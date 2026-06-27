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Хаджигенов: Радев и Гълъб Донев не управляват никак. Това е Борисов в чистия му вид няколко години по-късно

Хаджигенов: Радев и Гълъб Донев не управляват никак. Това е Борисов в чистия му вид няколко години по-късно

27 Юни, 2026 16:31 969 43

  • николай хаджигенов-
  • румен радев-
  • гълъб донев-
  • управление-
  • бойко борисов

„Любимият ми интелектуален титан след Бойко Борисов е Кирил Петков. В сравнение с него Асен Василев е Айнщайн. Английският му е наистина много добър, но дотам. Бюджетирането е изключително сложна тема, с която могат да се справят много малко хора, не само в България, а и в целия свят", коментира още юристът

Хаджигенов: Радев и Гълъб Донев не управляват никак. Това е Борисов в чистия му вид няколко години по-късно - 1
Снимка: Дарик Радио
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Адвокат Николай Хаджигенов бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира параметрите по проектобюджета за 2026 година, представени от финансовия министър Гълъб Донев. Хаджигенов направи и анализ на актуалната вътрешнополитическа ситуация с акцент върху работата на правителството на Румен Радев до този момент.

„Ние дълго време живеехме в такъв тип управление, в което петилетката се взима за три дни. Политическият офицер Гълъб Донев говори за бюджета на държавата перо по перо. Радев и Гълъб Донев не управляват никак. Това е Борисов в чистия му вид няколко години по-късно. „Прогресивна България“ ни казаха, че нищо няма да правят по правосъдието, защото ги е страх от Конституционния съд. Правителството е пълно и се ръководи от хора, които цял живот са яли сутрин, обед и вечер в държавен стол, те никога не са правили от нищо нещо, само са си обували зелените чорапи. Няма как да имаме очаквания към тези хора да управляват смело“, каза Николай Хаджигенов.

„Не само трябва да управляваш смело, а да взимаш трудни решения веднъж, а после да ги отстояваш. Последните години назрява моментът явно точно за тези хора. Тези ги е страх от КС, добре, че не ги е страх от Торбалан. Кой ще изчисти това правосъдие? Баба ми сигурно. Те знаят, че са днес тук и до края на деня няма да са тук и правосъдието може да им се стовари върху главите“, каза още той.

„Никъде не се позиционира темата за олигархията. Има налице нулева компетентност по базови теми. Въобще не стигаме до нуждата от смелост за взимане на трудни решения. Кога Румен Радев е взел трудно решение и го е отстоявал? Верният отговор е никога. 10-ото чудо на света ли е английският на външния министър, който е на базисно ниво. Има ли нещо друго, с което да изпъкнем в момента. В Европейския съюз изпъкваме с външната си политика. Румен Радев се настани удобно в креслото, оставено от Виктор Орбан. България трябва да бъде толерантна страна по отношение на всяка една от религията. До истеричен бяс ме докарва, че заместиха вярата в комунистическата партия с вярата в Бога. Морал и етика са общочовешки норми, а не религиозни. Това нещо няма място в училището, или ако има**,** трябва да се изучава всичко от индуизъм и будизъм до пророка Мохамед, иначе става пропаганда. Вярата в Бога е личен въпрос. Абе, Радев нали бе комунист и после беше завършил академия в НАТО, а откога стана религиозен консерватор“, заяви Николай Хаджигенов.

„Путин направи същото, което прави Радев в момента. Събра религията, за да му помага да управлява. Религиите помагат да режимите да управляват. Неслучайно Гундяев е офицер от КГБ. Войната е свещена за Украйна, която си пази територията и населението от агресора. Ние трябва в съзвучие с Европейския съюз да наложим максимално много санкции. Ние не помагаме на Украйна, а им продаваме ръжди, които стоят в складовете с десетилетия. Украинците и камък ще използват правилно, а ние нека да направим нови неща, за да има смисъл. Вярно ли камиони на 60 години са ни полезни на българската армия. Подарете им ги тези съветски ръжди, Украйна ще го оцени, светът ще го оцени“, каза адвокат Хаджигенов.

