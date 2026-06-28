Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Земеделците номинираха Николай Ненчев за кандидат-президент

Земеделците номинираха Николай Ненчев за кандидат-президент

28 Юни, 2026 09:30 751 41

  • земеделци-
  • номинация-
  • николай ненчев-
  • кандидат- президент

За кандидат за вицепрезидент от БЗНС предлагат бившата журналистка Цвета Кирилова, която направи гражданско сдружение "Азбукари", което развива културна дейност

Земеделците номинираха Николай Ненчев за кандидат-президент - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Земеделците номинираха Николай Ненчев за кандидат-президент. Бившият министър на отбраната в кабинета "Борисов" 2 е издигнат по решение на Управителният съвет на БЗНС, съобщиха от партията, цитирани от novini.bg.

Сред посочените мотиви им да заложат на своя бивш лидер са "заплахите пред финансовата стабилност, демократичния конституционен ред и европейската ориентация на България, както и необходимостта демократичната общност да се обедини около силна кандидатура за предстоящите президентски избори",
Ненчев ще провежда и разговори с политически сили от демократичната общност за обща кандидатпрезидентска двойка, която да не е свързана "с наследниците на БКП и репресивния апарат на ДС", съобщават още от БЗНС.

За кандидат за вицепрезидент от БЗНС предлагат бившата журналистка Цвета Кирилова, която направи гражданско сдружение "Азбукари", което развива културна дейност.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    24 1 Отговор
    Още ли има живи земеделци и те са един файтон хора като СДС, синя България и т.н.

    Коментиран от #35

    09:33 28.06.2026

  • 3 Питане

    25 1 Отговор
    Що ли тази новина ми напомни за Цецка Цачева ???

    Коментиран от #33

    09:35 28.06.2026

  • 4 Гост

    18 1 Отговор
    Общото на тези кандидати с някои мъжки атрибути е,че УЧАСТВАТ, НО НЕ ВЛИЗАТ.

    09:36 28.06.2026

  • 5 А50

    20 1 Отговор
    Тези от БЗНС не са хващали мотика

    09:37 28.06.2026

  • 6 Стамболийски

    21 1 Отговор
    Ха-ха-ха!Кои земеделци бе?Този номенклатурчик от Татово време ли?

    09:37 28.06.2026

  • 7 Този господин където

    22 1 Отговор
    е отишъл и когато е "министерствал" все за резил е ставал... Тези "земеделци" помислиха ли преди да го предложат за "президентин"?

    09:37 28.06.2026

  • 8 Това ще е и моят президент

    2 8 Отговор
    Реших.

    09:40 28.06.2026

  • 9 3680-РР

    21 1 Отговор
    Ужас! Няма отърваване от тоя!

    Коментиран от #17

    09:40 28.06.2026

  • 10 колориметър

    14 1 Отговор
    Е,недейте вече така! Този си е изпял песнята,не ни го набутвайте отново!

    Коментиран от #27

    09:43 28.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Йеронимус БОШ

    4 1 Отговор
    Това ПОДИГРАВКА или ГАВРА с Ненчев е ? Че и с хората , които ще гласуват ?

    Коментиран от #32

    09:52 28.06.2026

  • 14 кумчо ВЪЛЧО

    9 0 Отговор
    Че за този индивид няма да гласува дори собственото му семейство !

    09:55 28.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Зайо Байо

    5 1 Отговор
    Ама не му ли се иска да йощ посланик у Украйна ?
    Там може да е по-полезен. Още повече като доброволец на фронта. Защо не ? Той сигур е смелчага ?

    Коментиран от #40

    09:57 28.06.2026

  • 17 хер ФЛИК

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "3680-РР":

    Има отърване , ама не по този начин !

    09:58 28.06.2026

  • 18 хихи

    4 1 Отговор
    Неначев а? хи хи
    а печелившата двойка е Емили Тротинетката-Леля Асеня.....
    освен ако -------...
    Кауфланд не издигне
    Христо Стоичков и Дара
    а аз лично предпочитам Андрея Банда Банда, ако не се яви пак Луна

    09:59 28.06.2026

  • 19 пак ще е същото

    6 1 Отговор
    Тоз не беще ли дето си беше назначип проститутита за секретарки като министър и си ги боцкаше наред.

    10:00 28.06.2026

  • 20 Кочо

    2 4 Отговор
    Отличен избор! Този зрял мъж пръв предупреди, че Румен не прави презентация на Миг-29 пред публиката, а предизборна кампания! Излитане, превъртане, камбана, имелман, кобра и хоп - докопа се до пасането на бюджета! Което е основното за една нормална власт - да пасе бюджета, европейските пари и до каквото може да се добере за усвояване!

    10:00 28.06.2026

  • 21 А защо не

    3 1 Отговор
    Венци Върбанов- Анастасия Мозер ? Тия са бяха истиски земледелци когато имаше какво да Разсипят за Винаги

    10:05 28.06.2026

  • 22 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Тоя дето един поп се хвалеше,че си плащал за секс в Троянския манастир

    10:06 28.06.2026

  • 23 Спомням си

    2 1 Отговор
    когато герб номинира Ц. Цачева за президент, уважаваният от мен проф. Вацев коментира така: "Всяка тенджера от кухнята на г-жа Вацева е по избираема от г-жа Цецка Цачева". Случаят тук е в синхрон с казаното.

    10:08 28.06.2026

  • 24 Благой

    2 0 Отговор
    Господи пази България!

