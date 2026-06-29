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Бюджет 2026: Има ли риск за финансите на държавата?

Бюджет 2026: Има ли риск за финансите на държавата?

29 Юни, 2026 11:04 961 25

  • бюджет-
  • финанси-
  • хазна-
  • бюджетен дефицит-
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  • георги вулджев-
  • любослав костов-
  • георги ангелов

Дебат предизвика и идеята за съкращения в държавната администрация

Бюджет 2026: Има ли риск за финансите на държавата? - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Проектобюджетът за 2026 г. предизвика остри спорове в студиото на "Здравей, България" по "Нова телевизия" между икономисти, синдикати и представители на различни експертни организации. Според част от анализаторите финансовата рамка е по-реалистична от бюджетите през последните години, тъй като предвижда мерки за ограничаване на разходите и по-строг контрол върху публичните финанси.

Икономистът Георги Вулджев обаче смята, че държавата може да бъде по-смела в съкращаването на разходите, особено в системи като МВР и съдебната власт, където според него има потенциал за сериозни икономии.

Дебат предизвика и идеята за съкращения в държавната администрация. Вулджев заяви, че в някои структури са необходими сериозни реформи и дори съкращения от 20 до 30%, но предупреди, че подобни мерки трябва да бъдат предшествани от задълбочен анализ.

Любослав Костов също разкритикува липсата на оценка за ефекта от планираното намаляване на разходите за персонал и предупреди, че механичното орязване на бюджетите може да затрудни работата на администрации, които и без това функционират с ограничен ресурс.

Темата за инфлацията също раздели експертите. Костов определи инфлацията като „най-добрия приятел на финансовия министър“, тъй като по-високите цени водят до повече данъчни приходи. Георги Ангелов обаче предупреди, че големият дефицит и увеличаването на държавния дълг могат да засилят инфлационния натиск и да доведат до допълнително „прегряване“ на икономиката.

Въпреки различията в позициите си, експертите са единодушни, че бюджетът за 2026 г. се нуждае както от корекции в отделни разходни пера, така и от по-дълбоки структурни реформи, които да гарантират по-устойчиво управление на публичните финанси.

От КНСБ очакват промени между първо и второ четене на бюджета в парламента. Главният икономист на синдиката Любослав Костов постави под въпрос размера на капиталовите разходи и средствата за издръжка, като според него именно там има възможност за корекции, които биха намалили планирания дефицит.

По думите му протестите на държавните служители не са свързани единствено със заплатите, а и с условията на труд и трудовите права. Според Костов, ако бъдат направени промени в разходната част на бюджета, дефицитът може да бъде ограничен до между 3,5% и 3,7% от БВП вместо заложените 5,7%.

Георги Ангелов акцентира върху необходимостта от по-голяма прозрачност при управлението на публичните средства. Според него държавата трябва да публикува подробна информация за всички поети финансови ангажименти и да въведе механизми, които да не позволяват подписването на договори без осигурено бюджетно покритие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зайчарника е пълен

    4 5 Отговор
    Сглобкаджиите също.

    11:06 29.06.2026

  • 2 Вижте как ЕС ни убива

    8 6 Отговор
    "Ефект от влизане в еврозоната.
    Освен, че започна процедура по прекомерен дефицит, ЕС / чрез проект за препоръка на Съвета/ изготви критичен анализ на бюджет 2026.
    Какво се казва в т.н. препоръка :

    1. През 2025г.бюджетният дефицит е бил 3,5% от БВП - над 3% граница за влизане в еврозоната.и ще расте до 4,1% през 2026 г. и 4,3% през 2027 г.
    2.Бюджет 2026 не позволява дефицита да се върне до 3% през 2029г., каквито са изискванията на Съвета в процедурата по прекомерен дефицит.
    3.ЕС отменя досегашната бюджетна политика и налага нови, по-строги ограничения върху растежа на публичните разходи. България ще трябва постигне нетни разходи до 4,2% през 2026 г., 3,4% през 2027 и 2028 г. и 3,2% през 2029 г.
    4. Съветът констатира, че България вече е превишила допустимото увеличение на публичните разходи за 2025 г. с 2,1% от БВП, което представлява пряко неизпълнение на предишните препоръки.

