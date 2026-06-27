Новини
България »
Всички градове »
Асен Василев: Как пък веднъж не направиха "техническа грешка" и да дадат повече пари за майчински и детски?

Асен Василев: Как пък веднъж не направиха "техническа грешка" и да дадат повече пари за майчински и детски?

27 Юни, 2026 14:40 1 039 44

  • асен василев-
  • техническа грешка-
  • повече пари-
  • детски-
  • майчински

Лидерът на ПП коментира думите на Гълъб Донев, че заради технически грешки в бюджета са увеличени заплати в КЕВР и Агенцията за ядрено регулиране. И е увеличен бюджетът на ВСС

Асен Василев: Как пък веднъж не направиха "техническа грешка" и да дадат повече пари за майчински и детски? - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

65 милиона повече в бюджета за издръжка на ВСС било "техническа грешка":
ВСС - техническа грешка,
КЕВР - техническа грешка,
АЯР - техническа грешка.
Как пък веднъж не направиха "техническа грешка" и да дадат повече пари за майчински и детски?

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ПП Асен Василев, след като по-рано днес финансовият министър Гълъб Донев обясни, че увеличеният бюджет на ВСС и вдигане на заплати на шефове в КЕВР и АЯР било "техническа грешка".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 закон на мърфи

    25 3 Отговор
    36г мутро-милиционерска "демокрация" води до деградация и емиграция!

    Коментиран от #12

    14:44 27.06.2026

  • 2 Поредната власт, която мисли

    28 6 Отговор
    за собственото си обслужване.

    14:48 27.06.2026

  • 3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    26 13 Отговор
    Абсолютно прав е Асен Василев,как пък веднъж поне комунистическите иззедници на мутро олигархията на Домусчиев не направиха техническа грешка да дадат на майки и социално слаби

    14:49 27.06.2026

  • 4 ма ДУРО

    15 11 Отговор
    Ти чакаш да се вдигнат детските та да родиш най-после ?
    Аре ма. Вече си на въраст, и вместо да ти казват мами, ще чуваш - ей, бабишкер !

    14:49 27.06.2026

  • 5 Стига вече!

    8 6 Отговор
    Нищо няма да дадат. Това не е проблем ваш и на вашите съмишленици. Оправяме се сами в бита и не разчитаме на месии. Който, каквото обещавал на някого да се обясняват. Ако искат да протестират, ако искат да играят ганкиното на бос крак. Вие не се месете да натрапвате "непоискано добро" да не стане като декемврийските протести, които хитрото селянче яхна

    14:51 27.06.2026

  • 6 Кресливко

    6 9 Отговор
    Спри да викаш по бащицата!

    14:52 27.06.2026

  • 7 Цък

    10 11 Отговор
    Не гея е един сладкодумец и кръгла нула като финансист. Само като му чух великите мисли че заради инфлацията в хазната ще има повече с 7 милиарда/ нито дума за разходите/ и взе да ги намества тези пари, паднах от коня. Това е така само първия месец, след това разходите вземат превест и става майко мила. С инфлацията се вдига само БВП и така политиците се удрят по гърдите . Направихме БВП от 50 на 100 милиарда и какво едно голямо нищо. Разбирате ли колко са неграмотни жълтурите щом не гея им е най добрия финансист.

    14:54 27.06.2026

  • 8 Луд ли си бе Асена

    16 4 Отговор
    Нема да има за шапкарите, ако дадат на майките

    14:54 27.06.2026

  • 9 Истински неможачи

    15 5 Отговор
    Тия мунчови лешояди са истински подлоги на Бою и Шиши! Офшциално си признаха, че изпълняват техните програми. Тия и през плет те са чули, че като искаш да управлявяш трябва да имаш идея за всичко! Тия честно и почтено си заявяват, че са дошли само да грабят и ликвидират всичко . Но има кой да ги търпи. Ние сме малък и много глупав народ...

    Коментиран от #30

    14:55 27.06.2026

  • 10 Модерно семейство

    8 9 Отговор
    Кокорчо да не се бори за "майчински". Опити прави, ама няма да роди..

    14:55 27.06.2026

  • 11 Хи хи

    18 6 Отговор
    Щом неможачът Гълъб е минал в обяснителен режим, значи индиректно се признава за некадърник.

