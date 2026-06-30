Новини
България »
Ивайло Калфин: Очаквам от това правителство да погледне поне за 4 години напред

Ивайло Калфин: Очаквам от това правителство да погледне поне за 4 години напред

30 Юни, 2026 08:12 615 14

  • ивайло калфин-
  • бюджет

Едва ли някой очаква до края на годината всичко да се оправи, цели да се оправи дефицитът. По-интересен е следващият бюджет

Ивайло Калфин: Очаквам от това правителство да погледне поне за 4 години напред - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Този бюджет е инерционен, до голяма степен наследство на тези пет години краткосрочни кабинети. Едва ли някой очаква до края на годината всичко да се оправи, цели да се оправи дефицитът. По-интересен е следващият бюджет. Това заяви Ивайло Калфин, бивш вицепремиер и настоящ директор на Европейската фондация за подобряване на условията за живот и труд, в ефира на БНТ.

„Очаквам от това правителство да погледне поне за 4 години напред, да хвърли мост напред – това обаче няма как да го видим в този бюджет. Не чух смислени предложения за дефицита. Идеята да се спрат инвестициите – те са полезни, ако не се краде. Трябва да се намалява дефицитът поетапно“, на мнение е той.

Според него да се пита Сметната палата как да се конструира пенсионната система или НОИ е малко несериозно.

„Пенсионните вноски са отложено потребление – колкото повече сега се осигуряваш, толкова по-добри доходи ще получаваш след това. Но трябва да имаш доверие в пенсионната система. С големите заявки за реформи на пенсионния модел се подкопава обаче това доверие“, категоричен е Калфин.

Според него не трябва да има таван на пенсиите. Смята още, че отвързването на МРЗ от различни плащания е добра политика.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 5 Отговор
    Наесен избори две в едно.

    08:14 30.06.2026

  • 2 Факт

    10 3 Отговор
    Крадливите Бо(га)таши са първите с редовен кабинет, който изкара хората на площада още на втория месец, а не след "да им дадем поне 100 дни да се поомажат".

    08:17 30.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Внукът

    13 0 Отговор
    на убиец в лагерите , абсолютен гьон сурат и перманентно на гърба на народа се изокаш безсрамно ! Сега на плещите на "лошите капиталисти" . Червен лъжец , без мяра и съвест !

    08:24 30.06.2026

  • 5 Пушек от лулата на Шамана

    12 0 Отговор
    Стига си очаквал бе,господин философ.
    Ако можеш,запрятай ръкави и бъди полезен.Ако не можеш ,кютай си в Евро пейската фондация по подобряване на личния си живот.
    Или се тренираш за бъдеш президент?

    08:27 30.06.2026

  • 6 Калфин и той като попова

    10 0 Отговор
    Отиди в Брюксел без конкурс
    Просто извикан ценен
    Не е лошо да поживее в България

    08:33 30.06.2026

  • 7 Не зависи

    6 0 Отговор
    какво очакваш. Трябва да върши простотии 4 години, че бою ни беше малко. Бивш некадърен министър, все сте по студиата да защитавате такива като вас. С настоящи и бивши няма как държавата да успява, едни и същи муцуни

    08:47 30.06.2026

  • 8 Уха

    5 0 Отговор
    Крадците комундели с частните фондове за пенсии. Щели да ги инвестират рисково. Печалбите за червените куфари а студената вода по 5 евро за материала. От РунДьо с любов

    08:49 30.06.2026

  • 9 Защо

    0 0 Отговор
    Само юдей по телевизиите .... български, вносни???

    08:52 30.06.2026

  • 10 мъкаааа

    0 0 Отговор
    Очаквам от това правителство да се калфи още 5 години напред.

    08:58 30.06.2026

  • 11 Стефко

    2 0 Отговор
    Ситуацията е сходна с управлението на тройната коалиция навремето, грешните решения също. Това ще ескалира в народно недоволство. Още по-вече, че декларираната борба със статуквото остана само на приказки.

    08:58 30.06.2026

  • 12 Шнорхел

    3 0 Отговор
    Всеки от това правителство ще си оправи живата(както и предишните) не за 4 години, а за 400 напред.

    09:03 30.06.2026

  • 13 ЧОЧО

    2 0 Отговор
    Разни търтеи, които цял живот са на топличко ръсят акъл.

    09:15 30.06.2026

  • 14 мучо

    0 0 Отговор
    яяя пухчо пак се появи....

    09:26 30.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове