Иван Демерджиев: Проверяваме доставката на мантинели. Твърди се, че зад двете дружества стои бивш премиер

Проверяваме доставката на мантинели в България, защото, ако се поразровите, ще видите, че само две дружества доставят мантинели, а злите езици говорят, че и зад двете дружества стои една и съща фигура - на един бивш премиер.
Това заяви пред БНР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата на магистрала "Тракия", при която камион премина през мантинелата в насрещното платно и помете автомобил, в който загинаха трима души.
Ще направим всичко необходимо да видим как се изграждат тези мантинели и колко струват например в Германия и как се изграждат и колко струват в България, уточни той и добави:
"Не само това ще проверим. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани, и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Как да няма произшествия на еднолентов път, който няма габарит да се разминат два автомобила, понеже някой е решил, че за него по-важно е да усвои парите, отпуснати по една или друга поръчка".
Министър Демерджев обясни, че вече са обобщени преписките, водени в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор:
"Сезирал съм и.ф. главен прокурор да се прегледат внимателно производствата по пътните ремонти. ... Защото тази отговорност не е само на МВР, тя е на всички отговорни държавни институции. Не може само МВР да се справи с този проблем".
За предложения от правителството проектобюджет министър Демерджиев заяви, че е отражение на "безотговорните действия на някои от последните кабинети и най-вече на последния - на Желязков, известен на хората повече като кабинетът на Пеевски":
"Изхарчени са много повече пари, отколкото е било допустимо и възможно. Този кабинет се е погрижил чрез различните министерства, агенции и дружества да сключи толкова договори за обществени поръчки под условие, а условието е да бъде осигурено финансиране, така че корупционните практики по източването на бюджета да продължат и след неговото съществуване. ... Спираме тези договори и това е причината за целия този шум, който вдигат създалите ги".
Министърът на вътрешните работи посочи, че лаборатории, които да изследват кръвните проби за наркотични вещества, ще има през август, като уточни, че по негово разпореждане сроковете са били съкратени, а до този момент няма лаборатории, защото "някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, въпреки че в МВР има проектант":
"Прекратих тези поръчки и се направи ремонт. Разликата е десетки пъти по-ниска цена на това, което се прави. Събрани са данни за всякакви такива поръчки в МВР и предприемаме действия в същата посока - прекратяване на всички, които можем да прекратим, или заместване с други практики, които водят до десетки пъти по-евтини плащания по тях. Само в МВР поръчките са стотици и не може да се очаква, че можем да обхванем всички за около два месеца".
Дълги години на всички нива държавата си е затваряла очите или мълчаливо е съдействала да се случи това, което виждаме в Баба Алино, коментира в предаването "Неделя 150" Иван Демерджиев:
"За нас е пределно ясно, че хората, които са поемали ангажименти и са усвоявали тези средства на Олег Невзоров, ще бъдат изправени и ще отговарят пред закона. Стигнахме до част от тях, но продължаваме работата до най-високото ниво, до което може и трябва да се стигне. Най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората, отговорни за действията на Деньо Денев - председател на ДАНС тогава. Има достатъчно доказателства за повдигане на редица обвинения, събират се и още".
При разпитите на собственика на украинската корпорация "КУБ", която построи незаконното селище край Варна, той е посочил на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството, подчерта министърът на вътрешните работи и добави, че вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките.
"Амбицията ни е работата да продължи, докато всички, съпричастни към тази дейност, бъдат с повдигнати обвинения", категоричен беше той.
"Където има съмнение, ще настоявам за експертизи, включително с международно участие, за да се избегнат всякакви съмнения или колебания", каза Демерджиев във връзка с продължаващото разследване на случая "Петрохан", при който загинаха шестима души.
"От въпросите, които поставих, има въпроси без отговор и сега изяснявам дали са предприети действия да бъдат получени тези отговори. Ако не са били предприети, съм възложил да бъдат предприети сега, и ще установя, ако не са били предприети действия, кои са хората, отговорни за това", каза министърът в отговор на въпрос дали има пропуски в действията на служители на МВР по случая.
