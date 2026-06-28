Каримански: Бюджетът закъсня, времето за реформи е твърде малко

Проектобюджетът за 2026 г. идва твърде късно, за да позволи реални структурни реформи още тази година. Това заяви пред bTV членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански.

Според него първото, което прави впечатление, е закъснението на бюджета.

„Той е много закъснял бюджет. Много трудно чрез този бюджет да се правят някакви реформи в рамките на тази година“, смята Каримански.

По думите му финансовата рамка ще започне да действа едва от август, което оставя едва пет месеца за изпълнение на политики.

„В рамките на пет месеца е много трудно да се върнат назад неща, които трябва да променим, които трябва да трансформираме или реформираме. Преди всичко трябва да бъде представена ясна управленска програма, а бюджетът да бъде следствие от нея“, каза още той.

По думите му сериозен проблем са натрупаните разходи и начинът, по който са били разплащани капиталовите програми.

„Много се активизираха бивши финансови министри, които наистина трябва да носят отговорността за разходната част в бюджета“, заяви Каримански.

Той даде пример с изпълнението на капиталовите разходи.

„Към април месец имаме изпълнение 156%. Това означава, че дейности са били извършени, а фактурите са издадени по-късно, така че разходите да се отчетат през следващата година“, каза Каримански.

Според него именно така се е стигнало до сериозно натрупване на плащания.

Резерви в капиталовата програма

Каримански смята, че именно разходната част предлага най-големи възможности за оптимизация.

„Бих бил много по-смел. В разходната част бих отрязал част от персонала, бих преразгледал текущата издръжка и много внимателно бих разгледал капиталовата програма и общинските проекти“, добави той.

По думите му трябва да се направи сериозна оценка на инвестициите по места.

„Не виждам защо служебният кабинет е разплатил близо 600 милиона по общинските програми.“

За осигуровките на държавните служители

Каримански коментира и предложението държавните служители постепенно да започнат сами да плащат част от осигуровките си. Според него механизмът за компенсиране чрез увеличение на възнагражденията обезсмисля самата реформа.

„Ако имаме компенсация чрез увеличаване на възнаграждението, това означава, че ще повлияем върху средноосигурителния доход, а оттам и върху бъдещите разходи“, коментира той.

Финансистът предупреди, че увеличението на максималния осигурителен доход може да създаде затруднения за част от инвеститорите: „Компании, които са инвестирали в България, могат да потърсят нови дестинации. Познавам компания, която вече търси да премести бизнеса си в Тунис.“

Очаквания за промени в бюджета

Каримански смята, че все още има възможност проектобюджетът да бъде коригиран.

„Очаквам, че има резерви, където могат да се намалят още разходи“, каза той.

Каримаснки призова да се повиши прозрачността при финансирането на общинските проекти и да бъде ясно по какви критерии се отпускат средствата.

Каримански коментира и актуалната прогноза на Българската народна банка. По думите му очакванията са средногодишната инфлация да бъде по-висока от заложената в бюджетната рамка.