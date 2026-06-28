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Петър Витанов: Правителство най-напред постави реалната диагноза на финансите

Петър Витанов: Правителство най-напред постави реалната диагноза на финансите

28 Юни, 2026 21:30, обновена 28 Юни, 2026 20:35 633 21

  • петър витанов-
  • бюджет-
  • прогресивна българия-
  • политика

Няма да режем пенсии, заплати и социални плащания, заяви депутатът от ПБ

Петър Витанов: Правителство най-напред постави реалната диагноза на финансите - 1
Снимка: bTV
bTV bTV Телевизия бТВ

Проектобюджетът за 2026 г. постави началото на остър политически сблъсък, а управляващите защитиха финансовата рамка с аргумента, че тя показва реалното състояние на публичните финанси и поставя начало на необходимите реформи.

Пред bTV председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов заяви, че кабинетът е наследил тежко финансово състояние и увери, че няма да бъдат намалявани доходите, пенсиите и социалните плащания.

„Върхът на цинизма е хора, които докараха публичните финанси до това състояние, днес да си позволяват да дават фискални съвети“, заяви Витанов. По думите му именно предишните редовни управления са „декапитализирали държавата“, като са изтегляли авансово данъци и дивиденти и са оставили натрупани разходи за следващите бюджети.

Според него сегашното правителство първо е поставило реалната диагноза на финансите.

„Това е като да отидеш на лекар – първо получаваш диагнозата, след това започва терапията. Диагнозата е дефицит от 7,4%, а терапията е стабилизация. В рамките на пет месеца пречупваме тренда и сваляме дефицита до 5,7%, като вадим всички затлачени фактури и едновременно с това обещаваме, че няма да отрежем нито един лев доход“, каза той.

По думите му всички натрупани задължения към общини и строителни компании ще бъдат разплатени, но само след сериозен одит.

„Разбира се, те ще бъдат платени, но само след един сериозен одит от всички компетентни органи“, подчерта Витанов.

„Одитът не означава орязване на пенсии“

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ коментира и внесеното предложение за одит на Държавното обществено осигуряване, след като се появиха опасения, че това може да доведе до намаляване на пенсии или социални помощи.

„Нямаме абсолютно никакво намерение да ревизираме стойностите. В никакъв случай хората могат да бъдат напълно спокойни“, заяви той.

По думите му целта е единствено да стане ясно по какви критерии са били вземани решенията за увеличаване на различните социални плащания.

„Искаме да видим какви са били мотивите, с които са се вдигали едни или други възнаграждения или пенсии, за да можем оттук нататък решенията да бъдат ефективни и да се базират на ясни критерии“, обясни Витанов.

„Няма да има рязане на доходи“

По повод обявените протести на синдикатите и държавните служители Витанов увери, че реформите няма да доведат до намаляване на нетните възнаграждения.

„Рязане на разполагаем доход няма да има“, категоричен беше той.

По думите му административната реформа ще бъде насочена към оптимизиране на структури с дублиращи функции, незаети щатове и случаи, при които има възможност за преструктуриране.

„Всеки един човек, който работи съвестно, няма да пострада“, увери председателят на парламентарната група.

Според него единствените, които могат да бъдат засегнати финансово, са членовете на бордове на държавни предприятия с високи възнаграждения.

„Тези хора, които са в бордовете на публични предприятия, получават огромни пари, а самите предприятия са на загуба. Именно техните възнаграждения ще бъдат орязани“, заяви Витанов.

„Майчинството не е милостиня“

Витанов коментира и подготвяния протест на майки срещу замразяването на част от социалните политики.

„Концептуално нямаме различно виждане. Майчинството не е милостиня“, каза той.

По думите му държавата няма да намалява съществуващите плащания.

„Казваме, че нищо няма да режем. Казваме, че майките ще получават средствата, които получават и няма да бъдат ощетени“, заяви Витанов, като допълни, че темпът на бъдещите увеличения трябва да бъде обвързан с производителността на икономиката.

За съдебната реформа: Не искам „свои хора“ във ВСС

Председателят на парламентарната група коментира и предстоящите промени във Висшия съдебен съвет.

„В персонален план никога не ме е изкушавала властта. Дълбоко вярвам в разделението на властите“, заяви той.

По думите му управляващите ще търсят диалог с всички парламентарни сили при избора на новите членове на съдебния кадрови орган.

„Готови сме да изслушаме опозицията и да приемем техни аргументи, ако са разумни“, каза Витанов.

Витанов защити и намерението за закриване на Комисията по досиетата.

„След почти 40 години тази комисия отдавна изпълни своята мисия“, заяви той.

По думите му архивите трябва да бъдат съхранени, но не е необходимо институцията да продължава да функционира в сегашния си вид.

„Никой не иска да гори архивите. Но няма нужда от комисари, шофьори и цял административен апарат, който да обслужва по няколко писма годишно“, каза Витанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кличко кмето на Ботунец

    10 0 Отговор
    Чист БСПе еласт

    20:38 28.06.2026

  • 2 Дориана

    3 14 Отговор
    Асен Василев който саботира Новия бюджет нищо не може да направи от първия ден работи срещу Новото правителство и нека да отговори пред цяла България защо Теменужка Петкова и Делян Добрев твърдяха при изготвянето на техния бюджет, че Държавната хазна е празна и ограбена и , че те трябва да над градят Неговия раздут бюджет.

