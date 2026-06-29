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Костадинов след срещата на върха в Берлин: Най-голямата европейска държава е Русия и без нея Европа няма как да съществува

Костадинов след срещата на върха в Берлин: Най-голямата европейска държава е Русия и без нея Европа няма как да съществува

29 Юни, 2026 10:16 1 325 79

  • костадин костадинов-
  • русия-
  • възраждане-
  • европа-
  • българия

Същевременно “Възраждане” е сред водещите фактори в европейския парламент

Костадинов след срещата на върха в Берлин: Най-голямата европейска държава е Русия и без нея Европа няма как да съществува - 1
Снимка: БГНЕС
Костадин Костадинов Костадин Костадинов

След срещата на върха, Берлин 2026 г., която се проведе в столицата на Германия, Костадинов обобщи в няколко изречения впечатленията си.

“ Вчера бях в Берлин на среща на върха на партия "Европа на суверенните нации" (ЕСН). Срещата беше открита от Станислав Стоянов, водач на делегацията на “Възраждане” в Европейския парламент и председател на ЕСН. Присъстваха лидерите на нашите съюзници и съмишленици от Германия, Франция, Италия, Полша, Чехия, Унгария, Литва, Словакия и Нидерландия.

На срещата се замислих върху нещо много интересно. Както знаете, ние сме често обвинявани, че сме антиевропейски настроени. Парадоксалното е, че обвиненията идват от хора и партии, които нямат нито един телефон, на който да звъннат в Европа. Същевременно “Възраждане” е сред водещите фактори в европейския парламент. Никога не забравяйте, че единственото общо между ЕС и Европа е, че ЕС е най-голямата заплаха за бъдещето на Европа. Ако искаме да имаме европейска цивилизация, трябва пълно предоговаряне на ЕС. И най-важното - да не забравяме, че най-голямата европейска държава е Русия и без нея Европа няма как да съществува.”, написа Костадинов в социалната мрежа.

В мащабния форум се включиха лидери на национални партии, част от “Европа на суверенните нации” и председателят на парламентарната група на ЕСН - Рене Ауст. По време на срещата беше подписана и обща декларация за общите ценности на всички партии в ЕСН. Тя е продължение на подписаната през април 2024 г. в София “Софийска декларация”, която сложи началото на създаването на европейската група и партия ”Европа на суверенните нации”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    37 40 Отговор
    Без Русия няма и България.

    Коментиран от #17, #30, #58, #72

    10:17 29.06.2026

  • 2 Вижте как ЕС ни убива

    26 31 Отговор
    "Ефект от влизане в еврозоната.
    Освен, че започна процедура по прекомерен дефицит, ЕС / чрез проект за препоръка на Съвета/ изготви критичен анализ на бюджет 2026.
    Какво се казва в т.н. препоръка :

    1. През 2025г.бюджетният дефицит е бил 3,5% от БВП - над 3% граница за влизане в еврозоната.и ще расте до 4,1% през 2026 г. и 4,3% през 2027 г.
    2.Бюджет 2026 не позволява дефицита да се върне до 3% през 2029г., каквито са изискванията на Съвета в процедурата по прекомерен дефицит.

    3.ЕС отменя досегашната бюджетна политика и налага нови, по-строги ограничения върху растежа на публичните разходи. България ще трябва постигне нетни разходи до 4,2% през 2026 г., 3,4% през 2027 и 2028 г. и 3,2% през 2029 г.
    4. Съветът констатира, че България вече е превишила допустимото увеличение на публичните разходи за 2025 г. с 2,1% от БВП, което представлява пряко неизпълнение на предишните препоръки.

    5.Комисията прогнозира непрекъснато нарастване на държавния дълг - от 29,9% от БВП през 2025 г. до 38,3% през 2029 г.
    6.България получава конкретен срок - до 15 октомври 2026 г. - да представи реални мерки за корекция заедно с проекта на бюджет за 2027 г. След това страната ще бъде наблюдавана от Европейската комисия поне два пъти годишно до окончателното премахване на прекомерния дефицит.
    ИЗВОДИТЕ:
    1.Същата Комисия и същият Съвет, които изготвиха конвергентен доклад през 2025г. и позволиха България да влезе в еврозоната, сега говорят точно обратното.При това

    Коментиран от #7, #73

    10:19 29.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пресолена

    31 7 Отговор
    комай Русия е най-голямата държава и в Азия!? как ще съществува Азия като Русия е в Европа. но нека все пак да не бъркаме континентите с икономическите съюзи. и накрая - няма вечни и незаменими.

