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Борисов: От отличник във финансовата сфера, България вече е с реална наказателна процедура

Борисов: От отличник във финансовата сфера, България вече е с реална наказателна процедура

28 Юни, 2026 15:10 828 50

  • бойко борисов-
  • българия-
  • отличник-
  • финансова сфера-
  • наказателна процедура

„Когато фалираха държави, аз не дадох в България да мръдне нищо, а през еврофондовете успявах да компенсирам и държавата да върви нагоре“, коментира още лидерът на ГЕРБ

Борисов: От отличник във финансовата сфера, България вече е с реална наказателна процедура - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От отличник във финансовата сфера, България вече е с реална наказателна процедура, коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Кюстендил, предават от БТА. Той е в града заради Националната академия „Нови умове“ сред младежи, която ГЕРБ организира днес в Кюстендил с цел да открие лидери, готови да движат България напред.

Ние не се оправдавахме с никого, а правехме това, което трябва. Неслучайно цяла Европа говореше за финансовата дисциплина на България, каза Борисов за времето, в което ГЕРБ беше в управлението на страната. „Над 60 млрд. са разплатени и България е отличникът на Европа с над 99,8% усвоени еврофондове, а сега, за съжаление, още първия месец влязохме в наказателна процедура“, коментира Борисов.

Той каза, че когато ГЕРБ е била в същата ситуация, в която е „Прогресивна България“ в момента, от партията са направили така, че в първата година да се затегнат коланите, да се изчистят дефицитите и страната да излезе на излишък. Борисов напомни, че това е направено в най-тежката финансова и икономическа криза в света. „Когато фалираха държави, аз не дадох в България да мръдне нищо, а през еврофондовете успявах да компенсирам и държавата да върви нагоре“, коментира Бойко Борисов и допълни, че след това са последвали мигрантската и ковид кризите.


Кюстендил / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 9 Отговор
    Борисов е доволен.23 млрд лв повече за фирмите на Бойко и Шиши в новият бюджет.За сметка на работещите бедни, майки с деца и пенсионери.

    15:12 28.06.2026

  • 2 123

    53 5 Отговор
    Хахахахахаха! Тулупа изпълзя да каже какъв отличник е бил, но не казва къде са парите му и тези на Шиши :)

    15:12 28.06.2026

  • 3 На ТОЛУПА

    50 4 Отговор
    му е време да влиза в пандиза. Хем му е ред,хем му се пада.

    Коментиран от #8, #16

    15:12 28.06.2026

  • 4 Барабойчето

    52 1 Отговор
    Няма и такава наглост

    15:12 28.06.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    34 3 Отговор
    30 години ни пазеше МВФ а не Борисов.

    15:13 28.06.2026

  • 6 Очевадно

    34 2 Отговор
    Вижте му шкембето и се чудете къде отидоха млрдите от заеми, за заплати на политици, чиновници и охранителите им.

    15:13 28.06.2026

  • 7 Рецепция на х-л. Хаяши🥸🤓

    32 1 Отговор
    Не мога да разбера партия ГЕРБ и поддръжници и. В смисъл такъв,че самата партия е създадена благодарение на фондация ,,Ханс Зайдел( западногерманска фондация), в партията се вляха както бивши кадри от БСП,като Тома Биков, които няма икономическо образование, а се изказва от трибуната на НС като финансов гуро, така и хора уж от дясното политическо семейство (СДС воглаве с председателя на партията ), така и бивши критикуващи модела ГЕРБ като Сачева. Партия ГЕРБ се определя като център-дясна политическа формация, защо тогава основателят и стожер на партията Б.Борисов не си връща партийната книжка от БКП- която е лява партия. И това не е най-големият политически дисонанс, как може същият този човек твърдящ, че се бори за демократично и дясно управление да е бил шофьор на председателя на БКП и дългогодишен тоталитарен лидер и второ но не по важност, как може такъв човек с толкова много потвърдени включително и от снимков и видео и аудио материал контакти със сенчести представители от подземния свят да бъде избиран за министър председател, при все че няма нито подходящо образование, нито владеене на поне един чужд език, нито правилен изказ на български, да не говорим за морално волеви качества.

