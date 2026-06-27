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Калфин: Сега плащаме цената на няколко години безотговорно управление на държавните финанси

Калфин: Сега плащаме цената на няколко години безотговорно управление на държавните финанси

27 Юни, 2026 17:15 1 113 61

  • ивайло калфин-
  • плащане на цена-
  • безотговорно управление-
  • държавни финанси

По повод започналата процедура на ЕК за свръхдефицит Калфин заяви, че тя е в интерес на страната: „Както валутният борд години наред ни наложи финансова дисциплина, така и сега ЕК ще очаква от нас да върнем дефицита под 3%. Според мен дори можем да си поставим по-амбициозна цел. Имаме нужда да укрепим бюджета и да не навлизаме в рискова зона на задлъжнялост“. 

Калфин: Сега плащаме цената на няколко години безотговорно управление на държавните финанси - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предложеният Бюджет 2026 не носи изненади, тъй като отразява развитието на публичните финанси през първата половина на годината и следва да осигури финансирането до края на тази година. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS бившият вицепремиер и настоящ директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд Ивайло Калфин.
„Не съм изненадан от параметрите, защото сме в средата на годината. Това е бюджет, който трябва да отрази какво се е случило през първата половина на годината и да осигури финансирането до края ѝ. Надали което и да е правителството ще има свободата да реализира политиките, които смята за необходими. Проблемът е, че сега плащаме цената на няколко години абсолютно безотговорно или некадърно управление на държавните финанси“, подчерта той.
По думите му в актуалния бюджет не могат да се очакват нови политики, тъй като те трябва първо да бъдат подготвени чрез законодателни промени. „Започва втората половина на годината. Политиките първо трябва да бъдат подготвени, да се приемат законодателни промени и след това те да намерят отражение в бюджета. Не става обратното. Много по-интересни ще бъдат следващите бюджети на това правителство - те ще покажат какво действително то иска да промени“, изтъкна Калфин.

Коментирайки очаквания бюджетен дефицит, той призна, че размерът му е тревожен, но не и изненадващ. „Естествено, че този размер шокира, но отново не е изненадващ. И през предишните години се теглеха нови дългове. Това, което прави правителството сега, е да извади на светло така наречените скрити дефицити. Вероятно това е правилният подход, защото има четиригодишен мандат пред себе си и не иска да носи тежестта на предишните управления“, заяви той.
И даде пример с неплатени задължения за пътно строителство и към общините, които според него сега се вадят на светло. Освен това подчерта, че настоящата година е последната възможност България да усвои значителна част от средствата по европейските програми и ПВУ.

По повод започналата процедура на ЕК за свръхдефицит Калфин заяви, че тя е в интерес на страната: „Както валутният борд години наред ни наложи финансова дисциплина, така и сега ЕК ще очаква от нас да върнем дефицита под 3%. Според мен дори можем да си поставим по-амбициозна цел. Имаме нужда да укрепим бюджета и да не навлизаме в рискова зона на задлъжнялост“.

Според него увеличаването на максималния осигурителен доход е нормална мярка, когато доходите в икономиката нарастват. „Максималният осигурителен доход трябва да се движи заедно с ръста на доходите. Задържането му не е в интерес на осигуряващите се, защото по-високите осигуровки впоследствие означават и по-високи пенсионни права. Предишни правителства задържаха тази промяна по-скоро по популистки причини“, изтъкна бившият вицепремиер.
Той коментира и механизма за определяне на минималната работна заплата: „Най-добре е да има формула, в която участва средната работна заплата, но да се отчитат и други икономически показатели. Очаквам синдикатите и работодателите да постигнат съгласие, защото подобни решения е най-добре да бъдат вземани с консенсус, а не да се налагат едностранно“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Задкулисен олигарх

    23 3 Отговор
    - Ще плащат работещите. Мен няма да ме закачат. Разбрали сме се.

