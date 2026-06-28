Борисов: ГЕРБ в момента гради алтернативно правителство, за да имат избор хората (ВИДЕО)

"Абсолютно съм спокоен за бъдещето на ГЕРБ, защото съвсем нови и нови хора идват в партията. И ние сме имали по 100 депутата, знаем какво е. ГЕРБ в момента гради алтернативно правителство, за да имат избор хората. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Кюстендил, цитиран от novini.bg.
"В сегашното правителство има хора, които са били министри и премиери, а те излизат все едно сега са се родили. Ние проявяваме толерантност, но мина вече месец и половина. Сега те дават с 2 млрд. повече на същите фирми, които наричат олигарси", заяви Борисов.
"Когато ние внасяхме консервативни бюджети, ние никога не срещнахме подкрепа от президентската институция. Фразите бяха: "По-високи пенсии"; "По-високи заплати"; "Повече"! ГЕРБ е бил три пъти в ситуацията, в която е "Прогресивна България" в момента, след това в сглобката Асен Василев се изявяваше, след това имаше коалиция, в която ние бяхме принудени да правим компромиси, за да влезем в еврозоната. След това подадохме оставка през декември", разказа той.
"Всички искаха да изкарат, че влизането в еврозоната е повишило цените, умишлено всички извън ГЕРБ имаха интерес да се намираме в безвремие, когато влизаме в еврозоната", заяви още лидерът на ГЕРБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #33, #63
12:30 28.06.2026
2 Донко
12:30 28.06.2026
3 герберастки наглец!
Коментиран от #119
12:31 28.06.2026
4 Абе
12:31 28.06.2026
5 Коментар
12:31 28.06.2026
6 бою циганина
12:31 28.06.2026
7 Софето
12:31 28.06.2026
8 Гост
Не е ли там..?
Коментиран от #9
12:32 28.06.2026
9 Нексус
До коментар #8 от "Гост":Не, не е в затвора.
А ти в гетото на кое село си?
Коментиран от #78
12:33 28.06.2026
10 Какво и за кога реди
Стига сте го рекламирали
Още дава трохи ясно
Няма срам и възпитание - ясно е
12:34 28.06.2026
11 Нексус
Бих искал да ги попитам - започнахте ли да забогатявате вече?
Или само Мунчо и кликата му забогатяват?
Коментиран от #30
12:34 28.06.2026
12 Сталин
Коментиран от #87
12:34 28.06.2026
13 Сталин
12:35 28.06.2026
14 Един там
12:35 28.06.2026
15 Стенли
12:35 28.06.2026
16 В името на народа
12:35 28.06.2026
17 Сталин
12:36 28.06.2026
18 така, де
12:36 28.06.2026
19 дундьо2026
затвора!
12:36 28.06.2026
20 кгухйи
12:37 28.06.2026
21 Сталин
12:38 28.06.2026
22 Мурка
12:38 28.06.2026
23 Те хората
12:39 28.06.2026
24 3680-РР
12:42 28.06.2026
25 @@@
Правителство на ГЕРБ – това е добре смазана машина за плячкосване.
Това си представя всеки българин, като чуе името ГЕРБ и лидера й- диктатора Бойко Борисов.
Затова Диктаторът така се е вкопчил във властта и е бесен, че не е премиер.
Заради оцеляването си е готов да изпепели България!
12:43 28.06.2026
26 Нострадамус
нещастия, страдания и терзания на хората доведени до това състояние,
причинени от кражбите лъжите и престъпното му управление на България !
12:44 28.06.2026
27 Кочо
Коментиран от #55
12:45 28.06.2026
28 Айляк
И има уста да говори, пфу...
Няма такъв наглец, чесну.
Ставре, приготвяй, освежи килийката, че виден апашин ще ти гостува...задълго.
12:45 28.06.2026
29 Троян
12:46 28.06.2026
30 сийако
До коментар #11 от "Нексус":тя цяла България дето я вкараха в клуба на богатите от ГЕРБ, ДПС шишко и ПП и ДБ педофили забогатя отдавна бре??? Забогатяха още в началото на годината и сега заради тези некадърници всеки божи ден всеки забогатява все повече и повече. Само ти ли не си забогатял от ГЕРБ и педофилите??? Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя те прави богат от 2009 г до днес, а ти не си разбрал още???Слава на Господ Иисус Христос такива като теб ставате всеки ден все по малко.
12:46 28.06.2026
31 Истината:
но за щастие ще просъществува кратко!
Всяка деградация, завършва със самоунищожение.
В момента сме свидетели на тези процеси –
Мутренската групировка ГЕРБ се самоунищожава!
