Хаджигенов: Радев и Гълъб Донев не управляват никак. Това е Борисов в чистия му вид няколко години по-късно

Адвокат Николай Хаджигенов бе специален гост в „Седмицата на Дарик“, за да коментира параметрите по проектобюджета за 2026 година, представени от финансовия министър Гълъб Донев. Хаджигенов направи и анализ на актуалната вътрешнополитическа ситуация с акцент върху работата на правителството на Румен Радев до този момент.
„Ние дълго време живеехме в такъв тип управление, в което петилетката се взима за три дни. Политическият офицер Гълъб Донев говори за бюджета на държавата перо по перо. Радев и Гълъб Донев не управляват никак. Това е Борисов в чистия му вид няколко години по-късно. „Прогресивна България“ ни казаха, че нищо няма да правят по правосъдието, защото ги е страх от Конституционния съд. Правителството е пълно и се ръководи от хора, които цял живот са яли сутрин, обед и вечер в държавен стол, те никога не са правили от нищо нещо, само са си обували зелените чорапи. Няма как да имаме очаквания към тези хора да управляват смело“, каза Николай Хаджигенов.
„Не само трябва да управляваш смело, а да взимаш трудни решения веднъж, а после да ги отстояваш. Последните години назрява моментът явно точно за тези хора. Тези ги е страх от КС, добре, че не ги е страх от Торбалан. Кой ще изчисти това правосъдие? Баба ми сигурно. Те знаят, че са днес тук и до края на деня няма да са тук и правосъдието може да им се стовари върху главите“, каза още той.
„Никъде не се позиционира темата за олигархията. Има налице нулева компетентност по базови теми. Въобще не стигаме до нуждата от смелост за взимане на трудни решения. Кога Румен Радев е взел трудно решение и го е отстоявал? Верният отговор е никога. 10-ото чудо на света ли е английският на външния министър, който е на базисно ниво. Има ли нещо друго, с което да изпъкнем в момента. В Европейския съюз изпъкваме с външната си политика. Румен Радев се настани удобно в креслото, оставено от Виктор Орбан. България трябва да бъде толерантна страна по отношение на всяка една от религията. До истеричен бяс ме докарва, че заместиха вярата в комунистическата партия с вярата в Бога. Морал и етика са общочовешки норми, а не религиозни. Това нещо няма място в училището, или ако има**,** трябва да се изучава всичко от индуизъм и будизъм до пророка Мохамед, иначе става пропаганда. Вярата в Бога е личен въпрос. Абе, Радев нали бе комунист и после беше завършил академия в НАТО, а откога стана религиозен консерватор“, заяви Николай Хаджигенов.
„Путин направи същото, което прави Радев в момента. Събра религията, за да му помага да управлява. Религиите помагат да режимите да управляват. Неслучайно Гундяев е офицер от КГБ. Войната е свещена за Украйна, която си пази територията и населението от агресора. Ние трябва в съзвучие с Европейския съюз да наложим максимално много санкции. Ние не помагаме на Украйна, а им продаваме ръжди, които стоят в складовете с десетилетия. Украинците и камък ще използват правилно, а ние нека да направим нови неща, за да има смисъл. Вярно ли камиони на 60 години са ни полезни на българската армия. Подарете им ги тези съветски ръжди, Украйна ще го оцени, светът ще го оцени“, каза адвокат Хаджигенов.
„Ген. Румен Радев е сигурно най-безполезният военен в целия свят. Наистина ли някой те напада, граби и изнасилва и ти заставаш на колене пред него да го молиш да седне на масата на преговорите и да се разбере. Единственият начин в исторически план да закараш агресора на масата на преговорите е да го победиш, да го завържеш с белезници и насила да го заведеш там“, коментира Николай Хаджигенов.
„Нашият интерес е Европейският съюз, а не Русия на Путин. Нашият глас се чува в Европа, защото това е гласът на Путин чрез нашето правителство. Как защитаваш българския национален интерес, отделяйки се от Европейския съюз и се залепваш за путинова Русия, която е бензиностанция с ракета, която вече няма ракети, няма и бензин. Европейският съюз е най-хубавото нещо, случвало се в историята на България. Ние участваме пряко в управлението на ЕС, във взимането на решение. Ние участваме във всяка тема в Европейския съюз. Съветският съюз беше колос на глинени крака“, заяви адв. Хаджигенов.