    17:17 27.06.2026

  • 2 Задкулисен олигарх

    22 4 Отговор
    - Румба, нали се разбрахме? 30% нагоре от стадото, за да не плащам аз.
    Само ти напомням.

    17:19 27.06.2026

  • 3 Така е

    10 15 Отговор
    Всичко започна от Румен Радев, който назначи Аден Василев няколко пъти за негов служебен министър. Сега грабежа продължава с пълна сила.

    Коментиран от #10, #16

    17:19 27.06.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 4 Отговор
    НЕ Е ПРАВ КАЛФИН
    ......
    МОИТЕ ДАННИ ЗА ФИРМИТЕ КОИТО В МОМЕНТА ДЕРАТ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ
    .....
    МЕ ВОДЯТ ДО ФАЛИТА НА БАНКИТЕ , ПРЕДАТЕЛСТВО НА БСП СРЕЩУ ВИДЕНОВ , КАБИНЕТИТЕ КОСТОВ , ЦАРЯ , СТАНИШЕВ
    ......
    И СА МНОГО ЧЕРВЕНИ С МИРИС НА ДС , УБО - СИК, ПРИНЦ КИРИЛ И КРАВЕШКО ПУПУ

    Коментиран от #14

    17:20 27.06.2026

  • 5 Нормално

    7 20 Отговор
    Така става когато военен управлява държавата повече от 5 години. Добре поне, че за 7-8 месеца управление ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН но вкараха в еврозоната и Шенген.

    Коментиран от #32, #54

    17:20 27.06.2026

  • 6 шопо с търнокопо

    18 9 Отговор
    Проблемът не е само некадърното досегашно управление, проблемът е и сегашното още по-некадърно управление! Всеки може да управлява с дългове и с добре платени силоваци, които го охраняват!

    17:22 27.06.2026

  • 7 Без майтап

    17 0 Отговор
    Кажи това което става в държавата и което се вижда от всички с прости думи, :МНОГО СЕ КРАДЕ:.

    17:22 27.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Вместо да плащат олигарсите плащат работещите бедни, майки с деца и пенсионери

    Коментиран от #12

    17:23 27.06.2026

  • 9 НАЦИОНАЛИСТ

    6 4 Отговор
    ИМА ЛИ НАИВНИЦИ, КОИТА СЕ НАДЯВАТ ,Ч€ €в р€й ч€то кал фин Щ€ НИ ПОДОБРИ ЖИВОТА?!?!?!
    ТО НА това пл€ м€ $€ ДЪЛЖАТ $В€ТОВНИТ€ ПРОБЛ€МИ!

    Коментиран от #26

    17:24 27.06.2026

  • 10 Прав си

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    Асен Василев е виновен за започване на втората световна война.

    17:25 27.06.2026

  • 11 Калфин за първи път

    6 10 Отговор
    Е обективен
    Машълла

    17:26 27.06.2026

  • 12 Задкулисен олигарх

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    - Издигам и сменям правителства, които ми гласуват удобни закони. Важното е да вярвате, че изборът е ваш.

    17:27 27.06.2026

  • 13 Дориана

    9 15 Отговор
    Много ясно , , че Асен Василев и Теменужка Петкова носят пълната отговорност за бюджетите с раздути разходи , които доведоха до Свръх Дефицит. И Асен Василев има наглостта да крещи най- много. Въобразиха си, че България е в клуба на богатите, за това могат да увеличават тройно заплатите в МВР и процентно спрямо Средната работна заплата на учители. И абсолютно вредно за бюджета решиха, че могат да отлагат плащанията. И накрая се провалиха, провалиха и държавата. Така, че този бюджет надгражда техните бюджети , за това е Реалистичен.

