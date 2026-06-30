Ивайло Калфин: Очаквам от това правителство да погледне поне за 4 години напред

Този бюджет е инерционен, до голяма степен наследство на тези пет години краткосрочни кабинети. Едва ли някой очаква до края на годината всичко да се оправи, цели да се оправи дефицитът. По-интересен е следващият бюджет. Това заяви Ивайло Калфин, бивш вицепремиер и настоящ директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд, в ефира на БНТ.
„Очаквам от това правителство да погледне поне за 4 години напред, да хвърли мост напред – това обаче няма как да го видим в този бюджет. Не чух смислени предложения за дефицита. Идеята да се спрат инвестициите – те са полезни, ако не се краде. Трябва да се намалява дефицитът поетапно“, на мнение е той.
Според него да се пита Сметната палата как да се конструира пенсионната система или НОИ е малко несериозно.
„Пенсионните вноски са отложено потребление – колкото повече сега се осигуряваш, толкова по-добри доходи ще получаваш след това. Но трябва да имаш доверие в пенсионната система. С големите заявки за реформи на пенсионния модел се подкопава обаче това доверие“, категоричен е Калфин.
Според него не трябва да има таван на пенсиите. Смята още, че отвързването на МРЗ от различни плащания е добра политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
08:14 30.06.2026
2 Факт
08:17 30.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Внукът
08:24 30.06.2026
5 Пушек от лулата на Шамана
Ако можеш,запрятай ръкави и бъди полезен.Ако не можеш ,кютай си в Евро пейската фондация по подобряване на личния си живот.
Или се тренираш за бъдеш президент?
08:27 30.06.2026
6 Калфин и той като попова
Просто извикан ценен
Не е лошо да поживее в България
08:33 30.06.2026
7 Не зависи
08:47 30.06.2026
8 Уха
08:49 30.06.2026
9 Защо
08:52 30.06.2026
10 мъкаааа
08:58 30.06.2026
11 Стефко
08:58 30.06.2026
12 Шнорхел
09:03 30.06.2026
13 ЧОЧО
09:15 30.06.2026
14 мучо
09:26 30.06.2026