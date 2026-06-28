Новини
България »
Всички градове »
Цветанов: Всичко, което се е случило в "Баба Алино", е станало със съгласието на тогавашния министър-председател

Цветанов: Всичко, което се е случило в "Баба Алино", е станало със съгласието на тогавашния министър-председател

28 Юни, 2026 08:28 874 17

  • цветан цветанов-
  • баба алино-
  • съгласие-
  • министър-председател

Бившият вътрешен министър определи случая с "незаконния град" като "корупционна схема, натиск, влияние и всичко останало, което води до това, което днес имаме като неодобрение към държавните институции".

Цветанов: Всичко, което се е случило в "Баба Алино", е станало със съгласието на тогавашния министър-председател - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всичко, което се е случило в "Баба Алино", е станало със съгласието на тогавашния министър-председател. Това каза Цветан Цветанов пред "Опорни хора" по Bulgaria ON AIR

Бившият вътрешен министър изрази позицията си за акцията на ГДБОП в район "Приморски" във Варна, при която бяха задържани 25 души при разследване за издаване на документи, свързани с незаконното строителство в местността.
Освен бездействието на местните и разследващите власти Цветанов очерта и друг проблем.

"Ние всъщност създаваме един лош прочит за всички потенциални инвеститори в България. Когато идва един инвеститор, той върви по една процедура, която се смята, че е законна с тези удостоверения, и в един момент след 3-4 години се казва, че това трябва да бъде разрушено, защото никой не си е свършил работата или всичко е станало с мълчаливото съгласие", коментира Цветанов в ефира на Bulgaria ON AIR.
"Ще имаме доста дълга и тежка съдебна процедура, за да се стигне до окончателното решение. Грешно е да се интерпретира или политически да се заиграва с този случай, защото съдът е този, който ще реши какво ще се случва оттук нататък", прогнозира той.

Цветанов определи случая като "корупционна схема, натиск, влияние и всичко останало, което води до това, което днес имаме като неодобрение към държавните институции".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    6 4 Отговор
    Ами то и ти си в кюпа

    08:31 28.06.2026

  • 2 Памперса гръмна

    3 11 Отговор
    Пуслер опръска бункера

    08:34 28.06.2026

  • 3 хехе

    10 0 Отговор
    Цецо гуменката да не се прави на интересен и да каже в прав текст кой е бил премиер иначе общи приказки може да говори всеки.

    08:36 28.06.2026

  • 4 А мен ме интересува

    10 2 Отговор
    с чия благословия възникна многохилядният град от жилищни комплекси на руснаци и руски украинци на мястото на курорта "Константин и Елена" и защо обикновени граждани нямат достъп до паркоместата около тия комплекси.

    08:37 28.06.2026

  • 5 Макето

    6 0 Отговор
    Разбойник до разбойника….
    Зози е един от тях, да не се прави на невинен. Апартаменти, акции, и отнемане на бизнеси.

    08:37 28.06.2026

  • 6 Знам името

    1 7 Отговор
    Служебен премиер на Радев

    08:38 28.06.2026

  • 7 Гост

    6 0 Отговор
    Променен статут на земята - кой и кога?
    Издадено разрешително за колосален строеж - кой и кога?
    Договори към ВиК и електроразпределение - кой и кога?
    Сключени сделки за продажби на жилища - кой нотариус и кога?
    Строителен надзор?
    Подизпълнители?
    И още, и още.....

    08:39 28.06.2026

  • 8 Васил

    2 0 Отговор
    Цевтанов това е ясно и на малките деца че в тази държава нищо не се случва ако няма благословията от върховете.

    08:41 28.06.2026

  • 9 Не, всичко е станало заради

    2 0 Отговор
    слугинажа на България под диктовката на Брюксел! Който и да е на власт, България ще си остане слуга на Брюксел. Виждаме как и Радев взе да омеква, утре ново Али-Баба ще се пръкне, а може и нова Украйна да цъфне по тези земи.

    08:42 28.06.2026

  • 10 Мимч

    3 0 Отговор
    Ами,кой беше министър председател тогава а.....Кажи го,щото се смениха много...

    08:44 28.06.2026

  • 11 Мюмюн

    1 0 Отговор
    а, апартамента се появи. изтървал е да вземе 8-мия си, трябвало да го замени за 6 и 7 ама му е било неизгодно

    08:44 28.06.2026

  • 12 Българин 🇧🇬

    2 0 Отговор
    УКрайна няма спиране в наглостта си ! Не е било проблем да си накупи евтини български евроатлантици .

    08:45 28.06.2026

  • 13 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Баба Варна не се построи за един ден. И кой тогава е тогавашният министър председател? И още нещо, за да стигне далаверата до министър председателя, та той лично да я прикрие, значи всички по веригата от Варна до София са докладвали за престъплението, но и нищо не са направили да го спрат. С други думи пак празни приказки.

    08:45 28.06.2026

  • 14 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Имотите придобити от лицето Цв.Цв.по време на кадруването му в ОПГ ГЕРБ са горе-долу толкова ,колкото са и построените в украинския лагер в Баба Алино

    08:45 28.06.2026

  • 15 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Тогава денков сапуна беше премиер

    08:46 28.06.2026

  • 16 Пич

    0 0 Отговор
    Егати и кефа!!! Ма верно........ много ме кефи, когато някой който едвам е отървал затвора, започва да ме учи на морал!!!

    08:46 28.06.2026

  • 17 УжасТ

    0 0 Отговор
    На ЦвЦв явно не са му дали апартаменти в Баба Алино .

    08:47 28.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол