагоров

    12 4 Отговор
    Този мазен путлероид ще изглежда далеч по красиво на снимка ако някой му резне балката.

    22:11 26.06.2026

  • 26 Кой твърдеше че Слави Трифонов

    11 7 Отговор
    Е най мразен в България? До есента тези мунчовци пулерасти ще са мразени повече от Слави Трифонов и Делян Пеевски взети заедно!

    Коментиран от #29, #30, #31, #41, #49, #63

    22:11 26.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Култов е Славчо

    6 5 Отговор

    До коментар #26 от "Кой твърдеше че Слави Трифонов":

    Слави Трифонов има регистрация в социалната мрежа от 2009 г.и 658 хиляди последователи за 17 години. Хората са го последвали да следят всяка негова публикация за например бъдещи негови концерти ,програма на шоуто му. Myнчo кРадев боташа има регистрация откакто стана президент ,тоест от 2016 г.и 510 хиляди последователи. Днес вече Слави след точното разкриване на мyнчo и грабежа с олигархията си Слави е подкрепен от 30 хиляди. Myнчо боташа от 510 хиляди последователи има 24 хиляди реакции повечето от които се смеят. И е прав Слави да попита след като мyнчo боташов е подкрепил протестите срещу миналия бюджет и се е възползвал от тях защо сега предлага в пъти по лош и удрящ обикновените хора бюджет - "Затова сега ще ви задам един въпрос, скъпи приятели. Вие всички заедно дружно критикувахте в един глас внесения от предишното правителство бюджет. Даже мисля, че някои от вас протестираха срещу бюджета заедно с поколението Gen Z. Сега новото правителство, начело с премиера Радев, който също критикува онзи бюджет, има ново предложение за държавен бюджет. Даже си спомням, че тогава той, като виден президент-икономист, каза, че бюджетът на предишното правителство трябва веднага да бъде изтеглен, защото е вреден. Неприятен. Лош. Направо отвратителен.

    Е, сега, уважаеми колеги, той като министър-председател предлага нов бюджет. Президента - икономист и месия! Харесва ли ви?

    Слави Трифонов

    Коментиран от #34

    22:13 26.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Върволев

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Макробиолог":

    Тъпак,образовай се. Технологията санду е най безопастния ядрен реактор. Ти мисли за путлероидния чернобил

    22:14 26.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Не ми се иска да призная но е прав

    9 3 Отговор

    До коментар #30 от "Култов е Славчо":

    ПРЕДИШНИЯТ БЮДЖЕТ – 3 ПРОЦЕНТА ДЕФИЦИТ, ОДОБРЕН ОТ ЕК. СЕГАШНИЯТ БЮДЖЕТ – 5,7 ПРОЦЕНТА ДЕФИЦИТ, ЗАПЛАХА ЗА ЕК И НОВИ 10 МЛРД.ДЪЛГ. ВИЕ СЕГА ЗАЩО НЕ ПРОТЕСТИРАТЕ И НЕ СТЕ НА ПЛОЩАДА ДА ИСКАТЕ ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО?

    Затова сега ще ви задам един въпрос, скъпи приятели. Вие всички заедно дружно критикувахте в един глас внесения от предишното правителство бюджет. Даже мисля, че някои от вас протестираха срещу бюджета заедно с поколението Gen Z. Сега новото правителство, начело с премиера Радев, който също критикува онзи бюджет, има ново предложение за държавен бюджет. Даже си спомням, че тогава той, като виден президент-икономист, каза, че бюджетът на предишното правителство трябва веднага да бъде изтеглен, защото е вреден. Неприятен. Лош. Направо отвратителен.
    E, сега, уважаеми колеги, той като министър-председател предлага нов бюджет. И сега искам да направя едно простичко сравнение. Предишният бюджет – 3 процента дефицит, одобрен от ЕК и заложени реформи за намаляване на дефицита в следващите години. Сегашният бюджет – 5,7 процента дефицит, заплаха от ЕК за вкарване на страната в процедура по свръхдефицит и нови 10 милиарда дълг.

    И ето сега, колеги журналисти, моят въпрос към вас.

    Вие сега защо не протестирате?

    Вие защо не разкъсате този проектобюджет на малки парченца, след като, сравнявайки го с предишния проектобюджет, този е в пъти по-лош?

    Вие защо не призовавате за оставка на правителството, за нови избори и защо не сте на жълтите па

    22:15 26.06.2026

  • 35 Радев

    2 0 Отговор
    Ще ги пратя в Китай 😏

    22:16 26.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Някой

    5 5 Отговор
    Браво Румен Радев ще ни оправи.

