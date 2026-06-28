Иван Демерджиев: Проверяваме доставката на мантинели. Твърди се, че зад двете дружества стои бивш премиер

Проверяваме доставката на мантинели в България, защото, ако се поразровите, ще видите, че само две дружества доставят мантинели, а злите езици говорят, че и зад двете дружества стои една и съща фигура - на един бивш премиер.

Това заяви пред БНР министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата на магистрала "Тракия", при която камион премина през мантинелата в насрещното платно и помете автомобил, в който загинаха трима души.

Ще направим всичко необходимо да видим как се изграждат тези мантинели и колко струват например в Германия и как се изграждат и колко струват в България, уточни той и добави:

"Не само това ще проверим. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани, и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Как да няма произшествия на еднолентов път, който няма габарит да се разминат два автомобила, понеже някой е решил, че за него по-важно е да усвои парите, отпуснати по една или друга поръчка".

Министър Демерджев обясни, че вече са обобщени преписките, водени в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор:

"Сезирал съм и.ф. главен прокурор да се прегледат внимателно производствата по пътните ремонти. ... Защото тази отговорност не е само на МВР, тя е на всички отговорни държавни институции. Не може само МВР да се справи с този проблем".

За предложения от правителството проектобюджет министър Демерджиев заяви, че е отражение на "безотговорните действия на някои от последните кабинети и най-вече на последния - на Желязков, известен на хората повече като кабинетът на Пеевски":

"Изхарчени са много повече пари, отколкото е било допустимо и възможно. Този кабинет се е погрижил чрез различните министерства, агенции и дружества да сключи толкова договори за обществени поръчки под условие, а условието е да бъде осигурено финансиране, така че корупционните практики по източването на бюджета да продължат и след неговото съществуване. ... Спираме тези договори и това е причината за целия този шум, който вдигат създалите ги".

Министърът на вътрешните работи посочи, че лаборатории, които да изследват кръвните проби за наркотични вещества, ще има през август, като уточни, че по негово разпореждане сроковете са били съкратени, а до този момент няма лаборатории, защото "някой е решил да прави обществени поръчки за проектиране, въпреки че в МВР има проектант":

"Прекратих тези поръчки и се направи ремонт. Разликата е десетки пъти по-ниска цена на това, което се прави. Събрани са данни за всякакви такива поръчки в МВР и предприемаме действия в същата посока - прекратяване на всички, които можем да прекратим, или заместване с други практики, които водят до десетки пъти по-евтини плащания по тях. Само в МВР поръчките са стотици и не може да се очаква, че можем да обхванем всички за около два месеца".

Дълги години на всички нива държавата си е затваряла очите или мълчаливо е съдействала да се случи това, което виждаме в Баба Алино, коментира в предаването "Неделя 150" Иван Демерджиев:

"За нас е пределно ясно, че хората, които са поемали ангажименти и са усвоявали тези средства на Олег Невзоров, ще бъдат изправени и ще отговарят пред закона. Стигнахме до част от тях, но продължаваме работата до най-високото ниво, до което може и трябва да се стигне. Най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората, отговорни за действията на Деньо Денев - председател на ДАНС тогава. Има достатъчно доказателства за повдигане на редица обвинения, събират се и още".

При разпитите на собственика на украинската корпорация "КУБ", която построи незаконното селище край Варна, той е посочил на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството, подчерта министърът на вътрешните работи и добави, че вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките.

"Амбицията ни е работата да продължи, докато всички, съпричастни към тази дейност, бъдат с повдигнати обвинения", категоричен беше той.

"Където има съмнение, ще настоявам за експертизи, включително с международно участие, за да се избегнат всякакви съмнения или колебания", каза Демерджиев във връзка с продължаващото разследване на случая "Петрохан", при който загинаха шестима души.

"От въпросите, които поставих, има въпроси без отговор и сега изяснявам дали са предприети действия да бъдат получени тези отговори. Ако не са били предприети, съм възложил да бъдат предприети сега, и ще установя, ако не са били предприети действия, кои са хората, отговорни за това", каза министърът в отговор на въпрос дали има пропуски в действията на служители на МВР по случая.

Този случай беше изключително манипулативно използван за политически цели, подчерта категорично той:

"Нашата цел в момента е да стигнем до истината и тя да достигне до българските граждани. Остава големият въпрос било ли е възможно поне трима от загиналите да бъдат спасени и кой е отговорен, ако е било възможно, а не са били спасени. Очаквайте отговори. Много е трудно от дистанцията на времето, защото първите часове и дни са важни при такива престъпления. Правим всичко възможно и ще го правим. Задачата ни е да дадем отговори, близки до фактите".