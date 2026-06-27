Хаджигенов: Радев и Гълъб Донев не управляват никак. Това е Борисов в чистия му вид няколко години по-късно

Адвокат Николай Хаджигенов бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира параметрите по проектобюджета за 2026 година, представени от финансовия министър Гълъб Донев. Хаджигенов направи и анализ на актуалната вътрешнополитическа ситуация с акцент върху работата на правителството на Румен Радев до този момент.

„Ние дълго време живеехме в такъв тип управление, в което петилетката се взима за три дни. Политическият офицер Гълъб Донев говори за бюджета на държавата перо по перо. Радев и Гълъб Донев не управляват никак. Това е Борисов в чистия му вид няколко години по-късно. „Прогресивна България“ ни казаха, че нищо няма да правят по правосъдието, защото ги е страх от Конституционния съд. Правителството е пълно и се ръководи от хора, които цял живот са яли сутрин, обед и вечер в държавен стол, те никога не са правили от нищо нещо, само са си обували зелените чорапи. Няма как да имаме очаквания към тези хора да управляват смело“, каза Николай Хаджигенов.

„Не само трябва да управляваш смело, а да взимаш трудни решения веднъж, а после да ги отстояваш. Последните години назрява моментът явно точно за тези хора. Тези ги е страх от КС, добре, че не ги е страх от Торбалан. Кой ще изчисти това правосъдие? Баба ми сигурно. Те знаят, че са днес тук и до края на деня няма да са тук и правосъдието може да им се стовари върху главите“, каза още той.

„Никъде не се позиционира темата за олигархията. Има налице нулева компетентност по базови теми. Въобще не стигаме до нуждата от смелост за взимане на трудни решения. Кога Румен Радев е взел трудно решение и го е отстоявал? Верният отговор е никога. 10-ото чудо на света ли е английският на външния министър, който е на базисно ниво. Има ли нещо друго, с което да изпъкнем в момента. В Европейския съюз изпъкваме с външната си политика. Румен Радев се настани удобно в креслото, оставено от Виктор Орбан. България трябва да бъде толерантна страна по отношение на всяка една от религията. До истеричен бяс ме докарва, че заместиха вярата в комунистическата партия с вярата в Бога. Морал и етика са общочовешки норми, а не религиозни. Това нещо няма място в училището, или ако има**,** трябва да се изучава всичко от индуизъм и будизъм до пророка Мохамед, иначе става пропаганда. Вярата в Бога е личен въпрос. Абе, Радев нали бе комунист и после беше завършил академия в НАТО, а откога стана религиозен консерватор“, заяви Николай Хаджигенов.

„Путин направи същото, което прави Радев в момента. Събра религията, за да му помага да управлява. Религиите помагат да режимите да управляват. Неслучайно Гундяев е офицер от КГБ. Войната е свещена за Украйна, която си пази територията и населението от агресора. Ние трябва в съзвучие с Европейския съюз да наложим максимално много санкции. Ние не помагаме на Украйна, а им продаваме ръжди, които стоят в складовете с десетилетия. Украинците и камък ще използват правилно, а ние нека да направим нови неща, за да има смисъл. Вярно ли камиони на 60 години са ни полезни на българската армия. Подарете им ги тези съветски ръжди, Украйна ще го оцени, светът ще го оцени“, каза адвокат Хаджигенов.

„Ген. Румен Радев е сигурно най-безполезният военен в целия свят. Наистина ли някой те напада, граби и изнасилва и ти заставаш на колене пред него да го молиш да седне на масата на преговорите и да се разбере. Единственият начин в исторически план да закараш агресора на масата на преговорите е да го победиш, да го завържеш с белезници и насила да го заведеш там“, коментира Николай Хаджигенов.

„Нашият интерес е Европейският съюз, а не Русия на Путин. Нашият глас се чува в Европа, защото това е гласът на Путин чрез нашето правителство. Как защитаваш българския национален интерес, отделяйки се от Европейския съюз и се залепваш за путинова Русия, която е бензиностанция с ракета, която вече няма ракети, няма и бензин. Европейският съюз е най-хубавото нещо, случвало се в историята на България. Ние участваме пряко в управлението на ЕС, във взимането на решение. Ние участваме във всяка тема в Европейския съюз. Съветският съюз беше колос на глинени крака“, заяви адв. Хаджигенов.

„Това е социализъм – „вярвайте в светлото ни бъдеще, вервайте ми“. Това обиди дори за 3-и клас в интелектуалния смисъл. Вярно ли друг мой социалистически любимец в лицето на Асен Василев, който има страхотен английски by the way, е виновен на Радев и Гълъб Донев, които правиха бюджета перо по перо“, каза адв. Николай Хаджигенов.

„Любимият ми интелектуален титан след Бойко Борисов е Кирил Петков. В сравнение с него Асен Василев е Айнщайн. Английският му е наистина много добър, но дотам. Бюджетирането е изключително сложна тема, с която могат да се справят много малко хора, не само в България, а и в целия свят – ти я даваш на политически офицер (бел. ред. Гълъб Донев), който се е хранил цял живот в държавен стол сутрин, обед и вечер“, каза още той.

„Протестите отново бяха срещу корупцията в края на миналата година, те бяха за или против бюджета. Обективно погледнато е рано за протести срещу правителството на Румен Радев. За да може да постигнат някаква промяна, трябва да се натрупат достатъчно много грешки, за да може да се стигне до пълен площад. Те управляваха два петъка и са от глупост в глупост. Но площадът го сърбят паветата. Вирусоложката какво е направила, освен че е изглеждала добре с рокля с цепка и голи рамене при срещата с турския външен министър“, каза адв. Хаджигенов.

„Не можеш да дадеш на мъртвите в гробището и гробокопачите да определят какво ще се случва в гробището – това направиха с прокуратура, следствие и съд. Има нужда от драстична, смела промяна в правосъдието, която те няма да направят, защото ги е страх от Конституционния съд. Вярно ли този незаконен град край Варна израсна, когато Благомир Коцев се е спънал в ограда. Несериозно ми е варненският кмет сега да е разбрал за незаконния град. Като пуснах телевизията и видях един стопкадър на министър Иван Шишков, си казах, че това е клошар. Извинявам се за сравнението. Не можем да стигнем до морето, защото така се ремонтира ремонта на магистралата от задръствания по магистралите“, коментира още той.

„Далеч съм от мисълта, че някой ще остави Георги Кандев да прави каквото си поиска до президентските избори в МВР. Но тези 6 месеца щяха да са полезни за гражданите. Ход като параход би било, ако Георги Кандев участва в президентските избори, защото за мен мястото му е в МВР. Изглежда ми като логичен ход Кандев да участва в президентските избори, но не бих искал да гадая“, Николай Хаджигенов.