„В името на живота”: Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата

Днес е Националният ден на безопасността на движението по пътищата. В различни точки от страната са организирани събития под надслов „В името на живота“ и с фокус върху превенцията на катастрофи, обучението и споделената отговорност на всички участници в движението.
Това съобщи "Нова телевизия".
През целия ден на площада пред столичния храм „Света Неделя“ ще се провеждат демонстрации на специализирана техника и спасителни дейности, а за най-малките са предвидени образователни игри, в които ще научат повече за безопасността си като пешеходци и ще могат да се срещнат с полицаи, спасители и доброволци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #5
08:20 29.06.2026
2 к0к0рч0 💋🍌
08:21 29.06.2026
3 Седнали На Мотоша !
Че ще Респектират !
Някой !
08:33 29.06.2026
4 Да Видим !
Днешните Рекорди ?
08:34 29.06.2026
5 оня с коня
До коментар #1 от "хехе":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH
08:35 29.06.2026
6 Хемороидис
08:39 29.06.2026
7 Само един ден ли?
08:40 29.06.2026
8 На мотори !
08:42 29.06.2026
9 Актуален лозунг:
08:44 29.06.2026
10 Неска ше има поне 10 умрели
09:17 29.06.2026
11 ВЕСЕЛЯК
09:25 29.06.2026