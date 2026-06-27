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Крум Зарков: Ще направим оценка на кабинета "Радев" след стотния му ден

Крум Зарков: Ще направим оценка на кабинета "Радев" след стотния му ден

27 Юни, 2026 16:10 521 36

  • крум зарков-
  • оценка-
  • кабинет радев-
  • стотен ден

За разлика от други партии, които бързат да истеризират обстановката - дали с критика или със заявена подкрепа, БСП ще подходи обективно, подчерта лидерът на столетницата

Крум Зарков: Ще направим оценка на кабинета "Радев" след стотния му ден - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

БСП ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на правителството.

Това каза за БНР лидерът на социалистите Крум Зарков, който е гост на Празника на черешата в Кюстендил и се срещна с активисти на левицата от района. За разлика от други партии, които "бързат да истеризират" обстановката - дали с критика или със заявена подкрепа, БСП ще подходи обективно, подчерта Зарков.

Нормално е да се изчакат стоте дни и тогава да се дава оценка на правителството, смята Зарков:

"Ние обективно искаме да оценим процесите. Едно ново правителство има правото на тези сто дни толеранс. Това, което искаме да направим, е да видим, че кризите, в които наистина се намираме, има ясен план за тяхното решаване и че те няма да бъдат платени от хората, които най-малко са допринесли за тях, тоест от нормалните хора. Това са кризи, създадени от елитите и там трябва да се търси решение, включително на финансовите въпроси. Очакваме също така да започне един сериозен дебат по отношение на данъчно-осигурителната система като цяло, защото сегашната е откровено несправедлива".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Искам Да знам !

    10 2 Отговор
    Кои Сте Тия !

    Вие ?

    Защото !

    Ти Си Никой !

    Коментиран от #7

    16:13 27.06.2026

  • 2 Алоооу,

    15 2 Отговор
    дотогава Радев ще те е загробил вовеки.
    Ти добре ли си?
    От първия ден се види, че бюджетът е боклучав.

    16:13 27.06.2026

  • 3 Другари

    10 0 Отговор
    Върнете парите,белким малко живнем.

    Коментиран от #23

    16:14 27.06.2026

  • 4 Фройд

    7 6 Отговор
    Изпаднал от успоредката , ще дава оценки на човека дето прави коремни на нея ?!

    Тия не са с отпаднала необходимост , а направо с необходима отпадналост !

    16:14 27.06.2026

  • 5 Прав си Занков но народа вече я даде

    12 3 Отговор
    Както сайта факти днес точно информира тази вечер е първия протест срещу управлението на Радев. Срещу грабежа на милиарди за 2 месеца, срещу тежките удари срещу най уязвимите социални групи и работещите. В същото време се запазват огромните привилегии на силовите структури ,администрация и съдебна власт. Също и за милиардите заеми които това управление взе още в първия си месец на власт. Гражданите вече започват да се събират.

    Коментиран от #8, #9, #11, #30

    16:16 27.06.2026

  • 6 "Денят

    11 2 Отговор
    си личи от сутринта " , казва малкият народ , Кацамунско ! И те щели да правят оценка на Радев , представи си ? Лъжци ще оценявал лъжец ?! Не 100 дни , а и 10 още са ви много !

    16:19 27.06.2026

  • 7 Внук

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Искам Да знам !":

    на убиец ? Каква ценностна система , какъв ген носи ?

    16:21 27.06.2026

  • 8 Дориана

    3 14 Отговор

    До коментар #5 от "Прав си Занков но народа вече я даде":

    Премиера Радев заяви че не се притеснява от протести. Има пълно конституционно мнозинство и България е парламентарна демокрация а не улична. Всеки който нарушава общественият ред ще понесе цялата строгост на закона.

    Коментиран от #14, #16, #36

    16:21 27.06.2026

  • 9 00014

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Прав си Занков но народа вече я даде":

    Пребитите псета правят опит да съберат глутница.

    16:21 27.06.2026

  • 10 Кога стана въшка

    5 6 Отговор
    И кога се наду
    Малък си да даваш оценки на правителството на Румен Радев.
    Хората нито те уважават. Нито те обичат.

    16:23 27.06.2026

  • 11 Мдаа

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Прав си Занков но народа вече я даде":

    Това да не е протеста на Манол Глишев? Вчера доста отчаяно изглеждаше в едно клипче, доста хора му отказали подкрепа.

    16:24 27.06.2026

  • 12 Рундьо ще падне сам

    7 1 Отговор
    Трай си, да не изгориш покрай него.

    Коментиран от #18

    16:27 27.06.2026

  • 13 Ами

    12 1 Отговор
    Изобщо няма да чакаме и бавим Зеления Чорап.

    16:27 27.06.2026

  • 14 4567

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Преди година и Пеевски пееше същото.

