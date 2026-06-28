Борисов: От отличник във финансовата сфера, България вече е с реална наказателна процедура

От отличник във финансовата сфера, България вече е с реална наказателна процедура, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Кюстендил, предават от БТА. Той е в града заради Националната академия „Нови умове“ сред младежи, която ГЕРБ организира днес в Кюстендил с цел да открие лидери, готови да движат България напред.
Ние не се оправдавахме с никого, а правехме това, което трябва. Неслучайно цяла Европа говореше за финансовата дисциплина на България, каза Борисов за времето, в което ГЕРБ беше в управлението на страната. „Над 60 млрд. са разплатени и България е отличникът на Европа с над 99,8% усвоени еврофондове, а сега, за съжаление, още първия месец влязохме в наказателна процедура“, коментира Борисов.
Той каза, че когато ГЕРБ е била в същата ситуация, в която е „Прогресивна България“ в момента, от партията са направили така, че в първата година да се затегнат коланите, да се изчистят дефицитите и страната да излезе на излишък. Борисов напомни, че това е направено в най-тежката финансова и икономическа криза в света. „Когато фалираха държави, аз не дадох в България да мръдне нищо, а през еврофондовете успявах да компенсирам и държавата да върви нагоре“, коментира Бойко Борисов и допълни, че след това са последвали мигрантската и ковид кризите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:12 28.06.2026
2 123
15:12 28.06.2026
3 На ТОЛУПА
Коментиран от #8, #16
15:12 28.06.2026
4 Барабойчето
15:12 28.06.2026
5 Делю Хайдутин
15:13 28.06.2026
6 Очевадно
15:13 28.06.2026
7 Рецепция на х-л. Хаяши🥸🤓
15:14 28.06.2026
8 Със сигурност
До коментар #3 от "На ТОЛУПА":този сладур ще бъде отличник в затвора.
15:14 28.06.2026
9 ужас
Коментиран от #28
15:14 28.06.2026
10 За отличник
15:16 28.06.2026
11 3680-РР
15:16 28.06.2026
12 Лост
15:17 28.06.2026
13 историк
15:17 28.06.2026
14 Сатана Z
15:18 28.06.2026
15 бесило
15:18 28.06.2026
16 Със сигурност
До коментар #3 от "На ТОЛУПА":джипове БИБИТКОВ ще е отличник в затвора.
15:19 28.06.2026
17 Честито
Коментиран от #31
15:20 28.06.2026
18 Лост
15:20 28.06.2026
19 Баба Гошка
15:21 28.06.2026
20 Емигрант
35 години заблуден Ганьо Лапнишарански гласува за мафиоти и после се чуди що е на тоя хал. 3 милиона интелигентни хора се изнесоха поради тази причина в чужбина, а после силно се надявайте някой да се завърне и да ви поднесе благоденствие на таблет, за7ради сините ви очи.
15:21 28.06.2026
21 Бай Дън
15:21 28.06.2026
22 тикван чекмеджаров
сега ще плаща масрафа завещан от нас
15:21 28.06.2026
23 3680-РР
- Нито съм за, нито съм против. Аз съм вместо.
15:21 28.06.2026
24 456
15:21 28.06.2026
25 уг ул иг
15:24 28.06.2026
26 3680-РР
Тя го погледнала и казала:
- Пусни ме... Ти си имаш всичко...
15:24 28.06.2026
27 Ту ту
15:24 28.06.2026
28 Мунчо
До коментар #9 от "ужас":Който иска да плюе нека го прави, но фактите са такива каквито са, а именно : по времето на ГЕРБ икономика, доходи и благосъстоянието на хората се повиши значително! Хората заживяваха по-добре, спокойни за утрешния ден, защото имаше предвидимост! Покупателната способност говори това - покупка на имоти(втори, трети) дори и извън пределите на България, нови автомобили, заведения, ресторанти, супермаркети, театри, киносалони.....всичко беше фул....пътища пълни с хора отиващи на почивка и развлечения.....и още много може да се напише, ама на такива като списващите тук, които не са "доволни" от собствения си живот (със сигурност защото са некадърни или мързеливи) каквото и да им се "казва" те едно си знаят.....така, че чакайте сега на "новия спасител" да ви издигне до невиждани висоти... 🙏🤣🤣🤣
15:25 28.06.2026
29 Беше три мандата премиер ?!
Бяхме, защото имаше ВАЛУТЕН БОРД! Неговият създател не беше пожарникар и ни посъветва да не излизаме от борда !
Ама това умното, заедно със счетоводителката на Пашата фалшифицираха данните, за да влезем зорлем в ЕС! Гаранцията, която крепеше борда се пазеше в Лондон и утече безвъзвратно далеч от нас - загубихме я !
15:26 28.06.2026
30 Нормално
15:26 28.06.2026
31 бандит методиев борисов-яшаров
До коментар #17 от "Честито":аз съм турско-германски(еврейски) проект
15:28 28.06.2026
32 Бизнесмен
15:30 28.06.2026
33 Яяяв
15:30 28.06.2026
34 Хмм
15:31 28.06.2026
35 Няма как
15:32 28.06.2026
36 Амиии
15:32 28.06.2026
37 Цвете
15:32 28.06.2026
38 Резачка
15:33 28.06.2026
39 Няма проблем
15:34 28.06.2026
40 Опа
15:36 28.06.2026
41 сънсей
15:39 28.06.2026
42 Критикар
15:41 28.06.2026
43 Цвете
15:42 28.06.2026
44 Цвете
15:44 28.06.2026
45 Академик
Глупак.....!
15:47 28.06.2026
46 На снимката...!
15:47 28.06.2026
47 Ванчо
15:49 28.06.2026
48 Някой
15:49 28.06.2026
49 Оффф
Боко истината познавате ли го? От четири думи изрича пет лъжи. При последната им сглобка обвиняваше Асанката за гоооооляма дупка та да откраднат няколко милиарда.
15:51 28.06.2026
50 Банкяското комунистче
15:52 28.06.2026