12:46 28.06.2026
32 Гост
12:48 28.06.2026
33 Неееее
До коментар #1 от "Без име":За бесен си
12:48 28.06.2026
34 боклук
Коментиран от #64
12:48 28.06.2026
35 Гост
Коментиран от #67
12:48 28.06.2026
36 Бойко, ти
Коментиран от #48
12:49 28.06.2026
37 Никога повече
12:49 28.06.2026
38 Толкова мъчно ми стана.
12:51 28.06.2026
39 Народът на Бг
направи България най-бедната държава в ЕС, с най-високи цени
на стоките, с най-ниски доходи, с неработеща икономика,
с празна хазна и я вкара Неподготвена в клуба на богатите, което
доведе Народа до Окаяно финансово състояние
Коментиран от #70, #77
12:51 28.06.2026
40 Мунчо
Ти си трайно в историята на България!
От там връщане няма! Има само един - Христос! От там Буда, връщане, няма! Понял!
12:54 28.06.2026
41 попфилософ
12:54 28.06.2026
42 Бай Ставри СЦЗ
12:55 28.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Алтернативно
12:57 28.06.2026
45 Хахахахаха
12:58 28.06.2026
46 Равнис
Коментиран от #57
12:59 28.06.2026
47 Тъпан
Коментиран от #66
13:00 28.06.2026
48 Европа
До коментар #36 от "Бойко, ти":Еврото е най-доброто нещо, което се случи. Естествено копейките квичат.
Коментиран от #68
13:00 28.06.2026
49 Кило
Коментиран от #56
13:01 28.06.2026
50 Анонимен
13:01 28.06.2026
51 забелязана разлика
Сега въпреки подклажданата инфлация, чейнч бюрата и магурата ги няма и не ги възпяват в попфолка.
13:02 28.06.2026
52 ГЕРБ
Коментиран от #113, #131
13:02 28.06.2026
53 Стефко
13:03 28.06.2026
54 78291
13:03 28.06.2026
55 Така
До коментар #27 от "Кочо":така.... И аз така разбрах. Даже протестираха, що направо не вдигнат винетката с 100%, ами с някви си 30%, пък ако бяхме на лев, са си направо 60%.
13:04 28.06.2026
56 Само
До коментар #49 от "Кило":му погледни компанията на снимката , то и читав около Мутрьо няма ! Кой ще си плюе на лицето ? Тръгнали алтернатива да правят !
13:05 28.06.2026
57 Неговите
До коментар #46 от "Равнис":, в сравнение с тия, са направо цветя и рози.
13:06 28.06.2026
58 Анонимен
13:07 28.06.2026
59 Ний ша Ва упрайм
13:08 28.06.2026
60 Нексус
90% от коментарите са на тролещи червени нищожества, които са се продали и предали.
Неспособници и некадърни да се изхранват чрез занаят.
13:08 28.06.2026
61 Плужек
Времето ти изтича, като пясачен часовник . Нов ВСС, нов Главен…
13:08 28.06.2026
62 Какво градиш ТИКВООООО
13:08 28.06.2026
63 За него ще бъде чест
До коментар #1 от "Без име":Да повтори баща си!
13:09 28.06.2026
64 Прости русофили
До коментар #34 от "боклук":Ти от математика разбираш ли бе? Я кажи кое е станало 1:1 лев към евро. Всичко е на половина с еврото. И това, че има ганьовби русофили, които спекулират с цените не е виновно еврото. Прости сте прости всичките русофили и соц носталгици, нямате финансова култура и не можете да правите една проста сметка в магазина
Коментиран от #128
13:09 28.06.2026
65 Хи хи хи
Коментиран от #72
13:10 28.06.2026
66 Анонимен
До коментар #47 от "Тъпан":Радевите слугинажи сбиринаци служебници Мързеливци некадърници само прибират лежат лъжат и така 10 години от президенството директно в парламента има балъци нали хахаха
13:10 28.06.2026
67 Бойко
До коментар #35 от "Гост":И се преемина. Много яко се преемина.
13:10 28.06.2026
68 Троян
До коментар #48 от "Европа":Абе не знам какво ти се е случило. Цените каквито бяха във Левове станаха във евро мисирка такава. Бедните хора обедняха два пъти. Мен не ми пука много, но имам познати които се чудят как да си платят сметките и да си купят храна. Слава на еврото.
Коментиран от #81
13:11 28.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Анонимен
До коментар #39 от "Народът на Бг":39 откъде толкова простотии изписани тук явно някой на листче ти ги е дал невежите в действие хахахахасмешници
13:11 28.06.2026
71 Ми то.....
