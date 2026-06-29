Времето днес, прогноза за понеделник, 29 юни: Отново слънчево и много горещо

Отново ще бъде слънчево и много горещо. Предупреждението от първа степен код жълто, за високи температури, вече ще засегне цялата страна. Максималните стойности ще се повишат още и ще бъдат между 34° и 39°, в София – около 34°. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток.

По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на морската вода е 25°-26°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

И в планините ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде умерен, а на места по високите била и върхове и силен с посока от североизток.

Горещо ще остане времето и във вторник, но в следобедните часове на места над Западна България, главно в планините, ще превали дъжд на места с гръмотевици. Температурите ще се повишат с още градус-два и в крайните югозападни райони ще достигат 40°.

В сряда и през следващите дни, в много части от страната ще има валежи и гръмотевици, възможни са и градушки, а максималните температури слабо ще се понижат.