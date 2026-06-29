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„В името на живота”: Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата
  Тема: Войната на пътя

„В името на живота”: Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата

29 Юни, 2026 08:18 422 11

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През целия ден на площада пред столичния храм „Света Неделя“ ще се провеждат демонстрации на специализирана техника и спасителни дейности

„В името на живота”: Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес е Националният ден на безопасността на движението по пътищата. В различни точки от страната са организирани събития под надслов „В името на живота“ и с фокус върху превенцията на катастрофи, обучението и споделената отговорност на всички участници в движението.

Това съобщи "Нова телевизия".

През целия ден на площада пред столичния храм „Света Неделя“ ще се провеждат демонстрации на специализирана техника и спасителни дейности, а за най-малките са предвидени образователни игри, в които ще научат повече за безопасността си като пешеходци и ще могат да се срещнат с полицаи, спасители и доброволци.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    5 0 Отговор
    Национален ден на безопастността на движението по пътищата, това виц ли е?

    Коментиран от #5

    08:20 29.06.2026

  • 2 к0к0рч0 💋🍌

    7 0 Отговор
    туй все едно деня на вегетарианството на великденските острови

    08:21 29.06.2026

  • 3 Седнали На Мотоша !

    2 1 Отговор
    И Си хВъобразяват !

    Че ще Респектират !

    Някой !

    08:33 29.06.2026

  • 4 Да Видим !

    4 1 Отговор
    Какви Ще Са ?

    Днешните Рекорди ?

    08:34 29.06.2026

  • 5 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    08:35 29.06.2026

  • 6 Хемороидис

    2 1 Отговор
    Не трябва да има такъв ден, а трябва всеки ден, всеки час и всеки един от нас да полага усилия, позовавайки се на морал и съвест да мисли и не само за себе си, а и за всички около него или ако не може да го направи, то поне да не вреди. Не е фактор да се борим да няма трупове и да възпоменаваме ден за това все едно е Коледа.

    08:39 29.06.2026

  • 7 Само един ден ли?

    2 1 Отговор
    Всеки ден трябва да е такъв?

    08:40 29.06.2026

  • 8 На мотори !

    2 1 Отговор
    Го Докарват !

    08:42 29.06.2026

  • 9 Актуален лозунг:

    1 0 Отговор
    "А ти, пешеходецо, колко автомобила сгази днес?! Не ме гледай умно! Да преизпълниш петилетката "за три дня", днес тук, утре – и в други държави! Ха бакалъм!"

    08:44 29.06.2026

  • 10 Неска ше има поне 10 умрели

    1 0 Отговор
    Нали е празник🤣🤣🤣

    09:17 29.06.2026

  • 11 ВЕСЕЛЯК

    0 0 Отговор
    А да видим по тоя случай колко овчи дечица от всичките 20939494904 полове ще се размажат по мантинелите или челно.

    09:25 29.06.2026

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