    Коментиран от #26

    14:56 27.06.2026

  • 12 Чакам да минем на купонна система

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "закон на мърфи":

    и последвалите обяснения на Гълъб Донев защо сме на такава.
    Как пък Гугутчо ни дума не обясни за Боташ.

    14:59 27.06.2026

  • 13 Кокорчо знае какво

    8 9 Отговор
    да каже. Научили са го да говори правилните неща, които ще се харесат на народа, а да прави това, което му кажат господарите.

    Коментиран от #20

    15:00 27.06.2026

  • 14 Популист

    7 6 Отговор
    Само се излага, чак такива глупаци не сме

    15:00 27.06.2026

  • 15 Българин

    5 9 Отговор
    Тоя дето най-много увеличи данъците и остави десетки хиляди млади семейства без поминък, обричайки ги на безкрайна бедност, сега взе да дава акъли за майчинските и детските!

    Коментиран от #39

    15:00 27.06.2026

  • 16 КАЗВАМ

    7 7 Отговор
    НЕЩАСТНИК ТЕЗИ ТЕХНИЧЕСКИ ГРЕШКИ, КОИТО ЦИТИРАШ НЕ СА НА ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ! ТЕ СА ВАШИ!
    ЛИЦА, КОИТО ДИГНАХА ЗАПЛАТИТЕ С 50% НА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ СЕГА РАДЕВ ДА СЪКРАТИ! ДА ВЗЕМЕШ АВАНСОВО ДАНЪК ПЕЧАЛБИ НА БАНКИ И ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - АВАНСОВО ЗА 2026 Г. ПРЕЗ 2025 Г., ДА ОСАКАТИШ И СРЕБЪРНИЯ ФОНД, КОЙТО НИКОЙ ОТ 1989 Г. ДО 2024Г ГОД. НИКОЙ НЕ СИ Е ПОЗВОЛИЛ ОСВЕН КАБИНЕТА ЖЕЛЯЗКОВ - 2025 Г., ЗАЩОТО ТОВА СА ВНОСКИТЕ НА ХОРАТА ЗА ПЕНСИИ И Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ - РАВНЯВА СЕ НА ИЗТОЧВАНЕ НА ЛИЧНИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ХОРАТА, ДА ОСТАВИШ НЕПЛАТЕНИ ФАКТУРИ ЗА НАД 2 МИЛИАРДА ОТ 2025 ГОД. И ДА ПЛАЩАШ АВАНСОВО НА ФИРМИ ЗА МИЛИАРДИ АВАНСОВО БЕЗ ДА СА ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА ПО ДОГОВОРИТЕ Е ПОВЕЧЕ ОТ ПРЕСТЪПНОСТ, А ТЕ ДАЖЕ И КРЕЩЯТ И ОБИЖДАТ, ДАВАТ ОЦЕНКИ И СРАВНЕНИЯ НА ХОРА, КОИТО НЯМАТ ВИНА С РАЗНИ ПАДЕНИЯ! СРАМ! ПОЗОР! КАБИНЕТА НА РАДЕВ РАБОТИХА ДЕНОНОЩНО ЗА ДА СТЪПЯТ НА ЗДРАВА ОСНОВА, ЗАЩОТО ЗАВАРИХА ХАОС ВЪВ ФИНАНСОВОТО МИНИСТЕРСТВО И БЯХА ПОД НАТИСК И ОБИДИ. СРАМ ЗА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ, КОИТО ИЗТОЧИХА ДЪРЖАВАТА, А СА ДИГНАЛИ ГЛАВИ, СЯКАШ ВИНАТА Е НА ТЕЗИ, КОИТО ИМ ОПРАВЯТ БАКИИТЕ!

    15:01 27.06.2026

  • 17 az СВО Победа 81

    3 6 Отговор
    Лама Кокор пък на какъв се прави, нали и заради него сме с такава дупка в бюджета!

    15:02 27.06.2026

  • 18 Жица

    4 7 Отговор
    Този п. Е... Ал като беше министър, що не вдигна майчинските. Сега рева като вдовица за ф. У. й

    15:03 27.06.2026

  • 19 Как пък ти, много знаещият

    2 2 Отговор
    Ти не се смири и да направиш СЕГА НЕЩО ДОБРО ЗА БЪЛГАРИЯ?!
    Не е достатъчно да си хубав
    Трябва и акъл и възпитание за действие в интерес за общо благо за България в тази овършава от вас държава.
    Въпрос на възпитание

    15:04 27.06.2026

  • 20 пенсионер

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "Кокорчо знае какво":

    аз съм доволен от Василев,а сега съжалявам,че гласувах за радев,зкпч и комунистическа секта!

    Коментиран от #36

    15:04 27.06.2026

  • 21 бай мишок

    3 5 Отговор
    как да дадат повече пари за майчински и детски?
    като при краткото ти безполезно кат фин министър
    тук писаха че тиквите те питаха за някви липсващи милиарди
    като добави и техните липсващи милиарди кво ставе ве
    не можеш да смяташ пък фин министър

    радеви казаха за много кражби в миналото
    и трябва да ви разследват всички дето сте бъркали в меда
    да се уточни
    кой ял кой пил
    кой ще плаща от чекмеджета и офшорки ако се установи кражби

    15:05 27.06.2026

  • 22 Усмихнат

    5 0 Отговор
    Около финансовото министерство е обсипано с курешки. Защо ли?

    15:07 27.06.2026

  • 23 Ехаааа

    6 0 Отговор
    Единствено България от всички страни от ЕС остана управлявана от комунисти след 1989 година....Така става след като червени комунисти като Луканов, Първанов.......и ДС офицери ти докарат демокрацията. България никога няма да се оправи.

    Коментиран от #29

    15:08 27.06.2026

  • 24 ФАКТ

    4 3 Отговор
    АКО СЪМ НА МЕСТОТО НА ГЕН. РАДЕВ ЩЕ ПОИСКАМ ПОМОЩ ЗА НЕЗАВИСИМА РЕВИЗИЯ ОТ ЕС И ЩЕ ВИ ДАМ НА ПРОКУРОР!
    ПРЕСТАНИ ДА ХОДИШ ОТ МЕДИЯ В МЕДИЯ КАТО СЕЛСКА РЕШАТАРКА ДА КРЕЩИШ! ТИ ИЗТОЧИ БЮДЖЕТА С ПОСЛЕДНАТА ВИ СГЛОБКА НА - ПП-ДБ, ГЕРБ И НЕОФИЦИАЛНО СТАРОТО ДПС. ОЩЕ ТОГАВА ПРЕДИ ДА ПОДАДЕТЕ ОСТАВКА ОТКЛОНИХТЕ НАД 8 МИЛИАРДА, ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ОСТАВЕНИЯ ХАОС ОТ СГЛОБКАТА НА ГЕРБ С БСП , ИТН И ПАК НЕОФИЦИАЛНО ДПС-НН.

    Коментиран от #32

    15:09 27.06.2026

  • 25 скрий се, Асене

    2 4 Отговор
    Заради теб сме с милиарди в дефицит, още ти в сглобката почна да теглиш кредити и да вдигаш заплати на полицаи без техническа грешка. Нищо полезно и смислено не си направил, скрий се.

    15:09 27.06.2026

  • 26 Неможач е баща ти че не те е доправил

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хи хи":

    Спрете се
    Усмирете се
    Всичко беше казано
    Неуки сте и явно не можете да четете
    Причините за това състояние на страната съм във вашето глупаво и алчно управление
    Повече няма да видите власт
    Народът ще ви отвее до мястото ви в коневръза
    Ще работите за филия хляб без мас
    При тиквата ви е мястото
    Пропуснахте шанса да покажете вашите способности за управление който ви беше даден
    Тъжно, но вярно.

    15:11 27.06.2026

  • 27 Да Ама !

    2 0 Отговор
    Това е Генерал !

    И Следва Заповеди !

    Само Дето Не е Ясно !

    Чии ?

    15:12 27.06.2026

  • 28 Смилете се над лешоядите

    2 0 Отговор
    На викайте на лешоядите. Те а тоблицата за умножение не знаят, разчитаха на дебелите асансьорки от МФ нещо да съчинят като бйджет , накрая си го натъмъниха за тях добре...А вие сега ги притеснявате, че те било така. Ми те са истински неможачи. Ще си ги търпите. Кой е лудия , а...

