Калфин: Сега плащаме цената на няколко години безотговорно управление на държавните финанси

Предложеният Бюджет 2026 не носи изненади, тъй като отразява развитието на публичните финанси през първата половина на годината и следва да осигури финансирането до края на тази година. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS бившият вицепремиер и настоящ директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд Ивайло Калфин.
„Не съм изненадан от параметрите, защото сме в средата на годината. Това е бюджет, който трябва да отрази какво се е случило през първата половина на годината и да осигури финансирането до края ѝ. Надали което и да е правителството ще има свободата да реализира политиките, които смята за необходими. Проблемът е, че сега плащаме цената на няколко години абсолютно безотговорно или некадърно управление на държавните финанси“, подчерта той.
По думите му в актуалния бюджет не могат да се очакват нови политики, тъй като те трябва първо да бъдат подготвени чрез законодателни промени. „Започва втората половина на годината. Политиките първо трябва да бъдат подготвени, да се приемат законодателни промени и след това те да намерят отражение в бюджета. Не става обратното. Много по-интересни ще бъдат следващите бюджети на това правителство - те ще покажат какво действително то иска да промени“, изтъкна Калфин.
Коментирайки очаквания бюджетен дефицит, той призна, че размерът му е тревожен, но не и изненадващ. „Естествено, че този размер шокира, но отново не е изненадващ. И през предишните години се теглеха нови дългове. Това, което прави правителството сега, е да извади на светло така наречените скрити дефицити. Вероятно това е правилният подход, защото има четиригодишен мандат пред себе си и не иска да носи тежестта на предишните управления“, заяви той.
И даде пример с неплатени задължения за пътно строителство и към общините, които според него сега се вадят на светло. Освен това подчерта, че настоящата година е последната възможност България да усвои значителна част от средствата по европейските програми и ПВУ.
По повод започналата процедура на ЕК за свръхдефицит Калфин заяви, че тя е в интерес на страната: „Както валутният борд години наред ни наложи финансова дисциплина, така и сега ЕК ще очаква от нас да върнем дефицита под 3%. Според мен дори можем да си поставим по-амбициозна цел. Имаме нужда да укрепим бюджета и да не навлизаме в рискова зона на задлъжнялост“.
Според него увеличаването на максималния осигурителен доход е нормална мярка, когато доходите в икономиката нарастват. „Максималният осигурителен доход трябва да се движи заедно с ръста на доходите. Задържането му не е в интерес на осигуряващите се, защото по-високите осигуровки впоследствие означават и по-високи пенсионни права. Предишни правителства задържаха тази промяна по-скоро по популистки причини“, изтъкна бившият вицепремиер.
Той коментира и механизма за определяне на минималната работна заплата: „Най-добре е да има формула, в която участва средната работна заплата, но да се отчитат и други икономически показатели. Очаквам синдикатите и работодателите да постигнат съгласие, защото подобни решения е най-добре да бъдат вземани с консенсус, а не да се налагат едностранно“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Задкулисен олигарх
17:17 27.06.2026
2 Задкулисен олигарх
Само ти напомням.
17:19 27.06.2026
3 Така е
Коментиран от #10, #16
17:19 27.06.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
МОИТЕ ДАННИ ЗА ФИРМИТЕ КОИТО В МОМЕНТА ДЕРАТ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ
.....
МЕ ВОДЯТ ДО ФАЛИТА НА БАНКИТЕ , ПРЕДАТЕЛСТВО НА БСП СРЕЩУ ВИДЕНОВ , КАБИНЕТИТЕ КОСТОВ , ЦАРЯ , СТАНИШЕВ
......
И СА МНОГО ЧЕРВЕНИ С МИРИС НА ДС , УБО - СИК, ПРИНЦ КИРИЛ И КРАВЕШКО ПУПУ
Коментиран от #14
17:20 27.06.2026
5 Нормално
Коментиран от #32, #54
17:20 27.06.2026
6 шопо с търнокопо
17:22 27.06.2026
7 Без майтап
17:22 27.06.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #12
17:23 27.06.2026
9 НАЦИОНАЛИСТ
ТО НА това пл€ м€ $€ ДЪЛЖАТ $В€ТОВНИТ€ ПРОБЛ€МИ!