„Ген. Румен Радев е сигурно най-безполезният военен в целия свят. Наистина ли някой те напада, граби и изнасилва и ти заставаш на колене пред него да го молиш да седне на масата на преговорите и да се разбере. Единственият начин в исторически план да закараш агресора на масата на преговорите е да го победиш, да го завържеш с белезници и насила да го заведеш там“, коментира Николай Хаджигенов.

„Нашият интерес е Европейският съюз, а не Русия на Путин. Нашият глас се чува в Европа, защото това е гласът на Путин чрез нашето правителство. Как защитаваш българския национален интерес, отделяйки се от Европейския съюз и се залепваш за путинова Русия, която е бензиностанция с ракета, която вече няма ракети, няма и бензин. Европейският съюз е най-хубавото нещо, случвало се в историята на България. Ние участваме пряко в управлението на ЕС, във взимането на решение. Ние участваме във всяка тема в Европейския съюз. Съветският съюз беше колос на глинени крака“, заяви адв. Хаджигенов.

„Това е социализъм – „вярвайте в светлото ни бъдеще, вервайте ми“. Това обиди дори за 3-и клас в интелектуалния смисъл. Вярно ли друг мой социалистически любимец в лицето на Асен Василев, който има страхотен английски by the way, е виновен на Радев и Гълъб Донев, които правиха бюджета перо по перо“, каза адв. Николай Хаджигенов.

„Любимият ми интелектуален титан след Бойко Борисов е Кирил Петков. В сравнение с него Асен Василев е Айнщайн. Английският му е наистина много добър, но дотам. Бюджетирането е изключително сложна тема, с която могат да се справят много малко хора, не само в България, а и в целия свят – ти я даваш на политически офицер (бел. ред. Гълъб Донев), който се е хранил цял живот в държавен стол сутрин, обед и вечер“, каза още той.

„Протестите отново бяха срещу корупцията в края на миналата година, те бяха за или против бюджета. Обективно погледнато е рано за протести срещу правителството на Румен Радев. За да може да постигнат някаква промяна, трябва да се натрупат достатъчно много грешки, за да може да се стигне до пълен площад. Те управляваха два петъка и са от глупост в глупост. Но площадът го сърбят паветата. Вирусоложката какво е направила, освен че е изглеждала добре с рокля с цепка и голи рамене при срещата с турския външен министър“, каза адв. Хаджигенов.

„Не можеш да дадеш на мъртвите в гробището и гробокопачите да определят какво ще се случва в гробището – това направиха с прокуратура, следствие и съд. Има нужда от драстична, смела промяна в правосъдието, която те няма да направят, защото ги е страх от Конституционния съд. Вярно ли този незаконен град край Варна израсна, когато Благомир Коцев се е спънал в ограда. Несериозно ми е варненският кмет сега да е разбрал за незаконния град. Като пуснах телевизията и видях един стопкадър на министър Иван Шишков, си казах, че това е клошар. Извинявам се за сравнението. Не можем да стигнем до морето, защото така се ремонтира ремонта на магистралата от задръствания по магистралите“, коментира още той.

„Далеч съм от мисълта, че някой ще остави Георги Кандев да прави каквото си поиска до президентските избори в МВР. Но тези 6 месеца щяха да са полезни за гражданите. Ход като параход би било, ако Георги Кандев участва в президентските избори, защото за мен мястото му е в МВР. Изглежда ми като логичен ход Кандев да участва в президентските избори, но не бих искал да гадая“, Николай Хаджигенов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ани!

    37 12 Отговор
    Уморително е!
    Още един кретен от нафталина!

    Коментиран от #37, #40, #41

    16:34 27.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 27 Отговор
    Довечера излизаме 500 000 и сваляме правителството.

    Коментиран от #7, #8, #9, #14, #29

    16:35 27.06.2026

  • 3 Гнуссс

    29 7 Отговор
    Като видя това нещо и лошо ми става, затова го игнорирам.

    16:36 27.06.2026

  • 4 хехе

    32 6 Отговор
    сега остава и оня Бабикян да се изходи.