    5.Комисията прогнозира непрекъснато нарастване на държавния дълг - от 29,9% от БВП през 2025 г. до 38,3% през 2029 г.
    6.България получава конкретен срок - до 15 октомври 2026 г. - да представи реални мерки за корекция заедно с проекта на бюджет за 2027 г. След това страната ще бъде наблюдавана от Европейската комисия поне два пъти годишно до окончателното премахване на прекомерния дефицит.
    ИЗВОДИТЕ:
    1.Същата Комисия и същият Съвет, които изготвиха конвергентен доклад през 2025г. и позволиха България да влезе в еврозоната, сега говорят точно обратното.При това без да им

    Коментиран от #3, #12

    11:09 29.06.2026

  • 3 Вижте как ЕС ни убива

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Вижте как ЕС ни убива":

    ..При това без да им мигне окото и при пълна амнезия.
    Нито дума за фалшивите данни, за писмата, изпращани от граждани и организации - предупреждения за неистинските данни относно инфлацията и бюджетните показатели.Тогава не видяха, сега не помнят.

    2. Влизането в еврозоната не ни постави на колене, струполи ни по очи. Сега дори бюджета си не можем да приемем без одобрение. За санкциите да не говорим.

    3.Прикриването на истинските данни чрез счетоводни манипулации - прехвърляне на задължения, отлагане на плащания, авансови данъчни вноски и т.н. е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.
    Взимани са решения и авторите им не са безименни.
    Правителството има документите. Време е да се сезира прокуратурата и да падат глави.."

    Коментиран от #17

    11:10 29.06.2026

  • 4 име

    5 5 Отговор
    Всичкото ГЕРБави, ДпСарски и ПеПедофилски тpoлчета са налазили да плюят и лъжат как Радев увеличил.държавния дълг с мизавия заем от 3.8 милиарда и бил виновен за дефицита. Все едно хасан и теменужка не изтеглиха десетки милиарди заеми и не вдигаха заплати на калпак, без да направят дори опит за реформи и съкращения.

    11:16 29.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 8 Отговор
    23 млрд лв повече за олигарсите на Бойко и Шиши а за народа секира

    Коментиран от #10

    11:17 29.06.2026

  • 6 Дориана

    4 5 Отговор
    До кога провалени политици ще продължават да правят коментари и "съвети" ГЕРБ / СДС и ППДБ унищожиха икономически България и създадоха условия за Свръх дефицит.с раздутите си бюджети , с лъжите и внушенията , че България е с 3 % инфлация , с прибързването да влезем в Евро Зоната неподготвени и с лъжа , с кражбите, с отложените плащания, така, че бюджета на Гълъб Донев трябва да надгради бюджета на коалиция Магнитски .Няма да им бъде позволено да се облагодетелстват чрез кражби на гърба на Народа. Асен Василев от първия ден саботира Новото правителство и нека да отговори пред цяла България защо Теменужка Петкова и Делян Добрев твърдяха при изготвянето на техния бюджет, че Държавната хазна е празна и ограбена и , че те трябва да над градят Неговия раздут бюджет.

    Коментиран от #8, #25

    11:18 29.06.2026

  • 7 Много Умни Глави Се Сбраха !

    5 1 Отговор
    И Пак !

    Не Разбраха !

    11:18 29.06.2026

  • 8 Ти Говорищ !

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Като Че ли !

    Р Радев И Неговите Слуги Не са Част !

    От Същата Политика !

    Коментиран от #13

    11:19 29.06.2026

  • 9 хаха

    4 3 Отговор
    Ганя се сетил за "финансите на държавата" изведнъж.

    Га йедихти кифтета и пихти лимонде ни ривахте а? ХАХАХА
    15 година Сглобени Тикви и Шопари избираха и сега изведнъж се сетиха...
    В ГЗраждана ви работа.

