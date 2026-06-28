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Борисов: ГЕРБ в момента гради алтернативно правителство, за да имат избор хората (ВИДЕО)

Борисов: ГЕРБ в момента гради алтернативно правителство, за да имат избор хората (ВИДЕО)

28 Юни, 2026 12:28 1 544 135

  • бойко борисов-
  • герб-
  • алтернативно правителство-
  • избор

"В сегашното правителство има хора, които са били министри и премиери, а те излизат все едно сега са се родили. Ние проявяваме толерантност, но мина вече месец и половина. Сега те дават с 2 млрд. повече на същите фирми, които наричат олигарси", заяви лидерът на ГЕРБ

Борисов: ГЕРБ в момента гради алтернативно правителство, за да имат избор хората (ВИДЕО) - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Абсолютно съм спокоен за бъдещето на ГЕРБ, защото съвсем нови и нови хора идват в партията. И ние сме имали по 100 депутата, знаем какво е. ГЕРБ в момента гради алтернативно правителство, за да имат избор хората. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Кюстендил, цитиран от novini.bg.

"В сегашното правителство има хора, които са били министри и премиери, а те излизат все едно сега са се родили. Ние проявяваме толерантност, но мина вече месец и половина. Сега те дават с 2 млрд. повече на същите фирми, които наричат олигарси", заяви Борисов.

"Когато ние внасяхме консервативни бюджети, ние никога не срещнахме подкрепа от президентската институция. Фразите бяха: "По-високи пенсии"; "По-високи заплати"; "Повече"! ГЕРБ е бил три пъти в ситуацията, в която е "Прогресивна България" в момента, след това в сглобката Асен Василев се изявяваше, след това имаше коалиция, в която ние бяхме принудени да правим компромиси, за да влезем в еврозоната. След това подадохме оставка през декември", разказа той.

"Всички искаха да изкарат, че влизането в еврозоната е повишило цените, умишлено всички извън ГЕРБ имаха интерес да се намираме в безвремие, когато влизаме в еврозоната", заяви още лидерът на ГЕРБ.


Кюстендил / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    91 7 Отговор
    Баце, за Белене си.

    Коментиран от #33, #63

    12:30 28.06.2026

  • 2 Донко

    69 3 Отговор
    Ако го гради като прави пътища смятай!

    12:30 28.06.2026

  • 3 герберастки наглец!

    76 5 Отговор
    Никога повече Гроб! Никока повече Т у лупа на власт!8368

    Коментиран от #119

    12:31 28.06.2026

  • 4 Абе

    59 4 Отговор
    г-н Боко освен с Пеефски или Пуделите на Сорос няма с кой да гради каквото и да е?! хаха

    12:31 28.06.2026

  • 5 Коментар

    63 4 Отговор
    Прасето Методиев е виновен за цялата свинщина в България .

    12:31 28.06.2026

  • 6 бою циганина

    58 3 Отговор
    а до скоро градихме мантинели и бъркахме маркенбутер

    12:31 28.06.2026

  • 7 Софето

    15 14 Отговор
    Мърш А Долна, тук не е Москва

    12:31 28.06.2026

  • 8 Гост

    49 5 Отговор
    Как му дават на ,,това,, да говори от затвора....
    Не е ли там..?

    Коментиран от #9

    12:32 28.06.2026

  • 9 Нексус

    7 44 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Не, не е в затвора.
    А ти в гетото на кое село си?

    Коментиран от #78

    12:33 28.06.2026

  • 10 Какво и за кога реди

    41 2 Отговор
    И кой е той
    Стига сте го рекламирали
    Още дава трохи ясно
    Няма срам и възпитание - ясно е

    12:34 28.06.2026

  • 11 Нексус

    11 33 Отговор
    1.5М пролетарии дадоха власт на Мунчо Естонски.
    Бих искал да ги попитам - започнахте ли да забогатявате вече?
    Или само Мунчо и кликата му забогатяват?

    Коментиран от #30

    12:34 28.06.2026

  • 12 Сталин

    46 0 Отговор
    Помните ли първото правителство на Тиквата как дадоха на HSBC Bank на Ротшилд 140 милиона да правят "оценка" на АЕЦ Белене и после Тиквата излезе и каза че това е били само един гьол,значи кво излиза даваш 140 милиона на някого и му показваш една дупка и той ти казва че това е дупка и печели 140 милиона,значи да повторим пак за тези които не са разбрали ,значи някой ми дава мен 140 милиона да му кажа че дупката е дупка

    Коментиран от #87

    12:34 28.06.2026

  • 13 Сталин

    47 3 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    12:35 28.06.2026

  • 14 Един там

    39 1 Отговор
    Крадец долен! Хората искат да те видят при Бай Ставри!

