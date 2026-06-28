Любомир Николов: Увеличихме патрулите, изкарахме дронове и небрандирани автомобили

„Повишихме броя на патрулите, разпоредих всички полицейски автомобили да бъдат с включена светлинна сигнализация, изкарахме дронове, изкарахме небрандирани автомобили, които да следят за агресивни водачи.

С оперативните служби започваме обезпечаване на места, където имаме информация или се предполага, че недобросъвестни водачи излизат от увеселителни заведения в нетрезво състояние и се качват в автомобилите си”.

Това заяви в предаването „На фокус” и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов.

В първото му интервю, откакто пое поста, той обясни как МВР се опитва да се пребори с войната по пътищата.

Николов обясни, че след като премиерът Румен Радев събра всички институции, отговорните за пътната безопасност, е поставил задачи и настоял за изпълнението им в кратки срокове.