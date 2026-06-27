Бившата полицайка Симона Радева вече е в Сливенския затвор. Информацията беше потвърдена от Министерството на правосъдието, след като вчера тя е била задържана и конвоирана до мястото за лишаване от свобода, съобщават от БНТ
Там Радева ще изтърпява ефективната си присъда от 3 години и 6 месеца при първоначален общ режим. Наказанието ѝ бе наложено от Софийския градски съд преди седмица по обвинение за лично укривателство.
Магистратите приеха за безспорно, че тя напълно умишлено е действала, за да помогне на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард "Черни връх", при която загинаха две млади жени. Според мотивите на съда, бившата служителка на МВР е съзнавала ясно обществено опасния характер на деянието и последствията от него.
Съдебното решение е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доротея
Коментиран от #10, #13
15:12 27.06.2026
2 Герп боклуци
15:13 27.06.2026
3 А, защо режимът
15:13 27.06.2026
4 а трябваше таз калинка ченгеджийка
Коментиран от #12
15:13 27.06.2026
5 Арх Весела Мирянова
Коментиран от #11, #21
15:14 27.06.2026
6 Бай Ставри
15:14 27.06.2026
7 Сега всяка втора кифла
Не им се бачка!
15:15 27.06.2026
8 Отряд Звезва
15:16 27.06.2026
9 Престараха
Коментиран от #19
15:16 27.06.2026
10 Политика
До коментар #1 от "Доротея":Види се, че новата власт оправдава доверието на хората, магистратите до преди няколко месеца нямаха нито волята нито желанието. Отново обаче твърде лека ефективна присъда за помагач на убиец отнел 2 човешки живота, редно би било по е 10 години да обмисли поведението си.
Коментиран от #25
15:17 27.06.2026
11 7788
До коментар #5 от "Арх Весела Мирянова":Там много обичат ченгета
15:17 27.06.2026
12 Тъжно но факт
До коментар #4 от "а трябваше таз калинка ченгеджийка":Млада. Осигурена
Сбъркала е и затова оценката е такава
А двете момичета отдавна изгниха
Коментиран от #16
15:17 27.06.2026
13 Полицайка в затвор звучи нелепо
До коментар #1 от "Доротея":напротив
бая от заптиета са корумпирани и нагли които биха били престъпници някои
знаят че са на добра хранилка с самочувствие и възможности за далавери
ама не ги вкарват в пандиза а най много да ги уволнят
има и съвестни разбира се
15:17 27.06.2026
14 пляскащата с цици
15:17 27.06.2026
15 Това ли ще Е ?
15:18 27.06.2026
16 Сбъркали са от човешките ресурси в мвр
До коментар #12 от "Тъжно но факт":че са назначили поредната калинка
и колко още много некадърни и недостойни
15:19 27.06.2026
17 Мнение
15:19 27.06.2026
18 Усмихнат
15:21 27.06.2026
19 Търпос
До коментар #9 от "Престараха":Когато сгазиш някой може да е без умисъл, но когато умишлено помагаш на убиец да се измъкне при това в ролята си на длъжностно лице, позорящо институция, колеги и длъжност и плюеки в лицето на обществото оето очаква възмездие, то това не само, че не трябва да се толерира, но и да бъде строго осъдително и безапелационно.
Коментиран от #23
15:21 27.06.2026
20 За убийство на дете на пътя
15:26 27.06.2026
21 Там бяха и народната певица
До коментар #5 от "Арх Весела Мирянова":Недялка Керанова , златен глас и много други; чудесна със своето изпълнение на " канят ме мамо "
Ако работят си намаляват присъдата
15:26 27.06.2026
22 Ще и ходя
Коментиран от #28
15:28 27.06.2026
23 Престараха
До коментар #19 от "Търпос":Се!
То и за Баба Алино трябва според както казвате, нали?
И за Петрохан...
И за Калашниците...
Нито я познавам, нито ми е някаква, но се престараха!
15:31 27.06.2026
24 Mими Кучева🐕🦺
💋🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍
Коментиран от #26
15:31 27.06.2026
25 АреБегай
До коментар #10 от "Политика":Види се,че ти трябват очила! И с по-дебели лещи,като дъно на бирена бутилка.
15:33 27.06.2026
26 Явно
До коментар #24 от "Mими Кучева🐕🦺":е сключила споразумение с прокуратурата и съдът го е одобрил. Затова и решението му е окончателно. Чудно е само, че се е съгласила с ефективното лишаване от свобода.
15:36 27.06.2026
27 Затворите са инкубатори на третия пол
15:38 27.06.2026
28 Попски ръкав
До коментар #22 от "Ще и ходя":Не ме обиждай бе!
Тя от край време си е колкото два ръкава.
А сещаш ли се защо е турила маска на негърските джуки - за да не и сбъркат с две педи и половина онова по-надолу
15:39 27.06.2026