    Коментиран от #17, #19, #42

    17:27 27.06.2026

  • 14 Помня

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Умникът Калфин ни въведе пеционирането с памперси на по 65 години за да угоди на господарите си. Калфин няма 1 ден реален трудов опит и стаж. Къде е работил и какво - паркетен лъв, хлъзгав, като мокра връв, готов на всичко, само и само да не трябва да работи нещо. Построиха си Готованско царство, едни да работят, другите да живеят и да лапат от изработеното от първите. Невинни няма, всеки докоснал се до властта е хвърлил пръст в гроба на народа!

    17:28 27.06.2026

  • 15 Мдаа

    7 2 Отговор
    Истинска съдебна реформа би се отразила доста положително на бюджета през следващите години. Мисля, че държавата има какво да си върне от заграбеното.

    17:29 27.06.2026

  • 16 назначи

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    го Ст,Янев с препоръка от Комитова, ама сега ги няма при Радев.....🤪😴🤕❗

    17:33 27.06.2026

  • 17 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    13 раздава правосъдие,тук постоянно 13 е недосегаемите разпространители на радевите служебници 13 е истинската корупция пример е за това ЗА 13 всичко е позволено тук Ето това е корупция истинска завладяна държава е Невежите малоумниците как да се страхуват Ето така с писаниците на 13

    Коментиран от #22, #24

    17:36 27.06.2026

  • 18 Хммм

    9 0 Отговор
    Какво плащаш ти бе комунист нещастен. Цял живот си на държавна издръжка!

    17:36 27.06.2026

  • 19 АГАТ а Кристи

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Като ти чета коментарите /от които вече ПО вращам/, имам усещането, че сина Решетников /товариш Боташов/ с теб се консултира какво да каже в празнословоето си изтъкано от руско комунистически безсмислици, надминаващи и тези на другарят Тодор Живков

    Коментиран от #33

    17:39 27.06.2026

  • 20 миме

    3 3 Отговор
    що бе ивчо къв е проблема нали сме у зоната сега както ние требе вече да плащаме борчовете на жабари и шваби що пък те наще харчове да не платат

    17:40 27.06.2026

  • 21 Нее

    6 0 Отговор
    Плащаме цената за нечии прищевки да се прави някой на незаменим.
    Обаче незаменими няма, а наглостта се наказва...

    17:41 27.06.2026

  • 22 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Имаш ли представа "13" къде е на "калинкина" службица ???

    17:42 27.06.2026

  • 23 нннн

    9 1 Отговор
    Че ще плащаме, ще плащаме. Че ще стегнем малко коланите, ще ги стегнем.
    Само не мога да разбера, защо не стягат коланите на оядените и затлъстелите, а започват от най- мършавите.

    17:43 27.06.2026

  • 24 Дориана

    1 7 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Много глупав коментар. Как не разбрахте , че корупционния модел на управление ще бъде унищожен. Явно нямате никаква представа що е то корупция. Мислете и се образовайте преди да пишете , защото така олеквате.

    Коментиран от #29, #34

    17:43 27.06.2026

  • 25 78291

    9 1 Отговор
    Пълни глупости говори тоя калъф..ф, всички казаха че бюджетът и за чеп не става, плащаме на фирми на шишко и тикво

    17:44 27.06.2026

  • 26 ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "НАЦИОНАЛИСТ":

    ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ ЗА мър ши т€ (€в р€и, комуни$ти, ман га ли И п€ да ли)!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    Коментиран от #30

    17:44 27.06.2026

  • 27 Нема

    7 0 Отговор
    какво да взема завоя, Калфин си е от същата банда...

    17:44 27.06.2026

  • 28 Колко

    8 1 Отговор
    читави и Истински Българи затри дядо ти в лагера ? Колко нещастни семейства , колко вдовици и сираци оставиха..... И това същество цял живот лежкуни на народен гръб , а сега на европейските данъкоплатци и живее царски при "лошите капиталисти" ......... Това може ли да бъде човек , за съвест да не говорим .

    17:45 27.06.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    АСЕН ВАСИЛЕВ Е СЪУЧЕНИК С ДЕЛЯН ДОБРЕВ
    ..... ПОЗНАВАМ ЛИЧНО УЧИТЕЛКАТА ИМ ПО АНГЛИЙСКИ
    .... НО АЗ СЪМ ОТ ПМГ ХАСКОВО - ДРУГИЯ ОТБОР
    ......
    ХАСКОВО Е ЕДИН ОТ НАЙ - КОРУМПИРАНИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ И ХАСАНЧО ВЕДНЪЖ НЕ Е КАЗАЛ ЗА ТОВА
    .... СКОРО ТАМ ПОЧВАТ АРЕДТИТЕ

    Коментиран от #37

    17:47 27.06.2026

  • 30 абсолютно

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "ADOLF БЕШЕ АБСОЛЮТНО ПРАВ!":

    не, но за много. Ама направи и груби грешки, една от които е нападението на СССР.

    17:49 27.06.2026

  • 31 всички преди тия

    3 0 Отговор
    същото квичаха така ще квичат и следващите а държавата върви надолу докато едни и същи си пълнят туловищата с чужди крадени пари!

    17:49 27.06.2026

  • 32 Има

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нормално":

    и нормални хора, наздраве

    17:49 27.06.2026

  • 33 Дориана

    0 6 Отговор

    До коментар #19 от "АГАТ а Кристи":

    Точно обратното , коментарите нямат нищо общо с Русия Някои хора изпитват ужас незнайно защо от Русия. Привиждат им се навсякъде "руски агенти" Трябва да се научите да мислите и разсъждавате с главите си , а не да се поддавате на външни внушения. Други пък не искат и не могат да приемат реалността.

    17:49 27.06.2026

  • 34 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    24 като каква се подвизаваш тук постоянно бълнуваш лъжи 24 това се нарича въвеждане в заблуждение 24 балъци има доста но докога ли 24 ТИЯ писаници ги разправям на невежите не на мен тия 24 направо ме е гнус от теб да знаеш

    Коментиран от #39

    17:49 27.06.2026

  • 35 Някой си

    5 0 Отговор
    Не, според Гълъба цената трябва да я платят само работещите и пълнещи бюджета, а тези които го изяждат - държавна администрация, полиция, военни, министри и депутати (които всъщност са най-виновни за състоянието на държавата) не трябва да плащат никаква цена, за тях всичко по старому - и бонусите и повишенията на заплатите, и служебните коли, и евтината храна , че даже и тоалетната им хартия трябва да плащаме!

    17:50 27.06.2026

  • 36 мунчо дърт комунис

    4 0 Отговор
    с мощна резитба на бабите и майките с деца и поклони пред гундзяеф борим мафията и олигархията!

    17:53 27.06.2026

  • 37 Дориана

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Да , така е Хасково е еснафски град завладян от корупция. Там има много хора от ромски произход- цели квартали като Дружба. И точно еснафщината и корупцията пречат на Хасково да се развива напред. Този град отдавна е в застой.

    17:53 27.06.2026

  • 38 Име

    4 0 Отговор
    Тоя за какъв го гласят, че напоследък ръси акъл!

    17:54 27.06.2026

  • 39 Дориана

    0 5 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    По- лесно е да си отвориш очите за реалността така ще я приемеш. Отворете очите и ушите си. Наблюдавайте в каква посока се развиват събитията и тогава мислете преди да пишете.

    17:57 27.06.2026

  • 40 Онуфри

    3 0 Отговор
    Е да се, ама заради режима толкова работещи пенсионери в МО, МВР и администрацията!!!!!!!!!

    17:58 27.06.2026

  • 41 Явно заделяме пари за Путин

    4 0 Отговор
    Няма ли кой да ги осъди Калфин и Гълъба за лъжи и кражби.
    В момента сме на бюджет 25-та, не може да харчим повече от заложеното в него 1 12-та.А тия ни лъжат, че някои похарчили 2 пъти повече от законово разрешеното и докарали до 7.4 дефицита..Значи или лъжат или има хора за пандиза.
    Имало неотчетени фактури, което преведено означава, че де факто няма фактури, защото е подписана само от изпълнителя, не и от държавата.А сега щели да ги подпишат, платят и извършат престъпление.