    12:35 28.06.2026

  • 15 Стенли

    31 1 Отговор
    Айде нема нужда , доста време ще те "благославят" хората за тази "благинка" наречена еврозона , дето цените на стоки и услуги станаха от лв=евро😡👎

    12:35 28.06.2026

  • 16 В името на народа

    31 1 Отговор
    Добре, че няма смъртно наказание и трудови лагери, защото щеше да си обесен, а дъщеря ти, синът ти, любовницата ти и внуците ти - в Белене. Направи от България ромски вилает, а градината му и стените на къщата фрашкани с кюпюри, злато и флашки с криптовалути

    12:35 28.06.2026

  • 17 Сталин

    33 1 Отговор
    Тиквата да обясни още веднъж колко е успешно еврото в България

    12:36 28.06.2026

  • 18 така, де

    34 2 Отговор
    ТиквоСикаджийска, харчиш ли си евраците??? Ходиш ли по магазините и пазаруваш ли,Проклетнико??? Доволен ли си от цените, след като ни набута в прогнилата еврозона??? Кажи, беСикаджийкаМутро??? Ти си проклятието на България!!!

    12:36 28.06.2026

  • 19 дундьо2026

    25 0 Отговор
    тоя не трябваше ли да е в
    затвора!

    12:36 28.06.2026

  • 20 кгухйи

    32 1 Отговор
    Ето тоя наглия разбойник и айдук всеки българин трябва да го рита за берекет. Напълни си любовниците и чекмеджетата с евро и злато тоя държач на маркуч и ограби българите. Заедно със другата свиня грабиха кои колкото може да носи и сега акъли дава??? До кога??? Неизвестен ли взе парите и ги ограби??? Милиарди??? Всичко дето е "строил" всичко е отчитано в чекмеджето и вече е за 3 ти ремонт. А тая нагла гарга интервюта дава??? До кога бре, Румене и другарчета ще ги криете тези айдуци??? Кога ще чука камъни??? Мата Хари го снима. Слава на Господ Иисус Христос все още може да бъде разпитана. Какво чакате??? До кога ще се криете един друг??? Няма да ви чакаме много. Ако не ги почнете ще ви изритаме.

    12:37 28.06.2026

  • 21 Сталин

    23 1 Отговор
    Гроб трябва да бъде обявена за терористична организация и всички които са гласували за Гроб трябва да бъдат арестувани за съучастие в престъпленията срещу държавата

    12:38 28.06.2026

  • 22 Мурка

    16 1 Отговор
    ГРАДИЛ ИЛИЯ -КИЛИЯ ЮЖНОТО КРИЛО при бай СТАВРИ

    12:38 28.06.2026

  • 23 Те хората

    31 0 Отговор
    на снимка не щат да ги видят , той градял ново правителство , за да имали били избор ?

    12:39 28.06.2026

  • 24 3680-РР

    10 0 Отговор
    Тоя отдясно на Баце кой беше?

    12:42 28.06.2026

  • 25 @@@

    26 1 Отговор
    Борисов е готов да Изпепели България, за да Оцелее!
    Правителство на ГЕРБ – това е добре смазана машина за плячкосване.
    Това си представя всеки българин, като чуе името ГЕРБ и лидера й- диктатора Бойко Борисов.
    Затова Диктаторът така се е вкопчил във властта и е бесен, че не е премиер.
    Заради оцеляването си е готов да изпепели България!

    12:43 28.06.2026

  • 26 Нострадамус

    17 1 Отговор
    В отвъдния Свят Борисов и герберите ще СЪПРЕЖИВЯВАТ всичките мъки,
    нещастия, страдания и терзания на хората доведени до това състояние,
    причинени от кражбите лъжите и престъпното му управление на България !

    12:44 28.06.2026

  • 27 Кочо

    16 1 Отговор
    Не ги подгониха и пак станаха много корназ! Народа критикува това правителство не заради бюджета, а най вече, че герберюгите стоите непокътнати и вършите саботажи! Ослушаха се един месец и нак навириха перушината! Няма отърваване! Единствено Делян Пеевски бе ги набрал сериозно, взе им една характерна част от избирателите /не администрацията, другата част/, започна да ги мачка на избори, но дойде Радев, нападат само Пеевски, тези ги кътат и това ще провали така наречената Прогресивна България! Да бяхте оставили способния човек да ги довърши, тогава вземайте властта!

    Коментиран от #55

    12:45 28.06.2026

  • 28 Айляк

    15 3 Отговор
    Най-големият виновник за състоянието на територията в момента - Ташунко от Банкя.
    И има уста да говори, пфу...
    Няма такъв наглец, чесну.

    Ставре, приготвяй, освежи килийката, че виден апашин ще ти гостува...задълго.

    12:45 28.06.2026

  • 29 Троян

    18 2 Отговор
    Тиквата да направи първа копка на големия остров Белене. Сподвижниците общаци. Ще вдигнат голям курорт. Хайде тиквоний? ......

    12:46 28.06.2026

  • 30 сийако

    8 5 Отговор

    До коментар #11 от "Нексус":

    тя цяла България дето я вкараха в клуба на богатите от ГЕРБ, ДПС шишко и ПП и ДБ педофили забогатя отдавна бре??? Забогатяха още в началото на годината и сега заради тези некадърници всеки божи ден всеки забогатява все повече и повече. Само ти ли не си забогатял от ГЕРБ и педофилите??? Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя те прави богат от 2009 г до днес, а ти не си разбрал още???Слава на Господ Иисус Христос такива като теб ставате всеки ден все по малко.