    Коментиран от #19

    16:36 27.06.2026

  • 5 Най после

    9 23 Отговор
    Това трябваше са се каже веднага. Лешояда гълъб се изпери пред цяла България да заяви, че изпълнява програмата на предишните. Значи е имало договорка Бою,Шиши ,Мунчо. Те са дали гласове на Муньо, а той ги закриля. Нищо сложно няма в интригите на тия мафиоти.

    16:36 27.06.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 5 Отговор
    ХАХА , РАДЕВ ЛИ ДАДЕ СОФИЙСКИЯ БОКЛУК
    ПАК НА МАДЖО И ВЪЛКА ?

    16:37 27.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хехе

    21 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    онзи ако можете да изкарате 500 000 души на площада сега нямаше да управлява Радев.

    Коментиран от #15

    16:38 27.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Рублите добре платени

    6 19 Отговор
    Тролчета копринкови, вие за разлика от нас сте добре платени. Слабо се представяге бе, май се усещате че няма да имате и 10 дни...

    16:39 27.06.2026

  • 11 Фройд

    21 5 Отговор
    Днес температурите са малко по високи , явно човека е слънчасъл.

    16:39 27.06.2026

  • 12 Бялджип

    20 6 Отговор
    Още един кретен от нафталина е написала първата коментираща. Подписвам се под този коментар.

    Коментиран от #25

    16:39 27.06.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 5 Отговор
    КЪМ 10 ЮЛИ ВЕЧЕ ЩЕ ИМА АНТИКОРУПЦИОНА КОМИСИЯ
    И МВР ГДБОП И ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА ПОЧВАТ " ЮЖНИ ЛАСКИ"
    .....
    ЗАТОВА ВСИЧКИ СА ИЗТРЪПНАЛИ И РАЗВЪЛНУВАНИ КАТО ДЕЛЯНЧО ДЖУКИЧ

    16:41 27.06.2026

  • 14 Да бе

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ще свалиш на баба си кюлотите.

    16:42 27.06.2026

  • 15 Последния Софиянец

    7 16 Отговор

    До коментар #8 от "хехе":

    Декември месец изкарахме 500 000 о
    И свалихме Бойко и Шиши.А Радев тогава се криеше като 🐭

    Коментиран от #17, #20, #22

    16:42 27.06.2026

  • 16 Оооо

    16 3 Отговор
    Този колко е вреден! Пак Бойко му е виновен! А не казва кой му плати, за да говори лъжи.

    16:43 27.06.2026

  • 17 хехе

    14 3 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Първа изкара ли сте 500 000 друг път и второ тогава на площада бяха всякакви като съм сигурен, че поне половината са гласували за Радев.

    16:45 27.06.2026

  • 18 Тая мърша

    18 3 Отговор
    Откъде изпълзя, явно иска да напомни за себе си (по-добре да не го прави ) и да заработи някое евро.

    16:46 27.06.2026

  • 19 разкаяла се мутра

    4 14 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    тпак,хаджигенов е нормално мислещ човек,само такива хора могат да направят България нормална европейска държава!

    Коментиран от #35

    16:48 27.06.2026

  • 20 Мммм

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    Изкарахме, свалихме, сигурен ли си че и ти участва активно или само писа на компа .

    16:49 27.06.2026

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    СМЕЛИЯ АДВОКАТ
    ....
    НИКОГА НЯМА ДА ВИ РАЗКАЖЕ ЗА ПАШАТА , МАДЖО И ЖОРО ИНСА :)
    ....

    16:50 27.06.2026

  • 22 Никой не казва

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Последния Софиянец":

    НИЩО не сменихте. БОйко и останалите се уплашиха, че трябва да приемат бюджет и избягаха от ЕВРОто....СТРАХ лозе пази. Вие видяхме какво изкарахте ха изборите...пълна скръб..

    16:50 27.06.2026

  • 23 Бездарен си и

    9 0 Отговор
    Си злобен некадърник
    Твоето мнение няма стойност
    Откажи се от публични изяви че ставаш жалък
    Адвокатче не означава адвокат

    16:50 27.06.2026

  • 24 Голям смях

    3 0 Отговор
    Искаме прилагане на изискванията на ЕК...50% данък на всяко изкарано ЕВРО. От ВСЕКИ. СТИГА КРАЖБИ.

