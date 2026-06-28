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Любомир Николов: Увеличихме патрулите, изкарахме дронове и небрандирани автомобили

Любомир Николов: Увеличихме патрулите, изкарахме дронове и небрандирани автомобили

28 Юни, 2026 19:50, обновена 28 Юни, 2026 18:54 446 11

  • любомир николов-
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  • мвр

И.д. главен секретар на МВР с първото си интервю и подробности как вътрешното министерство ще се бори с войната на пътя

Любомир Николов: Увеличихме патрулите, изкарахме дронове и небрандирани автомобили - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Повишихме броя на патрулите, разпоредих всички полицейски автомобили да бъдат с включена светлинна сигнализация, изкарахме дронове, изкарахме небрандирани автомобили, които да следят за агресивни водачи.

С оперативните служби започваме обезпечаване на места, където имаме информация или се предполага, че недобросъвестни водачи излизат от увеселителни заведения в нетрезво състояние и се качват в автомобилите си”.

Това заяви в предаването „На фокус” и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов.

В първото му интервю, откакто пое поста, той обясни как МВР се опитва да се пребори с войната по пътищата.

Николов обясни, че след като премиерът Румен Радев събра всички институции, отговорните за пътната безопасност, е поставил задачи и настоял за изпълнението им в кратки срокове.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    2 0 Отговор
    Бат Милене ...мойта стопли водата и сложи коритото .... ,ша ходим да земем по Ена вода с нея ...

    18:56 28.06.2026

  • 2 МПС

    3 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #10, #11

    18:56 28.06.2026

  • 3 Парпърляк

    1 0 Отговор
    Герберчето докога ще цоца системата

    18:57 28.06.2026

  • 4 ленин

    0 1 Отговор
    вся власть советом!

    18:57 28.06.2026

  • 5 мерките и теглилките

    1 0 Отговор
    Нито чух нито очаквах: ""при Пазарджик турски ТИР превиши ограничената скорост и на служебен паркинг в Хасково бе спрян от КАТ, докато не си заплати електронния фиш"".

    18:59 28.06.2026

  • 6 да ви открехна

    1 1 Отговор
    Вечерно време спирате някъде патрулките с отворен прозорец или полицаите навън от автомобила, и слушате. То се чува как из градовете мотори и автомобили, очевидно с преправяни аспусни системи бръмчат с висока скорост. Слушате, подавате сигнали към колегите, качвате се на колите и ги спирате. Няма нужда от някакви специални техники ири инкогнито патрулки.

    Коментиран от #8

    19:01 28.06.2026

  • 7 Aлфа Bълкът

    2 0 Отговор
    Аз рекох, че залавят бежанци? А те пак нас щели да преследват.

    19:04 28.06.2026

  • 8 Дефицита

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "да ви открехна":

    на бюджета до 2228г. - КАТ нямат сертифицирани уреди за тест контрол на шумността в децибели на дву или четири колесно МПС.

    19:05 28.06.2026

  • 9 Моторист - нинджа

    0 0 Отговор
    елате ни фанете за ауспуха на бул.Левски , всяка вечер сме там, второ са наши на ясла

    19:09 28.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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