    12:46 28.06.2026

  • 31 Истината:

    16 1 Отговор
    Инволюцията на хунтата ГЕРБ и Крадеца борисоФ доведе до деградация на България,
    но за щастие ще просъществува кратко!
    Всяка деградация, завършва със самоунищожение.
    В момента сме свидетели на тези процеси –
    Мутренската групировка ГЕРБ се самоунищожава!

    12:46 28.06.2026

  • 32 Гост

    13 2 Отговор
    Ех, Боко, Боко, как ти летят годините и нищо на света се не връща, що не ходиш да си копаш гиргиниге, че народа от теб отдавна повръща!

    12:48 28.06.2026

  • 33 Неееее

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    За бесен си

    12:48 28.06.2026

  • 34 боклук

    13 2 Отговор
    Вижте какво каза този гьон сурат - ,,Всички искаха да изкарат, че влизането в еврозоната е повишило цените...."! Е, не ги ли повиши!? Колко неща станаха от лева, същата цифра в евро!?

    Коментиран от #64

    12:48 28.06.2026

  • 35 Гост

    10 0 Отговор
    Бойкоооо, Бойко, народа направи своя избор

    Коментиран от #67

    12:48 28.06.2026

  • 36 Бойко, ти

    17 4 Отговор
    Ни натресе еврото, само олигарсите са доволни, а хората не. Бойко унищожителя на българския лЪв

    Коментиран от #48

    12:49 28.06.2026

  • 37 Никога повече

    19 2 Отговор
    герб и другите от крадливата пасмина,довела България до поредната национална катастрофа!

    12:49 28.06.2026

  • 38 Толкова мъчно ми стана.

    3 1 Отговор
    Ша взема да пусна една сълза, ама не мога. Каква мила картинка, липсват му бурканите на бай Тошо на пленума, когато го сваляха. Е бюрцето е леко ефтинджос, ама много попара има още да изяде за стигне Тато.

    12:51 28.06.2026

  • 39 Народът на Бг

    16 3 Отговор
    Тоя Крадец, Лъжец и Престъпник Мутрата борисоФФ
    направи България най-бедната държава в ЕС, с най-високи цени
    на стоките, с най-ниски доходи, с неработеща икономика,
    с празна хазна и я вкара Неподготвена в клуба на богатите, което
    доведе Народа до Окаяно финансово състояние

    Коментиран от #70, #77

    12:51 28.06.2026

  • 40 Мунчо

    6 3 Отговор
    Изборът, Баба, или Буда е вече хвърлен!
    Ти си трайно в историята на България!
    От там връщане няма! Има само един - Христос! От там Буда, връщане, няма! Понял!

    12:54 28.06.2026

  • 41 попфилософ

    0 2 Отговор
    Който разбрал е разбрал, а който не иска да разбере, ще му се наложи да разбере по-късно.

    12:54 28.06.2026

  • 42 Бай Ставри СЦЗ

    5 3 Отговор
    Буций, за бъдещето на ГЕРБ знаем че си спокоен, на аз съм мноооого неспокоен за твоето. Кога шъ съ видим на кафе, с райбер ..... пита кмета на Симитли.

    12:55 28.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Алтернативно

    4 2 Отговор
    В симитлийски храсталаци кмета си е играл със баци

    12:57 28.06.2026

  • 45 Хахахахаха

    3 3 Отговор
    Цървул

    12:58 28.06.2026

  • 46 Равнис

    7 7 Отговор
    Сегашните кръжочници толкова могат. В случая е прав.

    Коментиран от #57

    12:59 28.06.2026

  • 47 Тъпан

    5 2 Отговор
    до тъпан мила моя майно ле!

    Коментиран от #66

    13:00 28.06.2026

  • 48 Европа

    7 9 Отговор

    До коментар #36 от "Бойко, ти":

    Еврото е най-доброто нещо, което се случи. Естествено копейките квичат.

    Коментиран от #68

    13:00 28.06.2026

  • 49 Кило

    3 2 Отговор
    Тиквун с неговите карикатури , предлагат алтернатива ,,,, Ааааааахахахахахаахахвхахахх

    Коментиран от #56

    13:01 28.06.2026

  • 50 Анонимен

    3 1 Отговор
    Само ще сънувате първите избори и нищо повече от ден на ден залязвате

    13:01 28.06.2026

  • 51 забелязана разлика

    4 10 Отговор
    Бойко Борисов е държавник, а днешните са избрани управляващи с претенции, но боташки васали на комшиите.
    Сега въпреки подклажданата инфлация, чейнч бюрата и магурата ги няма и не ги възпяват в попфолка.

    13:02 28.06.2026

  • 52 ГЕРБ

    3 11 Отговор
    ПОБЕДА!