    15:14 28.06.2026

  • 8 Със сигурност

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "На ТОЛУПА":

    този сладур ще бъде отличник в затвора.

    15:14 28.06.2026

  • 9 ужас

    47 4 Отговор
    Ти управлява тая държава 15 г и не можа да я оправиш, сега искаш Радев да я оправи за 15 дни. АйСиктирБе,тикво.

    Коментиран от #28

    15:14 28.06.2026

  • 10 За отличник

    8 24 Отговор
    не знам , но това е най - скапания бюджет сътворен от 30 години насам ! Три десетилетия чак такова позорище не е имала България ! Регресивните го направиха .

    15:16 28.06.2026

  • 11 3680-РР

    22 1 Отговор
    Еми Баце е най-велик! Той знае всички числа до безкрайност и два пъти ги е броил да е сигурен, че не липсва някое!

    15:16 28.06.2026

  • 12 Лост

    19 1 Отговор
    Бойко Борисов само -Аз,аз,аз.А с какво се римува?

    15:17 28.06.2026

  • 13 историк

    13 2 Отговор
    през 1989г бкп-дс завзе пак цялата власт в България,създаде мутрите да тормозят народа,и за да оцелее червената мафия вкара България в нато и ес,това е накратко,а може да изгледате и филма "шменти капели"!

    15:17 28.06.2026

  • 14 Сатана Z

    21 1 Отговор
    По време на 18 годишното царуване на цар Тиква от България се изнесоха над 1 трилион лева ,част от които се върнаха под формата на чуждестранни инвестиции.Сиреч,в момента Олигархията на Борисов притежава държавата и затова вие като бито псе.

    15:18 28.06.2026

  • 15 бесило

    21 0 Отговор
    за мръсният сикаджийски циганин !

    15:18 28.06.2026

  • 16 Със сигурност

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "На ТОЛУПА":

    джипове БИБИТКОВ ще е отличник в затвора.

    15:19 28.06.2026

  • 17 Честито

    8 10 Отговор
    Тоя лешпер беше посочен лично от Зюганов шеф на руската комунистическа партия да управлява руската колония бг,тоя другия фатмак сега Румен също беше посочен от КГБ ,от Решетников да управлява,подават си топката

    Коментиран от #31

    15:20 28.06.2026

  • 18 Лост

    15 1 Отговор
    Бойко Борисов може да играе във филма "Лудостта на величията" вместо Луи дьо Финес.

    15:20 28.06.2026

  • 19 Баба Гошка

    17 0 Отговор
    А кой ни навря в еврокошарате бре плонндер ненаяден, алчен сел так?

    15:21 28.06.2026

  • 20 Емигрант

    13 1 Отговор
    Ако случайно търсите виновен идете до огледалото и го вижте.
    35 години заблуден Ганьо Лапнишарански гласува за мафиоти и после се чуди що е на тоя хал. 3 милиона интелигентни хора се изнесоха поради тази причина в чужбина, а после силно се надявайте някой да се завърне и да ви поднесе благоденствие на таблет, за7ради сините ви очи.

    15:21 28.06.2026

  • 21 Бай Дън

    18 1 Отговор
    Ама всичко е заради вас бе! Вие изпратихте фалшив доклад до ЕС само да влезем в еврозоната, въпреки че ви казваха за двойна инфлация! Къде е гаранта от валутния делнахте го а!

    15:21 28.06.2026

  • 22 тикван чекмеджаров

    18 1 Отговор
    От отличници във финансовата сфера по пълнене на чекмеджета, България
    сега ще плаща масрафа завещан от нас

    15:21 28.06.2026

  • 23 3680-РР

    14 0 Отговор
    - Господин Борисов, Вие за царя ли сте или против него?
    - Нито съм за, нито съм против. Аз съм вместо.

    15:21 28.06.2026

  • 24 456

    18 1 Отговор
    Стига лъга. Какво ще кажеш за фабриките ти в Турция ,или за стотицитети милиона в Ливан? А за отчетите ти на Ердоган заради Домуза ,или за мантенелите? Изкрал си България до кокълче. Прогони милиони навън за ти правят бюджет с преводите ни към близки.