    18:01 27.06.2026

  • 42 Верно

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    бе.... Луд умора нЕма.

    18:01 27.06.2026

  • 43 рундяев

    4 0 Отговор
    затягайте коланите опразнихме хазната!

    18:02 27.06.2026

  • 44 Каква

    7 0 Отговор
    цена плащаш ти. Нищо общо нямаш с бедняците, които гласуваха за муньто. И ти си за пердах, защото беше пишман социален министър

    18:02 27.06.2026

  • 45 ко стана бе

    6 0 Отговор
    рундьо и гълаба нали щяха да спират кражбите КОГА?????

    18:05 27.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 дядото

    3 2 Отговор
    сега плащаме за престъпно безотговорно управление.утре отново ще дойдат на власт бандитите,а ние.....все ще плащаме

    18:10 27.06.2026

  • 48 разчекнати

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Механик":

    и влачени по улици и площади за кеф на хората!

    18:10 27.06.2026

  • 49 ако бяхте гласували с 10

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Механик":

    досега всички да висяха по дърветата

    18:14 27.06.2026

  • 50 МунчоЛЕТ

    2 0 Отговор
    Акъл нямате, та дупе да ви е яко! Има да ви оправям четири години 👬💔🤣

    Коментиран от #56

    18:25 27.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Плаз ++ мо --дий !

    1 0 Отговор
    Какво направи Ти ?

    За да не е Така Сега ?

    18:28 27.06.2026

  • 53 Констатация

    0 0 Отговор
    Всички знаете защо и как се оказахме в тази ситуация, но малцина го принават, останалите обичат "да търсят под вола - теле", за нас това е нещо като национален спорт - да търсим вината в другите и да не признаваме своята, а когто някой вземе, че ни каже Истината в очите, ние първо я отричаме, а след туй се сърдим и обиждаме! Помните ли колко Световни Авторитети - Икономисти, Финансисти, Банкери, че и Политици ни предупреждаваха да не бързаме да приемаме Еврото? Къде бяхте вие, бе, що не се вдигнахте да защитите правата си, ааа..., да, както винаги, чакахте някой друг да поеме отговорност вместо вас, е, дочакахте! Сега търпете!

    18:28 27.06.2026

  • 54 Бойко Българоубиец

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Нормално":

    Аз я управлявам 20 години 😉😘

    Коментиран от #57

    18:30 27.06.2026

  • 55 Така Така

    3 0 Отговор
    Защо ни го показвате това безгръбначно такива индивиди са вредни за България

    18:30 27.06.2026

  • 56 10 Години !

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "МунчоЛЕТ":

    Гледах !

    Как Става !

    Ся Ще видите Вий !

    18:31 27.06.2026

  • 57 Бойко българоубиеца

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Бойко Българоубиец":

    Я стига си ревал.Нали ти си жив.Пропуснал съм те.

    18:33 27.06.2026

  • 58 Вагит Алекперов

    2 0 Отговор
    Санкциите са за простолюдието. Лъвовете не можеш да ги уплашиш.

    18:36 27.06.2026

  • 59 черфуут

    0 0 Отговор
    недосапунисан!

    18:36 27.06.2026

  • 60 Тошко

    3 1 Отговор
    Че много се крадеше е факт, но върнете откраднатото, сега клякате на крадците-олигарси и работодатели за сметка на обикновенния човек! Направо сърахотно! Търсете парите от олигарсите!

    18:38 27.06.2026

  • 61 Васил

    0 0 Отговор
    Ама тази цена я плаща винаги народа и никога държавният служител докога така другарю Калфин???

    18:43 27.06.2026

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