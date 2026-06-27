Иван Ангелов, ПБ: Съвсем реалистично и възможно е дефицитът да се сведе до 3% до 2029 година

"Последното нещо, което може да ме притеснява, са критиките на опозицията, особено на тези, които са били в управлението през последните няколко години. За да стигнем до този момент, в който ние предлагаме бюджет на възможното, на оптималното, на стабилизацията и на връщането на управлението на публичните финанси към нормалността, няма как да бъда притеснен от подобни критики". Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS зам.-председателят на НС от "Прогресивна България" доц. Иван Ангелов, коментирайки критиките на опозицията към Бюджет 2026, която го нарече „убийствен“.
По думите му е съвсем реалистично и възможно дефицитът да се сведе до 3% до 2029 година. "В предварителните изчисления министърът на финансите Гълъб Донев е посочил, че реалният дефицит е около 7,4%. Ние предлагаме бюджет с дефицит 5,7%. В рамките на следващите две-три години целта е да стабилизираме бюджета и да свалим дефицита до под 3%, като по този начин изпълним изискванията на Европейския съюз", обясни той.
По отношение на инфлацията, която според разчета на БНБ може да достигне 5,9%, Ангелов изтъкна: "Не, това по никакъв начин не буди притеснение. Напротив, ситуацията с бюджета в момента е изключително тревожна, но това е възможният бюджет. Това е реалността. Виждате какво е наследството. Няма как в рамките на по-малко от два месеца след конституирането на парламента и около 45 дни работа на правителството, което заварва ситуация - да се очаква с магическа пръчка да се решат всички проблеми".
Ангелов допълни, че "Прогресивна България" е била последователна в политиките си още от предизборната кампания. "Предупреждавахме за тази ситуация. Сега изваждаме на показ всички безобразия и безхаберие от последните години, които са довели до сегашното състояние. Има и конкретни примери. Показахме договор за косене на трева през зимните месеци на стойност 250 хиляди лева. Но това не е единственият случай. Има стотици такива договори, забавени плащания, авансово разплатени суми, различни финансови операции, които са използвани, за да се „влезе“ в рамките на 3% дефицит. После някой друг трябва да плаща сметката", подчерта той
И допълни: "Нашите политики са насочени към националния интерес и бъдещото развитие на страната. Повишаването на максималния осигурителен доход ще доведе в бъдеще до по-високи пенсии, по-високи обезщетения и майчинство. Това има положителен ефект върху икономиката в дългосрочен план. Не се притеснявам от протести".
Ангелов обясни и кои са най-големите предизвикателства пред управлението: "Това са „заложените бомби“ от предишни управления. Ние поехме държавата в ситуация, която може да се опише като минирано поле. Въпреки това успяваме да стабилизираме процесите, да спасим средства по Плана за възстановяване и устойчивост и да ускорим законодателната работа. Опозицията твърдеше, че ограничаваме дебата, но това не е вярно".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 4567
Коментиран от #24
20:32 27.06.2026
2 Овчар
20:32 27.06.2026
3 може не за сметка на робите
20:33 27.06.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЩОТО ТЕ ПОЧНАХА С ПЛАТЕНИТЕ ПРОТЕСТИ :)
20:33 27.06.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ ДАЖЕ КОГАТО СЪДИЯ В БЪЛГАРИЯ СЕ СЪБУДИ ( И ВСЕКИ ЕДИН ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО ВИ)
......
ТОЙ ВЕЧЕ Е ПЛАТИЛ 5-10 ЕВРО НА МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТАНДАРТА ВИ НА ЖИВОТ
......
ЗАТОВА НЕ РЕВЕТЕ , АМИ ТРЕПЕТЕ МУТРИТЕ
20:36 27.06.2026
6 Мунчо Сбърканяка
20:41 27.06.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КУПИШ СИ ХРАНА - МУТРО МАГАЗИН ( ДА ГЕРМАНЦИТЕ СА СЪДРУЖНИЦИ Д МУТРИТЕ И ДЪРЖАТ БОРСИТЕ)
ПУСНЕШ КЛИМАТИКА - МУТРИТЕ ИМАТ МАСОВО ФЕЦ И ВЕЦ
ОТИДЕШ НА ПОЧИВКА - МУТРО ХОТЕЛ
КУПИШ СИ ПАРЦАЛКИ В МОЛА - ТОЙ Е НА МУТРИТЕ
КУПИШ СИ АЛКОХОЛ - ПАК МУТРИТЕ
.......
И СЕТНЕ РАДЕВ ВИНОВЕН НА РОБИТЕ :)
Коментиран от #19
20:45 27.06.2026
8 Едно
20:46 27.06.2026
9 Дориана
Коментиран от #11, #13
20:46 27.06.2026
10 безпристрастен
20:49 27.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Автор- Росен Желязков
Коментиран от #14
20:50 27.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 4567
До коментар #12 от "Автор- Росен Желязков":Тези, които правят бюджета на Лунчо са същите, които правиха бюджета и на Росен Сталин.
20:58 27.06.2026
15 1357
Коментиран от #28
20:59 27.06.2026
16 Цвете
21:03 27.06.2026
17 Корабчета плуват ли
21:09 27.06.2026
18 Алчни Безхаберни !
21:10 27.06.2026
19 За Всяко Нещо !
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Си Има Начин !
Но не начина !
На тази Импотенция !
21:14 27.06.2026
20 Тодор
Коментиран от #23
21:21 27.06.2026
21 оня с коня
21:23 27.06.2026
22 Кат Не можеш !
Реалистичен Бюджет !
Махай Се !
Заедно С Боклуците !
Около Теб !
21:23 27.06.2026
23 оня с коня
До коментар #20 от "Тодор":нормално е храната да поскъпне , има инфлация яжте по-малко , горещо е времето
21:23 27.06.2026
24 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "4567":моля ако не ви се търпи ,вземайте с куфарите и бегом към краварското гето там ще цъфнете и вържете сред черрнилките
границите са отворени айде побързайте
21:24 27.06.2026
25 оня с коня
21:25 27.06.2026
26 Всеки процес !
Финасовите измерения !
Са само Финасовото му страна !
Ако тези Кретени !
Не могат Да контролирает Процеса !
Значи !
За Нищо Не Стават !
21:36 27.06.2026
27 неможачи
21:36 27.06.2026
28 блажени са верующите
До коментар #15 от "1357":които си мислят, че този ще го свалят от улицата.
21:37 27.06.2026
29 Изглежда !
Бюджета !
Трябва зда се Приема !
Само !
С Референдум !
21:44 27.06.2026
30 Анонимен
21:46 27.06.2026