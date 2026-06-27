Асен Василев: Как пък веднъж не направиха "техническа грешка" и да дадат повече пари за майчински и детски?

65 милиона повече в бюджета за издръжка на ВСС било "техническа грешка":

ВСС - техническа грешка,

КЕВР - техническа грешка,

АЯР - техническа грешка.

Как пък веднъж не направиха "техническа грешка" и да дадат повече пари за майчински и детски?

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ПП Асен Василев, след като по-рано днес финансовият министър Гълъб Донев обясни, че увеличеният бюджет на ВСС и вдигане на заплати на шефове в КЕВР и АЯР било "техническа грешка".