    11:20 29.06.2026

  • 10 Дориана

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    За ужас на корумпираната опозиция и нейните съюзници Бюджета ще бъде приет така както е създаден от Гълъб Донев. Борисов и Пеевски да напуснат Парламента и политиката. Всички корумпирани политици, чиновници полицаи, съдии и Прокурори да бъдат осветлени и да си получат Възмездието. Съюзниците и защитниците на корупционните схеми- също да си получат това, което сеят.

    Коментиран от #14

    11:25 29.06.2026

  • 11 Държавата няма Пари !

    4 1 Отговор
    И Те Знаят Защо !

    За сега !

    Има Само Заеми !

    Без Покритие !

    11:26 29.06.2026

  • 12 ЕС убива

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Вижте как ЕС ни убива":

    само кухоглави ! За съжаление много сте във форума .Бюджетът на Теменужка за 2026г беше одобрен от ЕК с 3 % дефицит , това знаеш ли го , а Гълъбите какъв бюджет предлагат ? И лъжеш , лъжеш без срам , Донев също каза , че няма манипулация на данни .но ти явно не си го чул .

    Коментиран от #16

    11:28 29.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Разбира се !

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Знае Се Кой Е Феодала !

    И Във Всяка Феодялня Държява !

    Феодала !

    Има Право !

    11:28 29.06.2026

  • 15 Яж Си Ушите !

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Сега !

    11:29 29.06.2026

  • 16 Дориана

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "ЕС убива":

    Някои хора изобщо не мислят когато пишат откровени лъжи. Дефицита от 3 % беше стъкмен, а реалния дефицит беше умишлено прикрит за да влезе България насила без референдум и неподготвена в ЕС. Мислете когато пишете лъжливи коментари.

    Коментиран от #20

    11:33 29.06.2026

  • 17 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Вижте как ЕС ни убива":

    Страх ги затресе да не се хванем с турция и русия

    11:44 29.06.2026

  • 18 Зеления

    1 2 Отговор
    Няма как да срещнеш в медиите нормален анализатор, експерт по каквото и да е, а в случая икономист.
    Колкото Малтин от ППДБ е икономист без нито един ден трудов стаж, пръкнал се навремето от НПО и после 21 години неизменен депутат, толкова икономист е и Георги Ангелов от Отворено общество
    или пък Любослав Костов /или Любомир беше/ икономист от синдикатите, цоцкащ заплатка от синдиката.

    А на някой направи ли му впечатление опитите за реабилитиране на вицепремиера за един ден Цицелков - хващан от полицията с наркотици, с 5 годишна забрана да наблюдава избори от ЕС, за непристойно поведение в държавата Гана, българския ЦИК му поиска оставката от обществения съвет за наблюдение на изборите, обаче той нахален натиска се на стола, а продажни журналисти го канят вече да дава интервюта

    11:45 29.06.2026

  • 19 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    2 2 Отговор
    ИМА ГОЛЯМ.РИСК НО МОЖЕ ДА СЕ ОТСТРАНИ САМО И.ЕДИНСТВЕННО АКО СЕ ЗАМРАЗЯТ ГОЛЕМИТЕ.ЗАПЛАТИ НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ СЪЩО ПОНЕ ОСИГОРОВКИ ДА ПОЧНАТ ДА ВНАСЯТ ПРЕМАХВАНЕ НА.20 ЗАПЛАТИ.ПРИ ПЕНСИОН НС.КУП ДАЛАВЕРИ ТРИНАЙСТА ЗАПЛАТА И Т.Н. ОЩЕ ЛИ НЕ.СА ИЗПАПАЛИ НОВИЯ ЗАЕМ ОТ 3,8 МИЛИАРДА Е.В Р О. ?

    11:46 29.06.2026

  • 20 Митко

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Стъкмена си ти , РАЗРЕШИХА ни да ползваме пари за въоръжение и завършихме годината с дефицит 2,1 .

