Бюджет 2026: Има ли риск за финансите на държавата?

Проектобюджетът за 2026 г. предизвика остри спорове в студиото на "Здравей, България" по "Нова телевизия" между икономисти, синдикати и представители на различни експертни организации. Според част от анализаторите финансовата рамка е по-реалистична от бюджетите през последните години, тъй като предвижда мерки за ограничаване на разходите и по-строг контрол върху публичните финанси.
Икономистът Георги Вулджев обаче смята, че държавата може да бъде по-смела в съкращаването на разходите, особено в системи като МВР и съдебната власт, където според него има потенциал за сериозни икономии.
Дебат предизвика и идеята за съкращения в държавната администрация. Вулджев заяви, че в някои структури са необходими сериозни реформи и дори съкращения от 20 до 30%, но предупреди, че подобни мерки трябва да бъдат предшествани от задълбочен анализ.
Любослав Костов също разкритикува липсата на оценка за ефекта от планираното намаляване на разходите за персонал и предупреди, че механичното орязване на бюджетите може да затрудни работата на администрации, които и без това функционират с ограничен ресурс.
Темата за инфлацията също раздели експертите. Костов определи инфлацията като „най-добрия приятел на финансовия министър“, тъй като по-високите цени водят до повече данъчни приходи. Георги Ангелов обаче предупреди, че големият дефицит и увеличаването на държавния дълг могат да засилят инфлационния натиск и да доведат до допълнително „прегряване“ на икономиката.
Въпреки различията в позициите си, експертите са единодушни, че бюджетът за 2026 г. се нуждае както от корекции в отделни разходни пера, така и от по-дълбоки структурни реформи, които да гарантират по-устойчиво управление на публичните финанси.
От КНСБ очакват промени между първо и второ четене на бюджета в парламента. Главният икономист на синдиката Любослав Костов постави под въпрос размера на капиталовите разходи и средствата за издръжка, като според него именно там има възможност за корекции, които биха намалили планирания дефицит.
По думите му протестите на държавните служители не са свързани единствено със заплатите, а и с условията на труд и трудовите права. Според Костов, ако бъдат направени промени в разходната част на бюджета, дефицитът може да бъде ограничен до между 3,5% и 3,7% от БВП вместо заложените 5,7%.
Георги Ангелов акцентира върху необходимостта от по-голяма прозрачност при управлението на публичните средства. Според него държавата трябва да публикува подробна информация за всички поети финансови ангажименти и да въведе механизми, които да не позволяват подписването на договори без осигурено бюджетно покритие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зайчарника е пълен
11:06 29.06.2026
2 Вижте как ЕС ни убива
Освен, че започна процедура по прекомерен дефицит, ЕС / чрез проект за препоръка на Съвета/ изготви критичен анализ на бюджет 2026.
Какво се казва в т.н. препоръка :
1. През 2025г.бюджетният дефицит е бил 3,5% от БВП - над 3% граница за влизане в еврозоната.и ще расте до 4,1% през 2026 г. и 4,3% през 2027 г.
2.Бюджет 2026 не позволява дефицита да се върне до 3% през 2029г., каквито са изискванията на Съвета в процедурата по прекомерен дефицит.
3.ЕС отменя досегашната бюджетна политика и налага нови, по-строги ограничения върху растежа на публичните разходи. България ще трябва постигне нетни разходи до 4,2% през 2026 г., 3,4% през 2027 и 2028 г. и 3,2% през 2029 г.
4. Съветът констатира, че България вече е превишила допустимото увеличение на публичните разходи за 2025 г. с 2,1% от БВП, което представлява пряко неизпълнение на предишните препоръки.
5.Комисията прогнозира непрекъснато нарастване на държавния дълг - от 29,9% от БВП през 2025 г. до 38,3% през 2029 г.
6.България получава конкретен срок - до 15 октомври 2026 г. - да представи реални мерки за корекция заедно с проекта на бюджет за 2027 г. След това страната ще бъде наблюдавана от Европейската комисия поне два пъти годишно до окончателното премахване на прекомерния дефицит.
ИЗВОДИТЕ:
1.Същата Комисия и същият Съвет, които изготвиха конвергентен доклад през 2025г. и позволиха България да влезе в еврозоната, сега говорят точно обратното.При това без да им
Коментиран от #3, #12
11:09 29.06.2026
3 Вижте как ЕС ни убива
До коментар #2 от "Вижте как ЕС ни убива":..При това без да им мигне окото и при пълна амнезия.
Нито дума за фалшивите данни, за писмата, изпращани от граждани и организации - предупреждения за неистинските данни относно инфлацията и бюджетните показатели.Тогава не видяха, сега не помнят.
