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Иван Демерджиев: Проверяваме доставката на мантинели. Твърди се, че зад двете дружества стои бивш премиер

Иван Демерджиев: Проверяваме доставката на мантинели. Твърди се, че зад двете дружества стои бивш премиер

28 Юни, 2026 16:15 2 122 75

  • иван демерджиев-
  • проверка-
  • доставка на мантинели-
  • дружества-
  • бивш премиер

"Има достатъчно доказателства за повдигане на редица обвинения, събират се и още", коментира вътрешният министър казуса с "незаконния град" край Варна

Иван Демерджиев: Проверяваме доставката на мантинели. Твърди се, че зад двете дружества стои бивш премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Проверяваме доставката на мантинели в България, защото, ако се поразровите, ще видите, че само две дружества доставят мантинели, а злите езици говорят, че и зад двете дружества стои една и съща фигура - на един бивш премиер.

Това заяви пред БНР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата на магистрала "Тракия", при която камион премина през мантинелата в насрещното платно и помете автомобил, в който загинаха трима души.

Ще направим всичко необходимо да видим как се изграждат тези мантинели и колко струват например в Германия и как се изграждат и колко струват в България, уточни той и добави:

"Не само това ще проверим. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани, и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Как да няма произшествия на еднолентов път, който няма габарит да се разминат два автомобила, понеже някой е решил, че за него по-важно е да усвои парите, отпуснати по една или друга поръчка".

Министър Демерджев обясни, че вече са обобщени преписките, водени в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор:

"Сезирал съм и.ф. главен прокурор да се прегледат внимателно производствата по пътните ремонти. ... Защото тази отговорност не е само на МВР, тя е на всички отговорни държавни институции. Не може само МВР да се справи с този проблем".

За предложения от правителството проектобюджет министър Демерджиев заяви, че е отражение на "безотговорните действия на някои от последните кабинети и най-вече на последния - на Желязков, известен на хората повече като кабинетът на Пеевски":

"Изхарчени са много повече пари, отколкото е било допустимо и възможно. Този кабинет се е погрижил чрез различните министерства, агенции и дружества да сключи толкова договори за обществени поръчки под условие, а условието е да бъде осигурено финансиране, така че корупционните практики по източването на бюджета да продължат и след неговото съществуване. ... Спираме тези договори и това е причината за целия този шум, който вдигат създалите ги".

Министърът на вътрешните работи посочи, че лаборатории, които да изследват кръвните проби за наркотични вещества, ще има през август, като уточни, че по негово разпореждане сроковете са били съкратени, а до този момент няма лаборатории, защото "някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, въпреки че в МВР има проектант":

"Прекратих тези поръчки и се направи ремонт. Разликата е десетки пъти по-ниска цена на това, което се прави. Събрани са данни за всякакви такива поръчки в МВР и предприемаме действия в същата посока - прекратяване на всички, които можем да прекратим, или заместване с други практики, които водят до десетки пъти по-евтини плащания по тях. Само в МВР поръчките са стотици и не може да се очаква, че можем да обхванем всички за около два месеца".

Дълги години на всички нива държавата си е затваряла очите или мълчаливо е съдействала да се случи това, което виждаме в Баба Алино, коментира в предаването "Неделя 150" Иван Демерджиев:

"За нас е пределно ясно, че хората, които са поемали ангажименти и са усвоявали тези средства на Олег Невзоров, ще бъдат изправени и ще отговарят пред закона. Стигнахме до част от тях, но продължаваме работата до най-високото ниво, до което може и трябва да се стигне. Най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората, отговорни за действията на Деньо Денев - председател на ДАНС тогава. Има достатъчно доказателства за повдигане на редица обвинения, събират се и още".

При разпитите на собственика на украинската корпорация "КУБ", която построи незаконното селище край Варна, той е посочил на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството, подчерта министърът на вътрешните работи и добави, че вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките.

"Амбицията ни е работата да продължи, докато всички, съпричастни към тази дейност, бъдат с повдигнати обвинения", категоричен беше той.

"Където има съмнение, ще настоявам за експертизи, включително с международно участие, за да се избегнат всякакви съмнения или колебания", каза Демерджиев във връзка с продължаващото разследване на случая "Петрохан", при който загинаха шестима души.

"От въпросите, които поставих, има въпроси без отговор и сега изяснявам дали са предприети действия да бъдат получени тези отговори. Ако не са били предприети, съм възложил да бъдат предприети сега, и ще установя, ако не са били предприети действия, кои са хората, отговорни за това", каза министърът в отговор на въпрос дали има пропуски в действията на служители на МВР по случая.

Този случай беше изключително манипулативно използван за политически цели, подчерта категорично той:

"Нашата цел в момента е да стигнем до истината и тя да достигне до българските граждани. Остава големият въпрос било ли е възможно поне трима от загиналите да бъдат спасени и кой е отговорен, ако е било възможно, а не са били спасени. Очаквайте отговори. Много е трудно от дистанцията на времето, защото първите часове и дни са важни при такива престъпления. Правим всичко възможно и ще го правим. Задачата ни е да дадем отговори, близки до фактите".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос към форума

    44 1 Отговор
    Кой е бившият премиер?

    Коментиран от #7, #9, #17, #69, #71

    16:18 28.06.2026

  • 2 Да са само мантинелите

    42 4 Отговор
    С мед да ги намажеш. Друго освен източване бившите търтей не работеха.

    16:21 28.06.2026

  • 3 И после

    35 6 Отговор
    Единодушно ще замълчат или ще кажат, че бившият премиер е Стефан Стамболов, примерно, а не този за който всички си мислят!

    16:27 28.06.2026

  • 4 Дориана

    50 10 Отговор
    Чудесно, изсветлете името на бившия премиер , замесен с мантинелите. Предполагам , че е Борисов.Там са най- големите кражби при обществени поръчки , раздадени хиляди пари за несвършена работа. Най- големия батак е точно при Автомагистралите. Да се търси отговор къде отидоха чувалите с хиляди за Магистрали.

    Коментиран от #31, #64, #75

    16:28 28.06.2026

  • 5 име

    28 21 Отговор
    ПП-ЛГБТ и Дай България крепяха желязко водопада при 5-6 вота но недоверие, да може успешно на ни набутат в еврозоната с фалшифицирани данни за инфлация и дефицит. Не Радев управляваше есента на 2025г, когато трябваше да се приеме бюджета за 2026г. Не Радев си е клатил краката и папал заплатката в народното събрание докато влизаме в еврозоната, вместо да вземат мерки да няма такава инфлация и спекула с цените.

    16:29 28.06.2026

  • 6 Тия

    21 6 Отговор
    30% дето ги наперахте на винетките отгоре, за какви мантинели ще вървят.

    16:29 28.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Злите езици

    36 1 Отговор
    Разследвайте Врачанския кмет и строителната фирма до него,която изникна от нищото по негово време!

    Коментиран от #16, #55

    16:30 28.06.2026

  • 9 Вероятно

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос към форума":

    Е Богдан Филов и заради това Народния съд го наказа... 😁

    16:31 28.06.2026

  • 10 Радевците

    13 12 Отговор
    почнаха като шамани да действат . Зли езици им говорят ,вещици им се привиждат!

    16:32 28.06.2026

  • 11 ЕДНА ДУМА НЕ ВЯРВАМ НА

    14 13 Отговор
    АДВОКАТА МОШЕНИК "ПАРИТЕ СА ТОЧНИ"

    16:33 28.06.2026

  • 12 Шапкаря

    17 9 Отговор
    Боко шъ прави правителсво! Хората да разберели. Ами преведете му на български /щото знае само цигански/, че вече има правителство.

    Коментиран от #63

    16:33 28.06.2026

  • 13 Вярно

    15 1 Отговор
    Стеснен е и пътя на първия разклон до Тутракан с поне 50 см.

    16:34 28.06.2026

  • 14 банкянският циганин

    23 6 Отговор
    се е оплел навсякъде къде има големи народни пари..... заедно с другата свинчуга

    16:38 28.06.2026

  • 15 Перо

    16 5 Отговор
    По резултата ще ги познаем! Много се говори, нищо не се прави! Едва ли ще има осъдени корумпирани чиновници! За издръжка на най-многобройната държавна администрация на глава от населението в Европа, разходът за подръжка е увеличен с 1,5 млрд. евро, което говори не за разследвания, обвинения и пресичане на престъпна дейност, а за подготовка за президентските избори и търсене на подкрепа! Известно е, че повечето корумпета в държавната администрация са назначени от ГЕРБ! Никакви “оптимизации” не се правят и не се премахват никакви измислени бенефити!

    16:40 28.06.2026

  • 16 във всички градове

    21 4 Отговор

    До коментар #8 от "Злите езици":

    управлявани от дпс-гроб изникнаха строителни фирми от нищото

    16:41 28.06.2026

  • 17 Боко

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос към форума":

    Не съм аз

    16:42 28.06.2026

  • 18 злите езици и слуховете

    9 8 Отговор
    💲злите езици говорят, че и зад двете дружества стои една и съща фигура - на един бивш премиер.💲
    Министър на вътрешните работи не бива да се самопоставя в ролята на една жена от опашката на фурната със зъл език иска да злепостави бивш премиер. Министър на силово министерство не е политически коментатор, а обявява проверени факти с конкретни имена и документира словестни или писмени доказателства от свидетели или полицейски активни разработки.
    Чрез слухове се е управявало някога по комунистическо време.

    Коментиран от #36

    16:43 28.06.2026

  • 19 А бе

    20 3 Отговор
    Вземи разчисти и службите от герберски и дпсарски ШЕФОВЕ,че прекриват контрабандата с тютюн и цигари

    Коментиран от #30

    16:44 28.06.2026

  • 20 Така е

    12 0 Отговор
    Взеха парите и казаха ,ще видим ,и ние виждаме че пътища ,няма

    16:44 28.06.2026

  • 21 !!!?

    17 10 Отговор
    Дерменджиев се превърна в един безволев наблюдател на анархията в държавата по отношение на корупцията и престъпността !
    Изглежда че Румен Кеша му сложи намордник...до президентските избори !!!?

    Коментиран от #26

    16:44 28.06.2026

  • 22 Ами

    10 1 Отговор
    Действайте ,не само да констатирате

    16:46 28.06.2026

  • 23 2234

    7 7 Отговор
    Абе тоя министър верно ли е с юридическо образование, щото нещо не му личи.

    16:46 28.06.2026

  • 24 Зад мантинелите стои бивш премиер

    21 3 Отговор
    с едно пълно чекмедже

    16:46 28.06.2026

  • 25 Британският "Мирър"

    11 15 Отговор
    Аз чакам момента, защото той ще дойде!
    Когато юмрукът на истината ще удари в лицето българите, които са гласували за Радев!
    Те ще са станали още по-бедни и прости, а Украйна ще е победила и Путин ще се срутил! Кремъл ще е станал задният двор на Пекин и спонсорите на българския комунизъм няма да знаят къде да се скрият заради престъпленията си!
    Искам тогава, да видя лицата едно по едно на тези, които при свободен избор, бяха решили да закопаят България с палеокомунизъм и ченгесарско-мутренски предпочитания.
    Искам да ги видя, тези бедняци по джобове и акъл, тогава какво ще правят!
    И да не си въобразяват, че Европа или България ще хукнат да ги спасяват!
    От глупостта няма спасение!
    Patty K. Biski

    Коментиран от #35, #37, #49

    16:47 28.06.2026

  • 26 Летеца

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "!!!?":

    Тихо тихо ,да не се излагаме пред чужденците

    16:47 28.06.2026

  • 27 Керемедчиев

    4 4 Отговор
    Искам да знам какво ще направи Дерменджиев, за да спре опростачаването на нацията.

    Коментиран от #47

    16:49 28.06.2026

  • 28 Яшар

    8 2 Отговор
    Демерджиев по малко говори повече арестуван ! ...нали разбираш че напоследък постоянно даваш инфо на престъпниците

    16:49 28.06.2026

  • 29 Същият бивш премиер

    16 4 Отговор
    го видяхме на снимка как се е проснал диагонално на голямото си легло до голямото си чекмедже

    Коментиран от #51

    16:50 28.06.2026

  • 30 Тепърва

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "А бе":

    има да цъфти контрабандата. С тия акцизи, и повишения.

    16:50 28.06.2026

  • 31 интересно

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Носят се слухове, че ПБ ще избират новия ВСС с ГЕРБ. Как тогава ще се разследват чувалите и магистралите, или това беше само коментар като прах в очите на читателя?

    16:50 28.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бате Гжйко

    2 2 Отговор
    И неговите сво-лочи ако ги осъдят ще бъде супер

    16:52 28.06.2026

  • 34 Фройд

    8 1 Отговор
    Аз я знам бе ... Лилито Павлова , таз верна труженичка . Ама ако не е тя , ще да е Искрето Фидосова , а може би и Менда Стоянова , или учителката по руски в краен случай .
    Вие да не си помислите че е лицето , методиев борисов ?!

