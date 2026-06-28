Борисов: От отличник във финансовата сфера, България вече е с реална наказателна процедура

От отличник във финансовата сфера, България вече е с реална наказателна процедура, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Кюстендил, предават от БТА. Той е в града заради Националната академия „Нови умове“ сред младежи, която ГЕРБ организира днес в Кюстендил с цел да открие лидери, готови да движат България напред.

Ние не се оправдавахме с никого, а правехме това, което трябва. Неслучайно цяла Европа говореше за финансовата дисциплина на България, каза Борисов за времето, в което ГЕРБ беше в управлението на страната. „Над 60 млрд. са разплатени и България е отличникът на Европа с над 99,8% усвоени еврофондове, а сега, за съжаление, още първия месец влязохме в наказателна процедура“, коментира Борисов.

Той каза, че когато ГЕРБ е била в същата ситуация, в която е „Прогресивна България“ в момента, от партията са направили така, че в първата година да се затегнат коланите, да се изчистят дефицитите и страната да излезе на излишък. Борисов напомни, че това е направено в най-тежката финансова и икономическа криза в света. „Когато фалираха държави, аз не дадох в България да мръдне нищо, а през еврофондовете успявах да компенсирам и държавата да върви нагоре“, коментира Бойко Борисов и допълни, че след това са последвали мигрантската и ковид кризите.