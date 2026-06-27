Комитова за "Баба Алино": Не може в горски фонд да се появят 100 апартамента и никой да не реагира. Много очи са били затворени

Няма един чифт очи. Много институции, много чифтове очи са били затворени, защото това е инвестиционен процес. Това заяви бившият министър на регионалното развитие доц. Виолета Комитова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS по повод разследването по казуса „Баба Алино”.
По думите ѝ в подобни процеси участват множество институции, което размива отговорността. „В него участва община, агенцията по кадастъра, РИОСВ, нотариуси, адвокати, банки. Това са страшно много институции. ДАНС също е участвал с доклади, свързани с господин Олег Невзоров. Така че не можем да кажем на кого са били затворени очите”, обясни тя. Комитова коментира и документалната част на случая с удостоверенията за търпимост. „Разбира се, че не стигат. Те са издадени за шест месеца – от януари до юни 2023 година, четири удостоверения за около 100 апартамента. Тези обекти вече имат идентификационни номера”, каза тя.
Според нея проблемът е в начина, по който работи кадастърът. „В кадастъра всеки може да нанесе имот, ако е заинтересовано лице. Не е нужно да е законен. Кадастърът е информационна система. Той показва какво има на територията, не законността”, заяви Комитова. Тя подчерта, че липсата на връзка между кадастър и реално строителство създава сериозни проблеми. „Първо се попълва кадастърът, после идват удостоверенията за търпимост, после започва строителството. За мен това е фалшива последователност”, каза тя.
По думите ѝ основният проблем е липсата на имотен регистър. „На тази база съществува имотната мафия. Законът предвиждаше и кадастрална карта, и имотен регистър. Кадастралната карта е почти готова, но имотният регистър не съществува ефективно”, обясни тя. И допълни: „Не може в горски фонд да се появят 100 апартамента и никой да не реагира. Това е първата червена лампа”.
По отношение на незаконното строителство бившият регионален министър бе категоричен, че то подлежи само на премахване. Комитова добави, че подобни случаи са чести по Черноморието.
Тя коментира още и инфраструктурните проекти и споровете около тях. „В кабинета „Желязков” е приета методика за индексация на пътното строителство и са предвидени около 500 милиона евро”, заяви Комитова. По нейни думи последващите действия пораждат въпроси. „В последните дни на кабинета са подписани множество анекси за десетки милиони евро. После се появяват заповеди, които спират индексацията. Това е противоречиво”, каза тя. И добави: „Става дума за милиарди и за доверие. Без прозрачност няма как да има справедливост”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боздуган
19:48 27.06.2026
2 Овчар
19:48 27.06.2026
3 3680-РР
19:49 27.06.2026
4 Майно ле, мила родино
19:49 27.06.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #7
19:51 27.06.2026
6 Темида
19:54 27.06.2026
7 3680-РР
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Трагичен си! Как е "ресторанта"?
Общ работник в бюфета на един голям магазин и на павилиончето отпред в Люлин.
Изкарва маси, реди столове, почиства, изхвърля кошчетата, носи продукти и т.н. нали?
19:56 27.06.2026
8 Иван
Коментиран от #11
19:56 27.06.2026
9 Дориана
Смях в залата ! Протеста е мижав съставен от участници с объркани ценности и защинтници на корумпирания мафиотски модел на управление. Няма да им се получи . Прогресивна България на Румен Радев ще управляват самостоятелно пълен мандат за ужас на опозицията и всички защитници на мафията и корупцията. Методи Лалов изпълнява поръчките на Борисов и Пеевски, които са по- умни от него и стоят в сянка. Дакато технитае маши като изпълнители крещят смехотворно.
19:57 27.06.2026
10 Емигрант
20:00 27.06.2026
11 Дориана
До коментар #8 от "Иван":О , много грешиш. Точно Висшите сили се намесиха в разкриването на скандалната корупционна сделка на века . Всички корумпирани служители, политици си получават Възмездието.
20:00 27.06.2026
12 Дада
20:09 27.06.2026
13 Търновец
20:12 27.06.2026
14 Шаран БГ
20:16 27.06.2026