    22:16 26.06.2026

  • 38 ТОZИ ИВО ХРИСТОВ

    9 4 Отговор
    МНОГО ОБИЧА РУСКИЯ ФАШИZЪМ И ФАШИСТА ПУТЛЕР ........................ КАТО ТОЛКОВА МНОГО ГИ ЛЮБИ, ДА СЕ ZACEЛИ В МОСКВА .................... КАТО КОМУНИСТА ШРЬОДЕР ....................... ФАКТ !

    22:18 26.06.2026

  • 39 Марш в батерията си

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Е марш де":

    Oтпадък копейкаджийски 😂🤣😅 не си нужен никому👌👈

    Коментиран от #45, #54

    22:18 26.06.2026

  • 40 Вай вай

    9 2 Отговор
    Значи копейте искат да платиме 5 милиона на болшевиките.

    22:19 26.06.2026

  • 41 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Кой твърдеше че Слави Трифонов":

    Ами забравихте най дълго мразения - дебелия нерез Ал.

    22:20 26.06.2026

  • 42 Отчаян русофил

    8 3 Отговор
    Така става, първо членство в "Дубна", после лека-полека отново в икономическа, технологическа и политическа зависимост от Москва.
    Режимът на зелените чорапи няма да спре докато не направи България отново Задунайска губерния. Затова - оставка! Утре в 18.30ч.в София на пл. Батенберг се свиква протест срещу правителството на Радев!

    22:20 26.06.2026

  • 43 Чудесно идея

    2 9 Отговор
    Наистина том отиваха наши умни физици и математици !

    22:21 26.06.2026

  • 44 анонимен

    11 3 Отговор
    Някой очаквал ли е друго от руския поклонник иво христов.

    Коментиран от #47

    22:23 26.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Вова Картошка

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "смерт":

    Заличаване до един. В камери и после в масови траншеи

    22:25 26.06.2026

  • 47 И що да не членува

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "анонимен":

    Обяснение имат ли безродните глупаци.

    22:25 26.06.2026

  • 48 Иван

    7 1 Отговор
    Тоя може и да иска да станем част от СССР. Ай с… р другарю

    Коментиран от #50

    22:26 26.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Васала !

    4 0 Отговор
    Си Остава ?!

    Васал !

    И Винаги !

    Ще си Остане !

    Най - Отзад !

    22:27 26.06.2026

  • 52 Нали знаеш

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Коя държава, бе, просийската ли?":

    че само отпадък става тролей.

    22:28 26.06.2026

  • 53 ...

    1 0 Отговор
    Шокиран съм...

    22:30 26.06.2026

  • 54 Е марш де

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Марш в батерията си":

    Нали казах, че в България нямаме нужда от лъжлив и крадлив отпадък. Не е приятно да знаеш, че си отпадък,. но вината не е моя! Свиквай и към сметището из мет!

    22:32 26.06.2026

  • 55 az СВО Победа 81

    1 4 Отговор
    Предлагам правителството да прати на Източния фронт всички от партиите с отпаднала необходимост, като помощ на Киев! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #60

    22:37 26.06.2026

  • 56 Дубна

    1 0 Отговор
    не е за такива плужеци. Държите се като "луд с картечница". Като че досега сте били на коневръз. Докопахте се до властта и сега юруш на идеите. Както са ви избрали, така ще ви изритат вашите дебили

    22:39 26.06.2026

  • 57 !!!?

    1 1 Отговор
    Мистър Кеш си назначи кремълски министър...тези предатели ни връщат в Тошово време !!!?

    Коментиран от #62

    22:40 26.06.2026

  • 58 Прилича

    2 0 Отговор
    на рошава катерица

    22:41 26.06.2026

  • 59 А макета

    2 0 Отговор
    в космоса няма ли да пращате?

    22:42 26.06.2026

  • 60 Копейкин Костя

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "az СВО Победа 81":

    Твоите желания каква връзка имат с темата, ватенка? Предложи петолъчниците да събирате помощи за бедстващите крепостни в Крим. Сигурен съм, че Иво Христов и Радьев ще харесат идеята...

    22:42 26.06.2026

  • 61 Като

    1 0 Отговор
    за начало изпратете в ДУБНА дондьото да го научат как се бюджетира

    22:43 26.06.2026

  • 62 Предателите са ПП и ДБ

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "!!!?":

    Вече не са на власт.

    22:46 26.06.2026

  • 63 Най мразени са лъжливите боклуци

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Кой твърдеше че Слави Трифонов":

    Тук троли един миризливец!

    22:47 26.06.2026

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