    20:39 28.06.2026

  • 3 Дориана

    3 9 Отговор
    Корумпираната опозиция коя част от - Това е реалния бюджет и той надгражда бюджета на коалиция Магнитски " не им е ясна. Този бюджет ще бъде приет. Да престанат да пречат и саботират от ужас , че загубиха властта и вече Не могат да се облагодетелстват на гърба на народа.

    20:44 28.06.2026

  • 4 диагностик

    9 2 Отговор
    след 1989г ;мафията бкп-дс завзе цялата власт в България,създаде мутрите да тормозят народа,,същата мафия,за да оцелее ни вкара в нато и ес/за добро/,а в момента ни управлява последния проект на червените олигарси от масонския кръг слънце!

    20:46 28.06.2026

  • 5 Грозен

    9 2 Отговор
    много

    20:50 28.06.2026

  • 6 Цървул

    6 2 Отговор
    Не режете пенсии . Дайте каквото се полага .
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,7 .

    20:50 28.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    В еврозоната пенсиите и заплатите са вече отрязани наполовина.

    20:56 28.06.2026

  • 8 Данчо

    9 0 Отговор
    Не намалявайте на хората пенсиите.

    20:57 28.06.2026

  • 9 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Ама Румен е казАл,че с повишаване цената на винетките ще върже гащите на бюджета.

    20:57 28.06.2026

  • 10 Гост

    4 0 Отговор
    Против закриването на комисията по досиетата на работилите в и за Държавна сигурност до 1989 г. се обявиха най- остро от ДПС Дилян Пеевски чийто дядо по майчина линия е шеф на ДС във Враца и пишман режисьора Ев ГЕНИЙ Михайлов, който многократно заявява, че комунистите не му позволявали да учи в България затова бил ПРИНУДЕН ЗА ЗАВЪРШИ РЕЖИСЮРА В.....МОСКВА!

    20:59 28.06.2026

  • 11 Преди метежа срещу Борисов

    1 0 Отговор
    Периодът на фискална консолидация (2016–2019 г.): Бюджетът се завръща към излишъци през 2016, 2017, 2018 и 2019 г. благодарение на добрата събираемост и икономическото забавяне на разходите преди пандемията

    21:03 28.06.2026

  • 12 Абсолютно прав

    2 10 Отговор
    Разсипаха държавата, сега крякат, пък и протести спрягали, да си гледат работата

    21:04 28.06.2026

  • 13 Само така

    2 3 Отговор
    Че то схеми, кражби, Боец с луди за връзване и пр. дивотии, но все по-малко са наивниците, хората не са овце

    21:09 28.06.2026

  • 14 Тия витанки

    7 1 Отговор
    и другите от регресивната сюрия са гнусни. Селтакът ги е подбрал със специален кастинг по овчи критерии - политкоректно блеене

    21:14 28.06.2026

  • 15 Кой ти е казал че получаваш диагноза ?

    4 0 Отговор
    Точно това е проблема че те масово умишлено и напълно нарочно не слагат диагноза или използват клише. И хората се лутат обикалят кабинетите и дори да има пари човек може просто да си умре. Такава е системата. Естествен и изкуствен подбор тече едновременно в нашата страна.

    21:37 28.06.2026

  • 16 Уважавания от мен депутат

    2 1 Отговор
    Си мисли че хората като отидат на лекар получават диагноза. Ми не не получават. Тази графа обикновенно е празна. Те не се ангажират с диагноза. Може би при мен е така защото не давам пари на ръка. Аз болежките си ги търпя. Един ти каже едно друг друго

    21:43 28.06.2026

  • 17 Естествения подбор е ако ти е писано

    4 0 Отговор
    Може да оздравееш или да умреш.
    Изкуствения подбор е ,че ако те нарочат нямаш шанс. Загинал си.

    21:47 28.06.2026

  • 18 Имате ли родители ?

    4 0 Отговор
    Как ви дава сърце да тормозите обикновенните и бедните и трудовите хора за сметка на продажниците ?

    21:51 28.06.2026

  • 19 Петър

    2 0 Отговор
    плет плете.... през три пръта преплита.

    21:58 28.06.2026

  • 20 Анонимен

    2 0 Отговор
    Комунист до комунист оставка и нови избори

    22:13 28.06.2026

  • 21 Сламчици в ушите

    0 0 Отговор
    Що не питат защо Боко години наред не прилага никакво швейцарско правило, в нарушение на закона, а подхвърляше подаяния на възрастните за Коледа и Великден? Та като стана ясно, че ще влизаме в еврозоната се усетиха, че ще им лъснат крадливите задници пред евронарода, и се засилиха да замазват мизерията. Ето защо на днешните късопаметни им се вижда съмнително най-почтеното бюджетно разходване...
    Обаче Невзоров е невинен, а намагнитените са херувимчета.

    22:19 28.06.2026

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