Костадинов след срещата на върха в Берлин: Най-голямата европейска държава е Русия и без нея Европа няма как да съществува

След срещата на върха, Берлин 2026 г., която се проведе в столицата на Германия, Костадинов обобщи в няколко изречения впечатленията си.

“ Вчера бях в Берлин на среща на върха на партия "Европа на суверенните нации" (ЕСН). Срещата беше открита от Станислав Стоянов, водач на делегацията на “Възраждане” в Европейския парламент и председател на ЕСН. Присъстваха лидерите на нашите съюзници и съмишленици от Германия, Франция, Италия, Полша, Чехия, Унгария, Литва, Словакия и Нидерландия.

На срещата се замислих върху нещо много интересно. Както знаете, ние сме често обвинявани, че сме антиевропейски настроени. Парадоксалното е, че обвиненията идват от хора и партии, които нямат нито един телефон, на който да звъннат в Европа. Същевременно “Възраждане” е сред водещите фактори в европейския парламент. Никога не забравяйте, че единственото общо между ЕС и Европа е, че ЕС е най-голямата заплаха за бъдещето на Европа. Ако искаме да имаме европейска цивилизация, трябва пълно предоговаряне на ЕС. И най-важното - да не забравяме, че най-голямата европейска държава е Русия и без нея Европа няма как да съществува.”, написа Костадинов в социалната мрежа.

В мащабния форум се включиха лидери на национални партии, част от “Европа на суверенните нации” и председателят на парламентарната група на ЕСН - Рене Ауст. По време на срещата беше подписана и обща декларация за общите ценности на всички партии в ЕСН. Тя е продължение на подписаната през април 2024 г. в София “Софийска декларация”, която сложи началото на създаването на европейската група и партия ”Европа на суверенните нации”.