    Коментиран от #113, #131

    13:02 28.06.2026

  • 53 Стефко

    2 3 Отговор
    Като му гледам новите лица с Носа, най-отпред, на какво да вярвам. Много, много скаран с истината човек!

    13:03 28.06.2026

  • 54 78291

    6 1 Отговор
    Ти си бита карта , хората трябва да са много тъпи да те изберат пак,той че Радев ще се сгромоляса е ясно не променя нищо от твоята схема и далавери и хора и ще бъде изритан,но то си свършен за толкова години са о разруха след теб

    13:03 28.06.2026

  • 55 Така

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Кочо":

    така.... И аз така разбрах. Даже протестираха, що направо не вдигнат винетката с 100%, ами с някви си 30%, пък ако бяхме на лев, са си направо 60%.

    13:04 28.06.2026

  • 56 Само

    7 2 Отговор

    До коментар #49 от "Кило":

    му погледни компанията на снимката , то и читав около Мутрьо няма ! Кой ще си плюе на лицето ? Тръгнали алтернатива да правят !

    13:05 28.06.2026

  • 57 Неговите

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Равнис":

    , в сравнение с тия, са направо цветя и рози.

    13:06 28.06.2026

  • 58 Анонимен

    3 1 Отговор
    Да избирам Демокрация Да избирам свобода Да избирам България

    13:07 28.06.2026

  • 59 Ний ша Ва упрайм

    3 0 Отговор
    от умрел писмо му се вика на туй! И Костоф, ППДБ, Доган, ГЕРБ ........ у нафталина кат СДС и БСП ......

    13:08 28.06.2026

  • 60 Нексус

    4 7 Отговор
    Ей затова България е в това положение.
    90% от коментарите са на тролещи червени нищожества, които са се продали и предали.
    Неспособници и некадърни да се изхранват чрез занаят.

    13:08 28.06.2026

  • 61 Плужек

    3 1 Отговор
    Искати се да си вярваш, но и с твойта загнила тиква сам знаеш, че тъпя ти към затвора, няма алтернатива!
    Времето ти изтича, като пясачен часовник . Нов ВСС, нов Главен…

    13:08 28.06.2026

  • 62 Какво градиш ТИКВООООО

    5 1 Отговор
    ТИ САМО КРАДЕШ И ЛЪЖЕШ !

    13:08 28.06.2026

  • 63 За него ще бъде чест

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Да повтори баща си!

    13:09 28.06.2026

  • 64 Прости русофили

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "боклук":

    Ти от математика разбираш ли бе? Я кажи кое е станало 1:1 лев към евро. Всичко е на половина с еврото. И това, че има ганьовби русофили, които спекулират с цените не е виновно еврото. Прости сте прости всичките русофили и соц носталгици, нямате финансова култура и не можете да правите една проста сметка в магазина

    Коментиран от #128

    13:09 28.06.2026

  • 65 Хи хи хи

    3 2 Отговор
    Къде са парите банкя които открадна ....в коя офшорка ги скри ?????????

    Коментиран от #72

    13:10 28.06.2026

  • 66 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "Тъпан":

    Радевите слугинажи сбиринаци служебници Мързеливци некадърници само прибират лежат лъжат и така 10 години от президенството директно в парламента има балъци нали хахаха

    13:10 28.06.2026

  • 67 Бойко

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Гост":

    И се преемина. Много яко се преемина.

    13:10 28.06.2026

  • 68 Троян

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "Европа":

    Абе не знам какво ти се е случило. Цените каквито бяха във Левове станаха във евро мисирка такава. Бедните хора обедняха два пъти. Мен не ми пука много, но имам познати които се чудят как да си платят сметките и да си купят храна. Слава на еврото.

    Коментиран от #81

    13:11 28.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Народът на Бг":

    39 откъде толкова простотии изписани тук явно някой на листче ти ги е дал невежите в действие хахахахасмешници

    13:11 28.06.2026

  • 71 Ми то.....

    6 2 Отговор
    Гроб се топи като пролетен сняг , на другите избори ще изчезнат , тоя таласъм какво правителство сънува ???

    13:11 28.06.2026

  • 72 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Хи хи хи":

    А да те питам къде ти е мозъкът я вземи го потърси или герб са ти го откраднали нали

    13:13 28.06.2026

  • 73 Да питам

    6 2 Отговор
    Това да създаваш алтернативно правитество при положение, че страната ни има легитимно, редовно избрано такова, не е ли подготовка за преврат?

    Коментиран от #80

    13:14 28.06.2026

  • 74 идиоти вън

    10 1 Отговор
    Този или е глям глупак или много нагъл мерзавец щом не си признава, че той доразруши държавата и държавността и трябва да се скрие в зайчарника и да не се показва пред хората!!!!

    Коментиран от #83

    13:15 28.06.2026

  • 75 факт

    4 1 Отговор
    бърза съдебна реформа и съд и затвор

    Коментиран от #79

    13:16 28.06.2026

  • 76 Европа

    5 3 Отговор
    Еврото е най-доброто нещо, което се случи. Естествено копейките квичат.

    13:17 28.06.2026

  • 77 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Народът на Бг":

    39 окаяно състояние си ти Лъжецо ЖАЛКИ дребни измамници сте

    13:17 28.06.2026

  • 78 чирпански

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Нексус":

    на м а кяти

    Коментиран от #100

    13:18 28.06.2026

  • 79 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #75 от "факт":

    Да за теб и всичките лъжци постоянни пишещи срещу държавата ни да затвор за теб и онези с просташките си лъжи тук да Аман от безумци

    13:19 28.06.2026

  • 80 Не е

    2 4 Отговор

    До коментар #73 от "Да питам":

    Не е, ако си по образован и информиран. В мжного държави ема праветелство в сянка".

    Коментиран от #93

    13:19 28.06.2026

  • 81 Русофилите не могат да смятат

    2 3 Отговор

    До коментар #68 от "Троян":

    Вие русофилите верно не може да смятате. Тая мантра, че ти си бил добре, но си имал познати, които едвам си плащали сметките не се ли изтърка вече? Такива, които реват, че нямали пари, имат най-много. Хайде стига вече. Чудя се от един конвейер ли ви вадят всичките едни такива. Нормално соц носталгиците русофили сте с еднакво мислене и не можете да мислите различно.

    13:21 28.06.2026

  • 82 Онуфри

    1 0 Отговор
    ше плете обезопасителната предпазна мрежа , като в цирка -ако паднат , да и на меку

    13:21 28.06.2026

  • 83 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #74 от "идиоти вън":

    Борисов хахахахафа ама докога ще лъжете разрушители на държавата са бкп червените олигарси съветскитедругапи тези които най сетне завладяха цялата власт Аз живея тук и до утре да драскате незнам кого лъжете себе си и онези невежите които гласуваха за месията ама докого така

    13:22 28.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ха,ха,ха

    5 0 Отговор
    Алтернативното правителство няма да може да краде ,но ще прави сухи тренировки просто да не губи форма.

    Коментиран от #95

    13:23 28.06.2026

  • 86 Наглец

    4 1 Отговор
    Наглец

    13:24 28.06.2026

  • 87 Никой

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Много се радвам как копейките леко подхлъзват в завоя, когато става въпрос за факти!
    HSBC е съкращение от The Hongkong and Shanghai Banking Corporation.Историята на името и неговото създаване включва следните ключови моменти:Кога е създадена?1865 г.: Банката е основана в Хонконг и Шанхай.1991 г.: Създадена е съвременната холдингова компания HSBC Holdings plc със седалище в Лондон.Какво означава абревиатурата?Hongkong: Мястото на първия офис.Shanghai: Мястото на втория офис, отворен един месец по-късно.Banking Corporation: Формата на организация на банковата институция.Как възниква?Основател: Томас Съдърланд, шотландец, работещ в Хонконг.Цел: Обслужване на нарастващата търговия между Китай, Европа и САЩ.Финансиране: Местни търговски къщи обединяват капитал, за да създадат банката.
    Докога ще спекулирате по този начин, и по-интересно ми е защо ви е нужно! Хитлер и той е търсил всички злини в евреите. Това не ви ли прави малко нацисти? Просто питам, защото другите са бандери и фашисти. Може ли да ме осветлите по темата, защото се обърквам, а не съм объл определено!

    Коментиран от #108, #116

    13:25 28.06.2026

  • 88 Имах Си Хас !

    3 1 Отговор
    Да не е спокоен за Бъдещето На ГЕРБ !

    При тези Условия !

    РР закрепи !

    Техния Просперитет !

    А и Към Този Момент !

    Техния Финансов Ресус !

    Е На Тяхна Страна !

    В Едно С Конюнктурата !

    Която Оставиха !

    13:26 28.06.2026

  • 89 Варна

    4 0 Отговор
    Единственото което трябва да се ИЗГРАДИ за този престъпник и нац.предател е килия с два метра зид,2 х 2 метра без светлина и там да изгние до края на жалкият си живот !!!!!!!!!!!!!!