„Това е социализъм – „вярвайте в светлото ни бъдеще, вервайте ми“. Това обиди дори за 3-и клас в интелектуалния смисъл. Вярно ли друг мой социалистически любимец в лицето на Асен Василев, който има страхотен английски by the way, е виновен на Радев и Гълъб Донев, които правиха бюджета перо по перо“, каза адв. Николай Хаджигенов.
„Любимият ми интелектуален титан след Бойко Борисов е Кирил Петков. В сравнение с него Асен Василев е Айнщайн. Английският му е наистина много добър, но дотам. Бюджетирането е изключително сложна тема, с която могат да се справят много малко хора, не само в България, а и в целия свят – ти я даваш на политически офицер (бел. ред. Гълъб Донев), който се е хранил цял живот в държавен стол сутрин, обед и вечер“, каза още той.
„Протестите отново бяха срещу корупцията в края на миналата година, те бяха за или против бюджета. Обективно погледнато е рано за протести срещу правителството на Румен Радев. За да може да постигнат някаква промяна, трябва да се натрупат достатъчно много грешки, за да може да се стигне до пълен площад. Те управляваха два петъка и са от глупост в глупост. Но площадът го сърбят паветата. Вирусоложката какво е направила, освен че е изглеждала добре с рокля с цепка и голи рамене при срещата с турския външен министър“, каза адв. Хаджигенов.
„Не можеш да дадеш на мъртвите в гробището и гробокопачите да определят какво ще се случва в гробището – това направиха с прокуратура, следствие и съд. Има нужда от драстична, смела промяна в правосъдието, която те няма да направят, защото ги е страх от Конституционния съд. Вярно ли този незаконен град край Варна израсна, когато Благомир Коцев се е спънал в ограда. Несериозно ми е варненският кмет сега да е разбрал за незаконния град. Като пуснах телевизията и видях един стопкадър на министър Иван Шишков, си казах, че това е клошар. Извинявам се за сравнението. Не можем да стигнем до морето, защото така се ремонтира ремонта на магистралата от задръствания по магистралите“, коментира още той.
„Далеч съм от мисълта, че някой ще остави Георги Кандев да прави каквото си поиска до президентските избори в МВР. Но тези 6 месеца щяха да са полезни за гражданите. Ход като параход би било, ако Георги Кандев участва в президентските избори, защото за мен мястото му е в МВР. Изглежда ми като логичен ход Кандев да участва в президентските избори, но не бих искал да гадая“, Николай Хаджигенов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ани!
Още един кретен от нафталина!
Коментиран от #37, #40, #41
16:34 27.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8, #9, #14, #29
16:35 27.06.2026
3 Гнуссс
16:36 27.06.2026
4 хехе
Коментиран от #19
16:36 27.06.2026
5 Най после
16:36 27.06.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПАК НА МАДЖО И ВЪЛКА ?
16:37 27.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хехе
До коментар #2 от "Последния Софиянец":онзи ако можете да изкарате 500 000 души на площада сега нямаше да управлява Радев.
Коментиран от #15
16:38 27.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Рублите добре платени
16:39 27.06.2026
11 Фройд
16:39 27.06.2026
12 Бялджип
Коментиран от #25
16:39 27.06.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И МВР ГДБОП И ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА ПОЧВАТ " ЮЖНИ ЛАСКИ"
.....
ЗАТОВА ВСИЧКИ СА ИЗТРЪПНАЛИ И РАЗВЪЛНУВАНИ КАТО ДЕЛЯНЧО ДЖУКИЧ
16:41 27.06.2026
14 Да бе
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ще свалиш на баба си кюлотите.
16:42 27.06.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #8 от "хехе":Декември месец изкарахме 500 000 о
И свалихме Бойко и Шиши.А Радев тогава се криеше като 🐭
Коментиран от #17, #20, #22
16:42 27.06.2026
16 Оооо
16:43 27.06.2026
17 хехе
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Първа изкара ли сте 500 000 друг път и второ тогава на площада бяха всякакви като съм сигурен, че поне половината са гласували за Радев.
