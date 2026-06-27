Крум Зарков: Ще направим оценка на кабинета "Радев" след стотния му ден

БСП ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на правителството.

Това каза за БНР лидерът на социалистите Крум Зарков, който е гост на Празника на черешата в Кюстендил и се срещна с активисти на левицата от района. За разлика от други партии, които "бързат да истеризират" обстановката - дали с критика или със заявена подкрепа, БСП ще подходи обективно, подчерта Зарков.

Нормално е да се изчакат стоте дни и тогава да се дава оценка на правителството, смята Зарков:

"Ние обективно искаме да оценим процесите. Едно ново правителство има правото на тези сто дни толеранс. Това, което искаме да направим, е да видим, че кризите, в които наистина се намираме, има ясен план за тяхното решаване и че те няма да бъдат платени от хората, които най-малко са допринесли за тях, тоест от нормалните хора. Това са кризи, създадени от елитите и там трябва да се търси решение, включително на финансовите въпроси. Очакваме също така да започне един сериозен дебат по отношение на данъчно-осигурителната система като цяло, защото сегашната е откровено несправедлива".