Коментиран от #26
17:24 27.06.2026
10 Прав си
До коментар #3 от "Така е":Асен Василев е виновен за започване на втората световна война.
17:25 27.06.2026
11 Калфин за първи път
Машълла
17:26 27.06.2026
12 Задкулисен олигарх
До коментар #8 от "Последния Софиянец":- Издигам и сменям правителства, които ми гласуват удобни закони. Важното е да вярвате, че изборът е ваш.
17:27 27.06.2026
13 Дориана
Коментиран от #17, #19, #42
17:27 27.06.2026
14 Помня
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Умникът Калфин ни въведе пеционирането с памперси на по 65 години за да угоди на господарите си. Калфин няма 1 ден реален трудов опит и стаж. Къде е работил и какво - паркетен лъв, хлъзгав, като мокра връв, готов на всичко, само и само да не трябва да работи нещо. Построиха си Готованско царство, едни да работят, другите да живеят и да лапат от изработеното от първите. Невинни няма, всеки докоснал се до властта е хвърлил пръст в гроба на народа!
17:28 27.06.2026
15 Мдаа
17:29 27.06.2026
16 назначи
До коментар #3 от "Така е":го Ст,Янев с препоръка от Комитова, ама сега ги няма при Радев.....🤪😴🤕❗
17:33 27.06.2026
17 Анонимен
До коментар #13 от "Дориана":13 раздава правосъдие,тук постоянно 13 е недосегаемите разпространители на радевите служебници 13 е истинската корупция пример е за това ЗА 13 всичко е позволено тук Ето това е корупция истинска завладяна държава е Невежите малоумниците как да се страхуват Ето така с писаниците на 13
Коментиран от #22, #24
17:36 27.06.2026
18 Хммм
17:36 27.06.2026
19 АГАТ а Кристи
До коментар #13 от "Дориана":Като ти чета коментарите /от които вече ПО вращам/, имам усещането, че сина Решетников /товариш Боташов/ с теб се консултира какво да каже в празнословоето си изтъкано от руско комунистически безсмислици, надминаващи и тези на другарят Тодор Живков
Коментиран от #33
17:39 27.06.2026
20 миме
17:40 27.06.2026
21 Нее
Обаче незаменими няма, а наглостта се наказва...
17:41 27.06.2026
22 Питане
До коментар #17 от "Анонимен":Имаш ли представа "13" къде е на "калинкина" службица ???
17:42 27.06.2026
23 нннн
Само не мога да разбера, защо не стягат коланите на оядените и затлъстелите, а започват от най- мършавите.
17:43 27.06.2026
24 Дориана
До коментар #17 от "Анонимен":Много глупав коментар. Как не разбрахте , че корупционния модел на управление ще бъде унищожен. Явно нямате никаква представа що е то корупция. Мислете и се образовайте преди да пишете , защото така олеквате.
Коментиран от #29, #34
17:43 27.06.2026
25 78291
17:44 27.06.2026
26 ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!
До коментар #9 от "НАЦИОНАЛИСТ":ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ ЗА мър ши т€ (€в р€и, комуни$ти, ман га ли И п€ да ли)!
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
Коментиран от #30
17:44 27.06.2026
27 Нема
17:44 27.06.2026
28 Колко
17:45 27.06.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #24 от "Дориана":АСЕН ВАСИЛЕВ Е СЪУЧЕНИК С ДЕЛЯН ДОБРЕВ
..... ПОЗНАВАМ ЛИЧНО УЧИТЕЛКАТА ИМ ПО АНГЛИЙСКИ
.... НО АЗ СЪМ ОТ ПМГ ХАСКОВО - ДРУГИЯ ОТБОР
......
