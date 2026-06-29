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След трагедията край Ямбол: Разказ на оцелял в друга катастрофа с три жертви на АМ „Тракия"
  Тема: Войната на пътя

След трагедията край Ямбол: Разказ на оцелял в друга катастрофа с три жертви на АМ „Тракия"

29 Юни, 2026 08:38 944 13

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Навсякъде имаше стъкла, кръв, видях безжизнените ми родители

След трагедията край Ямбол: Разказ на оцелял в друга катастрофа с три жертви на АМ „Тракия" - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След фаталната катастрофа на АМ „Тракия” край Ямбол с 3 жертви, сред които 2 деца, в студиото на „Здравей, България” по "Нова телевизия" Илия Шпатов разказва за своя фатален ден. На 15 ноември 2025 г. той оцелява при сблъсък в насрещното на същата магистрала, когато загиват трима души, а сред тях са неговите родители.

„На 15 ноември 2025 година тръгнахме рано сутринта след 7:30 по АМ „Тракия”. Малко след 208 км в посока Бургас моментално лек автомобил, движещ се в дясна лента, изгуби контрол, предницата му се насочи към мантинелата и като трамплин прескочи мантинелата от нашата страна. Беше толкова близо, че баща ми не можеше да реагира и да натисне спирачки. Тогава ние се движехме в лява лента, защото изпреварвахме друг автомобил. Баща ми реши да премине от лява в дясна лента, но съвсем малко не ни достигна. Родителите ми загинаха, а аз си спомням всичко до момента на самия сблъсък, след това изпаднах в безсъзнание за около 10-15 минути. Когато се събудих, видях най-тежката гледка в живота ми. Навсякъде имаше стъкла, кръв, видях безжизнените ми родители. Аз бях просто скован. Имаше хора наоколо и опитах да вдигна ръка, за да дам знак, че съм жив”, разказа Шпатов.

Окръжна прокуратура-Стара Загора е завела досъдебно производство. Към днешна дата все още няма автотехническа експертиза.

„На 27 май тази година с представители на прокуратурата и екип на АПИ отидохме на мястото на инцидента. От ноември мантинелата не е пипната и на много места по магистрата има деформирани метални ограждения. Това което ме озадачи е, че дебелината на самата мантинела беше между 3,5 мм и 5 мм”, посочи потърпевшият.

По негови проучвания мантинелите са проектиране да спрат автомобил с обща маса 1500 кг, двищеш се със скорост между 90 и 110 км. Ограничението за скорост по магистралите обаче е 140 км/ч. „Интересно ми е кой е съставил проекта за мантинелите на „Тракия” и кой го е одобрил”, добави Шпатов. Той призова регионалният министър за действия.

По темата се включи пътният експерт и проектант инж. Владимир Жиянски. „Производители на мантинели са двама – в Перник и Пловдив. Много добре знаят, че преградните съоръжения не стават и не са подходящи за магистрала. Още преди години трябваше да се вземат мерки”, категоричен е той.

Експертът обясни, че мантинелите се изпробват чрез краш тестовете, които се провеждат при полигонови условия. При тези тестове металните ограждения са устойчиви. „Но едно са тестове на погилон, а друго е на магистрала. И не е вярно, че бетоновите съоръжения са по-опасни”, заключи Жиянски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кастроли

    3 1 Отговор
    Ако вземеш първата сричка на думата протест,то тя ще стане тест.А ако сложиш про- на думата стачка,става опасно! Български тест просто.Само казвам.

    08:43 29.06.2026

  • 2 бою мизерника

    9 0 Отговор
    що народ утрепах на чирпанските дунавски вълни

    08:44 29.06.2026

  • 3 Факт

    8 0 Отговор
    За нашите магистрали и 120км/ч не са бзопасни

    Коментиран от #4

    08:50 29.06.2026

  • 4 Мунчо

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    То на Ганьо и 50км/ч са му много, ама това е друг въпрос на който не може да се намери отговор.....защото Ганьо е "велик" и за него не важат никакви закони.... 🤣🤣🤣

    08:54 29.06.2026

  • 5 Чудно

    8 0 Отговор
    Как липсващите милиметри от дебелината на мантинелата пълнят чекмеджета та, а никой не лежи доживотно в панделата?

    08:54 29.06.2026

  • 6 Несъобразена средна скорост

    2 0 Отговор
    Тиквостралите са опасни и по проект и по изпълнение. При висока скорост НЕ се правят резки маневри, като при 50км/ч, веднага се губи управление и следва преобръщане на автомобила или удар в мантинелата.

    08:55 29.06.2026

  • 7 Христо Божинов

    2 3 Отговор
    И аз уикенда карах по Тракия и оцелях. Интервю с мен няма ли да има. Беше си страшно, но аз съм корав

    Коментиран от #12

    09:05 29.06.2026

  • 8 Но ако не изпреварваха

    0 0 Отговор
    Може би щяха да са живи. Защо случая не е придвижен. Направи ми впечатление в новия бюджет че колкото пари предвижда за ВСС толкова и за подчинените. Защо дава толкова на кадровиците не мога да разбера. Ето подчинените че не са придвижили дело половин година.

    09:14 29.06.2026

  • 9 Шойгу

    1 1 Отговор
    Шпатов,много важен елемент е ъгъла на атаката към мантинелата.Разтоянието между колчетата-също.Изобщо при такива тежки злополуки всички ставаме специалисти.Хората са го измислили отдавна.Остава да приложим техния опит и знания,а при изпълнението да не крадем и да има строг контрол.Например с колко килограма се натягат гайките на болтовете и поставят ли се шайби.Работниците виждали ли са динамометричен ключ?Просто е.Това което виждаме на снимките след трагедията е пародия,бутафорност,жалка действителност.

    09:15 29.06.2026

  • 10 Емигрант

    0 0 Отговор
    Какво казва де факто експертът, че Тиквата е виновен за всички жертви на пътя когато мантинели са причината ! Нали лично Тиквата навремето каза "АЗ ви осигурих 140 км/ч", а това означава, че той е разрешил поставянето на мантинели одобрени в далечната 1998 г.и е знаел за каква скорост те те отговарят - 90/110 км ! Двете фирми произвеждащи тези мантинели са под негов контрол и Демерджиев ще докаже това, вече го загатна, че бивш премиер е контролирал и разрешавал поставянето на тези "убийци на пътя" ! 11 години този българоубиец е печелил МИЛИАРДИ не само от асфалт, но и от мантинели, саниране и каквото се сетите, защото той единственото което може е да рекетира държава и народ, така го е възпитала БКП и мутренското време в което беше активен участник ! Заслужава си ДОЖИВОТНА, трябва само достойни и почтени прокуратура и съд !

    09:17 29.06.2026

  • 11 Янко

    0 0 Отговор
    Динко къде е ?

    09:17 29.06.2026

  • 12 Колю

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Христо Божинов":

    Ми то си е героизъм в мирно време да стигнеш жив от Бургас до София.После даваш курбан.

    09:19 29.06.2026

  • 13 Само разрешената скорост е възможна

    0 0 Отговор
    При нея може да маневрираш. Ние си караме бавно и не изпреварваме ако не се налага.

    09:20 29.06.2026

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