    16:28 27.06.2026

  • 15 Коткодеров

    5 2 Отговор
    Ние с Мунчо си знаем...Ние сме важните, а бедните и слабите никой не ги обича. Какво сте ревнали срещу копринките? Вие мършата срещу лешоядите...

    16:29 27.06.2026

  • 16 Баце,

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    властта не е постоянна величина.
    Лесно се дава, лесно се отнема.
    Хеле като лъснат измамите с бюджета на прогресистите и потулването на аферата Боташ.

    16:29 27.06.2026

  • 17 Емигрант

    3 0 Отговор
    Че какви сте вие та да правите оценка, а ще има ли глупак да се интересува на колко ще оцените кабинета ? Що за наглеци сте комунделите, суверенът ви каза "ВЪН", вие се редите под прозорците и пак лазешком "умнеете" ! Навън сте бе, на "вятъра" и "студът" толкова лиюсте безчувствени, че не усещате "атмосферата", хайде, пътят и към Сибир !

    16:29 27.06.2026

  • 18 Цялата

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Рундьо ще падне сам":

    нагла червена паплач е обречена ! Лъжци никой не би взел да работят , независимо какво ! Така компромитирани вече си носят печат за цял живот на челото !

    16:31 27.06.2026

  • 19 Круме,айде стига слугинаж

    6 0 Отговор
    Денят се познава от сутринта.Няма нужда да ги чакаме 100 дни.

    Коментиран от #20

    16:31 27.06.2026

  • 20 Братчетата на Бойко

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Круме,айде стига слугинаж":

    А, Крум се надява след 100 дни БСП да възкръсне.

    16:34 27.06.2026

  • 21 безпартиен

    5 2 Отговор
    Това "дете на демокрацията" през целия си съзнателен живот е бил все на ДЪРЖАВНАТА ХРАНИЛКА!А трябваше първият закон след 10.11.1989 да е ЗАКОН ЗА ДЕКОМУНИЗАЦИЯ, подобен на закона приет от ген.Айзенхауер след 9 май 1945 в Германия!!!С него са отстранени от законодателна, съдебна и изпълнителна власти всички членове на национал-социалистическата партия за различни срокове в зависимост от заеманата длъжност!У нас всичко мина различно и политическата власт се трансформира в икономическа! Затова няма да намерите в ръководството на нито една създадена от БКП партия ,деца на управлявали до 9.9.1944,осъдени от т.нар."народен съд", със забрана за продължаване на образованието, интернирани,с одържавени имущества и НЕ служили на ДС!!!Та затова сме на този хал-комунисти да ни правят демокрацията и пазарната икономика!!! Който разбрал-разбрал.

    Коментиран от #31

    16:38 27.06.2026

  • 22 Зарков, АГЪНЦЕ ВАКЛО

    5 0 Отговор
    Сдавай Позитано 20 и хващайте гората

    16:39 27.06.2026

  • 23 Милчо Лаков

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Другари":

    И сградата на Позитано...Май,май не смеят да им я вземат.Как си плащат наема, тока,заплати на персонала?Сигурно Гергов вади пари,само и само да има малко живот.

    16:47 27.06.2026

  • 24 Цвете

    2 0 Отговор
    НО, ПРЕДИ 100 ДНИ, ИСКАМЕ ДА ВИДИМ ОСЪДЕН ОЛИГАРХ ИЛИ МАФИОТ, КОЕТО СИ ИЗБЕРЕШ ОТ ДВЕТЕ.? ТОВА БЕШЕ МОТОТО НА КАМПАНИЯТА МУ, НАЛИ? ДО МОМЕНТА ПЪЛНА ГЛУХА, АМА НИЕ НЕ СМЕ НИТО ГЛУХИ НИТО НЕ ГЛЕДАМЕ БЕЗОТГОВОРНО НА ОБЕЩАНИЯТА.А ,КОЛКО ОСТАВАТ ДО КРАЯ НА ТЕЗИ ИЗТЕРЗАНИ СТО ДНИ? 🤔🪆🤔🤦‍♂️🤷‍♀️

    16:56 27.06.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    САМО ДОБРЕВИ И ПЪРВАНОВИ
    ИМАТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА 160 МИЛИОНА ЕВРО
    ......
    А ВЕСТНИК ДУМА ГО ЗАКРИХТЕ , А ЗАРКОВ?