Този случай беше изключително манипулативно използван за политически цели, подчерта категорично той:
"Нашата цел в момента е да стигнем до истината и тя да достигне до българските граждани. Остава големият въпрос било ли е възможно поне трима от загиналите да бъдат спасени и кой е отговорен, ако е било възможно, а не са били спасени. Очаквайте отговори. Много е трудно от дистанцията на времето, защото първите часове и дни са важни при такива престъпления. Правим всичко възможно и ще го правим. Задачата ни е да дадем отговори, близки до фактите".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въпрос към форума
Коментиран от #7, #9, #17, #69, #71
16:18 28.06.2026
2 Да са само мантинелите
16:21 28.06.2026
3 И после
16:27 28.06.2026
4 Дориана
Коментиран от #31, #64, #75
16:28 28.06.2026
5 име
16:29 28.06.2026
6 Тия
16:29 28.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Злите езици
Коментиран от #16, #55
16:30 28.06.2026
9 Вероятно
До коментар #1 от "Въпрос към форума":Е Богдан Филов и заради това Народния съд го наказа... 😁
16:31 28.06.2026
10 Радевците
16:32 28.06.2026
11 ЕДНА ДУМА НЕ ВЯРВАМ НА
16:33 28.06.2026
12 Шапкаря
Коментиран от #63
16:33 28.06.2026
13 Вярно
16:34 28.06.2026
14 банкянският циганин
16:38 28.06.2026
15 Перо
16:40 28.06.2026
16 във всички градове
До коментар #8 от "Злите езици":управлявани от дпс-гроб изникнаха строителни фирми от нищото
16:41 28.06.2026
17 Боко
До коментар #1 от "Въпрос към форума":Не съм аз
16:42 28.06.2026
18 злите езици и слуховете
Министър на вътрешните работи не бива да се самопоставя в ролята на една жена от опашката на фурната със зъл език иска да злепостави бивш премиер. Министър на силово министерство не е политически коментатор, а обявява проверени факти с конкретни имена и документира словестни или писмени доказателства от свидетели или полицейски активни разработки.
Чрез слухове се е управявало някога по комунистическо време.
Коментиран от #36
16:43 28.06.2026
19 А бе
Коментиран от #30
16:44 28.06.2026
20 Така е
16:44 28.06.2026
21 !!!?
Изглежда че Румен Кеша му сложи намордник...до президентските избори !!!?
Коментиран от #26
16:44 28.06.2026
22 Ами
16:46 28.06.2026
23 2234
16:46 28.06.2026
24 Зад мантинелите стои бивш премиер
16:46 28.06.2026
25 Британският "Мирър"
Когато юмрукът на истината ще удари в лицето българите, които са гласували за Радев!
Те ще са станали още по-бедни и прости, а Украйна ще е победила и Путин ще се срутил! Кремъл ще е станал задният двор на Пекин и спонсорите на българския комунизъм няма да знаят къде да се скрият заради престъпленията си!
Искам тогава, да видя лицата едно по едно на тези, които при свободен избор, бяха решили да закопаят България с палеокомунизъм и ченгесарско-мутренски предпочитания.
Искам да ги видя, тези бедняци по джобове и акъл, тогава какво ще правят!
И да не си въобразяват, че Европа или България ще хукнат да ги спасяват!
От глупостта няма спасение!
Patty K. Biski
Коментиран от #35, #37, #49
16:47 28.06.2026
26 Летеца
До коментар #21 от "!!!?":Тихо тихо ,да не се излагаме пред чужденците
16:47 28.06.2026
27 Керемедчиев
Коментиран от #47
16:49 28.06.2026
28 Яшар
16:49 28.06.2026
29 Същият бивш премиер
Коментиран от #51
16:50 28.06.2026
30 Тепърва
До коментар #19 от "А бе":има да цъфти контрабандата. С тия акцизи, и повишения.
16:50 28.06.2026
31 интересно
До коментар #4 от "Дориана":Носят се слухове, че ПБ ще избират новия ВСС с ГЕРБ. Как тогава ще се разследват чувалите и магистралите, или това беше само коментар като прах в очите на читателя?
16:50 28.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бате Гжйко
16:52 28.06.2026
34 Фройд
Вие да не си помислите че е лицето , методиев борисов ?!
16:52 28.06.2026
35 Последният Софиянец
До коментар #25 от "Британският "Мирър"":Вчера участвах в шествието а пред МС ни очакваха още хиляди недоволни от грабежа на мунчо и олигархията зад него. Снимах когато с огромното шествие се вливаме в хилядите пред МС
Коментиран от #66
16:53 28.06.2026
36 И кога е било това
До коментар #18 от "злите езици и слуховете":Комунистическо време? Такова в България никога не е имало по две причини - първо, последните истински комунисти са избити до 1956, и ка останали само партийните- но то не е същото. И второ - стигнахме само до "зрелия социализъм", до комунизЪма така и не стигнахме!
Коментиран от #48, #52
16:55 28.06.2026
37 Хитлер
До коментар #25 от "Британският "Мирър"":Хора с ткива мъдри мисли трябво да се изпращат в Космоса или немедленно използвани за донори на органи понеже съществуването им няма никакъв смисъл но пък хаби ресурси
16:55 28.06.2026
38 Калин
Дерменджиев, разчитаме на теб да донесеш възмездие за всички изгубени български невинни животи.