    10:09 28.06.2026

  • 25 Лумпен

    0 1 Отговор
    Това са парадоксите на българския политически живот. След Освобождението от чалмите в нова България е имало селячество и лентяйство. Нормално е да има масовост при земеделските и левичарските партии. Така се и развиват, че да стигнат апогея си да управляват заедно половин век и повече до наше време през коалиции. Сега се събуждат и изправят и едните и другите в нова формация. Фабрикантите (Пеевски и Прокопиев) както и демократите генерали(Борисов и Атанасов) проспаха тази вълна от недоволното българско селячество, ляво радикални мечтатели и старо градски, квартални лентяи. Масата е доволна, перспективата на кредит, а "фабрикантите" и "демократите" са в тръбата в ниско изходяща позиция.

    10:14 28.06.2026

  • 26 Копейките си нанадиха

    1 1 Отговор
    купове измишльотини против човека, с идеята че някой би избрал Копейкин. Няма как да стане.
    Откажете се.

    10:14 28.06.2026

  • 27 Твоят Копейкин не си ли я

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "колориметър":

    изпял?
    Я пак?!

    10:14 28.06.2026

  • 28 Доротея

    1 2 Отговор
    Подозирам, че целият Десен спектър ще го подкрепи! Атлантиците един вид! Няма да гласуваме за Баба Йота, я...!!? Йота показа качества, но това безумно, зле скроено и още по нескопосано действащо правителство ще и попречи да спечели нормален мандат! Това и е президентстването - по малко от година, но все е нещо! На Нова година ще държи слово и то ще бъде в пъти по прилично от черногледите панахиди на Радев!

    Коментиран от #31

    10:16 28.06.2026

  • 29 А сега де

    1 1 Отговор
    Тези са решили да проверят техния електорат един автобус ли е, или по-малко?

    10:16 28.06.2026

  • 30 Коцето

    1 1 Отговор
    Костадинов няма шанс.
    Ориентирайте се към другиго овреме, за да не сте хептен с пръст в устата.
    "Сатанистите" този път ще се мобилизират и Коцко ще е извън борда.
    По-добре се ориентирайте към този чичко. Йотова е вече евроатлантичка.

    10:18 28.06.2026

  • 31 Не позна

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Доротея":

    Атлантиците си имат друг кандидат.

    Коментиран от #34

    10:21 28.06.2026

  • 32 Копей, това е твоят човек

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Йеронимус БОШ":

    Защото Коцето няма да спечели. Избери по-малкото зло.

    10:23 28.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Доротея

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Не позна":

    Той оня кандидат е на евроатлантиците и не става! Този е най атлантичния кандидат! Затова има Атлантически клуб, а не Евроатлантически! Но, тези неща ги знаят само специалистите! Непросветената маса не прави разлика и всичко що е на Запад се възприема като враг!

    Коментиран от #37

    10:28 28.06.2026

  • 35 Буф

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Един файтон хора но хранят безполезници грантаджии като тебе.

    10:30 28.06.2026

  • 36 инж. Ганчо Илков

    3 1 Отговор
    За кои "Земеделци" става Въпрос?. Ненчев със своите "Земеделци" е в Коалиция с ДПС Ново Начало. В България Земеделци са Дребните и Средни Земеделски Стопани. Те нямат Нищо Общо с Определението "Земеделци" на Ненчев!. Председателят на Управителният Съвет на Ненчовите "Земеделци", Предателят на Земеделската Идея - Димитър Петков, е Общински Съветник в Пазарджик от Листата на Пеевски. Който, Земеделски Стопанин би Подкрепил един Узурпатор за Президент на България?.

    10:31 28.06.2026

  • 37 Ти като голям "специалист"

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Доротея":

    не предвиди позора на Рундьо.
    Не ставаш, путинке.
    Аре у лево!

    10:33 28.06.2026

  • 38 Въпрос

    1 1 Отговор
    Моля да се уточни от кое точно БЗНС е този кандидат, понееж, както е известно, има доста БЗНС-та! А този Ненчев няма да събере и 0,1%! Първо, защото е непопулярен и с изтекъл мандат като политик, и второ, което е много важно, понеже, когато СИКаджийската мутра Боко Тиквата и марионетките му депутати измамиха Христо Иванов и Реформаторския блък, с който направиха коалиция, това жалко нищожество - "земеделеца" Ненчев, както и "Вечната Амбър" на политическата проституция - ПРъмовата Меглена, и Московият Петър останаха в престъпното второ правителство на Мутрата Боко Тиквата и не напуснаха с достойнство, както напарвиха Христо Иванов, Атанас Атанасов и Радан Кънев! Ами, харесаха им министерските столчета, мерцедесите, софрите, сеекретарките, облагите! Толкова ли са тъпи и не могант да разберат, че българският народ не им прости предателството и ги мрази! "Синяат партия" на Московия Петър вече 15 години е с числен състав, който се побира в един файтон, като мястото на капрлата остава свободно! Ама, продължава да се натиска, завалията и да дрънка клишета и високопарни приказки, на които никой не обръща внимание! Ами, да си се вози на файтоно и да търси мющерии за мястото на капрата!

    10:34 28.06.2026

  • 39 Бай онзи

    1 1 Отговор
    Ха,ха,ха,добър виц.Поздравления!

    10:36 28.06.2026

  • 40 Бай онзи

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Зайо Байо":

    Дааа,смелчага е.Обарвал служителите в посолството в Украйна.

    10:38 28.06.2026

  • 41 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Поправка:,,служителките"

    10:41 28.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол