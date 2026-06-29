„В името на живота”: Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата

Днес е Националният ден на безопасността на движението по пътищата. В различни точки от страната са организирани събития под надслов „В името на живота“ и с фокус върху превенцията на катастрофи, обучението и споделената отговорност на всички участници в движението.

Това съобщи "Нова телевизия".

През целия ден на площада пред столичния храм „Света Неделя“ ще се провеждат демонстрации на специализирана техника и спасителни дейности, а за най-малките са предвидени образователни игри, в които ще научат повече за безопасността си като пешеходци и ще могат да се срещнат с полицаи, спасители и доброволци.