16:55 28.06.2026
39 Опрени до стената
16:56 28.06.2026
40 Зъл пес
16:56 28.06.2026
41 Уха
Коментиран от #46
16:56 28.06.2026
42 Не,че нещо,ама...
16:57 28.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:58 28.06.2026
45 Бивш военен
17:01 28.06.2026
46 Познавам някои...
До коментар #41 от "Уха":...с немита коса,ама те не са били министри...
Манол Пейков...Алибегов...Евгений Дайнов...
17:01 28.06.2026
47 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #27 от "Керемедчиев":Размести ръто и ще получиш правилното име - Демерджиев. Правиш същата грешка като !!!? Правилно име и правилен човек!
17:02 28.06.2026
48 Я пъ тоа
До коментар #36 от "И кога е било това":Комунизъм немаше
Но КОМУНИСТИ в България имаше
ЩО милиарди НАРОДНА ПАРА са затри за конгреси, конференции, пленуми, събрания НА БКП и за паметници възхваляващи комунизма.
17:03 28.06.2026
49 Хапчетата...
До коментар #25 от "Британският "Мирър"":...Спешно...!
17:04 28.06.2026
50 непротестиращ
17:06 28.06.2026
51 оня с коня
До коментар #29 от "Същият бивш премиер":Само ще те питам:Ти Имал ри хабер КОЛКО Премиери е имала БГ Слуд Демокрацията както на Редовни,така и на СЛУЖЕБНИ Правителства?А ако от всичките посочиш някакси Точния...ами пускай Тото - Шестицата ти е вързана:)
17:06 28.06.2026
52 злите езици и слуховете
До коментар #36 от "И кога е било това":Съвършенно правилна е забележката за сега нареченото някогашно уж "комунистическо" време, но кой познава термина зряло социалистичесто общество?
А чрез механизма на слуховете от партийния апарат се е манипулирало общественото мнение, за да се подготви обществото за предстоящите непопулярни промени.
Затова и Демерджиев е неуместно да се позовава на "злите" езици и на слуховете, сътворявайки сам слух, вместо да обяви факт.
Коментиран от #60
17:07 28.06.2026
53 Ане ванка,
17:11 28.06.2026
54 ДЕМЕРДЖИЕВ, МИНИСТЪРЧЕ
Стига с това ЩЕ
17:11 28.06.2026
55 Е всички
До коментар #8 от "Злите езици":знаят за Георги Павлов
17:13 28.06.2026
56 Минчо
17:14 28.06.2026
57 никой
17:14 28.06.2026
58 Гойко
Коментиран от #62, #68
17:15 28.06.2026
59 Нали договора е на вашия Шишков?
17:16 28.06.2026
60 Я пъ тоа
До коментар #52 от "злите езици и слуховете":Що милиарди НАРОДНА ПАРА, похарчиха комунистите по време то на Тошо за конгреси, конференции, пленуми, декади. Комунизъм немаше но КОМУНИСТИТЕ си лапаха народната пара като за последно.
17:20 28.06.2026
61 Целата псевдо държава е незаконна🤣
17:21 28.06.2026
62 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #58 от "Гойко":Нема по-големи крадци от нас
От приватизацията та до днес.
17:22 28.06.2026
63 Смехоран
До коментар #12 от "Шапкаря":Скоро няма да има.
17:24 28.06.2026
64 Айде
До коментар #4 от "Дориана":Чиба гнус
17:28 28.06.2026
65 Тома
17:29 28.06.2026
66 Хаха
До коментар #35 от "Последният Софиянец":Скрий се бе, шнорхел!
500 педрохански шарлатана и ибри.и на пееФ били "народ"...
А трибун бил клоуна Методи Лалов...
Питай някой от магистрат или служител от Софийски районен съд какъв психар е тоя сбърканяк!
17:29 28.06.2026
67 Коментар
17:30 28.06.2026
68 Айде бе
До коментар #58 от "Гойко":Чиба бе
17:31 28.06.2026
69 Прегледах целия форум
До коментар #1 от "Въпрос към форума":Нищо. Тук сме се събрали куцо, кьораво и сакато. А, и разни другари - слухари, които привикират русофобия...и следят за реакциите..
17:32 28.06.2026
70 Нема никаква
17:32 28.06.2026
71 Смехоран
До коментар #1 от "Въпрос към форума":Никито искам да пътувам
17:32 28.06.2026
72 А незаконния многохиляден град в
17:36 28.06.2026
73 4733
17:37 28.06.2026
74 Никой
17:37 28.06.2026
75 Миличката тя!
До коментар #4 от "Дориана":Ни веднъж не позна.
17:38 28.06.2026