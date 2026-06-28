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Каримански: Бюджетът закъсня, времето за реформи е твърде малко

Каримански: Бюджетът закъсня, времето за реформи е твърде малко

28 Юни, 2026 19:59, обновена 28 Юни, 2026 19:03 565 5

  • любомир каримански-
  • бюджет-
  • финанси

Той призова за по-смело орязване на разходите и предупреди, че България трябва да привлича инвестиции, които повишават производителността

Каримански: Бюджетът закъсня, времето за реформи е твърде малко - 1
Снимка: bTV
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Проектобюджетът за 2026 г. идва твърде късно, за да позволи реални структурни реформи още тази година. Това заяви пред bTV членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански.

Според него първото, което прави впечатление, е закъснението на бюджета.

„Той е много закъснял бюджет. Много трудно чрез този бюджет да се правят някакви реформи в рамките на тази година“, смята Каримански.

По думите му финансовата рамка ще започне да действа едва от август, което оставя едва пет месеца за изпълнение на политики.

„В рамките на пет месеца е много трудно да се върнат назад неща, които трябва да променим, които трябва да трансформираме или реформираме. Преди всичко трябва да бъде представена ясна управленска програма, а бюджетът да бъде следствие от нея“, каза още той.

По думите му сериозен проблем са натрупаните разходи и начинът, по който са били разплащани капиталовите програми.

„Много се активизираха бивши финансови министри, които наистина трябва да носят отговорността за разходната част в бюджета“, заяви Каримански.

Той даде пример с изпълнението на капиталовите разходи.

„Към април месец имаме изпълнение 156%. Това означава, че дейности са били извършени, а фактурите са издадени по-късно, така че разходите да се отчетат през следващата година“, каза Каримански.

Според него именно така се е стигнало до сериозно натрупване на плащания.

Резерви в капиталовата програма

Каримански смята, че именно разходната част предлага най-големи възможности за оптимизация.

„Бих бил много по-смел. В разходната част бих отрязал част от персонала, бих преразгледал текущата издръжка и много внимателно бих разгледал капиталовата програма и общинските проекти“, добави той.

По думите му трябва да се направи сериозна оценка на инвестициите по места.

„Не виждам защо служебният кабинет е разплатил близо 600 милиона по общинските програми.“

За осигуровките на държавните служители

Каримански коментира и предложението държавните служители постепенно да започнат сами да плащат част от осигуровките си. Според него механизмът за компенсиране чрез увеличение на възнагражденията обезсмисля самата реформа.

„Ако имаме компенсация чрез увеличаване на възнаграждението, това означава, че ще повлияем върху средноосигурителния доход, а оттам и върху бъдещите разходи“, коментира той.

Финансистът предупреди, че увеличението на максималния осигурителен доход може да създаде затруднения за част от инвеститорите: „Компании, които са инвестирали в България, могат да потърсят нови дестинации. Познавам компания, която вече търси да премести бизнеса си в Тунис.“

Очаквания за промени в бюджета

Каримански смята, че все още има възможност проектобюджетът да бъде коригиран.

„Очаквам, че има резерви, където могат да се намалят още разходи“, каза той.

Каримаснки призова да се повиши прозрачността при финансирането на общинските проекти и да бъде ясно по какви критерии се отпускат средствата.

Каримански коментира и актуалната прогноза на Българската народна банка. По думите му очакванията са средногодишната инфлация да бъде по-висока от заложената в бюджетната рамка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 5 Отговор
    В новия бюджет взимат от бедните и дават на олигарсите на Бойко и Шиши.

    Коментиран от #3

    19:05 28.06.2026

  • 2 Дориана

    6 1 Отговор
    Разходите в бюджета ги правеха точно от ППДБ и ГЕРБ. И след тях коалиция Магнитски.Ама разбира се , че критиките към новия бюджет са абсолютно неоснователни в стила на Борисов.Кой увеличи три пъти заплатите в МВР, кой реши, че сме в клуба на богатите и можем да си позволим автоматично повишение на заплати на учители Но този път Борисов и Пеевски постъпиха по- умно и се снишиха докато Мирчев и Асен Василев се надпреварват по безумен начин да спират, провалят, саботират работата на Новото правителство

    19:05 28.06.2026

  • 3 Дориана

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абсолютно грешен коментар.Кой ви набива в главите такава грешна информация или вие сами си я съчинявате , защото така ви се иска. Точно обратното Новото правителство спира кражбите не само от обществените поръчки и Магистралите, а от всички сектори където текат проверки. И парите отиват в Държавната хазна за заплати и пенсии. Вече Борисов и Пеевски не могат да се облагодетелстват на гърба на Народа.

    19:10 28.06.2026

  • 4 Дефицита

    0 1 Отговор
    За сетен път повечето експерти, правили бюджет, подчертават, че разходната част на бюджета в капиталовите разходи е раздута, за да се получи 5,7% дефицит.
    Следва автоматична наказателна процедура за свръх дефицит, и се получава съзнателно търсеното алиби за Прогресивна България за повишаване на данъците, чрез въвеждане на Прогресивен данък (за доходи или за семейни жилища или за семейни коли).
    Съзнателно в чест на Деня на победата 9-ти май 1945г, през далечната 2025г. Р.Радев обяви организиране на Референдум за еврото, разчитайки на отрицателна оценка в извънредния доклад на еврочиновниците за готовността на страната. Тогава г-жа Киселова го отсвири и спаси страната от предстояща хиперинфлация.
    Сега ще си сърбаме надробената попара.

    Коментиран от #5

    19:20 28.06.2026

  • 5 Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дефицита":

    прогресивния данък , както и всички останали данъчни промени ги налагат от ЕЦБ, след влизането в Еврозоната и приемането на Евро. Без значение, кой е на власт. То дърцава отдавна няма, но вече и фин. пллитика се налага отвън .
    Ако има някой виновен, това е тези които фалшифицираха години фин. състояние да отговаря на критериите и зорлем да се приеме Евро. А питайте Полша, Унгария, Чехия що не го искат

    19:39 28.06.2026

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