    10:20 29.06.2026

  • 6 Връщай

    26 15 Отговор
    Парите бе!

    10:20 29.06.2026

  • 7 Вижте как ЕС ни убива

    21 25 Отговор

    До коментар #2 от "Вижте как ЕС ни убива":

    ..При това без да им мигне окото и при пълна амнезия.
    Нито дума за фалшивите данни, за писмата, изпращани от граждани и организации - предупреждения за неистинските данни относно инфлацията и бюджетните показатели.Тогава не видяха, сега не помнят.

    2. Влизането в еврозоната не ни постави на колене, струполи ни по очи. Сега дори бюджета си не можем да приемем без одобрение. За санкциите да не говорим.

    3.Прикриването на истинските данни чрез счетоводни манипулации - прехвърляне на задължения, отлагане на плащания, авансови данъчни вноски и т.н. е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.
    Взимани са решения и авторите им не са безименни.
    Правителството има документите. Време е да се сезира прокуратурата и да падат глави..

    Коментиран от #42, #51

    10:21 29.06.2026

  • 8 Сила

    33 17 Отговор
    Украйна е най голямата европейска държава ...имаше го в кръстословиците в "Паралели " още по соца ...
    За инфо на кафявите пилешки гърдички от Максуда !!!

    Коментиран от #27

    10:21 29.06.2026

  • 9 12...34

    24 17 Отговор
    Тя е европейска колкото и Северна Корея

    Коментиран от #21

    10:22 29.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сатанас Единотнас

    26 13 Отговор
    Мак.судата пак е в дел.ириум. Рядко се вижда такъв прод.ажник който ще продаде и майка си за 5 рубли. Просия е нищо и не е никакъв фактор. дел.юзиите на този лун.атик са само в празната му глава. Видя се колко електорат има вгъ.зраждане 4 процента. .

    10:23 29.06.2026

  • 13 европа е с изрел и ЮС . а ние сме в нея

    3 6 Отговор
    важни са парипотоците . американския ботуш воюва с арабите . когато беше изгодно газ и петрол от РФ . сега не . но за кого беше изгодно . за енергетиката . не за потребителите . скача цената . никога не спада . уж богатата енергетика щяла да се развива . за да богатее още . строела белене . солари . развила аец . демек тези свързани с РФ и Европа неща са за пари . но пари няма .

    10:24 29.06.2026

  • 14 Казуар

    21 7 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    По време на Първата световна война при обстрел на Варна от руснаците е загинала съпругата на най големия русофил в града.

    Коментиран от #31

    10:24 29.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Обективен

    24 10 Отговор
    Европейците са признателни на Украйна, която пролива кръв да защити себе си и Европа.

    Коментиран от #26, #67

    10:30 29.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Коцето явно е пропуснал да им каже,

    18 6 Отговор
    че няма да може да иде на друга нацистка среща, защото няма да е в парламента и субсидии – нъцки.
    Ето къде отиват народните пари – разни фашисти да ходят по екскурзии.
    Демерджиев, къде спиш?! Исках фактурите на Копейкин.

    Коментиран от #44

    10:32 29.06.2026

  • 26 Ъхъ ъхъ

    11 14 Отговор

    До коментар #22 от "Обективен":

    Фашистите трябва до проливат кръв за защита на фашисткия ЕС

    10:32 29.06.2026

  • 27 миме

    10 9 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    леле , е не е истина ,какво доживех да вида на стари години -паветен аспух да дава пример от соца

    10:33 29.06.2026

  • 28 Казуар

    14 6 Отговор
    Коце, взимай си дисагите и заминавай за Москва.

    10:37 29.06.2026

  • 29 Бг и тн...

    16 7 Отговор
    Аве копейки,докога ще се измъчвате в тази Европа,хайде в руския рай

    Коментиран от #50

    10:37 29.06.2026

  • 30 Даниел

    15 10 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Аз пък си мисля,че България я е имало много преди Русия!
    А Русия винаги е била против всякаква независимост във всяка една сфера на живота в България,така,че едва ли ще ни липсва руското влияние

    Коментиран от #47

    10:38 29.06.2026

  • 31 миме

    9 9 Отговор

    До коментар #14 от "Казуар":

    а когато англо-американците през втората световна са фърляли бомби над софия маскирани кат детски играчки кво ли е ставало с дечицата на любителите на ингилизи и говедари

    10:39 29.06.2026

  • 32 Коцето да бъде върнат в трети клас

    17 7 Отговор
    да научи географията
    1. Това, че малка част от Раша е в Европа, не я прави европейска. Тя си е азиатска по манталитет и територия.
    2. И в преносен смисъл пак не е европейска, защото в Европа няма толкова изостанали в умственото си развитие държави.
    Раша не е в ЕС, а в БРИКС.
    Той не е европейски.
    А ве, къде го денахте тоя БРИКС ве? Ни се чу, ни се видя, откак Коцето го посети като самопоканил се делегат с платена покана. Да бяха го изгонили. Не знаят ли, че до каквото се докосне Копейкин, то се разпада. Хак им е!

