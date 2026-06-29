Сухи бали сено горяха на метри от затворена бензиностанция в Благоевград. Огънят е възникнал около 04:00 часа тази нощ, предаде БНТ.
Благодарение на бързата реакция на пожарникарите, пламъците са потушени, без да засегнат бензиностанцията, която е в съседство на стопанския двор, където се намират балите.
Разследват се причините за инцидента, като не се изключва и умишлен палеж. Нанесени са само материални щети.
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1 Пожарникарите !
Да Тренират !
Тряблва Да си Изкарат !
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11:52 29.06.2026