    Коментиран от #28

    16:52 27.06.2026

  • 25 Подписвай

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Бялджип":

    Се, но не ме наричай коментираща, щото че се търкаляме у песОко!

    16:53 27.06.2026

  • 26 може

    2 0 Отговор
    и да е верно дето казваш, но що не се хванеш ти да управляваш тогава.....

    16:54 27.06.2026

  • 27 Гост

    6 1 Отговор
    Ако Радев наистина вдигне винетките, няма да изкара дълго на престола.
    Средната класа го издигна да ги защитава, като накара богатите да си плащат пропорционално дълговете, а той стриже средната класа, да не закача богатите.

    16:57 27.06.2026

  • 28 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Голям смях":

    В момента плащаме около 65 цента на всяко евро под формата на преки и косвени данъци.

    Коментиран от #30

    16:58 27.06.2026

  • 29 пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    сваляш на някой надървения член

    16:59 27.06.2026

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    ПЛАЩАШ И 15 ЦЕНТА ОТ ВСЯКО ЕВРО
    ДАНЪК МУТРИ
    ......
    ВСЕКИ БЪЛГАРИН , КАТО СЕ СЪБУДИ , ВЕЧЕ ИМА ПЛАТЕНИ ЗА ДЕНЯ 5 ЕВРО НА МУТРИТЕ

    17:00 27.06.2026

  • 31 пешо

    1 0 Отговор
    ходи да се гушкате с арменеца

    Коментиран от #39

    17:01 27.06.2026

  • 32 грозев

    0 5 Отговор
    изгледах интервюто в ютуб,мога само да кажа: браво хаджигенов,а тук ватенките сипят новичоци!

    17:02 27.06.2026

  • 33 Манипулативно заглавие

    1 0 Отговор
    Обичайно

    17:06 27.06.2026

  • 34 бай мишок

    1 0 Отговор
    от Руското посолство питат
    да ходите с бабичката да им боядисате пак оградата

    да се чуди човек кви екземпляри тоз заблуден народец избираше и вкарваше на манежа в парла ментата миналите 25г

    17:07 27.06.2026

  • 35 също

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "разкаяла се мутра":

    е и достъпен, само €100 за здравей-здрасти, отидеш ли в кантората му.....

    17:07 27.06.2026

  • 36 Дзак

    0 0 Отговор
    Абе дайте да я видим тази олигархия. Нали им спряха приходите. Останаха дребни местни бабаити, остатък от мутренското минало

    17:08 27.06.2026

  • 37 Уморително е!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ани!":

    така е
    писарската гилдия постоянно иска да ни припомня разни хорица
    от епопея на забравените от некадърното минало наследено на управляващи избирани от заблудени хора

    17:10 27.06.2026

  • 38 Дъглас

    0 0 Отговор
    Кога стана и разбирач на икономиката Ако я разбираш колйото адвокатство по добре замълчи за винаги

    17:10 27.06.2026

  • 39 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "пешо":

    Пак отхвърлен!

    17:11 27.06.2026

  • 40 Нормално

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ани!":

    Стане ли въпрос за бюджет, слугите на олигарсите излизат от дупките си като гладни лалугери.

    17:11 27.06.2026

  • 41 ало харчилевов

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ани!":

    земи и другите два плужека от любовното трио и отивайте при мара капончето на бунището!

    17:11 27.06.2026

  • 42 Смешник

    0 0 Отговор
    Този от къде изпълзя

    17:12 27.06.2026

  • 43 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    ....Хаджигенов: Радев и Гълъб Донев не управляват никак........

    Ще напомня на този полуграмотен бърборко: един кабинет може да се справя с управлението на страната в диапазона между "успех" и "провал" , само едно нещо не може.
    Да управлява "никак".
    Такива неща са възможни само в кухите кратуни - организатори на Велики народни въстания.

    17:13 27.06.2026

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