    Коментиран от #52

    10:39 29.06.2026

  • 33 КОПЕЙКОВ

    14 6 Отговор
    ЕВРОПА МОЖЕ. ДА СЪЩЕСТВУВА И БЕЗ МОНГОЛОИДНИТЕ БЛАТНИЦИ ..................... ФАКТ !

    Коментиран от #53, #55

    10:39 29.06.2026

  • 34 Ами това е

    9 9 Отговор
    Европа без Англия може, но без Русия е нищо....

    Коментиран от #59, #60

    10:40 29.06.2026

  • 35 Христо

    10 3 Отговор
    Средна заплата в ЕС 2000евро, България над 1000 - в Русия 600.

    Коментиран от #63

    10:40 29.06.2026

  • 36 Дика

    8 2 Отговор
    Европейска друг път.

    Коментиран от #65

    10:40 29.06.2026

  • 37 Звездоброец

    10 5 Отговор
    Копейкин твърди,че ЕС не е нещо добро,но си получава заплатата в ЕВРО !

    Коментиран от #69, #70

    10:41 29.06.2026

  • 38 567

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Вова Инхибитор":

    Вова, вова пишеш глупости.

    10:42 29.06.2026

  • 39 Дик диверсанта

    9 3 Отговор
    С париците на бг глупаците този си построи имение, а Пепи волгата е с 20 000 евро заплата
    Кой казва че от глупаци не се печели?

    10:42 29.06.2026

  • 40 Адоре Мио

    8 2 Отговор
    Браво костя, заработал

    10:42 29.06.2026

  • 41 анонимен

    13 4 Отговор
    Поредно доказателство че тоя не е добре, много му е дошло че остава подметка и решил да приказва глупости че някой му обърне внимание. Самите руснаци казват :
    Булгаков: "Не народ а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи."
    Тургенев: "Руснака е най-големият и най-наглият лъжец в целият свят.“
    М.Салтиков-Щедрин: "Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат,какво мисля,че става сега в Русия,аз ще отговоря Пият и крадат".
    Алексей Толстой :
    "Има две Руси. Първата - Киев има своите корени в световната и най-малкото в европейската култура. Тази Русия разбираше идеите за доброта, чест, свобода, справедливост така, както ги разбираше целият западен свят. И има втора Рус - Москва. Това е Русия от тайгата", монголска, дива, зверска. Тази Рус е направила кървавия деспотизъм и дивата ярост свой национален идеал. Тази Московска Русия отдавна е, е и ще бъде пълно отричане на всичко европейско и заклет враг на Европа"

    10:42 29.06.2026

  • 42 Дик диверсанта

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Вижте как ЕС ни убива":

    Пряка заплаха за България са дебилите..

    10:43 29.06.2026

  • 43 миме

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Вова Инхибитор":

    п.едл що не си в домбас

    10:44 29.06.2026

  • 44 миме

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Коцето явно е пропуснал да им каже,":

    сцепените пп и дб веке ше гледат парламент само през г.3 на кокора

    10:46 29.06.2026

  • 45 Куку

    9 2 Отговор
    Истината е,че руснака не е европеец,а е чист азиат!Руснака има нужда от война,лагери и голодомор!

    10:49 29.06.2026

  • 46 Хмм

    5 0 Отговор
    казал ли го е там,на срещата в Берлин или това е само за избирателите в България

    10:49 29.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 И колко

    6 1 Отговор
    от тази най-голяма държава в Европа се намира в Европа

    Коментиран от #66

    10:53 29.06.2026

  • 50 миме

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Бг и тн...":

    вън България от нато-то ес-а и зоната 22 години стигат

    10:53 29.06.2026

  • 51 Горкият / или горката ти!

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Вижте как ЕС ни убива":

    Жив/а да те ореве човек! Има лесно. Отиваш в руския рай и на страданията ти – край!

    10:54 29.06.2026

  • 52 миме

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Коцето да бъде върнат в трети клас":

    ми по тая логика ес-а тоже е пътник зер възраждане имат цела парламентарна фракция у стразбург

    10:57 29.06.2026

  • 53 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "КОПЕЙКОВ":

    Господ ти е Монголското куче Тангра бе монголоиден татар

    10:57 29.06.2026

  • 54 Оноре Дьо Балзак

    3 3 Отговор
    Европа е периферия на Русия.

