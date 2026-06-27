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Бившата полицайка Симона Радева вече е в Сливенския затвор

Бившата полицайка Симона Радева вече е в Сливенския затвор

27 Юни, 2026 15:10 787 28

  • симона радева-
  • полицайка-
  • сливенски затвор-
  • присъда

Там тя ще изтърпи ефективната си присъда от 3 години и 6 месеца при първоначален общ режим. Наказанието ѝ бе наложено от Софийския градски съд преди седмица по обвинение за лично укривателство.

Бившата полицайка Симона Радева вече е в Сливенския затвор - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Бившата полицайка Симона Радева вече е в Сливенския затвор. Информацията беше потвърдена от Министерството на правосъдието, след като вчера тя е била задържана и конвоирана до мястото за лишаване от свобода, съобщават от БНТ
Там Радева ще изтърпява ефективната си присъда от 3 години и 6 месеца при първоначален общ режим. Наказанието ѝ бе наложено от Софийския градски съд преди седмица по обвинение за лично укривателство.

Магистратите приеха за безспорно, че тя напълно умишлено е действала, за да помогне на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард "Черни връх", при която загинаха две млади жени. Според мотивите на съда, бившата служителка на МВР е съзнавала ясно обществено опасния характер на деянието и последствията от него.
Съдебното решение е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доротея

    16 2 Отговор
    Полицайка в затвор звучи нелепо, но е факт!

    Коментиран от #10, #13

    15:12 27.06.2026

  • 2 Герп боклуци

    13 2 Отговор
    Тази отдавна трябваше да е в сливенския, пълно беззаконие?

    15:13 27.06.2026

  • 3 А, защо режимът

    8 1 Отговор
    Се нарича “общ” -защото ще е обща ли?

    15:13 27.06.2026

  • 4 а трябваше таз калинка ченгеджийка

    5 0 Отговор
    при бай ставри да я превъзпита

    Коментиран от #12

    15:13 27.06.2026

  • 5 Арх Весела Мирянова

    8 0 Отговор
    Там дават краставиците нарязани. Ъхъ Хъхъ!Ъ

    Коментиран от #11, #21

    15:14 27.06.2026

  • 6 Бай Ставри

    6 0 Отговор
    Чакам те, коте!

    15:14 27.06.2026

  • 7 Сега всяка втора кифла

    11 0 Отговор
    иска да става милиционерка!
    Не им се бачка!

    15:15 27.06.2026

  • 8 Отряд Звезва

    6 0 Отговор
    Повечето затворнички не случайно са лесбоси 💁🥒👌😍

    15:16 27.06.2026

  • 9 Престараха

    8 8 Отговор
    Се с тази жена! Купища сгазили хора на пешеходна пътека се разхождат необезпокоявани, но са решили реклама на правосъдието да си правят!

    Коментиран от #19

    15:16 27.06.2026

  • 10 Политика

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Доротея":

    Види се, че новата власт оправдава доверието на хората, магистратите до преди няколко месеца нямаха нито волята нито желанието. Отново обаче твърде лека ефективна присъда за помагач на убиец отнел 2 човешки живота, редно би било по е 10 години да обмисли поведението си.

    Коментиран от #25

    15:17 27.06.2026

  • 11 7788

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Арх Весела Мирянова":

    Там много обичат ченгета

    15:17 27.06.2026

  • 12 Тъжно но факт

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "а трябваше таз калинка ченгеджийка":

    Млада. Осигурена
    Сбъркала е и затова оценката е такава
    А двете момичета отдавна изгниха

    Коментиран от #16

    15:17 27.06.2026

  • 13 Полицайка в затвор звучи нелепо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Доротея":

    напротив
    бая от заптиета са корумпирани и нагли които биха били престъпници някои
    знаят че са на добра хранилка с самочувствие и възможности за далавери
    ама не ги вкарват в пандиза а най много да ги уволнят

    има и съвестни разбира се

    15:17 27.06.2026

  • 14 пляскащата с цици

    10 0 Отговор
    сега ще им пее чалгичка както пееше в тикток

    15:17 27.06.2026

  • 15 Това ли ще Е ?

    6 0 Отговор
    Мис Пандела Сливен ?

    15:18 27.06.2026

  • 16 Сбъркали са от човешките ресурси в мвр

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тъжно но факт":

    че са назначили поредната калинка
    и колко още много некадърни и недостойни

    15:19 27.06.2026

  • 17 Мнение

    9 1 Отговор
    Полицайка в затвора, защото в качеството си на полицай е обслужила престъпник след престъпление. Ами Маринов, който беше министър и обслужваше престъпна групировка, кога в затвора? Ами къдравият перерунгел, който обслужваше убийци от делта гард -кога? А онова прасе Методиев, който затри МВР - кога? А служителите на 4то районно, които работят за Ружата - кога? А онези смешници, които излизаха са защитават наркомснчето и трафиканта на бежанци от Бургас станал депутат на Пеевски - кога? Не ви ли е срам, че жената влиза в затвора, а истинските пупки са на свобода?

    15:19 27.06.2026

  • 18 Усмихнат

    6 1 Отговор
    Ще и отида на свиждане и ще и занеса краставици. Не нарязани или настъргани. А цели, цели. И по големшки така.

    15:21 27.06.2026

  • 19 Търпос

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Престараха":

    Когато сгазиш някой може да е без умисъл, но когато умишлено помагаш на убиец да се измъкне при това в ролята си на длъжностно лице, позорящо институция, колеги и длъжност и плюеки в лицето на обществото оето очаква възмездие, то това не само, че не трябва да се толерира, но и да бъде строго осъдително и безапелационно.

    Коментиран от #23

    15:21 27.06.2026

  • 20 За убийство на дете на пътя

    2 2 Отговор
    Условна-2-3 години! За укривателство 3 ефективни! Мили родни картинки!!!

    15:26 27.06.2026

  • 21 Там бяха и народната певица

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Арх Весела Мирянова":

    Недялка Керанова , златен глас и много други; чудесна със своето изпълнение на " канят ме мамо "
    Ако работят си намаляват присъдата

    15:26 27.06.2026

  • 22 Ще и ходя

    3 2 Отговор
    на свиждане през ден и ще водя и приятели докато стане широка като попски ръкав...

    Коментиран от #28

    15:28 27.06.2026

  • 23 Престараха

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Търпос":

    Се!
    То и за Баба Алино трябва според както казвате, нали?
    И за Петрохан...
    И за Калашниците...

    Нито я познавам, нито ми е някаква, но се престараха!

    15:31 27.06.2026

  • 24 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Свобода за Симона,тя е демократична българка!
    💋🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #26

    15:31 27.06.2026

  • 25 АреБегай

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Политика":

    Види се,че ти трябват очила! И с по-дебели лещи,като дъно на бирена бутилка.

    15:33 27.06.2026

  • 26 Явно

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    е сключила споразумение с прокуратурата и съдът го е одобрил. Затова и решението му е окончателно. Чудно е само, че се е съгласила с ефективното лишаване от свобода.

    15:36 27.06.2026

  • 27 Затворите са инкубатори на третия пол

    1 0 Отговор
    Много нарастна броя на гейовете и Лесбосите в България, та чак показни прайдове започнаха да се правят..

    15:38 27.06.2026

  • 28 Попски ръкав

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ще и ходя":

    Не ме обиждай бе!
    Тя от край време си е колкото два ръкава.
    А сещаш ли се защо е турила маска на негърските джуки - за да не и сбъркат с две педи и половина онова по-надолу

    15:39 27.06.2026

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