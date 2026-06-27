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Иван Ангелов, ПБ: Съвсем реалистично и възможно е дефицитът да се сведе до 3% до 2029 година

Иван Ангелов, ПБ: Съвсем реалистично и възможно е дефицитът да се сведе до 3% до 2029 година

27 Юни, 2026 20:30 644 30

  • иван ангелов-
  • прогресивна българия-
  • реалистично-
  • дефицит-
  • 3 процента-
  • 2029 година

По отношение на инфлацията, която според разчета на БНБ може да достигне 5,9%, Ангелов изтъкна: "Не, това по никакъв начин не буди притеснение. Напротив, ситуацията с бюджета в момента е изключително тревожна, но това е възможният бюджет. Това е реалността."

Иван Ангелов, ПБ: Съвсем реалистично и възможно е дефицитът да се сведе до 3% до 2029 година - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Последното нещо, което може да ме притеснява, са критиките на опозицията, особено на тези, които са били в управлението през последните няколко години. За да стигнем до този момент, в който ние предлагаме бюджет на възможното, на оптималното, на стабилизацията и на връщането на управлението на публичните финанси към нормалността, няма как да бъда притеснен от подобни критики". Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS зам.-председателят на НС от "Прогресивна България" доц. Иван Ангелов, коментирайки критиките на опозицията към Бюджет 2026, която го нарече „убийствен“.
По думите му е съвсем реалистично и възможно дефицитът да се сведе до 3% до 2029 година. "В предварителните изчисления министърът на финансите Гълъб Донев е посочил, че реалният дефицит е около 7,4%. Ние предлагаме бюджет с дефицит 5,7%. В рамките на следващите две-три години целта е да стабилизираме бюджета и да свалим дефицита до под 3%, като по този начин изпълним изискванията на Европейския съюз", обясни той.
По отношение на инфлацията, която според разчета на БНБ може да достигне 5,9%, Ангелов изтъкна: "Не, това по никакъв начин не буди притеснение. Напротив, ситуацията с бюджета в момента е изключително тревожна, но това е възможният бюджет. Това е реалността. Виждате какво е наследството. Няма как в рамките на по-малко от два месеца след конституирането на парламента и около 45 дни работа на правителството, което заварва ситуация - да се очаква с магическа пръчка да се решат всички проблеми".

Ангелов допълни, че "Прогресивна България" е била последователна в политиките си още от предизборната кампания. "Предупреждавахме за тази ситуация. Сега изваждаме на показ всички безобразия и безхаберие от последните години, които са довели до сегашното състояние. Има и конкретни примери. Показахме договор за косене на трева през зимните месеци на стойност 250 хиляди лева. Но това не е единственият случай. Има стотици такива договори, забавени плащания, авансово разплатени суми, различни финансови операции, които са използвани, за да се „влезе“ в рамките на 3% дефицит. После някой друг трябва да плаща сметката", подчерта той
И допълни: "Нашите политики са насочени към националния интерес и бъдещото развитие на страната. Повишаването на максималния осигурителен доход ще доведе в бъдеще до по-високи пенсии, по-високи обезщетения и майчинство. Това има положителен ефект върху икономиката в дългосрочен план. Не се притеснявам от протести".

Ангелов обясни и кои са най-големите предизвикателства пред управлението: "Това са „заложените бомби“ от предишни управления. Ние поехме държавата в ситуация, която може да се опише като минирано поле. Въпреки това успяваме да стабилизираме процесите, да спасим средства по Плана за възстановяване и устойчивост и да ускорим законодателната работа. Опозицията твърдеше, че ограничаваме дебата, но това не е вярно".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4567

    14 3 Отговор
    До 2029 година ли ще ви търпим да се упражнявате?

    Коментиран от #24

    20:32 27.06.2026

  • 2 Овчар

    15 2 Отговор
    Поредния мазен червей който ви казва това което искате да чуете..! Той иска само власт и пари , нищо повече.

    20:32 27.06.2026

  • 3 може не за сметка на робите

    17 1 Отговор
    режете от съд, прокуратура и милиция

    20:33 27.06.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 6 Отговор
    ПОЧВАЙТЕ С АРЕСТИТЕ НА КОРУМПЕТАТА
    .....
    ЩОТО ТЕ ПОЧНАХА С ПЛАТЕНИТЕ ПРОТЕСТИ :)

    20:33 27.06.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор
    ДА ВИ ОБЯСНЯ РОБИ,
    ЧЕ ДАЖЕ КОГАТО СЪДИЯ В БЪЛГАРИЯ СЕ СЪБУДИ ( И ВСЕКИ ЕДИН ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО ВИ)
    ......
    ТОЙ ВЕЧЕ Е ПЛАТИЛ 5-10 ЕВРО НА МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТАНДАРТА ВИ НА ЖИВОТ
    ......
    ЗАТОВА НЕ РЕВЕТЕ , АМИ ТРЕПЕТЕ МУТРИТЕ

    20:36 27.06.2026

  • 6 Мунчо Сбърканяка

    7 2 Отговор
    То трябва да излезем на +3%, а на Мунчо и шaй ката му мечтата е -3% ?!?