ХАСКОВО Е ЕДИН ОТ НАЙ - КОРУМПИРАНИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ И ХАСАНЧО ВЕДНЪЖ НЕ Е КАЗАЛ ЗА ТОВА
.... СКОРО ТАМ ПОЧВАТ АРЕДТИТЕ
Коментиран от #37
17:47 27.06.2026
30 абсолютно
До коментар #26 от "ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!":не, но за много. Ама направи и груби грешки, една от които е нападението на СССР.
17:49 27.06.2026
31 всички преди тия
17:49 27.06.2026
32 Има
До коментар #5 от "Нормално":и нормални хора, наздраве
17:49 27.06.2026
33 Дориана
До коментар #19 от "АГАТ а Кристи":Точно обратното , коментарите нямат нищо общо с Русия Някои хора изпитват ужас незнайно защо от Русия. Привиждат им се навсякъде "руски агенти" Трябва да се научите да мислите и разсъждавате с главите си , а не да се поддавате на външни внушения. Други пък не искат и не могат да приемат реалността.
17:49 27.06.2026
34 Анонимен
До коментар #24 от "Дориана":24 като каква се подвизаваш тук постоянно бълнуваш лъжи 24 това се нарича въвеждане в заблуждение 24 балъци има доста но докога ли 24 ТИЯ писаници ги разправям на невежите не на мен тия 24 направо ме е гнус от теб да знаеш
Коментиран от #39
17:49 27.06.2026
35 Някой си
17:50 27.06.2026
36 мунчо дърт комунис
17:53 27.06.2026
37 Дориана
До коментар #29 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Да , така е Хасково е еснафски град завладян от корупция. Там има много хора от ромски произход- цели квартали като Дружба. И точно еснафщината и корупцията пречат на Хасково да се развива напред. Този град отдавна е в застой.
17:53 27.06.2026
38 Име
17:54 27.06.2026
39 Дориана
До коментар #34 от "Анонимен":По- лесно е да си отвориш очите за реалността така ще я приемеш. Отворете очите и ушите си. Наблюдавайте в каква посока се развиват събитията и тогава мислете преди да пишете.
17:57 27.06.2026
40 Онуфри
17:58 27.06.2026
41 Явно заделяме пари за Путин
В момента сме на бюджет 25-та, не може да харчим повече от заложеното в него 1 12-та.А тия ни лъжат, че някои похарчили 2 пъти повече от законово разрешеното и докарали до 7.4 дефицита..Значи или лъжат или има хора за пандиза.
Имало неотчетени фактури, което преведено означава, че де факто няма фактури, защото е подписана само от изпълнителя, не и от държавата.А сега щели да ги подпишат, платят и извършат престъпление.
18:01 27.06.2026
42 Верно
До коментар #13 от "Дориана":бе.... Луд умора нЕма.
18:01 27.06.2026
43 рундяев
18:02 27.06.2026
44 Каква
18:02 27.06.2026
45 ко стана бе
18:05 27.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 дядото
18:10 27.06.2026
48 разчекнати
До коментар #46 от "Механик":и влачени по улици и площади за кеф на хората!
18:10 27.06.2026
49 ако бяхте гласували с 10
До коментар #46 от "Механик":досега всички да висяха по дърветата
18:14 27.06.2026
50 МунчоЛЕТ
Коментиран от #56
18:25 27.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Плаз ++ мо --дий !
За да не е Така Сега ?
18:28 27.06.2026
53 Констатация
18:28 27.06.2026
54 Бойко Българоубиец
До коментар #5 от "Нормално":Аз я управлявам 20 години 😉😘
Коментиран от #57
18:30 27.06.2026
55 Така Така
18:30 27.06.2026
56 10 Години !
До коментар #50 от "МунчоЛЕТ":Гледах !
Как Става !
Ся Ще видите Вий !
18:31 27.06.2026
57 Бойко българоубиеца
До коментар #54 от "Бойко Българоубиец":Я стига си ревал.Нали ти си жив.Пропуснал съм те.
18:33 27.06.2026
58 Вагит Алекперов
18:36 27.06.2026
59 черфуут
18:36 27.06.2026
60 Тошко
18:38 27.06.2026
61 Васил
18:43 27.06.2026