    16:58 27.06.2026

  • 26 Цвете

    1 0 Отговор
    НО, ПРЕДИ 100 ДНИ, ИСКАМЕ ДА ВИДИМ ОСЪДЕН ОЛИГАРХ ИЛИ МАФИОТ, КОЕТО СИ ИЗБЕРЕШ ОТ ДВЕТЕ.? ТОВА БЕШЕ МОТОТО НА КАМПАНИЯТА МУ, НАЛИ? ДО МОМЕНТА ПЪЛНА ГЛУХА, АМА НИЕ НЕ СМЕ НИТО ГЛУХИ НИТО НЕ ГЛЕДАМЕ БЕЗОТГОВОРНО НА ОБЕЩАНИЯТА.А ,КОЛКО ОСТАВАТ ДО КРАЯ НА ТЕЗИ ИЗТЕРЗАНИ СТО ДНИ? 🤔🪆🤔🤦‍♂️🤷‍♀️

    16:58 27.06.2026

  • 27 Гост

    2 0 Отговор
    За сега оценката е лоша. Стрижат средната класа, за да защитят парите на олигархията.

    16:59 27.06.2026

  • 28 Въпрос

    0 1 Отговор
    А защо не след 101 ден? Да, САЩ са нашите учители и господари, но нека да проявим и 1% независимост! Ще ни пишат в историята, като най-независимата и патриотична партия!

    17:01 27.06.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    ДОБРЕВИ И ПЪРВАНОВИ НЕ САМО ИМОТИ ЗА СТОТИЦИ МИЛИОНИ А И МИЛИОНИ КЕШ :(((?

    А РАДЕВ 10 ПРОЦЕНТА КОМИСИОННА ОТ "БОТАШ" - 650 МЛН.ЛВ.:(((

    КРАДЕЦА МУНЧО КАУНОВ КРАДЕВ УДАРИ ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ ЗЛОВЕЩО И ТЕЖКО :(((
    И МЕНЕ УДАРИХА ТЕЖКО И ЗЛОВЕЩО :((((

    АЗ НЕ СЪМ НА ТРАПЕЗАТА НА МУНЧО:(((

    НЕ СЪМ ПОЛИЦАЙ ИЛИ ВОЕНЕН С 5-6000 ЕВРО ЗАПЛАТИ:(((

    АЗ СЪМ ПРОСТО БЕДНЯК И ГОЛТАК :(((

    А МУНЧО МЕ ДОВЪРШИ :(((

    ЩЕ ИЗЛИЗАМ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ :(((((

    Коментиран от #34

    17:03 27.06.2026

  • 30 Ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Прав си Занков но народа вече я даде":

    Граждани Глишевци.....

    17:05 27.06.2026

  • 31 Комунисти няма отдавна

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "безпартиен":

    За промяна се обърни към посолството на САЩ, но пък те са антикомунисти. Обиждаш посолството, че толерира комунисти и агенти на ДС. Да не те накажат за гн.ус.на клеветническа пропаганда! Ще ти спрат доларчетата!

    17:06 27.06.2026

  • 32 Цвете

    1 0 Отговор
    НО, ПРЕДИ 100 ДНИ, ИСКАМЕ ДА ВИДИМ ОСЪДЕН ОЛИГАРХ ИЛИ МАФИОТ, КОЕТО СИ ИЗБЕРЕШ ОТ ДВЕТЕ.? ТОВА БЕШЕ МОТОТО НА КАМПАНИЯТА МУ, НАЛИ? ДО МОМЕНТА ПЪЛНА ГЛУХА, АМА НИЕ НЕ СМЕ НИТО ГЛУХИ НИТО НЕ ГЛЕДАМЕ БЕЗОТГОВОРНО НА ОБЕЩАНИЯТА.А ,КОЛКО ОСТАВАТ ДО КРАЯ НА ТЕЗИ ИЗТЕРЗАНИ СТО ДНИ? 🤔🪆🤔🤦‍♂️🤷‍♀️

    17:07 27.06.2026

  • 33 Буден

    1 0 Отговор
    Е, как, нали сте от едно котило?! То друго не може да се очаква. Но нищо... както вас ви изчегъртаха, така и на Радев рейтинга вече се е запътил надолу.

    17:08 27.06.2026

  • 34 Зрител

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кога и къде ще се палиш?

    Коментиран от #35

    17:09 27.06.2026

  • 35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Зрител":

    ТАЗИ ВЕЧЕР НА МАСОВИЯ ПРОТЕСТ СРЕЩУ МУНЧО :((((

    В ЗНАК НА НЕСЪГЛАСИЕ С ГРАБЕЖА МУ И НА КРАДЛИВАТА ОЛИГАРХИЯ НА КОЙТО Е ПОДЛОГА :((

    17:12 27.06.2026

  • 36 Буден

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    На премиера Радев, тогава още президент, обичащ да вдига юмрук, обаче му беше много удобно да има протести, когато други бяха на власт. Говореше тогава за демокрация, глас на народа и ако имали чест другите, да хвърлят оставки. Сега не се притесняваш от протести. Е, почна се. Народът ще му даде повод да се притеснява.

    17:12 27.06.2026

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