    20:41 27.06.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 6 Отговор
    СЛОЖИШ БЕНЗИН - МУТРО БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
    КУПИШ СИ ХРАНА - МУТРО МАГАЗИН ( ДА ГЕРМАНЦИТЕ СА СЪДРУЖНИЦИ Д МУТРИТЕ И ДЪРЖАТ БОРСИТЕ)
    ПУСНЕШ КЛИМАТИКА - МУТРИТЕ ИМАТ МАСОВО ФЕЦ И ВЕЦ
    ОТИДЕШ НА ПОЧИВКА - МУТРО ХОТЕЛ
    КУПИШ СИ ПАРЦАЛКИ В МОЛА - ТОЙ Е НА МУТРИТЕ
    КУПИШ СИ АЛКОХОЛ - ПАК МУТРИТЕ
    .......
    И СЕТНЕ РАДЕВ ВИНОВЕН НА РОБИТЕ :)

    Коментиран от #19

    20:45 27.06.2026

  • 8 Едно

    5 2 Отговор
    червено ухо се изока ненужно и жалко .

    20:46 27.06.2026

  • 9 Дориана

    2 12 Отговор
    Няма да падаме на нивото на Борисов , Пеевски, Мирчев и Асен Василев . Техните бюджети с лъжливите 3 % донесоха на България Свръх Дефицит.

    Коментиран от #11, #13

    20:46 27.06.2026

  • 10 безпристрастен

    4 1 Отговор
    бюджета може да стане 3% до 2029г САМО,ако правосъдието заработи!!!

    20:49 27.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Автор- Росен Желязков

    4 2 Отговор
    Единственото обяснение на Росен Желазков и Теменуга за сакатия им бюджет беше , , Това е единствения възможен бюджет ,, Какви нови корефеи ,какви велики умове вече правят бюджета! Такива крадливи и нагли лешояди са че тия вече всичко ще ликвидират.

    Коментиран от #14

    20:50 27.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 4567

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Автор- Росен Желязков":

    Тези, които правят бюджета на Лунчо са същите, които правиха бюджета и на Росен Сталин.

    20:58 27.06.2026

  • 15 1357

    8 0 Отговор
    Глупак кой ще те чака,искаш да кажеш замръзавяте заплати ще крадете до 2029,ще сте пометени да знаеш

    Коментиран от #28

    20:59 27.06.2026

  • 16 Цвете

    5 0 Отговор
    КАКВО СИ ВЪОБРАЗИХА НОВИТЕ, ЧЕ НИЕ ДА НЕ ЖИВЕЕШ С КОСТЕНУРКИТЕ ? КОЛКО ГОДИНИ МИНАХА В " ОБЕЩАНИЯ " И ЕТО ДНЕС, КАКВО ОБЕЩАВАТ В БЪДЕЩЕ. ПОВЕЧЕ НИКОЙ НЯМА НАДЕЖДА, ЗАЩОТО ВИЕ СЕ ОБВЪРЗАХТЕ И НАДМИНАХТЕ ТЕЗИ КОИТО ДО СКОРО БЯХА НА ВАШЕТО МЕСТО.🎃🐷✈️🤷‍♀️🫵🏐🥅🪆ВКАРАХТЕ СИ АВТОГОЛ САМИ. ТАЗИ ВЕЧЕР БТВ НЕ ПОКАЗАХА МИТИНГА НА ХОРАТА ПРЕД МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ. ЗАЩО ЛИ? ГЛЕДАХ НОВИНИТЕ ПО БНТ И ТЕ ПОКАЗАХА НЕДОВОЛСТВОТО НА БЪЛГАРИТЕ. НЕДОВОЛСТВОТО.🤷‍♀️🫵🤔✈️🐷🎃🤦‍♂️

    21:03 27.06.2026

  • 17 Корабчета плуват ли

    5 1 Отговор
    Кой гласува за тези дебили, да му се не види. 6939

    21:09 27.06.2026

  • 18 Алчни Безхаберни !

    5 0 Отговор
    Некадърници !

    21:10 27.06.2026

  • 19 За Всяко Нещо !

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Си Има Начин !

    Но не начина !

    На тази Импотенция !

    21:14 27.06.2026

  • 20 Тодор

    2 2 Отговор
    Радев е махнал и компенсациите за ток за бизнеса , а това значи още по скъпи храни.Каква я мислехме -каква стана...

    Коментиран от #23

    21:21 27.06.2026

  • 21 оня с коня

    3 0 Отговор
    абе вдигайте ги тия данъци народа не е беден имат пари

    21:23 27.06.2026

  • 22 Кат Не можеш !

    2 1 Отговор
    Да Предложиш !

    Реалистичен Бюджет !

    Махай Се !

    Заедно С Боклуците !

    Около Теб !

    21:23 27.06.2026

  • 23 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тодор":

    нормално е храната да поскъпне , има инфлация яжте по-малко , горещо е времето

    21:23 27.06.2026

  • 24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "4567":

    моля ако не ви се търпи ,вземайте с куфарите и бегом към краварското гето там ще цъфнете и вържете сред черрнилките

    границите са отворени айде побързайте

    21:24 27.06.2026

  • 25 оня с коня

    2 0 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    21:25 27.06.2026

  • 26 Всеки процес !

    1 0 Отговор
    Си има свои характеристики и измерения !

    Финасовите измерения !

    Са само Финасовото му страна !

    Ако тези Кретени !

    Не могат Да контролирает Процеса !

    Значи !

    За Нищо Не Стават !

    21:36 27.06.2026

  • 27 неможачи

    2 0 Отговор
    Затова ли свалихте Желязков? Да ни се струва неговия бюджет по-приемлив от вашия? Неможачи!

    21:36 27.06.2026

  • 28 блажени са верующите

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "1357":

    които си мислят, че този ще го свалят от улицата.

    21:37 27.06.2026

  • 29 Изглежда !

    1 0 Отговор
    От Тук Нататък !

    Бюджета !

    Трябва зда се Приема !

    Само !

    С Референдум !

    21:44 27.06.2026

  • 30 Анонимен

    0 0 Отговор
    Този откъде изкочи радивите нищоправещи вън

    21:46 27.06.2026

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