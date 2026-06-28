Земеделците номинираха Николай Ненчев за кандидат-президент. Бившият министър на отбраната в кабинета "Борисов" 2 е издигнат по решение на Управителният съвет на БЗНС, съобщиха от партията, цитирани от novini.bg.
Сред посочените мотиви им да заложат на своя бивш лидер са "заплахите пред финансовата стабилност, демократичния конституционен ред и европейската ориентация на България, както и необходимостта демократичната общност да се обедини около силна кандидатура за предстоящите президентски избори",
Ненчев ще провежда и разговори с политически сили от демократичната общност за обща кандидатпрезидентска двойка, която да не е свързана "с наследниците на БКП и репресивния апарат на ДС", съобщават още от БЗНС.
За кандидат за вицепрезидент от БЗНС предлагат бившата журналистка Цвета Кирилова, която направи гражданско сдружение "Азбукари", което развива културна дейност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хехе
Коментиран от #35
09:33 28.06.2026
3 Питане
Коментиран от #33
09:35 28.06.2026
4 Гост
09:36 28.06.2026
5 А50
09:37 28.06.2026
6 Стамболийски
09:37 28.06.2026
7 Този господин където
09:37 28.06.2026
8 Това ще е и моят президент
09:40 28.06.2026
9 3680-РР
Коментиран от #17
09:40 28.06.2026
10 колориметър
Коментиран от #27
09:43 28.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Йеронимус БОШ
Коментиран от #32
09:52 28.06.2026
14 кумчо ВЪЛЧО
09:55 28.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Зайо Байо
Там може да е по-полезен. Още повече като доброволец на фронта. Защо не ? Той сигур е смелчага ?
Коментиран от #40
09:57 28.06.2026
17 хер ФЛИК
До коментар #9 от "3680-РР":Има отърване , ама не по този начин !
09:58 28.06.2026
18 хихи
а печелившата двойка е Емили Тротинетката-Леля Асеня.....
освен ако -------...
Кауфланд не издигне
Христо Стоичков и Дара
а аз лично предпочитам Андрея Банда Банда, ако не се яви пак Луна
09:59 28.06.2026
19 пак ще е същото
10:00 28.06.2026
20 Кочо
10:00 28.06.2026
21 А защо не
10:05 28.06.2026
22 Исторически парк
10:06 28.06.2026
23 Спомням си
10:08 28.06.2026
24 Благой
10:09 28.06.2026
25 Лумпен
10:14 28.06.2026
26 Копейките си нанадиха
Откажете се.
10:14 28.06.2026
27 Твоят Копейкин не си ли я
До коментар #10 от "колориметър":изпял?
Я пак?!
10:14 28.06.2026
28 Доротея
Коментиран от #31
10:16 28.06.2026
29 А сега де
10:16 28.06.2026
30 Коцето
Ориентирайте се към другиго овреме, за да не сте хептен с пръст в устата.
"Сатанистите" този път ще се мобилизират и Коцко ще е извън борда.
По-добре се ориентирайте към този чичко. Йотова е вече евроатлантичка.
10:18 28.06.2026
31 Не позна
До коментар #28 от "Доротея":Атлантиците си имат друг кандидат.
Коментиран от #34
10:21 28.06.2026
32 Копей, това е твоят човек
До коментар #13 от "Йеронимус БОШ":Защото Коцето няма да спечели. Избери по-малкото зло.
10:23 28.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Доротея
До коментар #31 от "Не позна":Той оня кандидат е на евроатлантиците и не става! Този е най атлантичния кандидат! Затова има Атлантически клуб, а не Евроатлантически! Но, тези неща ги знаят само специалистите! Непросветената маса не прави разлика и всичко що е на Запад се възприема като враг!
Коментиран от #37
10:28 28.06.2026
35 Буф
До коментар #2 от "хехе":Един файтон хора но хранят безполезници грантаджии като тебе.
10:30 28.06.2026
36 инж. Ганчо Илков
10:31 28.06.2026
37 Ти като голям "специалист"
До коментар #34 от "Доротея":не предвиди позора на Рундьо.
Не ставаш, путинке.
Аре у лево!
10:33 28.06.2026
38 Въпрос
10:34 28.06.2026
39 Бай онзи
10:36 28.06.2026
40 Бай онзи
До коментар #16 от "Зайо Байо":Дааа,смелчага е.Обарвал служителите в посолството в Украйна.
10:38 28.06.2026
41 Бай онзи
10:41 28.06.2026