Асен Василев: Как пък веднъж не направиха "техническа грешка" и да дадат повече пари за майчински и детски?

65 милиона повече в бюджета за издръжка на ВСС било "техническа грешка":
ВСС - техническа грешка,
КЕВР - техническа грешка,
АЯР - техническа грешка.
Как пък веднъж не направиха "техническа грешка" и да дадат повече пари за майчински и детски?
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на ПП Асен Василев, след като по-рано днес финансовият министър Гълъб Донев обясни, че увеличеният бюджет на ВСС и вдигане на заплати на шефове в КЕВР и АЯР било "техническа грешка".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 закон на мърфи
Коментиран от #12
14:44 27.06.2026
2 Поредната власт, която мисли
14:48 27.06.2026
3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
14:49 27.06.2026
4 ма ДУРО
Аре ма. Вече си на въраст, и вместо да ти казват мами, ще чуваш - ей, бабишкер !
14:49 27.06.2026
5 Стига вече!
14:51 27.06.2026
6 Кресливко
14:52 27.06.2026
7 Цък
14:54 27.06.2026
8 Луд ли си бе Асена
14:54 27.06.2026
9 Истински неможачи
Коментиран от #30
14:55 27.06.2026
10 Модерно семейство
14:55 27.06.2026
11 Хи хи
Коментиран от #26
14:56 27.06.2026
12 Чакам да минем на купонна система
До коментар #1 от "закон на мърфи":и последвалите обяснения на Гълъб Донев защо сме на такава.
Как пък Гугутчо ни дума не обясни за Боташ.
14:59 27.06.2026
13 Кокорчо знае какво
Коментиран от #20
15:00 27.06.2026
14 Популист
15:00 27.06.2026
15 Българин
Коментиран от #39
15:00 27.06.2026
16 КАЗВАМ
ЛИЦА, КОИТО ДИГНАХА ЗАПЛАТИТЕ С 50% НА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ СЕГА РАДЕВ ДА СЪКРАТИ! ДА ВЗЕМЕШ АВАНСОВО ДАНЪК ПЕЧАЛБИ НА БАНКИ И ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - АВАНСОВО ЗА 2026 Г. ПРЕЗ 2025 Г., ДА ОСАКАТИШ И СРЕБЪРНИЯ ФОНД, КОЙТО НИКОЙ ОТ 1989 Г. ДО 2024Г ГОД. НИКОЙ НЕ СИ Е ПОЗВОЛИЛ ОСВЕН КАБИНЕТА ЖЕЛЯЗКОВ - 2025 Г., ЗАЩОТО ТОВА СА ВНОСКИТЕ НА ХОРАТА ЗА ПЕНСИИ И Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ - РАВНЯВА СЕ НА ИЗТОЧВАНЕ НА ЛИЧНИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ХОРАТА, ДА ОСТАВИШ НЕПЛАТЕНИ ФАКТУРИ ЗА НАД 2 МИЛИАРДА ОТ 2025 ГОД. И ДА ПЛАЩАШ АВАНСОВО НА ФИРМИ ЗА МИЛИАРДИ АВАНСОВО БЕЗ ДА СА ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА ПО ДОГОВОРИТЕ Е ПОВЕЧЕ ОТ ПРЕСТЪПНОСТ, А ТЕ ДАЖЕ И КРЕЩЯТ И ОБИЖДАТ, ДАВАТ ОЦЕНКИ И СРАВНЕНИЯ НА ХОРА, КОИТО НЯМАТ ВИНА С РАЗНИ ПАДЕНИЯ! СРАМ! ПОЗОР! КАБИНЕТА НА РАДЕВ РАБОТИХА ДЕНОНОЩНО ЗА ДА СТЪПЯТ НА ЗДРАВА ОСНОВА, ЗАЩОТО ЗАВАРИХА ХАОС ВЪВ ФИНАНСОВОТО МИНИСТЕРСТВО И БЯХА ПОД НАТИСК И ОБИДИ. СРАМ ЗА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ, КОИТО ИЗТОЧИХА ДЪРЖАВАТА, А СА ДИГНАЛИ ГЛАВИ, СЯКАШ ВИНАТА Е НА ТЕЗИ, КОИТО ИМ ОПРАВЯТ БАКИИТЕ!
15:01 27.06.2026
17 az СВО Победа 81
15:02 27.06.2026
18 Жица
15:03 27.06.2026
19 Как пък ти, много знаещият
Не е достатъчно да си хубав
Трябва и акъл и възпитание за действие в интерес за общо благо за България в тази овършава от вас държава.
Въпрос на възпитание
15:04 27.06.2026
20 пенсионер
До коментар #13 от "Кокорчо знае какво":аз съм доволен от Василев,а сега съжалявам,че гласувах за радев,зкпч и комунистическа секта!
Коментиран от #36
15:04 27.06.2026
21 бай мишок
като при краткото ти безполезно кат фин министър
тук писаха че тиквите те питаха за някви липсващи милиарди
като добави и техните липсващи милиарди кво ставе ве
не можеш да смяташ пък фин министър
радеви казаха за много кражби в миналото
и трябва да ви разследват всички дето сте бъркали в меда
да се уточни
кой ял кой пил
кой ще плаща от чекмеджета и офшорки ако се установи кражби
15:05 27.06.2026
22 Усмихнат
15:07 27.06.2026
23 Ехаааа
Коментиран от #29
15:08 27.06.2026
24 ФАКТ
ПРЕСТАНИ ДА ХОДИШ ОТ МЕДИЯ В МЕДИЯ КАТО СЕЛСКА РЕШАТАРКА ДА КРЕЩИШ! ТИ ИЗТОЧИ БЮДЖЕТА С ПОСЛЕДНАТА ВИ СГЛОБКА НА - ПП-ДБ, ГЕРБ И НЕОФИЦИАЛНО СТАРОТО ДПС. ОЩЕ ТОГАВА ПРЕДИ ДА ПОДАДЕТЕ ОСТАВКА ОТКЛОНИХТЕ НАД 8 МИЛИАРДА, ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ОСТАВЕНИЯ ХАОС ОТ СГЛОБКАТА НА ГЕРБ С БСП , ИТН И ПАК НЕОФИЦИАЛНО ДПС-НН.
Коментиран от #32
15:09 27.06.2026
25 скрий се, Асене
15:09 27.06.2026
26 Неможач е баща ти че не те е доправил
До коментар #11 от "Хи хи":Спрете се
Усмирете се
Всичко беше казано
Неуки сте и явно не можете да четете
Причините за това състояние на страната съм във вашето глупаво и алчно управление
Повече няма да видите власт
Народът ще ви отвее до мястото ви в коневръза
Ще работите за филия хляб без мас
При тиквата ви е мястото
Пропуснахте шанса да покажете вашите способности за управление който ви беше даден
Тъжно, но вярно.
15:11 27.06.2026
27 Да Ама !
И Следва Заповеди !
Само Дето Не е Ясно !
Чии ?
15:12 27.06.2026
28 Смилете се над лешоядите
15:13 27.06.2026
29 Не си прав
До коментар #23 от "Ехаааа":Ще се оправи, но само като протече кръв...Това зависи от нас...
15:13 27.06.2026
30 миме
До коментар #9 от "Истински неможачи":споко бе жендър ТВОЙТЕ ппдбейци скоро нема да са у парламента и в НЕкоалицшя с винету и момчето отново да окрадат България
15:13 27.06.2026
31 Асене,
15:14 27.06.2026
32 Да Ама !
До коментар #24 от "ФАКТ":Гарван !
Гарвану !
Око !
Не Вади !
Така Че Вашето Бичме !
Не Струва !
Коментиран от #33
15:14 27.06.2026
33 Забравих Да напиша !
До коментар #32 от "Да Ама !":ФАКТ !
15:15 27.06.2026
34 миме
15:16 27.06.2026
35 Хохо Бохо
15:19 27.06.2026
36 Ванга казва,
До коментар #20 от "пенсионер":че социалната система ще претърпи колапс през 2076 година и тогава по цялата земя ще бъде въведен комунизъм. Прочети го, има го в нета. Така че не се безпокой. Който владее положението, той ще си постигне целта. Ние само зяпаме като папагали и си мислим разни мисли.
Коментиран от #44
15:21 27.06.2026
37 миме
15:24 27.06.2026
38 Де по-леко, де!
В маалата е по-друго - бързат да родят колкото е възможно по-рано, за да започнат да получават пари даром и продължават да раждат докато могат.
Да бешеказал: "Да увеличат детските надбавки за децатана родители със средно и висше образование!" А то какво е положението днес - за дете ромче са дават доста по-големи суми като детски надбавки!
15:29 27.06.2026
39 Точно Асен Василев
До коментар #15 от "Българин":Увеличи пенсии,заплати и майчинските.И дефицитът беше 3%.Ама Асен е играч,а Гълъб -неможач.
15:35 27.06.2026
40 400000 сме
15:35 27.06.2026
41 Престъпници в Правителството
Технически грешки били заделените пари за двойни кражби и злоупотреба с власт.
Два месеца ги нагласяха и щяха да си ги прокарат СКРИШНО и ПРЕСТЪПНО.
15:36 27.06.2026
42 Макробиолог
15:37 27.06.2026
43 Радкото
15:38 27.06.2026
44 хахахах
До коментар #36 от "Ванга казва,":ти вярваш на всичко което прочетеш в "нета" ли
15:38 27.06.2026