2. Влизането в еврозоната не ни постави на колене, струполи ни по очи. Сега дори бюджета си не можем да приемем без одобрение. За санкциите да не говорим.
3.Прикриването на истинските данни чрез счетоводни манипулации - прехвърляне на задължения, отлагане на плащания, авансови данъчни вноски и т.н. е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.
Взимани са решения и авторите им не са безименни.
Правителството има документите. Време е да се сезира прокуратурата и да падат глави.."
Коментиран от #17
11:10 29.06.2026
4 име
11:16 29.06.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #10
11:17 29.06.2026
6 Дориана
Коментиран от #8, #25
11:18 29.06.2026
7 Много Умни Глави Се Сбраха !
Не Разбраха !
11:18 29.06.2026
8 Ти Говорищ !
До коментар #6 от "Дориана":Като Че ли !
Р Радев И Неговите Слуги Не са Част !
От Същата Политика !
Коментиран от #13
11:19 29.06.2026
9 хаха
Га йедихти кифтета и пихти лимонде ни ривахте а? ХАХАХА
15 година Сглобени Тикви и Шопари избираха и сега изведнъж се сетиха...
В ГЗраждана ви работа.
11:20 29.06.2026
10 Дориана
До коментар #5 от "Последния Софиянец":За ужас на корумпираната опозиция и нейните съюзници Бюджета ще бъде приет така както е създаден от Гълъб Донев. Борисов и Пеевски да напуснат Парламента и политиката. Всички корумпирани политици, чиновници полицаи, съдии и Прокурори да бъдат осветлени и да си получат Възмездието. Съюзниците и защитниците на корупционните схеми- също да си получат това, което сеят.
Коментиран от #14
11:25 29.06.2026
11 Държавата няма Пари !
За сега !
Има Само Заеми !
Без Покритие !
11:26 29.06.2026
12 ЕС убива
До коментар #2 от "Вижте как ЕС ни убива":само кухоглави ! За съжаление много сте във форума .Бюджетът на Теменужка за 2026г беше одобрен от ЕК с 3 % дефицит , това знаеш ли го , а Гълъбите какъв бюджет предлагат ? И лъжеш , лъжеш без срам , Донев също каза , че няма манипулация на данни .но ти явно не си го чул .
Коментиран от #16
11:28 29.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Разбира се !
До коментар #10 от "Дориана":Знае Се Кой Е Феодала !
И Във Всяка Феодялня Държява !
Феодала !
Има Право !
11:28 29.06.2026
15 Яж Си Ушите !
До коментар #13 от "Дориана":Сега !
11:29 29.06.2026
16 Дориана
До коментар #12 от "ЕС убива":Някои хора изобщо не мислят когато пишат откровени лъжи. Дефицита от 3 % беше стъкмен, а реалния дефицит беше умишлено прикрит за да влезе България насила без референдум и неподготвена в ЕС. Мислете когато пишете лъжливи коментари.
Коментиран от #20
11:33 29.06.2026
17 Факт
До коментар #3 от "Вижте как ЕС ни убива":Страх ги затресе да не се хванем с турция и русия
11:44 29.06.2026
18 Зеления
Колкото Малтин от ППДБ е икономист без нито един ден трудов стаж, пръкнал се навремето от НПО и после 21 години неизменен депутат, толкова икономист е и Георги Ангелов от Отворено общество
или пък Любослав Костов /или Любомир беше/ икономист от синдикатите, цоцкащ заплатка от синдиката.
А на някой направи ли му впечатление опитите за реабилитиране на вицепремиера за един ден Цицелков - хващан от полицията с наркотици, с 5 годишна забрана да наблюдава избори от ЕС, за непристойно поведение в държавата Гана, българския ЦИК му поиска оставката от обществения съвет за наблюдение на изборите, обаче той нахален натиска се на стола, а продажни журналисти го канят вече да дава интервюта
11:45 29.06.2026
19 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
11:46 29.06.2026
20 Митко
До коментар #16 от "Дориана":Стъкмена си ти , РАЗРЕШИХА ни да ползваме пари за въоръжение и завършихме годината с дефицит 2,1 .
11:47 29.06.2026
21 дундьо2026
вземете си шапките и се махайте щото
хората не могат ви гледат!
11:50 29.06.2026
22 Мнение
12:14 29.06.2026
23 Сетих за пропагандата на плоският данък,
04:21 29.06.2026
12:23 29.06.2026
24 Малък частен дълг е слаба икономика, и б
12:27 29.06.2026
25 Зарезил
До коментар #6 от "Дориана":Слаба ракия ти е пропагандата, моме! Трябва да се постараеш, защото шъ ти врътнат кранчето.
12:43 29.06.2026