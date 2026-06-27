Крум Зарков: Ще направим оценка на кабинета "Радев" след стотния му ден

БСП ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на правителството.
Това каза за БНР лидерът на социалистите Крум Зарков, който е гост на Празника на черешата в Кюстендил и се срещна с активисти на левицата от района. За разлика от други партии, които "бързат да истеризират" обстановката - дали с критика или със заявена подкрепа, БСП ще подходи обективно, подчерта Зарков.
Нормално е да се изчакат стоте дни и тогава да се дава оценка на правителството, смята Зарков:
"Ние обективно искаме да оценим процесите. Едно ново правителство има правото на тези сто дни толеранс. Това, което искаме да направим, е да видим, че кризите, в които наистина се намираме, има ясен план за тяхното решаване и че те няма да бъдат платени от хората, които най-малко са допринесли за тях, тоест от нормалните хора. Това са кризи, създадени от елитите и там трябва да се търси решение, включително на финансовите въпроси. Очакваме също така да започне един сериозен дебат по отношение на данъчно-осигурителната система като цяло, защото сегашната е откровено несправедлива".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Искам Да знам !
Вие ?
Защото !
Ти Си Никой !
Коментиран от #7
16:13 27.06.2026
2 Алоооу,
Ти добре ли си?
От първия ден се види, че бюджетът е боклучав.
16:13 27.06.2026
3 Другари
Коментиран от #23
16:14 27.06.2026
4 Фройд
Тия не са с отпаднала необходимост , а направо с необходима отпадналост !
16:14 27.06.2026
5 Прав си Занков но народа вече я даде
Коментиран от #8, #9, #11, #30
16:16 27.06.2026
6 "Денят
16:19 27.06.2026
7 Внук
До коментар #1 от "Искам Да знам !":на убиец ? Каква ценностна система , какъв ген носи ?
16:21 27.06.2026
8 Дориана
До коментар #5 от "Прав си Занков но народа вече я даде":Премиера Радев заяви че не се притеснява от протести. Има пълно конституционно мнозинство и България е парламентарна демокрация а не улична. Всеки който нарушава общественият ред ще понесе цялата строгост на закона.
Коментиран от #14, #16, #36
16:21 27.06.2026
9 00014
До коментар #5 от "Прав си Занков но народа вече я даде":Пребитите псета правят опит да съберат глутница.
16:21 27.06.2026
10 Кога стана въшка
Малък си да даваш оценки на правителството на Румен Радев.
Хората нито те уважават. Нито те обичат.
16:23 27.06.2026
11 Мдаа
До коментар #5 от "Прав си Занков но народа вече я даде":Това да не е протеста на Манол Глишев? Вчера доста отчаяно изглеждаше в едно клипче, доста хора му отказали подкрепа.
16:24 27.06.2026
12 Рундьо ще падне сам
Коментиран от #18
16:27 27.06.2026
13 Ами
16:27 27.06.2026
14 4567
До коментар #8 от "Дориана":Преди година и Пеевски пееше същото.
16:28 27.06.2026
15 Коткодеров
16:29 27.06.2026
16 Баце,
До коментар #8 от "Дориана":властта не е постоянна величина.
Лесно се дава, лесно се отнема.
Хеле като лъснат измамите с бюджета на прогресистите и потулването на аферата Боташ.
16:29 27.06.2026
17 Емигрант
16:29 27.06.2026
18 Цялата
До коментар #12 от "Рундьо ще падне сам":нагла червена паплач е обречена ! Лъжци никой не би взел да работят , независимо какво ! Така компромитирани вече си носят печат за цял живот на челото !
16:31 27.06.2026
19 Круме,айде стига слугинаж
Коментиран от #20
16:31 27.06.2026
20 Братчетата на Бойко
До коментар #19 от "Круме,айде стига слугинаж":А, Крум се надява след 100 дни БСП да възкръсне.
16:34 27.06.2026
21 безпартиен
Коментиран от #31
16:38 27.06.2026
22 Зарков, АГЪНЦЕ ВАКЛО
16:39 27.06.2026
23 Милчо Лаков
До коментар #3 от "Другари":И сградата на Позитано...Май,май не смеят да им я вземат.Как си плащат наема, тока,заплати на персонала?Сигурно Гергов вади пари,само и само да има малко живот.
16:47 27.06.2026
24 Цвете
16:56 27.06.2026
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИМАТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА 160 МИЛИОНА ЕВРО
......
А ВЕСТНИК ДУМА ГО ЗАКРИХТЕ , А ЗАРКОВ?
16:58 27.06.2026
26 Цвете
16:58 27.06.2026
27 Гост
16:59 27.06.2026
28 Въпрос
17:01 27.06.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
А РАДЕВ 10 ПРОЦЕНТА КОМИСИОННА ОТ "БОТАШ" - 650 МЛН.ЛВ.:(((
КРАДЕЦА МУНЧО КАУНОВ КРАДЕВ УДАРИ ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ ЗЛОВЕЩО И ТЕЖКО :(((
И МЕНЕ УДАРИХА ТЕЖКО И ЗЛОВЕЩО :((((
АЗ НЕ СЪМ НА ТРАПЕЗАТА НА МУНЧО:(((
НЕ СЪМ ПОЛИЦАЙ ИЛИ ВОЕНЕН С 5-6000 ЕВРО ЗАПЛАТИ:(((
АЗ СЪМ ПРОСТО БЕДНЯК И ГОЛТАК :(((
А МУНЧО МЕ ДОВЪРШИ :(((
ЩЕ ИЗЛИЗАМ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ :(((((
Коментиран от #34
17:03 27.06.2026
30 Ха ха ха
До коментар #5 от "Прав си Занков но народа вече я даде":Граждани Глишевци.....
17:05 27.06.2026
31 Комунисти няма отдавна
До коментар #21 от "безпартиен":За промяна се обърни към посолството на САЩ, но пък те са антикомунисти. Обиждаш посолството, че толерира комунисти и агенти на ДС. Да не те накажат за гн.ус.на клеветническа пропаганда! Ще ти спрат доларчетата!
17:06 27.06.2026
32 Цвете
17:07 27.06.2026
33 Буден
17:08 27.06.2026
34 Зрител
До коментар #29 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кога и къде ще се палиш?
Коментиран от #35
17:09 27.06.2026
35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #34 от "Зрител":ТАЗИ ВЕЧЕР НА МАСОВИЯ ПРОТЕСТ СРЕЩУ МУНЧО :((((
В ЗНАК НА НЕСЪГЛАСИЕ С ГРАБЕЖА МУ И НА КРАДЛИВАТА ОЛИГАРХИЯ НА КОЙТО Е ПОДЛОГА :((
17:12 27.06.2026
36 Буден
До коментар #8 от "Дориана":На премиера Радев, тогава още президент, обичащ да вдига юмрук, обаче му беше много удобно да има протести, когато други бяха на власт. Говореше тогава за демокрация, глас на народа и ако имали чест другите, да хвърлят оставки. Сега не се притесняваш от протести. Е, почна се. Народът ще му даде повод да се притеснява.
17:12 27.06.2026