    15:21 28.06.2026

  • 25 уг ул иг

    16 1 Отговор
    какъв отличник че лъгахте с процентите инфлация, сега излезе наяве че сме зле повече отколко ни казвяхте

    15:24 28.06.2026

  • 26 3680-РР

    13 1 Отговор
    Бойко Борисов хванал златната рибка...
    Тя го погледнала и казала:
    - Пусни ме... Ти си имаш всичко...

    15:24 28.06.2026

  • 27 Ту ту

    14 0 Отговор
    Помниш ли последния подпис на Желязков! Е няма да те отърве! Дори в ,,Съвета по сигурност’’ пак ще си съден някой ден!

    15:24 28.06.2026

  • 28 Мунчо

    2 15 Отговор

    До коментар #9 от "ужас":

    Който иска да плюе нека го прави, но фактите са такива каквито са, а именно : по времето на ГЕРБ икономика, доходи и благосъстоянието на хората се повиши значително! Хората заживяваха по-добре, спокойни за утрешния ден, защото имаше предвидимост! Покупателната способност говори това - покупка на имоти(втори, трети) дори и извън пределите на България, нови автомобили, заведения, ресторанти, супермаркети, театри, киносалони.....всичко беше фул....пътища пълни с хора отиващи на почивка и развлечения.....и още много може да се напише, ама на такива като списващите тук, които не са "доволни" от собствения си живот (със сигурност защото са некадърни или мързеливи) каквото и да им се "казва" те едно си знаят.....така, че чакайте сега на "новия спасител" да ви издигне до невиждани висоти... 🙏🤣🤣🤣

    15:25 28.06.2026

  • 29 Беше три мандата премиер ?!

    13 0 Отговор
    Тоя пак ли ръси нещо, което не разбира !?
    Бяхме, защото имаше ВАЛУТЕН БОРД! Неговият създател не беше пожарникар и ни посъветва да не излизаме от борда !
    Ама това умното, заедно със счетоводителката на Пашата фалшифицираха данните, за да влезем зорлем в ЕС! Гаранцията, която крепеше борда се пазеше в Лондон и утече безвъзвратно далеч от нас - загубихме я !

    15:26 28.06.2026

  • 30 Нормално

    3 8 Отговор
    Радев е нагъл и няма да подаде оставка.

    15:26 28.06.2026

  • 31 бандит методиев борисов-яшаров

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Честито":

    аз съм турско-германски(еврейски) проект

    15:28 28.06.2026

  • 32 Бизнесмен

    3 12 Отговор
    Радев има повече пари от Борисов и Пеевски взети заедно.

    15:30 28.06.2026

  • 33 Яяяв

    10 0 Отговор
    Ами до там но докарахте от крадене. Чували за магистрали. Магистрали няма, а чувалите празни.

    15:30 28.06.2026

  • 34 Хмм

    10 0 Отговор
    след протеста вчера Борисов придоби кураж като през 2013 година, медиите брояха дните на протеста, когато десетина души играеха волейбол на площада пред парламента, булевардът само за пешеходци, протеатът започна срещу Пеевски, а върна Борисов и Пеевски във властта, после същото, през 2020 година протестираха срещу Пеевски и Борисов, за да се обединят с тях в сглобка, сега отново Борисов се надява да го върнат глишев и лалов на "бял кон", но едва ли ще стане, да рискуват добре платените си места в парламента за да прислужват на Борисов, оплакваха се че опозицията не е на протеста, ами лалов е изгонен от ДБ, кой да тръгне след него

    15:31 28.06.2026

  • 35 Няма как

    2 12 Отговор
    Радев вече се е вкопчил здраво във властта и след 4 години ще манипулира изборите с машините за гласуване. Той е българският Мадуро или Лукашенко.

    15:32 28.06.2026

  • 36 Амиии

    12 0 Отговор
    Като няма пари в хазната, да съберат крадените. Ще се препълни.

