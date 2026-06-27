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Комитова за "Баба Алино": Не може в горски фонд да се появят 100 апартамента и никой да не реагира. Много очи са били затворени

Комитова за "Баба Алино": Не може в горски фонд да се появят 100 апартамента и никой да не реагира. Много очи са били затворени

27 Юни, 2026 19:45 488 14

  • виолета комитова-
  • горски фонд-
  • апартаменти-
  • реакция-
  • затворени очи

"Основният проблем е липсата на имотен регистър. „На тази база съществува имотната мафия. Законът предвиждаше и кадастрална карта, и имотен регистър. Кадастралната карта е почти готова, но имотният регистър не съществува ефективно”, коментира бившият регионален министър

Комитова за "Баба Алино": Не може в горски фонд да се появят 100 апартамента и никой да не реагира. Много очи са били затворени - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма един чифт очи. Много институции, много чифтове очи са били затворени, защото това е инвестиционен процес. Това заяви бившият министър на регионалното развитие доц. Виолета Комитова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS по повод разследването по казуса „Баба Алино”.
По думите ѝ в подобни процеси участват множество институции, което размива отговорността. „В него участва община, агенцията по кадастъра, РИОСВ, нотариуси, адвокати, банки. Това са страшно много институции. ДАНС също е участвал с доклади, свързани с господин Олег Невзоров. Така че не можем да кажем на кого са били затворени очите”, обясни тя. Комитова коментира и документалната част на случая с удостоверенията за търпимост. „Разбира се, че не стигат. Те са издадени за шест месеца – от януари до юни 2023 година, четири удостоверения за около 100 апартамента. Тези обекти вече имат идентификационни номера”, каза тя.
Според нея проблемът е в начина, по който работи кадастърът. „В кадастъра всеки може да нанесе имот, ако е заинтересовано лице. Не е нужно да е законен. Кадастърът е информационна система. Той показва какво има на територията, не законността”, заяви Комитова. Тя подчерта, че липсата на връзка между кадастър и реално строителство създава сериозни проблеми. „Първо се попълва кадастърът, после идват удостоверенията за търпимост, после започва строителството. За мен това е фалшива последователност”, каза тя.
По думите ѝ основният проблем е липсата на имотен регистър. „На тази база съществува имотната мафия. Законът предвиждаше и кадастрална карта, и имотен регистър. Кадастралната карта е почти готова, но имотният регистър не съществува ефективно”, обясни тя. И допълни: „Не може в горски фонд да се появят 100 апартамента и никой да не реагира. Това е първата червена лампа”.

По отношение на незаконното строителство бившият регионален министър бе категоричен, че то подлежи само на премахване. Комитова добави, че подобни случаи са чести по Черноморието.
Тя коментира още и инфраструктурните проекти и споровете около тях. „В кабинета „Желязков” е приета методика за индексация на пътното строителство и са предвидени около 500 милиона евро”, заяви Комитова. По нейни думи последващите действия пораждат въпроси. „В последните дни на кабинета са подписани множество анекси за десетки милиони евро. После се появяват заповеди, които спират индексацията. Това е противоречиво”, каза тя. И добави: „Става дума за милиарди и за доверие. Без прозрачност няма как да има справедливост”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боздуган

    4 1 Отговор
    Сто сгради, госпожа, не сто апартамента. Ако не вкарате 10 човека 2 затвора значи нищо не можете.

    19:48 27.06.2026

  • 2 Овчар

    2 3 Отговор
    На тази е и платено за известно време да казва истината , после ще се обърне .! Позната картинка.

    19:48 27.06.2026

  • 3 3680-РР

    4 0 Отговор
    И ти си си затваряла очите, сигурно е! Който бърка в меда ....

    19:49 27.06.2026

  • 4 Майно ле, мила родино

    3 1 Отговор
    Тази експертка не беше ли от партията на оня, дето в парламента хвърляше къчове като магаре?

    19:49 27.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    В момента 500 000 са окупирали София срещу Правителството и новият бюджет.

    Коментиран от #7

    19:51 27.06.2026

  • 6 Темида

    5 0 Отговор
    докато не почнат да влизат корумпета в затворите,не ме търсете!!!

    19:54 27.06.2026

  • 7 3680-РР

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Трагичен си! Как е "ресторанта"?
    Общ работник в бюфета на един голям магазин и на павилиончето отпред в Люлин.
    Изкарва маси, реди столове, почиства, изхвърля кошчетата, носи продукти и т.н. нали?

    19:56 27.06.2026

  • 8 Иван

    3 0 Отговор
    Ами плаща се или си паднала от небето парата е по силна и от бог

    Коментиран от #11

    19:56 27.06.2026

  • 9 Дориана

    2 3 Отговор
    Много ясно, всички незаконни постройки ще бъдат разрушени и инфракструктурата възстановена.
    Смях в залата ! Протеста е мижав съставен от участници с объркани ценности и защинтници на корумпирания мафиотски модел на управление. Няма да им се получи . Прогресивна България на Румен Радев ще управляват самостоятелно пълен мандат за ужас на опозицията и всички защитници на мафията и корупцията. Методи Лалов изпълнява поръчките на Борисов и Пеевски, които са по- умни от него и стоят в сянка. Дакато технитае маши като изпълнители крещят смехотворно.

    19:57 27.06.2026

  • 10 Емигрант

    2 0 Отговор
    Защо бе зависими мисирки под статията "Вигенин: зеленият преход ще бъде ........" не се допускат коментари, как не се намери орган да ви затвори и изземе лицензът ви за некоректно и зависимо представяне на информация ? Вие сте умишлена пречка за прогрес на държавата и благополучие на суверена ! Цензурата е присъща само на Путин и С.Корея, защо "мачкате" и без това слабите глави на българите ?

    20:00 27.06.2026

  • 11 Дориана

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    О , много грешиш. Точно Висшите сили се намесиха в разкриването на скандалната корупционна сделка на века . Всички корумпирани служители, политици си получават Възмездието.

    20:00 27.06.2026

  • 12 Дада

    0 0 Отговор
    Всички са в кюпа.Затова и украинеца се яви като сме войвода.След него и новите спасители,обявиха,че няма как да се съборят толкова постройки.Ясно е,че всички са се облажили.

    20:09 27.06.2026

  • 13 Търновец

    0 0 Отговор
    Това вече сме го чували. С защо за комплекса Камчия няма статии - там май Станка Шопова смени статута на собствеността

    20:12 27.06.2026

  • 14 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    За очите не знам, но много джобове са били отворени !!

    20:16 27.06.2026

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