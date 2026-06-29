Времето днес, прогноза за понеделник, 29 юни: Отново слънчево и много горещо

Отново ще бъде слънчево и много горещо. Предупреждението от първа степен код жълто, за високи температури, вече ще засегне цялата страна. Максималните стойности ще се повишат още и ще бъдат между 34° и 39°, в София – около 34°. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток.
По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на морската вода е 25°-26°, а вълнението на морето ще бъде слабо.
И в планините ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде умерен, а на места по високите била и върхове и силен с посока от североизток.
Горещо ще остане времето и във вторник, но в следобедните часове на места над Западна България, главно в планините, ще превали дъжд на места с гръмотевици. Температурите ще се повишат с още градус-два и в крайните югозападни райони ще достигат 40°.
В сряда и през следващите дни, в много части от страната ще има валежи и гръмотевици, възможни са и градушки, а максималните температури слабо ще се понижат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
03:12 29.06.2026
2 XУЯмy да ЯДЕТЕсъс сиренетоПО главичкаата
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
03:32 29.06.2026