    10:59 29.06.2026

  • 55 миме

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "КОПЕЙКОВ":

    а без араби ,африканци, турци, индийци, пакистанци може ли.....?

    11:00 29.06.2026

  • 56 Майора

    5 2 Отговор
    Копейкин , ти май още не ви разбрал каква р основата и на какво се гради ЕС! Няма защо да ми хвалиш държава начело с диктатора Путин , водещ незаконна вийна срещу Украйна и искащ възстановяване на влика Рус! България достатъчно и предостатъчно си е платила и двете освобождения! Така че щом не ти харесва , върни субсидиите , обърни еврото в рубли и отивай при любимият ти Путин!

    11:01 29.06.2026

  • 57 Добре че е Русия,

    4 0 Отговор
    Иначе такива кърлежи като тебе ще ум”т от глад

    11:01 29.06.2026

  • 58 Либертарианец

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    България най-много пострада от русия. Не е освободител този, който представя като освобождение мераците си да заеме мястото на този, който преди това те е заробил.

    11:02 29.06.2026

  • 59 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами това е":

    ми те самите ингилизи не се сметат за европейци

    11:02 29.06.2026

  • 60 да бе

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ами това е":

    всъщност европа си е била много добре без московия от 1945 до 1990г. после решават, че ония там са също хора и резултатите са налице

    11:03 29.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Чичак

    4 1 Отговор
    Костя, кажи как направи двата двореца на морето.
    Не ни разтягай дъвки

    11:05 29.06.2026

  • 63 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Христо":

    страхотно, мани даже некой продължават по инерция да разправят че говедария е номер едно

    11:07 29.06.2026

  • 64 Владимир Владимирович Путин

    1 1 Отговор
    Най-голямата европейска държава е Русия. Засега. Предстои движуха.

    11:09 29.06.2026

  • 65 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Дика":

    ми ,че те ш.в@бите сметат , че сичко на изток от одер-ниса са азиатци включа и България

    11:11 29.06.2026

  • 66 Лесно е

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "И колко":

    Отворете гугъл или който и да е браузър - попитайте ...

    Отг: С новите области - НАД 40% от Европа е Русия.

    11:11 29.06.2026

  • 67 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Обективен":

    както навремето хитлер го правеше ,а по рано наполеон ,нали?

    11:12 29.06.2026

  • 68 ВРЪЩАЙ

    0 2 Отговор
    ПАРИТЕ БЕ!

    11:13 29.06.2026

  • 69 Абе мунчо

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Звездоброец":

    Не ви ли е срам -

    НАСИЛА НАБУТАХТЕ България в КИРЛИВАТА Еврозона -
    сега ми обяснявате, че било хубаво да си РОБ и да нямаш собствена валута
    и собствена парична политика

    11:14 29.06.2026

  • 70 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Звездоброец":

    ми кат ни набутаха незаконно у зоната разните иноагенти и западни подлоги

    11:14 29.06.2026

  • 71 Ами

    2 1 Отговор
    не е вярно. Европа е живяла, живее и ще живее БЕЗ руzzия. От блатария не идва никога нищо добро.

    11:14 29.06.2026

  • 72 Друг път

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Имало ни е преди русия и ще ни има след нея.

    11:15 29.06.2026

  • 73 Нещо си се объркал

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Вижте как ЕС ни убива":

    стъкмистика по рашистки не върши работа да знаеш...

    11:16 29.06.2026

  • 74 Вълк

    2 1 Отговор
    Московието е азиатска държава. Костадинов да се раследва за държавна измяна

    11:17 29.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Фори

    1 1 Отговор
    Китай е новият стопанин на Русия.Трябва на Китай да се кланя.

    11:18 29.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Хъхъ

    1 1 Отговор
    Руската “кочина” няма да съществува дълго ако продължава да се управлява от малоумни диктатори и империалисти. Време е за трайна промяна там за да се отървем от непрекъснатите заплахи и дрънкане на оръжие. Кремъл трябва да започне да се съобразява с малките играчи а не да се опитва да доминира чрез сила !

    11:18 29.06.2026

  • 79 Нексус

    1 0 Отговор
    Ко....стя, Ру......слямистан е изостанала евразийска държава с костеняло и архаично деспотично мислене!
    Рус.....лямецът е щастлив, когато някой е зле и нещастен като него!
    Затова сее смърт и войни!

    11:18 29.06.2026

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