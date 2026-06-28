Цветанов: Всичко, което се е случило в "Баба Алино", е станало със съгласието на тогавашния министър-председател

Всичко, което се е случило в "Баба Алино", е станало със съгласието на тогавашния министър-председател. Това каза Цветан Цветанов пред "Опорни хора" по Bulgaria ON AIR
Бившият вътрешен министър изрази позицията си за акцията на ГДБОП в район "Приморски" във Варна, при която бяха задържани 25 души при разследване за издаване на документи, свързани с незаконното строителство в местността.
Освен бездействието на местните и разследващите власти Цветанов очерта и друг проблем.
"Ние всъщност създаваме един лош прочит за всички потенциални инвеститори в България. Когато идва един инвеститор, той върви по една процедура, която се смята, че е законна с тези удостоверения, и в един момент след 3-4 години се казва, че това трябва да бъде разрушено, защото никой не си е свършил работата или всичко е станало с мълчаливото съгласие", коментира Цветанов в ефира на Bulgaria ON AIR.
"Ще имаме доста дълга и тежка съдебна процедура, за да се стигне до окончателното решение. Грешно е да се интерпретира или политически да се заиграва с този случай, защото съдът е този, който ще реши какво ще се случва оттук нататък", прогнозира той.
Цветанов определи случая като "корупционна схема, натиск, влияние и всичко останало, което води до това, което днес имаме като неодобрение към държавните институции".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
08:31 28.06.2026
2 Памперса гръмна
08:34 28.06.2026
3 хехе
08:36 28.06.2026
4 А мен ме интересува
08:37 28.06.2026
5 Макето
Зози е един от тях, да не се прави на невинен. Апартаменти, акции, и отнемане на бизнеси.
08:37 28.06.2026
6 Знам името
08:38 28.06.2026
7 Гост
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И още, и още.....
08:39 28.06.2026
8 Васил
08:41 28.06.2026
9 Не, всичко е станало заради
08:42 28.06.2026
10 Мимч
08:44 28.06.2026
11 Мюмюн
08:44 28.06.2026
12 Българин 🇧🇬
08:45 28.06.2026
13 Наблюдател
08:45 28.06.2026
14 Сатана Z
08:45 28.06.2026
15 Исторически парк
08:46 28.06.2026
16 Пич
08:46 28.06.2026
17 УжасТ
08:47 28.06.2026