    15:32 28.06.2026

  • 37 Цвете

    9 0 Отговор
    КЪСА ТИ Е ПАМЕТТА, БАТЕ. ПОСТНАТА ПИЦА НА ОНЯ, ДЕТО ГО ИЗСТРЕЛЯХА ДА БАЧКА В МОСКВА В ЕДНА БАНКА ЗАБРАВИ ЛИ? Я СЕ ПОГЛЕДНИ В ОГЛЕДАЛОТО ,КАТО СЕ НАВЕДЕШ, МОЖЕШ ЛИ ДА СИ ЗАВЪРЖЕШ ОБУВКИТЕ? ГЛАДА И КРАДЕНЕТО ЗАПОЧНА ПРИ ТЕБ И ОНЗИ УКРАИНОБЪЛГАРСКИ " ГЕРОЙ " СТАНИШЕВ. ВЕРНО ЛИ Е? А СЕГА СЕ ПРАВИШ НА УМРЯЛА ЛИСИЦА.РАЗКАРАЙТЕ СЕ, ЧЕ СТАНАХТЕ ТРИГЛАВАТА ЛАМЯ.✈️🎃🐷👀🪆🫵🚔🚔🚔👀

    15:32 28.06.2026

  • 38 Резачка

    8 1 Отговор
    Спиране на еврофондове и наказателна процедура за България. По-добре така защото олигархията зад Радев ще окраде парите, които после ние трябва да връщаме.

    15:33 28.06.2026

  • 39 Няма проблем

    4 3 Отговор
    Гълъбарника щял да прави бюджета перо по перо.

    15:34 28.06.2026

  • 40 Опа

    6 2 Отговор
    Пет години само кражби и нищо не е построено. Сега се предлага още от същото.

    15:36 28.06.2026

  • 41 сънсей

    7 0 Отговор
    О голям отличник увеличаваше възрастта за пенсиониране,а не увеличаваше пенсиите по швейцарското защото да има за чекмеджето и Барселона но ке казва колко милиарда заем изтигли сикаджииската герб мутра

    15:39 28.06.2026

  • 42 Критикар

    9 0 Отговор
    Явно Борисов е решил, че снощния протест АнтиРадев е бил ЗаБорисов. Наглостта и гьонсуратлъка на този селски тарикат наистина няма никакви граници. Какво алтернативно правителство ще прави, като в момента всички зам.министри са гербаджии - същото от предишното.

    15:41 28.06.2026

  • 43 Цвете

    4 0 Отговор
    КЪСА ТИ Е ПАМЕТТА, БАТЕ. ПОСТНАТА ПИЦА НА ОНЯ, ДЕТО ГО ИЗСТРЕЛЯХА ДА БАЧКА В МОСКВА В ЕДНА БАНКА ЗАБРАВИ ЛИ? Я СЕ ПОГЛЕДНИ В ОГЛЕДАЛОТО ,КАТО СЕ НАВЕДЕШ, МОЖЕШ ЛИ ДА СИ ЗАВЪРЖЕШ ОБУВКИТЕ? ГЛАДА И КРАДЕНЕТО ЗАПОЧНА ПРИ ТЕБ И ОНЗИ УКРАИНОБЪЛГАРСКИ " ГЕРОЙ " СТАНИШЕВ. ВЕРНО ЛИ Е? А СЕГА СЕ ПРАВИШ НА УМРЯЛА ЛИСИЦА.РАЗКАРАЙТЕ СЕ, ЧЕ СТАНАХТЕ ТРИГЛАВАТА ЛАМЯ.✈️🎃🐷👀🪆🫵🚔🚔🚔👀НАДЯВАМ СЕ НЯКОЙ СКОРО ДА СЕ СЕТИ ЗА МИШО БИРАТА. ДЕМЕРДЖИЕВ НЕ ДРЕМИ, А ДЕЙСТВАЙТЕ. ЕТО ТИ ЖОКЕР. СЪЩО И ЗА ВАНЬО ТАНОВ. А ОНЗИ, В БЛАГОЕВГРАД ДЕТО СТРЕЛЯХА ПО ЕДИН И ПОТРОШИХА ВСИЧКО, ЗА ДА НЯМА СЛЕДИ. БАРСЕЛОНА ОТ КЪДЕ МИЛИОНИТЕ БАЦЕ? КЮЛЧЕТАТА ,ПАЧКИТЕ И ПИЩАКА ДО НЕГО И УИСКИТО?! МНОГО СА, ЗАПОЧВАЙТЕ ГИ ПО РЕД.НАЛИ ТАКА ОБЕЩАХТЕ ,А НИЕ НЕ ЗАБРАВЯМЕ ОБЕЩАНИЯТА ,КАТО МАЛКИ ДЕЦА ОЧАКВАМЕ КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ.🤷‍♀️🤦‍♂️🫵🚔👀🤔👨‍🎓

