Костадинов след срещата на върха в Берлин: Най-голямата европейска държава е Русия и без нея Европа няма как да съществува

След срещата на върха, Берлин 2026 г., която се проведе в столицата на Германия, Костадинов обобщи в няколко изречения впечатленията си.
“ Вчера бях в Берлин на среща на върха на партия "Европа на суверенните нации" (ЕСН). Срещата беше открита от Станислав Стоянов, водач на делегацията на “Възраждане” в Европейския парламент и председател на ЕСН. Присъстваха лидерите на нашите съюзници и съмишленици от Германия, Франция, Италия, Полша, Чехия, Унгария, Литва, Словакия и Нидерландия.
На срещата се замислих върху нещо много интересно. Както знаете, ние сме често обвинявани, че сме антиевропейски настроени. Парадоксалното е, че обвиненията идват от хора и партии, които нямат нито един телефон, на който да звъннат в Европа. Същевременно “Възраждане” е сред водещите фактори в европейския парламент. Никога не забравяйте, че единственото общо между ЕС и Европа е, че ЕС е най-голямата заплаха за бъдещето на Европа. Ако искаме да имаме европейска цивилизация, трябва пълно предоговаряне на ЕС. И най-важното - да не забравяме, че най-голямата европейска държава е Русия и без нея Европа няма как да съществува.”, написа Костадинов в социалната мрежа.
В мащабния форум се включиха лидери на национални партии, част от “Европа на суверенните нации” и председателят на парламентарната група на ЕСН - Рене Ауст. По време на срещата беше подписана и обща декларация за общите ценности на всички партии в ЕСН. Тя е продължение на подписаната през април 2024 г. в София “Софийска декларация”, която сложи началото на създаването на европейската група и партия ”Европа на суверенните нации”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #17, #30, #58, #72
10:17 29.06.2026
2 Вижте как ЕС ни убива
Освен, че започна процедура по прекомерен дефицит, ЕС / чрез проект за препоръка на Съвета/ изготви критичен анализ на бюджет 2026.
Какво се казва в т.н. препоръка :
1. През 2025г.бюджетният дефицит е бил 3,5% от БВП - над 3% граница за влизане в еврозоната.и ще расте до 4,1% през 2026 г. и 4,3% през 2027 г.
2.Бюджет 2026 не позволява дефицита да се върне до 3% през 2029г., каквито са изискванията на Съвета в процедурата по прекомерен дефицит.
3.ЕС отменя досегашната бюджетна политика и налага нови, по-строги ограничения върху растежа на публичните разходи. България ще трябва постигне нетни разходи до 4,2% през 2026 г., 3,4% през 2027 и 2028 г. и 3,2% през 2029 г.
4. Съветът констатира, че България вече е превишила допустимото увеличение на публичните разходи за 2025 г. с 2,1% от БВП, което представлява пряко неизпълнение на предишните препоръки.
5.Комисията прогнозира непрекъснато нарастване на държавния дълг - от 29,9% от БВП през 2025 г. до 38,3% през 2029 г.
6.България получава конкретен срок - до 15 октомври 2026 г. - да представи реални мерки за корекция заедно с проекта на бюджет за 2027 г. След това страната ще бъде наблюдавана от Европейската комисия поне два пъти годишно до окончателното премахване на прекомерния дефицит.
ИЗВОДИТЕ:
1.Същата Комисия и същият Съвет, които изготвиха конвергентен доклад през 2025г. и позволиха България да влезе в еврозоната, сега говорят точно обратното.При това
Коментиран от #7, #73
10:19 29.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 пресолена
10:20 29.06.2026
6 Връщай
10:20 29.06.2026
7 Вижте как ЕС ни убива
До коментар #2 от "Вижте как ЕС ни убива":..При това без да им мигне окото и при пълна амнезия.
Нито дума за фалшивите данни, за писмата, изпращани от граждани и организации - предупреждения за неистинските данни относно инфлацията и бюджетните показатели.Тогава не видяха, сега не помнят.
2. Влизането в еврозоната не ни постави на колене, струполи ни по очи. Сега дори бюджета си не можем да приемем без одобрение. За санкциите да не говорим.
3.Прикриването на истинските данни чрез счетоводни манипулации - прехвърляне на задължения, отлагане на плащания, авансови данъчни вноски и т.н. е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.