    16:52 28.06.2026

  • 35 Последният Софиянец

    8 9 Отговор

    До коментар #25 от "Британският "Мирър"":

    Вчера участвах в шествието а пред МС ни очакваха още хиляди недоволни от грабежа на мунчо и олигархията зад него. Снимах когато с огромното шествие се вливаме в хилядите пред МС

    Коментиран от #66

    16:53 28.06.2026

  • 36 И кога е било това

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "злите езици и слуховете":

    Комунистическо време? Такова в България никога не е имало по две причини - първо, последните истински комунисти са избити до 1956, и ка останали само партийните- но то не е същото. И второ - стигнахме само до "зрелия социализъм", до комунизЪма така и не стигнахме!

    Коментиран от #48, #52

    16:55 28.06.2026

  • 37 Хитлер

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Британският "Мирър"":

    Хора с ткива мъдри мисли трябво да се изпращат в Космоса или немедленно използвани за донори на органи понеже съществуването им няма никакъв смисъл но пък хаби ресурси

    16:55 28.06.2026

  • 38 Калин

    9 9 Отговор
    Кашкавалените мантинели са на българоубиеца Борисов подкрепян от дебилите и педофилите от ПП и ДБ, които го върнаха на бял кон и управляваха заедно с него .

    Дерменджиев, разчитаме на теб да донесеш възмездие за всички изгубени български невинни животи.

    16:55 28.06.2026

  • 39 Опрени до стената

    9 3 Отговор
    След като предишните им пиар акции на мунчовци се провалиха като уж спирали военната помощ за Украйна и с кординираните с пеевски акции уж арест на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн и след като са ужасени от надигащото се народно недоволство вчера на протеста, мунчовци монаха на етап мантинели и " замесен бивш премиер"...Оставка и затвор за вас некадърници

    16:56 28.06.2026

  • 40 Зъл пес

    4 3 Отговор
    Бклуко долен,първо виж себе си.

    16:56 28.06.2026

  • 41 Уха

    5 2 Отговор
    А пък що ли за договорчето за мантинелите седи един министър с немита коса от ПБ

    Коментиран от #46

    16:56 28.06.2026

  • 42 Не,че нещо,ама...

    4 2 Отговор
    ...на снимката ,настолната лампа е от времето на соца...,с разбрицан монтажен отвор за фасунгата...

    16:57 28.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор
    Бития бит....на проcт народ и 500 години робство са му малко

    16:58 28.06.2026

  • 45 Бивш военен

    6 2 Отговор
    Демерджиев е типичен военен на генерала летец. Пуска партенки.

    17:01 28.06.2026

  • 46 Познавам някои...

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Уха":

    ...с немита коса,ама те не са били министри...
    Манол Пейков...Алибегов...Евгений Дайнов...

    17:01 28.06.2026

  • 47 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Керемедчиев":

    Размести ръто и ще получиш правилното име - Демерджиев. Правиш същата грешка като !!!? Правилно име и правилен човек!

    17:02 28.06.2026

  • 48 Я пъ тоа

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "И кога е било това":

    Комунизъм немаше
    Но КОМУНИСТИ в България имаше
    ЩО милиарди НАРОДНА ПАРА са затри за конгреси, конференции, пленуми, събрания НА БКП и за паметници възхваляващи комунизма.

    17:03 28.06.2026

  • 49 Хапчетата...

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "Британският "Мирър"":

    ...Спешно...!

    17:04 28.06.2026

  • 50 непротестиращ

    8 0 Отговор
    Мазник нещастен! Като кажеш А, кажи и Б, и покажи документи! Интриганти прогресивни!

    17:06 28.06.2026

  • 51 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Същият бивш премиер":

    Само ще те питам:Ти Имал ри хабер КОЛКО Премиери е имала БГ Слуд Демокрацията както на Редовни,така и на СЛУЖЕБНИ Правителства?А ако от всичките посочиш някакси Точния...ами пускай Тото - Шестицата ти е вързана:)

    17:06 28.06.2026

  • 52 злите езици и слуховете

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "И кога е било това":

    Съвършенно правилна е забележката за сега нареченото някогашно уж "комунистическо" време, но кой познава термина зряло социалистичесто общество?
    А чрез механизма на слуховете от партийния апарат се е манипулирало общественото мнение, за да се подготви обществото за предстоящите непопулярни промени.
    Затова и Демерджиев е неуместно да се позовава на "злите" езици и на слуховете, сътворявайки сам слух, вместо да обяви факт.

    Коментиран от #60

    17:07 28.06.2026

  • 53 Ане ванка,

    5 0 Отговор
    що ние трябва да се "поразровим" в .айната след като на вас това ви е работата. Ама ако ще ровите, ровете още докато е рядко, не чакайте докато изсъхнат и кажете: Ама то вече не смърди.

    17:11 28.06.2026

  • 54 ДЕМЕРДЖИЕВ, МИНИСТЪРЧЕ

    3 0 Отговор
    Искаме РЕЗУЛТАТИ
    Стига с това ЩЕ

    17:11 28.06.2026

  • 55 Е всички

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Злите езици":

    знаят за Георги Павлов

    17:13 28.06.2026

  • 56 Минчо

    6 1 Отговор
    Гълъб Донев ли е премиерът когато Иван Шишков пуска договора за мантинелите 2023 г? Смях !

    17:14 28.06.2026

  • 57 никой

    1 0 Отговор
    Зад всички големи и печеливши дружества стои той!

    17:14 28.06.2026

  • 58 Гойко

    3 4 Отговор
    Искаме и резултати след проверките . Само с приказки че имало замесен бивш премиер не става , трябва и действия от рода на двамата ШИШКОВЦИ по време на техният режим на управление да се задържат и пикаят в кофа и да се загъват с оповръщани одеяла по думите на единият и да си признаят за всички далавери и конфискация на всичко което имат ( къщи , хотели , самолети , коли и пари ) . Също да приберат и поставените лица на които се води тази собственост която трябва да докажат от къде са придобили и с какви средства

    Коментиран от #62, #68

    17:15 28.06.2026

  • 59 Нали договора е на вашия Шишков?

    5 2 Отговор
    Ми Шишков си е ваш. Той ще ви шукне на уше с кой какво са прибрали. Какъв е тоя театър? Кандев 2.

    17:16 28.06.2026

  • 60 Я пъ тоа

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "злите езици и слуховете":

    Що милиарди НАРОДНА ПАРА, похарчиха комунистите по време то на Тошо за конгреси, конференции, пленуми, декади. Комунизъм немаше но КОМУНИСТИТЕ си лапаха народната пара като за последно.

    17:20 28.06.2026

  • 61 Целата псевдо държава е незаконна🤣

    3 0 Отговор
    Не само този град🤣

    17:21 28.06.2026

  • 62 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "Гойко":

    Нема по-големи крадци от нас
    От приватизацията та до днес.

    17:22 28.06.2026

  • 63 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шапкаря":

    Скоро няма да има.

    17:24 28.06.2026

  • 64 Айде

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Чиба гнус

    17:28 28.06.2026

  • 65 Тома

    2 0 Отговор
    И защо не му споменаваш името на чекмеджан

    17:29 28.06.2026

  • 66 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Последният Софиянец":

    Скрий се бе, шнорхел!
    500 педрохански шарлатана и ибри.и на пееФ били "народ"...
    А трибун бил клоуна Методи Лалов...
    Питай някой от магистрат или служител от Софийски районен съд какъв психар е тоя сбърканяк!

    17:29 28.06.2026

  • 67 Коментар

    0 2 Отговор
    Един бивш премиер с бащино име Методиев, ще получи кофа и одеало с бълхи от ГМ Димитров за рождения ден

    17:30 28.06.2026

  • 68 Айде бе

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Гойко":

    Чиба бе

    17:31 28.06.2026

  • 69 Прегледах целия форум

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос към форума":

    Нищо. Тук сме се събрали куцо, кьораво и сакато. А, и разни другари - слухари, които привикират русофобия...и следят за реакциите..

    17:32 28.06.2026

  • 70 Нема никаква

    1 0 Отговор
    Файда от тия изпълнения

    17:32 28.06.2026

  • 71 Смехоран

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос към форума":

    Никито искам да пътувам

    17:32 28.06.2026

  • 72 А незаконния многохиляден град в

    0 0 Отговор
    курорта Константин и Елена кога?

    17:36 28.06.2026

  • 73 4733

    0 0 Отговор
    Според Демерджиев, Невзоров е въведен в заблуждение от хората, взимали големи парични средства от него.Той посочи, че за него най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, са хората, отговорни за действията на Невзоров. Значи давал подкупи, но тия които са го взели ТЕ СА ВИНОВНИ. Незвор е навинен.

    17:37 28.06.2026

  • 74 Никой

    0 0 Отговор
    Винаги има катастрофи все пак.

    17:37 28.06.2026

  • 75 Миличката тя!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Ни веднъж не позна.

    17:38 28.06.2026

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