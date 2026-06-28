Любомир Николов: Увеличихме патрулите, изкарахме дронове и небрандирани автомобили

„Повишихме броя на патрулите, разпоредих всички полицейски автомобили да бъдат с включена светлинна сигнализация, изкарахме дронове, изкарахме небрандирани автомобили, които да следят за агресивни водачи.
С оперативните служби започваме обезпечаване на места, където имаме информация или се предполага, че недобросъвестни водачи излизат от увеселителни заведения в нетрезво състояние и се качват в автомобилите си”.
Това заяви в предаването „На фокус” и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов.
В първото му интервю, откакто пое поста, той обясни как МВР се опитва да се пребори с войната по пътищата.
Николов обясни, че след като премиерът Румен Радев събра всички институции, отговорните за пътната безопасност, е поставил задачи и настоял за изпълнението им в кратки срокове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
18:56 28.06.2026
2 МПС
Коментиран от #10, #11
18:56 28.06.2026
3 Парпърляк
18:57 28.06.2026
4 ленин
18:57 28.06.2026
5 мерките и теглилките
18:59 28.06.2026
6 да ви открехна
Коментиран от #8
19:01 28.06.2026
7 Aлфа Bълкът
19:04 28.06.2026
8 Дефицита
До коментар #6 от "да ви открехна":на бюджета до 2228г. - КАТ нямат сертифицирани уреди за тест контрол на шумността в децибели на дву или четири колесно МПС.
19:05 28.06.2026
9 Моторист - нинджа
19:09 28.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.