Взимани са решения и авторите им не са безименни.
Правителството има документите. Време е да се сезира прокуратурата и да падат глави..
Коментиран от #42, #51
10:21 29.06.2026
8 Сила
За инфо на кафявите пилешки гърдички от Максуда !!!
Коментиран от #27
10:21 29.06.2026
9 12...34
Коментиран от #21
10:22 29.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сатанас Единотнас
10:23 29.06.2026
13 европа е с изрел и ЮС . а ние сме в нея
10:24 29.06.2026
14 Казуар
До коментар #4 от "оня с коня":По време на Първата световна война при обстрел на Варна от руснаците е загинала съпругата на най големия русофил в града.
Коментиран от #31
10:24 29.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
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21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Обективен
Коментиран от #26, #67
10:30 29.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Коцето явно е пропуснал да им каже,
Ето къде отиват народните пари – разни фашисти да ходят по екскурзии.
Демерджиев, къде спиш?! Исках фактурите на Копейкин.
Коментиран от #44
10:32 29.06.2026
26 Ъхъ ъхъ
До коментар #22 от "Обективен":Фашистите трябва до проливат кръв за защита на фашисткия ЕС
10:32 29.06.2026
27 миме
До коментар #8 от "Сила":леле , е не е истина ,какво доживех да вида на стари години -паветен аспух да дава пример от соца
10:33 29.06.2026
28 Казуар
10:37 29.06.2026
29 Бг и тн...
Коментиран от #50
10:37 29.06.2026
30 Даниел
До коментар #1 от "честен ционист":Аз пък си мисля,че България я е имало много преди Русия!
А Русия винаги е била против всякаква независимост във всяка една сфера на живота в България,така,че едва ли ще ни липсва руското влияние
Коментиран от #47
10:38 29.06.2026
31 миме
До коментар #14 от "Казуар":а когато англо-американците през втората световна са фърляли бомби над софия маскирани кат детски играчки кво ли е ставало с дечицата на любителите на ингилизи и говедари
10:39 29.06.2026
32 Коцето да бъде върнат в трети клас
1. Това, че малка част от Раша е в Европа, не я прави европейска. Тя си е азиатска по манталитет и територия.
2. И в преносен смисъл пак не е европейска, защото в Европа няма толкова изостанали в умственото си развитие държави.
Раша не е в ЕС, а в БРИКС.
Той не е европейски.
А ве, къде го денахте тоя БРИКС ве? Ни се чу, ни се видя, откак Коцето го посети като самопоканил се делегат с платена покана. Да бяха го изгонили. Не знаят ли, че до каквото се докосне Копейкин, то се разпада. Хак им е!
Коментиран от #52
10:39 29.06.2026
33 КОПЕЙКОВ
Коментиран от #53, #55
10:39 29.06.2026
34 Ами това е
Коментиран от #59, #60
10:40 29.06.2026
35 Христо
Коментиран от #63
10:40 29.06.2026
36 Дика
Коментиран от #65
10:40 29.06.2026
37 Звездоброец
Коментиран от #69, #70
10:41 29.06.2026
38 567
До коментар #17 от "Вова Инхибитор":Вова, вова пишеш глупости.
10:42 29.06.2026
39 Дик диверсанта
Кой казва че от глупаци не се печели?
10:42 29.06.2026
40 Адоре Мио
10:42 29.06.2026
41 анонимен
Булгаков: "Не народ а скотове, мръсници, дива орда, душегубци и злодеи."
Тургенев: "Руснака е най-големият и най-наглият лъжец в целият свят.“
М.Салтиков-Щедрин: "Ако заспя и се събудя след сто години и ме питат,какво мисля,че става сега в Русия,аз ще отговоря Пият и крадат".
Алексей Толстой :
"Има две Руси. Първата - Киев има своите корени в световната и най-малкото в европейската култура. Тази Русия разбираше идеите за доброта, чест, свобода, справедливост така, както ги разбираше целият западен свят. И има втора Рус - Москва. Това е Русия от тайгата", монголска, дива, зверска. Тази Рус е направила кървавия деспотизъм и дивата ярост свой национален идеал. Тази Московска Русия отдавна е, е и ще бъде пълно отричане на всичко европейско и заклет враг на Европа"
10:42 29.06.2026
42 Дик диверсанта
До коментар #7 от "Вижте как ЕС ни убива":Пряка заплаха за България са дебилите..
