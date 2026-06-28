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Борисов: Който подценява г-н Копринков много греши. Той единствен се справя в "Прогресивна България"

Борисов: Който подценява г-н Копринков много греши. Той единствен се справя в "Прогресивна България"

28 Юни, 2026 17:28 378 4

  • бойко борисов-
  • подценяване-
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Всички партии без ГЕРБ искаха да има безвремие точно когато влизаме в еврозоната, каза лидерът на ГЕРБ

Борисов: Който подценява г-н Копринков много греши. Той единствен се справя в "Прогресивна България" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всички партии без ГЕРБ искаха да има безвремие точно когато влизаме в еврозоната, каза Бойко Борисов в Кюстендил, предават от БТА. Той е в града заради Националната академия „Нови умове“, която партията организира днес в града с цел да открие млади лидери, готови да движат България напред в бъдещето.

В безвремието администрацията не работи, ослушва се и изпуснаха цените. Не бяха проверявани и не работеше държавата, коментира Борисов. Аз затова предупреждавах и казвах – изчакайте да влезем в еврозоната, да направим план и да подадем оставка през януари или март, като през това време да се подготви всичко и контролът върху държавата да бъде запазен, за да не скочат цените, каза Борисов. „И сега всички обаче берат плодовете на своята глупост. Ще се оправдават още един месец, ама оправданията свършиха“, коментира лидерът на ГЕРБ.

Той допълни, че управляващите се държат „като президентска институция“ и само критикуват и търсят оправдания. „Единствен се справя там господин Копринков, защото им подрежда структурите на партията така, както трябва, и който го подценява, много греши“, коментира Борисов. По думите му, ГЕРБ в момента също гради партията си, като съчетава опита на старите си членове и дръзновението на младите хора, специалисти в различни сфери. Обучения предстоят в Сливен и Ловеч, като се очаква до конгреса на партията те да са приключили. Като дойде време да управлява ГЕРБ, нашите нови министри да не се оправдават, че не знаят и не могат, нито пък с техните предшественици, добави още лидерът на партията.


Кюстендил / България
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