    15:42 28.06.2026

  • 44 Цвете

    3 0 Отговор
    КЪСА ТИ Е ПАМЕТТА, БАТЕ. ПОСТНАТА ПИЦА НА ОНЯ, ДЕТО ГО ИЗСТРЕЛЯХА ДА БАЧКА В МОСКВА В ЕДНА БАНКА ЗАБРАВИ ЛИ? Я СЕ ПОГЛЕДНИ В ОГЛЕДАЛОТО ,КАТО СЕ НАВЕДЕШ, МОЖЕШ ЛИ ДА СИ ЗАВЪРЖЕШ ОБУВКИТЕ? ГЛАДА И КРАДЕНЕТО ЗАПОЧНА ПРИ ТЕБ И ОНЗИ УКРАИНОБЪЛГАРСКИ " ГЕРОЙ " СТАНИШЕВ. ВЕРНО ЛИ Е? А СЕГА СЕ ПРАВИШ НА УМРЯЛА ЛИСИЦА.РАЗКАРАЙТЕ СЕ, ЧЕ СТАНАХТЕ ТРИГЛАВАТА ЛАМЯ.✈️🎃🐷👀🪆🫵🚔🚔🚔👀НАДЯВАМ СЕ НЯКОЙ СКОРО ДА СЕ СЕТИ ЗА МИШО БИРАТА. ДЕМЕРДЖИЕВ НЕ ДРЕМИ, А ДЕЙСТВАЙТЕ. ЕТО ТИ ЖОКЕР. СЪЩО И ЗА ВАНЬО ТАНОВ. А ОНЗИ, В БЛАГОЕВГРАД ДЕТО СТРЕЛЯХА ПО ЕДИН И ПОТРОШИХА ВСИЧКО, ЗА ДА НЯМА СЛЕДИ. БАРСЕЛОНА ОТ КЪДЕ МИЛИОНИТЕ БАЦЕ? КЮЛЧЕТАТА ,ПАЧКИТЕ И ПИЩАКА ДО НЕГО И УИСКИТО?! МНОГО СА, ЗАПОЧВАЙТЕ ГИ ПО РЕД.НАЛИ ТАКА ОБЕЩАХТЕ ,А НИЕ НЕ ЗАБРАВЯМЕ ОБЕЩАНИЯТА ,КАТО МАЛКИ ДЕЦА ОЧАКВАМЕ КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ.🤷‍♀️🤦‍♂️🫵🚔👀🤔👨‍🎓

    15:44 28.06.2026

  • 45 Академик

    4 0 Отговор
    ...наказателните процедури са заради твоето мафиотско управление, Бойко ...не се прави на умряла лисица!
    Глупак.....!

    15:47 28.06.2026

  • 46 На снимката...!

    3 0 Отговор
    Борисов,като дебел хипопотам,в зоопарка и децата дошли да се порадват на животните...

    15:47 28.06.2026

  • 47 Ванчо

    2 0 Отговор
    Отличник Момент да погледна дало луната нее изгряла

    15:49 28.06.2026

  • 48 Някой

    3 0 Отговор
    Ама тя наказателната процедура е за миналата година, тя е заради тебе бе, хитрец.

    15:49 28.06.2026

  • 49 Оффф

    1 0 Отговор
    "Ние не се оправдавахме с никого"

    Боко истината познавате ли го? От четири думи изрича пет лъжи. При последната им сглобка обвиняваше Асанката за гоооооляма дупка та да откраднат няколко милиарда.

    15:51 28.06.2026

  • 50 Банкяското комунистче

    0 0 Отговор
    Оня на симитли кат ма търколи по корем на една полянка изпищях и рипах с крачета,строши ми дюзата,но болката и срамът отминава,остава гузната съвест

    15:52 28.06.2026

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