    15:13 27.06.2026

  • 29 Не си прав

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ехаааа":

    Ще се оправи, но само като протече кръв...Това зависи от нас...

    15:13 27.06.2026

  • 30 миме

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Истински неможачи":

    споко бе жендър ТВОЙТЕ ппдбейци скоро нема да са у парламента и в НЕкоалицшя с винету и момчето отново да окрадат България

    15:13 27.06.2026

  • 31 Асене,

    1 4 Отговор
    майките, младите лекари, студентите, учителите са се разбрали с дедо си радко и затова му дадоха властта. Не ги мисли, те ще се "разберат". Както му прощават "Боташ", "пътя на копринката", оригарсите от масонската секта така ще му простят и яловите обещания. Тия хора не гласуваха за демократичната общност. Те си знаят, ние не им трябваме И след като показаха тая любов на кредит към радките, не ни трябват и на нас. Не ни трябват сбърканяци. Осигуряваме си нормален живот сами, не искаме подаяния. За съжаление радките разделиха обществото.

    15:14 27.06.2026

  • 32 Да Ама !

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "ФАКТ":

    Гарван !

    Гарвану !

    Око !

    Не Вади !

    Така Че Вашето Бичме !

    Не Струва !

    Коментиран от #33

    15:14 27.06.2026

  • 33 Забравих Да напиша !

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Да Ама !":

    ФАКТ !

    15:15 27.06.2026

  • 34 миме

    0 3 Отговор
    кокората яко квичи щот вече не седи у скута на феномена и неможе така яко да краде

    15:16 27.06.2026

  • 35 Хохо Бохо

    0 1 Отговор
    Ми ти лично ги окраде тези пари бе съсел. Асан крадеца

    15:19 27.06.2026

  • 36 Ванга казва,

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "пенсионер":

    че социалната система ще претърпи колапс през 2076 година и тогава по цялата земя ще бъде въведен комунизъм. Прочети го, има го в нета. Така че не се безпокой. Който владее положението, той ще си постигне целта. Ние само зяпаме като папагали и си мислим разни мисли.

    Коментиран от #44

    15:21 27.06.2026

  • 37 миме

    0 2 Отговор
    мазният негей се прави на луд щот тоя започна да зема заемите за да замени плачевното състояние на България благодарение на членството в ес-а и нато-то

    15:24 27.06.2026

  • 38 Де по-леко, де!

    0 2 Отговор
    Повече пари за майчински и детски, това означава повече пари, подарени от маалата. Българката не случайно отлага раждането на първото си дете дотогава, докато ще е вече в състояние да поеме разходите по отглеждането му.
    В маалата е по-друго - бързат да родят колкото е възможно по-рано, за да започнат да получават пари даром и продължават да раждат докато могат.
    Да бешеказал: "Да увеличат детските надбавки за децатана родители със средно и висше образование!" А то какво е положението днес - за дете ромче са дават доста по-големи суми като детски надбавки!

    15:29 27.06.2026

  • 39 Точно Асен Василев

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Увеличи пенсии,заплати и майчинските.И дефицитът беше 3%.Ама Асен е играч,а Гълъб -неможач.

    15:35 27.06.2026

  • 40 400000 сме

    1 0 Отговор
    гласували за демократичните партии, не се интересуваме от дондевите "свинщини". Подкрепяме ви като хора със сходни виждатия. Не разчитаме на месии, за да живеем нормално. Който е повярвал на измамници да протестира или да не протестира и да чака светлото бъдеще.

    15:35 27.06.2026

  • 41 Престъпници в Правителството

    1 0 Отговор
    Освен Мартин Димитров и Асен Василев, останалите патриотични партии нямат нито един образован и човек който мисли с главата си.
    Технически грешки били заделените пари за двойни кражби и злоупотреба с власт.
    Два месеца ги нагласяха и щяха да си ги прокарат СКРИШНО и ПРЕСТЪПНО.

    15:36 27.06.2026

  • 42 Макробиолог

    0 1 Отговор
    Ася да не е решила да става майкя?

    15:37 27.06.2026

  • 43 Радкото

    1 0 Отговор
    да ви каже къде се вихрят гейоргиите

    15:38 27.06.2026

  • 44 хахахах

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ванга казва,":

    ти вярваш на всичко което прочетеш в "нета" ли

    15:38 27.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол