Бойко Борисов: При мантинелите и Мездра става въпрос за манталитет

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес на среща с младежите от партията в Кюстендил, коментира, както темата за мантинелите, така и предложения от правителството бюджет.
Борисов заяви, че техните правителства са се справяли със задачата сами и добави, че готви алтернативен кабинет с нови лица.
Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Дори да сложиш бетон, 50-тонен тир или ще прескочи пак или ако не прескочи, ще се върне обратно и ще смаже другите коли. Абсолютно е прав, манталитета е едното, което е много важно, защото Мездра е манталитет. Това иска да каже и аз го подкрепям абсолютно. Аз не бих ги нападнал и той правилно го казва Радев за съжаление, защото винаги става така, за съжаление винаги стават такива катастрофи. Стотици километри направихме с двойни мантинели, но срещу човешката глупост и 50-тонен тир - трудно се работи."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фейк - либераст
20:29 28.06.2026
2 ББ от Банкя
20:32 28.06.2026
3 Деций
20:33 28.06.2026
4 Не се хаби
20:33 28.06.2026
5 Оня под Коня
20:34 28.06.2026
6 Ужас
20:36 28.06.2026
7 Само че
20:39 28.06.2026
8 Бою-бою
20:41 28.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бай Хой
20:43 28.06.2026
11 историк
Коментиран от #16
20:43 28.06.2026
12 Дориана
20:46 28.06.2026
13 Готви се края
Няма ново правителство
Губи със всяко появяване
Факт
20:46 28.06.2026
14 бетонната мантинела
20:46 28.06.2026
15 Дориана
20:47 28.06.2026
16 Оня под Коня
До коментар #11 от "историк":Няма основание... След 89 властимащите са отговорни... Не е луд този, който яде баницата, а онзи който му я дава..
20:49 28.06.2026
17 само за мантинелите
20:50 28.06.2026
18 Айляк
НапраО се притесних. Нещо е намислил Буцито.
Буце, амчи те у Европата сичкото е балък и турват бетон, уе.
И не викат, че било манталитет.
Ще ви таковам на ламаринките, ей.
20:51 28.06.2026