10:43 29.06.2026
43 миме
До коментар #17 от "Вова Инхибитор":п.едл що не си в домбас
10:44 29.06.2026
44 миме
До коментар #25 от "Коцето явно е пропуснал да им каже,":сцепените пп и дб веке ше гледат парламент само през г.3 на кокора
10:46 29.06.2026
45 Куку
10:49 29.06.2026
46 Хмм
10:49 29.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 И колко
Коментиран от #66
10:53 29.06.2026
50 миме
До коментар #29 от "Бг и тн...":вън България от нато-то ес-а и зоната 22 години стигат
10:53 29.06.2026
51 Горкият / или горката ти!
До коментар #7 от "Вижте как ЕС ни убива":Жив/а да те ореве човек! Има лесно. Отиваш в руския рай и на страданията ти – край!
10:54 29.06.2026
52 миме
До коментар #32 от "Коцето да бъде върнат в трети клас":ми по тая логика ес-а тоже е пътник зер възраждане имат цела парламентарна фракция у стразбург
10:57 29.06.2026
53 Ха ХаХа
До коментар #33 от "КОПЕЙКОВ":Господ ти е Монголското куче Тангра бе монголоиден татар
10:57 29.06.2026
54 Оноре Дьо Балзак
10:59 29.06.2026
55 миме
До коментар #33 от "КОПЕЙКОВ":а без араби ,африканци, турци, индийци, пакистанци може ли.....?
11:00 29.06.2026
56 Майора
11:01 29.06.2026
57 Добре че е Русия,
11:01 29.06.2026
58 Либертарианец
До коментар #1 от "честен ционист":България най-много пострада от русия. Не е освободител този, който представя като освобождение мераците си да заеме мястото на този, който преди това те е заробил.
11:02 29.06.2026
59 миме
До коментар #34 от "Ами това е":ми те самите ингилизи не се сметат за европейци
11:02 29.06.2026
60 да бе
До коментар #34 от "Ами това е":всъщност европа си е била много добре без московия от 1945 до 1990г. после решават, че ония там са също хора и резултатите са налице
11:03 29.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Чичак
Не ни разтягай дъвки
11:05 29.06.2026
63 миме
До коментар #35 от "Христо":страхотно, мани даже некой продължават по инерция да разправят че говедария е номер едно
11:07 29.06.2026
64 Владимир Владимирович Путин
11:09 29.06.2026
65 миме
До коментар #36 от "Дика":ми ,че те ш.в@бите сметат , че сичко на изток от одер-ниса са азиатци включа и България
11:11 29.06.2026
66 Лесно е
До коментар #49 от "И колко":Отворете гугъл или който и да е браузър - попитайте ...
Отг: С новите области - НАД 40% от Европа е Русия.
11:11 29.06.2026
67 миме
До коментар #22 от "Обективен":както навремето хитлер го правеше ,а по рано наполеон ,нали?
11:12 29.06.2026
68 ВРЪЩАЙ
11:13 29.06.2026
69 Абе мунчо
До коментар #37 от "Звездоброец":Не ви ли е срам -
НАСИЛА НАБУТАХТЕ България в КИРЛИВАТА Еврозона -
сега ми обяснявате, че било хубаво да си РОБ и да нямаш собствена валута
и собствена парична политика
11:14 29.06.2026
70 миме
До коментар #37 от "Звездоброец":ми кат ни набутаха незаконно у зоната разните иноагенти и западни подлоги
11:14 29.06.2026
71 Ами
11:14 29.06.2026
72 Друг път
До коментар #1 от "честен ционист":Имало ни е преди русия и ще ни има след нея.
11:15 29.06.2026
73 Нещо си се объркал
До коментар #2 от "Вижте как ЕС ни убива":стъкмистика по рашистки не върши работа да знаеш...
11:16 29.06.2026
74 Вълк
11:17 29.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Фори
11:18 29.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Хъхъ
11:18 29.06.2026
79 Нексус
Рус.....лямецът е щастлив, когато някой е зле и нещастен като него!
Затова сее смърт и войни!
11:18 29.06.2026