13:11 28.06.2026
72 Анонимен
До коментар #65 от "Хи хи хи":А да те питам къде ти е мозъкът я вземи го потърси или герб са ти го откраднали нали
13:13 28.06.2026
73 Да питам
Коментиран от #80
13:14 28.06.2026
74 идиоти вън
Коментиран от #83
13:15 28.06.2026
75 факт
Коментиран от #79
13:16 28.06.2026
76 Европа
13:17 28.06.2026
77 Анонимен
До коментар #39 от "Народът на Бг":39 окаяно състояние си ти Лъжецо ЖАЛКИ дребни измамници сте
13:17 28.06.2026
78 чирпански
До коментар #9 от "Нексус":на м а кяти
Коментиран от #100
13:18 28.06.2026
79 Анонимен
До коментар #75 от "факт":Да за теб и всичките лъжци постоянни пишещи срещу държавата ни да затвор за теб и онези с просташките си лъжи тук да Аман от безумци
13:19 28.06.2026
80 Не е
До коментар #73 от "Да питам":Не е, ако си по образован и информиран. В мжного държави ема праветелство в сянка".
Коментиран от #93
13:19 28.06.2026
81 Русофилите не могат да смятат
До коментар #68 от "Троян":Вие русофилите верно не може да смятате. Тая мантра, че ти си бил добре, но си имал познати, които едвам си плащали сметките не се ли изтърка вече? Такива, които реват, че нямали пари, имат най-много. Хайде стига вече. Чудя се от един конвейер ли ви вадят всичките едни такива. Нормално соц носталгиците русофили сте с еднакво мислене и не можете да мислите различно.
13:21 28.06.2026
82 Онуфри
13:21 28.06.2026
83 Анонимен
До коментар #74 от "идиоти вън":Борисов хахахахафа ама докога ще лъжете разрушители на държавата са бкп червените олигарси съветскитедругапи тези които най сетне завладяха цялата власт Аз живея тук и до утре да драскате незнам кого лъжете себе си и онези невежите които гласуваха за месията ама докого така
13:22 28.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Ха,ха,ха
Коментиран от #95
13:23 28.06.2026
86 Наглец
13:24 28.06.2026
87 Никой
До коментар #12 от "Сталин":Много се радвам как копейките леко подхлъзват в завоя, когато става въпрос за факти!
HSBC е съкращение от The Hongkong and Shanghai Banking Corporation.Историята на името и неговото създаване включва следните ключови моменти:Кога е създадена?1865 г.: Банката е основана в Хонконг и Шанхай.1991 г.: Създадена е съвременната холдингова компания HSBC Holdings plc със седалище в Лондон.Какво означава абревиатурата?Hongkong: Мястото на първия офис.Shanghai: Мястото на втория офис, отворен един месец по-късно.Banking Corporation: Формата на организация на банковата институция.Как възниква?Основател: Томас Съдърланд, шотландец, работещ в Хонконг.Цел: Обслужване на нарастващата търговия между Китай, Европа и САЩ.Финансиране: Местни търговски къщи обединяват капитал, за да създадат банката.
Докога ще спекулирате по този начин, и по-интересно ми е защо ви е нужно! Хитлер и той е търсил всички злини в евреите. Това не ви ли прави малко нацисти? Просто питам, защото другите са бандери и фашисти. Може ли да ме осветлите по темата, защото се обърквам, а не съм объл определено!
Коментиран от #108, #116
13:25 28.06.2026
88 Имах Си Хас !
При тези Условия !
РР закрепи !
Техния Просперитет !
А и Към Този Момент !
Техния Финансов Ресус !
Е На Тяхна Страна !
В Едно С Конюнктурата !
Която Оставиха !