    11:47 29.06.2026

  • 21 дундьо2026

    1 2 Отговор
    а ве Костов а ве вулджев
    вземете си шапките и се махайте щото
    хората не могат ви гледат!

    11:50 29.06.2026

  • 22 Мнение

    2 0 Отговор
    Сега и ще проверяват и швейцарското правило за индексция, защо не проверихте крадците и корупционерите ? Не знаете, как са източвани парите или схемите им разградихте, нали го обещахте и срещу олигарсите ще се борите. Кажете просто ще им ползвате схемите. А резултатът - искате да премахнете индексацията по швейцарското правило , минималната заплата замразихте вече. А по техническа грешка дадохте на КЕВР увеличение. Защо не поправихте тази грешка? На всеки човек се пада по един полицай и човек от администрацията и всеки един от тях не плаща осигуровки. От къде са им толкова високи пенсиите на тях? Кой им плаща осигуровките ? Все им малко и за да им увеличат заплатите повече, трябва да вдигнат осигуровки на другите. В България няма толкова хора, за да има такъв раздут публичен сектор - лапачи

    12:14 29.06.2026

  • 23 Сетих за пропагандата на плоският данък,

    1 1 Отговор
    Сетих за пропагандата на плоският данък, от мафията сменила Москва с Вашингтон, и народовластието с капиталистически интереси. С БАЩА ОТ ЦК на БКП - Красен Станчев каза, че Канада има по-малко постъпления от прогресивен данък, голям данък, отколкото България от плосък данък, малък данък. ФАКТ! ФАКти се използват за манипулация. Този факт, е опорната точка на неолибералният малък плосък данък. Но защо Канада събира нисък прогресивен данък, от бизнеса? Защото бизнесът плаща 80% от добавената стойност за трудови разходи, с останалото си плаща лихвите по взетите заеми за инвестицията. Българският бизнес има голям марж на печалба. Големият данък в кейнсиянската икономика не е за да ограби бизнесът, а да го принуди да инвестира и да дава големи заплати. КАТО ИНВЕСТИРАШ, ЩЕ ИМА И ДЕФИЦИТ НА ТРУД - ЗНАЧИ ЗАПЛАТИТЕ ЩЕ РАСТАТ - И ПОТРЕБЛЕНИЕТО ЩЕ РАСТЕ - ВСЕКИ НОВ ДОЛАР В ПОТРЕБЛЕНИЕ ЩЕ УВЕЛИЧАВА БВП. Нали плоският данък ще увеличи инвестициите???????? Да, парите в банките с български сметки, не са от работниците, а от бизнесът. Мартин Димитров казваше още 2005г., че с такъв данък ще имаме растеж от над 7% годишно. ИМА ЛИ ГО?
    04:21 29.06.2026

    12:23 29.06.2026

  • 24 Малък частен дълг е слаба икономика, и б

    0 0 Отговор
    Малък частен дълг е слаба икономика, и бюджетен дефицит, регрес. Ако частният дълг е малък, държавният ще расте. България има малък частен дълг. Капитализмът е финансова пирамида. Американците карат цял свят да купува техен дълг, облигации, но това държи капитализма да не потъне - движи спестяванията. Ако 30% от фирмите в България започнат да дават 70% от добавената стойност за заплати, които имат над 50 000 евро добавена стойност, тоест там 35 000 евро да е средната заплата и 25 000 евро минимална. Ще може чрез тези нови пари в икономиката да се постигне и останалите фирми да дават такива заплати. 95% от спестяванията в банките са на фирми, това го няма никъде по света. Изнасяме 70% от БВП, Китай 20%. В Китай на глава имат 25 000 евро частен дълг, България 7 000 евро. Сингапур 150 000 евро частен и толкова държавен.

    12:27 29.06.2026

  • 25 Зарезил

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Слаба ракия ти е пропагандата, моме! Трябва да се постараеш, защото шъ ти врътнат кранчето.

    12:43 29.06.2026

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