16:45 27.06.2026
18 Тая мърша
16:46 27.06.2026
19 разкаяла се мутра
До коментар #4 от "хехе":тпак,хаджигенов е нормално мислещ човек,само такива хора могат да направят България нормална европейска държава!
Коментиран от #35
16:48 27.06.2026
20 Мммм
До коментар #15 от "Последния Софиянец":Изкарахме, свалихме, сигурен ли си че и ти участва активно или само писа на компа .
16:49 27.06.2026
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
НИКОГА НЯМА ДА ВИ РАЗКАЖЕ ЗА ПАШАТА , МАДЖО И ЖОРО ИНСА :)
....
16:50 27.06.2026
22 Никой не казва
До коментар #15 от "Последния Софиянец":НИЩО не сменихте. БОйко и останалите се уплашиха, че трябва да приемат бюджет и избягаха от ЕВРОто....СТРАХ лозе пази. Вие видяхме какво изкарахте ха изборите...пълна скръб..
16:50 27.06.2026
23 Бездарен си и
Твоето мнение няма стойност
Откажи се от публични изяви че ставаш жалък
Адвокатче не означава адвокат
16:50 27.06.2026
24 Голям смях
Коментиран от #28
16:52 27.06.2026
25 Подписвай
До коментар #12 от "Бялджип":Се, но не ме наричай коментираща, щото че се търкаляме у песОко!
16:53 27.06.2026
26 може
16:54 27.06.2026
27 Гост
Средната класа го издигна да ги защитава, като накара богатите да си плащат пропорционално дълговете, а той стриже средната класа, да не закача богатите.
16:57 27.06.2026
28 Гост
До коментар #24 от "Голям смях":В момента плащаме около 65 цента на всяко евро под формата на преки и косвени данъци.
Коментиран от #30
16:58 27.06.2026
29 пешо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":сваляш на някой надървения член
16:59 27.06.2026
30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #28 от "Гост":ПЛАЩАШ И 15 ЦЕНТА ОТ ВСЯКО ЕВРО
ДАНЪК МУТРИ
......
ВСЕКИ БЪЛГАРИН , КАТО СЕ СЪБУДИ , ВЕЧЕ ИМА ПЛАТЕНИ ЗА ДЕНЯ 5 ЕВРО НА МУТРИТЕ
17:00 27.06.2026
31 пешо
Коментиран от #39
17:01 27.06.2026
32 грозев
17:02 27.06.2026
33 Манипулативно заглавие
17:06 27.06.2026
34 бай мишок
да ходите с бабичката да им боядисате пак оградата
да се чуди човек кви екземпляри тоз заблуден народец избираше и вкарваше на манежа в парла ментата миналите 25г
17:07 27.06.2026
35 също
До коментар #19 от "разкаяла се мутра":е и достъпен, само €100 за здравей-здрасти, отидеш ли в кантората му.....
17:07 27.06.2026
36 Дзак
17:08 27.06.2026
37 Уморително е!
До коментар #1 от "Ани!":така е
писарската гилдия постоянно иска да ни припомня разни хорица
от епопея на забравените от некадърното минало наследено на управляващи избирани от заблудени хора
17:10 27.06.2026
38 Дъглас
17:10 27.06.2026
39 Анонимен
До коментар #31 от "пешо":Пак отхвърлен!
17:11 27.06.2026
40 Нормално
До коментар #1 от "Ани!":Стане ли въпрос за бюджет, слугите на олигарсите излизат от дупките си като гладни лалугери.
17:11 27.06.2026
41 ало харчилевов
До коментар #1 от "Ани!":земи и другите два плужека от любовното трио и отивайте при мара капончето на бунището!
17:11 27.06.2026
42 Смешник
17:12 27.06.2026
43 Тити на Кака
Ще напомня на този полуграмотен бърборко: един кабинет може да се справя с управлението на страната в диапазона между "успех" и "провал" , само едно нещо не може.
Да управлява "никак".
Такива неща са възможни само в кухите кратуни - организатори на Велики народни въстания.
17:13 27.06.2026