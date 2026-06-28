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Бойко Борисов: При мантинелите и Мездра става въпрос за манталитет

Бойко Борисов: При мантинелите и Мездра става въпрос за манталитет

28 Юни, 2026 21:24, обновена 28 Юни, 2026 20:28 635 18

  • бойко борисов-
  • герб-
  • манталитет-
  • мантинели

Радев е прав за това и го подкрепям, отбеляза лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов: При мантинелите и Мездра става въпрос за манталитет - 1
Снимка: Фейсбук
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес на среща с младежите от партията в Кюстендил, коментира, както темата за мантинелите, така и предложения от правителството бюджет.

Борисов заяви, че техните правителства са се справяли със задачата сами и добави, че готви алтернативен кабинет с нови лица.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Дори да сложиш бетон, 50-тонен тир или ще прескочи пак или ако не прескочи, ще се върне обратно и ще смаже другите коли. Абсолютно е прав, манталитета е едното, което е много важно, защото Мездра е манталитет. Това иска да каже и аз го подкрепям абсолютно. Аз не бих ги нападнал и той правилно го казва Радев за съжаление, защото винаги става така, за съжаление винаги стават такива катастрофи. Стотици километри направихме с двойни мантинели, но срещу човешката глупост и 50-тонен тир - трудно се работи."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк - либераст

    9 2 Отговор
    То манталитета на Боко си личи дори от космоса и постоянно се следи от американски, руски, дори китайски спътници!

    20:29 28.06.2026

  • 2 ББ от Банкя

    11 3 Отговор
    Не обръщайте внимание на глупостите които плещя по медиите интересува ме само чекмеджето и бизнеса на щерката да бетонира софия с 22 етажа небостъргачи

    20:32 28.06.2026

  • 3 Деций

    10 4 Отговор
    Факти, престанете да ми пишете статии за този криминален престъпник, който трябва да търка нара,а не да ми го навирате в лицето!

    20:33 28.06.2026

  • 4 Не се хаби

    6 3 Отговор
    Бойко, лош е материала

    20:33 28.06.2026

  • 5 Оня под Коня

    0 3 Отговор
    Иван Костов построи над 400 км пътна инфраструктура без цент европомощ, без цент от винетни такси, тогава имахме застрахователни агенции, като СиК и ВиС, където хората си застраховаха колите на символична цени... Защо не бе продължен този модел???

    20:34 28.06.2026

  • 6 Ужас

    9 0 Отговор
    Какъв винету ни е управлявал - крал като раздаваше парите от джипката /бронираната/ не мислеше,че мантинелите могат да се прескочат от 50 тонни тирове

    20:36 28.06.2026

  • 7 Само че

    6 0 Отговор
    се оказа, че "50-тонния" тир е откарал и разтоварил зърното в Бургас и се е връщал ПРАЗЕН. Т.е. петдесет тона са много, много по-малко. И нека някой професионален шофьор да се изкаже може ли реално и законово да го натоварят с петдесет тона точно такъв камион. Иначе е нормално точно от този "държавник" от Банкя от пет изречение да чуеш една дума, която не е лъжа, въпросът е да откриеш за кое се е объркал и казал истината. Празен тир минава през бойковите златни калинкови мантинели все едно ги няма на пътя.

    20:39 28.06.2026

  • 8 Бою-бою

    5 0 Отговор
    Не гледайте мантинелите, то няма мантинела да спре тир. Тия всички в Германия, Австрия и Швейцария не ги гледайте. Такива мантинели няма, те тия дето са със сертификат за спиране на 50т товарен камион са същите като тия хартиените, дето ние ги слагаме. Манталитетът на питеците е проблем, ма не гледайте към мен. Те питеците сами си станаха такива, не е заради мен.

    20:41 28.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бай Хой

    2 0 Отговор
    Какъв 50 тонен тир ?!?! Лека кола не издържа до Карнобат.....50 тона ли е

    20:43 28.06.2026

  • 11 историк

    1 1 Отговор
    след 1989г ;мафията бкп-дс завзе цялата власт в България,създаде мутрите да тормозят народа,роди и тая мутра,която сега си упражнявя чуството за хумор,същата мафия,за да оцелее ни вкара в нато и ес/за добро/,а в момента ни управлява последния проект на червените олигарси от масонския кръг слънце!

    Коментиран от #16

    20:43 28.06.2026

  • 12 Дориана

    3 0 Отговор
    Борисов няма нужда да се коментира. Сам трябва да разбере, че отдавна се провали като политик и министър- председател. Никога няма да се върне на власт . Корупционния му модел, който създаде с помощта. на Пеевски вече е унищожен. Всеки ден ежедневно излизат скандални корупционни схеми.

    20:46 28.06.2026

  • 13 Готви се края

    2 0 Отговор
    Ако не се скрие няма млади
    Няма ново правителство
    Губи със всяко появяване
    Факт

    20:46 28.06.2026

  • 14 бетонната мантинела

    1 0 Отговор
    За сведение на пожарникари :) Когато При ПТП са в една посока две МПС с 100км/ч имат някакъв шанс за спасение от еърбеците, когато са в противоположни посоки с 100+100=200км/ч при челен сблъсък малкия автомобил няма шанс.

    20:46 28.06.2026

  • 15 Дориана

    1 0 Отговор
    Провалени и компроментирани политици създали условията за корупция , мафия и икономически срив в хор се обединиха в стил - Най - добрата защита е нападението.За техен ужас точно този дефицит и бюджет са реалистичните и ще бъде приет от мнозинството. Обединената корумпирана опозиция само може да агресира в безпомощно състояние и изсветляване на цялата им дейност.

    20:47 28.06.2026

  • 16 Оня под Коня

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "историк":

    Няма основание... След 89 властимащите са отговорни... Не е луд този, който яде баницата, а онзи който му я дава..

    20:49 28.06.2026

  • 17 само за мантинелите

    0 0 Отговор
    трябва да бъдеш обесен+другите престъпления сигурно още 50 пъти трябва да виснеш

    20:50 28.06.2026

  • 18 Айляк

    0 0 Отговор
    Брях туй подкрепящо Буци.
    НапраО се притесних. Нещо е намислил Буцито.
    Буце, амчи те у Европата сичкото е балък и турват бетон, уе.
    И не викат, че било манталитет.
    Ще ви таковам на ламаринките, ей.

    20:51 28.06.2026

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