    13:26 28.06.2026

  • 90 ФАКТ

    7 2 Отговор
    ПР.ЕС.Т.Ъ.ПНИК, КОЙТО ДОВЕДЕ ДЪРЖАВАТА ДО ТОЗИ ХАЛ, БАРАБАР С КЬОРЧО И КОКОРЧО, С ИТН-ДПС2, С ДПС.НН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЦИНИЧНО И НАГЛО ДА ПРАВИ КОМЕНТАРИ ЗА ПРОГР. БЪЛГАРИЯ! ТРЯБВА ДА СИ НЕАДЕКВАТЕН, ЗА ДА СЕ ПОКАЖЕШ ПРЕД ХОРАТА И ДА ГОВОРИШ ЗА МОРАЛ! ВИДИТЕ ЛИ, СПОРЕД БОЦЕ НЯКОЙ ХОРА В ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО БИЛИ МИНИСТРИ И В СЛУЖЕБНИТЕ КАБИНЕТИ НА РАДЕВ И НЕ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ЧУДЯТ И ПАК СПОРЕД НЕГО ТЕ ТРЯБВАЛО ВЕДНАГА ДА СЕДНАТ И ДА ПОЕМАТ НАПРЕД!
    ДА, АМА НЕ! ЗАЩОТО ТЕЗИ ХОРА СА ЗАПОЗНАТИ С КРАЖБИТЕ ТИ И С ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ТИ ПО ВРЕМЕТО НА СГЛОБКИТЕ - ПЪРВО С ПП-ДБ, ИТН С ПОДКРЕПЕЩИ ВИ ОТ ДПС С ПРЕМИЕР ДЕНКОВ, ВТОРАТА СГЛОБКА С БСП, ИТН-ДПС2 И ПОДКРЕПЯЩИТЕ ВИ ДПС-НН С ПРЕМИЕР ЖЕЛЯЗКОВ, КАТО СЛЕД ПЪРВАТА СГЛОБКА СЛУЖЕБНИЯТ КАБИНЕТ БЕШЕ ВАШ НАЧЕЛО СЪС СЧЕТОВОДИТЕЛЯ ГАРГАНЕЛ, А СЛЕД КАБИНЕТ ЖЕЛЯЗКОВ СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО БЕШЕ НА ПП-ДБ С ПРЕМИЕР ГЮРО МИХАЙЛОВ, Т.Е. ГЕН. РАДЕВ НЕ Е ВЗИМАЛ УЧАСТИЯ ОТ 2023 ГОД. В СЪСТАВЯНЕ НА КАБИНЕТ! ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА ЗАТВОРИ СИ УСТАТА И НЕДЕЙ ТРОПА КАТО СЕЛСКА РЕШАТАРКА - ВСИЧКО КОЕТО СЕ СЛУЧВА В МОМЕНТА Е ПО ТВОЯ ВИНА, НЯМАШ ПРАВО ДРУГО ДА КАЗВАШ ЗА ГЕН. РАДЕВ! ЗАСРАМИ СЕ, ПРЕСТАНИ ДА ЛЪЖЕШ! БЮДЖЕТА В МОМЕНТА Е С РЕАЛНИ ЦИФРИ, НЕ Е С НАТЪКМЕНИ, КАКТО ГИ ПРАВЕШЕ СЧЕТОВОДИТЕЛКАТА НУШКА! ТЕЗИ ХОРА, КОИТО СА ПОЕЛИ СЕГА ВЛАСТТА СА СТЪПНАЛИ НА БАЗА РЕВИЗИЯ ВЪВ ФИНАНСОВОТО МИНИСТЕРСТВО, ЗАТОВА И БЮДЖЕТА ГО ЗАБАВИХА СЪС СЕДМИЦА, НО НЕ Е С ГОДИНИ КАТО ПРИ ТЕБ, ЗАЩОТО ПРИ ТЕБ БЮДЖЕТИТЕ ДАЖЕ СЕ УДЪЛЖАВАХА ОТ ПРЕДИШНИ ГОДИНИ, А НЯКОЙ И НЕ ГИ

    13:26 28.06.2026

  • 91 Тошко маймуната

    5 0 Отговор
    Бойко ти луд ли си а луд ли си

    13:26 28.06.2026

  • 92 маке

    4 0 Отговор
    Лошото сега при Боце е че ,,мене ме няма в целата схема", затова е тоя вой

    13:26 28.06.2026

  • 93 Много си начетен, само където

    4 1 Отговор

    До коментар #80 от "Не е":

    Не ти връзва пеперудата, че всяко правителство в сянка, или алтернативно е потенциално превратаджийско, защото единствената им цел е свалят действащото, и да заграбят властта!
    И защо да ползваме само лошите практики на други държави?

    13:27 28.06.2026

  • 94 Само да добавя

    5 0 Отговор
    И на слънце, и на сянка правителство на ББ е нефелна работа. Главното е да не им се дава възможност да пипнат пачки, кюлчета, друга мазнинка.

    13:27 28.06.2026

  • 95 Но Може Да Го Прави !

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Ха,ха,ха":

    Индиректно !

    13:28 28.06.2026

  • 96 ШЕФА

    4 2 Отговор
    На снимката е най големият българоубиец в историята на България,който е на свобода,а Румен щеше да ги вкарва по затворите. Срам и позор е Радев.

    Коментиран от #99

    13:29 28.06.2026

  • 97 Анонимен

    2 6 Отговор
    Борисов успя въпреки спънките радеви спънките шарлатански и държавата ти е в Еврозоната Това не могат да му простят червените олигарси че вече има контрол от Европа и няма да могат да грабят и кпадат Радев завладя цялата власт но Европа контролира парите Червените олигарси реват сега А ако Радев управлява още година и спрат парите от Европа тогава хахахас кого ще се оправдава Вън Избори демокрация свобода