13:26 28.06.2026
89 Варна
13:26 28.06.2026
90 ФАКТ
ДА, АМА НЕ! ЗАЩОТО ТЕЗИ ХОРА СА ЗАПОЗНАТИ С КРАЖБИТЕ ТИ И С ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ТИ ПО ВРЕМЕТО НА СГЛОБКИТЕ - ПЪРВО С ПП-ДБ, ИТН С ПОДКРЕПЕЩИ ВИ ОТ ДПС С ПРЕМИЕР ДЕНКОВ, ВТОРАТА СГЛОБКА С БСП, ИТН-ДПС2 И ПОДКРЕПЯЩИТЕ ВИ ДПС-НН С ПРЕМИЕР ЖЕЛЯЗКОВ, КАТО СЛЕД ПЪРВАТА СГЛОБКА СЛУЖЕБНИЯТ КАБИНЕТ БЕШЕ ВАШ НАЧЕЛО СЪС СЧЕТОВОДИТЕЛЯ ГАРГАНЕЛ, А СЛЕД КАБИНЕТ ЖЕЛЯЗКОВ СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО БЕШЕ НА ПП-ДБ С ПРЕМИЕР ГЮРО МИХАЙЛОВ, Т.Е. ГЕН. РАДЕВ НЕ Е ВЗИМАЛ УЧАСТИЯ ОТ 2023 ГОД. В СЪСТАВЯНЕ НА КАБИНЕТ! ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА ЗАТВОРИ СИ УСТАТА И НЕДЕЙ ТРОПА КАТО СЕЛСКА РЕШАТАРКА - ВСИЧКО КОЕТО СЕ СЛУЧВА В МОМЕНТА Е ПО ТВОЯ ВИНА, НЯМАШ ПРАВО ДРУГО ДА КАЗВАШ ЗА ГЕН. РАДЕВ! ЗАСРАМИ СЕ, ПРЕСТАНИ ДА ЛЪЖЕШ! БЮДЖЕТА В МОМЕНТА Е С РЕАЛНИ ЦИФРИ, НЕ Е С НАТЪКМЕНИ, КАКТО ГИ ПРАВЕШЕ СЧЕТОВОДИТЕЛКАТА НУШКА! ТЕЗИ ХОРА, КОИТО СА ПОЕЛИ СЕГА ВЛАСТТА СА СТЪПНАЛИ НА БАЗА РЕВИЗИЯ ВЪВ ФИНАНСОВОТО МИНИСТЕРСТВО, ЗАТОВА И БЮДЖЕТА ГО ЗАБАВИХА СЪС СЕДМИЦА, НО НЕ Е С ГОДИНИ КАТО ПРИ ТЕБ, ЗАЩОТО ПРИ ТЕБ БЮДЖЕТИТЕ ДАЖЕ СЕ УДЪЛЖАВАХА ОТ ПРЕДИШНИ ГОДИНИ, А НЯКОЙ И НЕ ГИ
13:26 28.06.2026
91 Тошко маймуната
13:26 28.06.2026
92 маке
13:26 28.06.2026
93 Много си начетен, само където
До коментар #80 от "Не е":Не ти връзва пеперудата, че всяко правителство в сянка, или алтернативно е потенциално превратаджийско, защото единствената им цел е свалят действащото, и да заграбят властта!
И защо да ползваме само лошите практики на други държави?
13:27 28.06.2026
94 Само да добавя
13:27 28.06.2026
95 Но Може Да Го Прави !
До коментар #85 от "Ха,ха,ха":Индиректно !
13:28 28.06.2026
96 ШЕФА
Коментиран от #99
13:29 28.06.2026
97 Анонимен
13:29 28.06.2026
98 ФАКТ
А ПРАВЕШЕ! С КАКВИ ОЧИ ГОВОРИШ СЕГА ТЕЗИ ЛЪЖИ? НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА СЪДИ ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ, ЧЕ СА СИ НАПРАВИЛИ РЕВИЗИЯ И СА ВИ ИЗКАРАЛИ КИРЛИВИТЕ РИЗИ! ПРЕСТАНЕТЕ ДА ХУЛИТЕ ХОРАТА, ЗА ВИНИ КОИТО НЕ СА ТЕХНИ, А ВАШИ! ОСТАВИЛИ СТЕ ВЪВ ВСЯКО МИНИСТЕРСТВО ХАОС И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - ПРИМЕРА БАБА АЛИНО, СТРОЕЖИТЕ ПО ПОРЕЧИЕТО НА СТРУМА, ПОДОБНО Е И НА ЦАРЕВО, ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ПЪТИЩАТА И Т.Н.! ОСВЕН ОГЛЬОЗГАНАТА И ОПУСТОШЕНА ХАЗНА, А КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ЗА ЗАПАСИТЕ НИ НА ГАЗ КЪМ НАЧАЛОТО НА МАЙ, ЗАЩО СА БИЛИ НА ПОЛОВИНАТА ОТ СРЕДНИТЕ ЗАПАСИ НА ЕС? НА КОГО ГИ ПОДАРИХТЕ И ТОВА ЗАЩО НЕ ГО КАЗВАТЕ НА НАРОДА, А ДА ОСТАНЕ ПАК В ТЕЖЕСТ НА ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ? НЯМА ПО-ГОЛЯМО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ТОВА, КОЕТО ВИЕ СТЕ ОСТАВИЛИ В НАСЛЕДСТВО НА ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ! СРАМ И ПОЗОР ЗА ВАС!
Коментиран от #103
13:30 28.06.2026
99 Анонимен
До коментар #96 от "ШЕФА":96 гледай си твоят живот Борисов не го мисли
13:30 28.06.2026
100 Нексус
До коментар #78 от "чирпански":Този отговор описва напълно умственото ти състояние.
13:31 28.06.2026
101 Неук пр.остак
13:31 28.06.2026
102 На Генералчето !
Излезнаха Криви !
Твърде много Бе Лъган !
Този Изтерзан !
Народ !
За да Му Вярва !
13:33 28.06.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Малиии
13:33 28.06.2026
105 Кажи
Изплюскахте ги а Радев откъде да набира пари?
Бюджетът е продължение на вашият за второ шестмесечна.
Защо не подчертаваш това мошеннико.
Същият е и педала Б.Бонев
13:34 28.06.2026
106 Толупко
13:35 28.06.2026
107 Иван
13:36 28.06.2026
108 Сталин
До коментар #87 от "Никой":Определено си объл
13:37 28.06.2026
109 АЙДЕЕЕ...!
...,,ЗА ХОРАТА..."...😉😆🤣!
Коментиран от #111
13:37 28.06.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Да,ама-НЕ...!
До коментар #109 от "АЙДЕЕЕ...!":На ,,ХОРАТА" ,вече им писна от Теб и Шиши и не искат и да ви чуят дори...!
13:39 28.06.2026
112 Правителство в сянка
Коментиран от #130
13:40 28.06.2026
113 Мухахаха
До коментар #52 от "ГЕРБ":В затвора
13:40 28.06.2026
114 Радко,
13:40 28.06.2026
115 ДАСКАЛ ГЕНЧО
-дебелата сянка;
-правителство в мрака;
-второстепенни дубльори;
ВЪОБЩЕ ИЗМИСЛЕНА ИНСТИТУЦИЯ С ЦЕЛ НЯКОЙ ДА ГОВОРИ ЗА ГЕРБ, ЧЕ ТОКУ ВИЖ СА ГИ ЗАБРАВИЛИ.
Г-Н БОРИСОВ, времето на партия ГЕРБ свърши време е да смените абривиатурата и да смените 100% участниците във вашата група. Превърнахте парламента в покрит паркинг за провалили се министри, кметове, политици роднини, кръщелници и кумци.. Сменяйте играчите както е във футбола.
Коментиран от #123
13:42 28.06.2026
116 ПРАВ СИ...!
До коментар #87 от "Никой":Не си объл определено!
Просто си откровен...- ...Тъпоъгълник...!!!
13:42 28.06.2026
117 Дориана
13:46 28.06.2026
118 Емигрант
13:50 28.06.2026
119 Дориана
До коментар #3 от "герберастки наглец!":Спокойно , успокойте се всички. Провала и политическото унищожение на Борисов отдавна са заложени.Нали виждате, че отдавна не може да управлява самостоятелно, хората го мразят също колкото и Слави Трифонов, да не говорим за тоталния разгром на последните избори. Заложено е на ГЕРБ да падат още по- надолу.
Коментиран от #126
13:52 28.06.2026
120 Мухахаха
13:52 28.06.2026
121 За нищо не ставате!
Коментиран от #127
13:53 28.06.2026
122 9ти септември
13:53 28.06.2026
123 Емигрант
До коментар #115 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":Какво искаш да кажеш, да си смени "играчите", но пак той да е "треньорът" - ха ха ха ! Явно не си умен !
13:54 28.06.2026
124 Артилерист
13:54 28.06.2026
125 Реалист
13:54 28.06.2026
126 Бойко
До коментар #119 от "Дориана":ще ви вдигне.... гълъбите, и сите гугутки наоколо.
13:55 28.06.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 прасчо
До коментар #64 от "Прости русофили":Ако си ми финансист ,ще висиш на първият стълб... европеецо с посрания задник и пълен с кредити,сигурно и телефона ти е на изплащане ..несретник
13:58 28.06.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Такива глупости си написал
До коментар #112 от "Правителство в сянка":Че направо ми дожаля за теб!
Няма протест, зад който да не стоят политически интереси и да е организиран/ спонсориран от политическа партия.
И кдетги видя тия хиляди? Разтеглили се като ластик по маршрута!
Абе, ще ядете шута!
14:04 28.06.2026
131 Иво
До коментар #52 от "ГЕРБ":Олигофрен!
14:08 28.06.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 нека си кажем истината
Коментиран от #135
14:10 28.06.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Неееее
До коментар #133 от "нека си кажем истината":Никаква пенсия!
Първо присъда!
14:14 28.06.2026