    13:29 28.06.2026

  • 98 ФАКТ

    7 2 Отговор
    ПРОДЪЛЖЕНИЕ!
    А ПРАВЕШЕ! С КАКВИ ОЧИ ГОВОРИШ СЕГА ТЕЗИ ЛЪЖИ? НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА СЪДИ ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ, ЧЕ СА СИ НАПРАВИЛИ РЕВИЗИЯ И СА ВИ ИЗКАРАЛИ КИРЛИВИТЕ РИЗИ! ПРЕСТАНЕТЕ ДА ХУЛИТЕ ХОРАТА, ЗА ВИНИ КОИТО НЕ СА ТЕХНИ, А ВАШИ! ОСТАВИЛИ СТЕ ВЪВ ВСЯКО МИНИСТЕРСТВО ХАОС И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - ПРИМЕРА БАБА АЛИНО, СТРОЕЖИТЕ ПО ПОРЕЧИЕТО НА СТРУМА, ПОДОБНО Е И НА ЦАРЕВО, ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ПЪТИЩАТА И Т.Н.! ОСВЕН ОГЛЬОЗГАНАТА И ОПУСТОШЕНА ХАЗНА, А КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ЗА ЗАПАСИТЕ НИ НА ГАЗ КЪМ НАЧАЛОТО НА МАЙ, ЗАЩО СА БИЛИ НА ПОЛОВИНАТА ОТ СРЕДНИТЕ ЗАПАСИ НА ЕС? НА КОГО ГИ ПОДАРИХТЕ И ТОВА ЗАЩО НЕ ГО КАЗВАТЕ НА НАРОДА, А ДА ОСТАНЕ ПАК В ТЕЖЕСТ НА ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ? НЯМА ПО-ГОЛЯМО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ТОВА, КОЕТО ВИЕ СТЕ ОСТАВИЛИ В НАСЛЕДСТВО НА ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ! СРАМ И ПОЗОР ЗА ВАС!

    Коментиран от #103

    13:30 28.06.2026

  • 99 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "ШЕФА":

    96 гледай си твоят живот Борисов не го мисли

    13:30 28.06.2026

  • 100 Нексус

    4 0 Отговор

    До коментар #78 от "чирпански":

    Този отговор описва напълно умственото ти състояние.

    13:31 28.06.2026

  • 101 Неук пр.остак

    2 1 Отговор
    И твойто време ще дойде. Бай Ставри

    13:31 28.06.2026

  • 102 На Генералчето !

    1 0 Отговор
    Май Сметките !

    Излезнаха Криви !

    Твърде много Бе Лъган !

    Този Изтерзан !

    Народ !

    За да Му Вярва !

    13:33 28.06.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Малиии

    2 0 Отговор
    Тия поизгладняха и пак се готвят за софрата. Гробарството е много доходен бизнес днес

    13:33 28.06.2026

  • 105 Кажи

    5 1 Отговор
    Защо Желязков иззе 1 година предварително печалби и данъци от държавните предприятия и банки.
    Изплюскахте ги а Радев откъде да набира пари?
    Бюджетът е продължение на вашият за второ шестмесечна.
    Защо не подчертаваш това мошеннико.
    Същият е и педала Б.Бонев

    13:34 28.06.2026

  • 106 Толупко

    3 0 Отговор
    Ти краде и ни вкарва в ситуациите да плащаме на вятъра милиарди. 3 пъти подсва оставка без да има нужда. Клекна на тъпаци заради които сме в това положение. Вкара политиката и насилието в МВР и предозвика неприязън в обществото към полиция армия и съд. Създаде Калинките и сега защо за теб трябва да гласувам

    13:35 28.06.2026

  • 107 Иван

    3 0 Отговор
    Този не се наяде кабинет се прави когато спечелиш избори а иначе ще си траеш

    13:36 28.06.2026

  • 108 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Никой":

    Определено си объл

    13:37 28.06.2026

  • 109 АЙДЕЕЕ...!

    2 0 Отговор
    И Бочко,като Шиши,много взеха да папагалят клишето - ...
    ...,,ЗА ХОРАТА..."...😉😆🤣!

    Коментиран от #111

    13:37 28.06.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Да,ама-НЕ...!

    3 0 Отговор

    До коментар #109 от "АЙДЕЕЕ...!":

    На ,,ХОРАТА" ,вече им писна от Теб и Шиши и не искат и да ви чуят дори...!

    13:39 28.06.2026

  • 112 Правителство в сянка

    3 5 Отговор
    Точен ход! Вчера за първи път в новата история на страната хиляди граждани излязоха срещу една управляваща крадлива върхушка преди да са минали 100 дни от узурпирането на властта. Върхушка за 2 месеца заедно с олигарсите си ощетила България с милиарди. И то без да е организирана от партии и политически формации а само от граждански организации. А си представете обединената опозиция ако призове гражданите. Мунчо е пътник и го очаква затвор за грабежа.

    Коментиран от #130

    13:40 28.06.2026

  • 113 Мухахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "ГЕРБ":

    В затвора

    13:40 28.06.2026

  • 114 Радко,

    2 0 Отговор
    Бою, Шиши - 1:1:1 - избраха ви!

    13:40 28.06.2026

  • 115 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    2 0 Отговор
    ПРВАВТЕЛСТВО НА:
    -дебелата сянка;
    -правителство в мрака;
    -второстепенни дубльори;
    ВЪОБЩЕ ИЗМИСЛЕНА ИНСТИТУЦИЯ С ЦЕЛ НЯКОЙ ДА ГОВОРИ ЗА ГЕРБ, ЧЕ ТОКУ ВИЖ СА ГИ ЗАБРАВИЛИ.
    Г-Н БОРИСОВ, времето на партия ГЕРБ свърши време е да смените абривиатурата и да смените 100% участниците във вашата група. Превърнахте парламента в покрит паркинг за провалили се министри, кметове, политици роднини, кръщелници и кумци.. Сменяйте играчите както е във футбола.

    Коментиран от #123

    13:42 28.06.2026

  • 116 ПРАВ СИ...!

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Никой":

    Не си объл определено!
    Просто си откровен...- ...Тъпоъгълник...!!!

    13:42 28.06.2026

  • 117 Дориана

    2 1 Отговор
    Смешно и нагло от страна на Борисов създателя и проводника на корупцията , мафията и рекетите в България, да говори че щял да направи Алтернативно правителство.от корумпирани и зависими от него и от Пеевски хора. Пълен провал е отвсякъде. Става смешен.

    13:46 28.06.2026

  • 118 Емигрант

    3 0 Отговор
    Тази мутра от 90-те не я ли вкарате в затвора ДО ЖИВОТ каквато присъда заслужава само за бандитизмът си през 90-те без дори да се вземат под внимание наглите му кражби като Мин.председател, докато е на свобода ще пречи на България ! Това е ТОТАЛИТАРНО същество което с всяко отваряне на устата си започва с "АЗ" личното местоимение което доказва диктаторската му същност ! Докато такива същества като него и Пеевски са защитени от закона чрез имунитета който им се дава свободно от будалите, България няма да има никакво достойнство и уважение пред света !

    13:50 28.06.2026

  • 119 Дориана

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "герберастки наглец!":

    Спокойно , успокойте се всички. Провала и политическото унищожение на Борисов отдавна са заложени.Нали виждате, че отдавна не може да управлява самостоятелно, хората го мразят също колкото и Слави Трифонов, да не говорим за тоталния разгром на последните избори. Заложено е на ГЕРБ да падат още по- надолу.

    Коментиран от #126

    13:52 28.06.2026

  • 120 Мухахаха

    1 0 Отговор
    В затвора

    13:52 28.06.2026

  • 121 За нищо не ставате!

    2 2 Отговор
    Между Борисов и Радев избирам Корнелия Нинова!

    Коментиран от #127

    13:53 28.06.2026

  • 122 9ти септември

    2 0 Отговор
    Този ограби и продаде България

    13:53 28.06.2026

  • 123 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    Какво искаш да кажеш, да си смени "играчите", но пак той да е "треньорът" - ха ха ха ! Явно не си умен !

    13:54 28.06.2026

  • 124 Артилерист

    3 0 Отговор
    Мутрата Борисов и шайката му досъсипаха България след приватизаторите от СДС и ДСБ на политикономиста и неуспял член на БКП Иван Костов. Впрочем пред СДС може би трябва да се сложат активните "другари" номенклатурчици, които се бяха уредили до 9-то коляно от соца и го предадоха не само без съпротива, ами го поднесоха на тепсия на новите пребоядисали се баш демократи, заедно с милиони честни, наивни и вярвали им членове и симпатизанти на БКП. Та "алтернативата" Борисов, който е станал член на БКП още като курсант в милиционерската школа в Симеоново, беше един от тези активни БКП предатели, ама сега хич не му пука да се прави на активен демократ...

    13:54 28.06.2026

  • 125 Реалист

    2 0 Отговор
    Представяте ли си : Градял алтернативно правителство !? Те хората не го искат в селото , той наглеца пита за къщата на попа . Клиентелистка партия , която бързо се стопява към нулата .

    13:54 28.06.2026

  • 126 Бойко

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Дориана":

    ще ви вдигне.... гълъбите, и сите гугутки наоколо.

    13:55 28.06.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 прасчо

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Прости русофили":

    Ако си ми финансист ,ще висиш на първият стълб... европеецо с посрания задник и пълен с кредити,сигурно и телефона ти е на изплащане ..несретник

    13:58 28.06.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Такива глупости си написал

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Правителство в сянка":

    Че направо ми дожаля за теб!
    Няма протест, зад който да не стоят политически интереси и да е организиран/ спонсориран от политическа партия.
    И кдетги видя тия хиляди? Разтеглили се като ластик по маршрута!
    Абе, ще ядете шута!

    14:04 28.06.2026

  • 131 Иво

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "ГЕРБ":

    Олигофрен!

    14:08 28.06.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 нека си кажем истината

    0 0 Отговор
    Боки, време е за пенсия.

    Коментиран от #135

    14:10 28.06.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Неееее

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "нека си кажем истината":

    Никаква пенсия!
    Първо присъда!

    14:14 28.06.2026

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