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Мантинелите по пътищата: Защо не се поставят бетонни ограничители?
  Тема: Войната на пътя

Мантинелите по пътищата: Защо не се поставят бетонни ограничители?

29 Юни, 2026 11:46 1 650 49

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По-строги мерки на пътя, повече проверки и рестрикции за шофьорите

Мантинелите по пътищата: Защо не се поставят бетонни ограничители? - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Поставянето на бетонни ограничители по пътищата в страната няма да доведе до намаляване на броя на катастрофите. Около тази теза се обединиха експерти в студиото на "Денят започва" по БНТ. По думите им са нужни по-строги мерки на пътя, повече проверки и рестрикции за шофьорите.

Инж. Георги Златев, член на Браншова камара "Пътища": "Тази диаграма показва, че най-високият клас, който може да задържи камиони, е H4B, но изисква краш-тестове с автомобили от 900 тона, автобуси, за да бъде сертифицирана, за да се види какво е въздействието върху хората. Единствено в Италия се използват системи H3, които задържат до 13-тонен товарен автомобил."

Петя Иванова, сдружение "Ангели на пътя": "Държава на парадоксите. Ние писахме и пак ще молим – нека се направи проверка за последните 10 години кой е направил мантинелите и кога най-накрая ще има осъдени и ще поемат отговорност. Пет години да молим министри, да молим депутати, да молим всички институции да си свършат работата и единственото, което правим, е да се местим от град на град и да обсъждаме просто поредната трагедия."

Илия Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: "Когато се проектира път и не са заложени бетонови ограничители, няма как да бъдат сложени. Разликата в това да се удариш челно в движещ се срещу теб камион, дори ненатоварен, и това да застигаш аварирал такъв, е огромна. И кинетичната енергия, и времето за реакция – няма нищо общо между двете хипотези."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слагайте бетон

    21 1 Отговор
    и не се занимавайте

    Коментиран от #42

    11:47 29.06.2026

  • 2 Трол

    23 1 Отговор
    Защото в бетонните ограничители ще се блъскат джигитите и може да пострадат.

    11:49 29.06.2026

  • 3 честен ционист

    17 0 Отговор
    Това е все едно да питате, защо във Венецуела нямат противоземетръсни шайби? Ми просто не остана закога.

    11:50 29.06.2026

  • 4 Сатана Z

    17 2 Отговор
    Между платната на о двупосочната улица между София и Бургас може спокойно да се наредят няколко реда "драконови зъби" ,които могат да спрат засилен по надолнището Леопард 2А7

    11:51 29.06.2026

  • 5 Цвете

    21 1 Отговор
    НЕ САМО ИТАЛИЯ, ВЪВ ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ СЪЩО ИМА БЕТОНИ ВМЕСТО ТАКИВА ЛАМАРИНА НО МАГИСТРАЛИТЕ ИМ СА ЗА ПОКАЗ.ВЪРВЕТЕ ТАМ И ГЛЕДАЙТЕ НАИСТИНА, КАКВО СЕ КАЗВА МАГИСТРАЛА ИЛИ НОРМАЛНИ ПЪТИЩА.

    Коментиран от #43

    11:51 29.06.2026

  • 6 Демо-крад

    14 0 Отговор
    В България акъла е по-голям от минималната работна заплата

    11:52 29.06.2026

  • 7 Дебело гумено колче

    24 1 Отговор
    За мантинелите, очевидно има дългогодишна корупционна схема, обаче освен магистралите, повечето пътища в бг не отговарят на никакви стандарти и изисквания по отношение на настилка, маркировка, пътни знаци, банкети, кръпки и дупки.

    Коментиран от #47

    11:53 29.06.2026

  • 8 2 000 000 000 евро

    25 1 Отговор
    за косене на тревички по мгстралите са взели 3 фирми!
    Това каза бившата юинистърка на Регионалното по БНТ!
    Грабежа е чудовищен!

    11:53 29.06.2026

  • 9 замислен

    9 3 Отговор
    Сега ще има куп експерти които ще се изходят по темата. Истината е следната, ако отидеш до магазина и си купиш "къси панталони" и след време решиш да ги вкараш у чорапите няма как да стане! панталоните са ти над коляното! Същото е и с мантинелите, ако е проектиран нисък клас колко за автомобил то ще спре автобомил, може би и SUV НО камиона ще мине и през бетона.

    11:54 29.06.2026

  • 10 Дащото Печалбата е !

    5 1 Отговор
    Твърде Трудоемка !

    Друго е !

    Да Печаташ !

    Парите !

    На Автомат !

    Трак !

    Трак !

    Трак !

    Коментиран от #13

    11:55 29.06.2026

  • 11 Фйкгф

    20 0 Отговор
    ,,изисква краш-тестове с автомобили от 900 тона" , какво е това танковете тежат по 50 тона

    Коментиран от #46

    11:55 29.06.2026

  • 12 Сега с този бетон

    12 4 Отговор
    някой ще вземе 100 милиарда евро!

    11:55 29.06.2026

  • 13 А И Винаги !

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дащото Печалбата е !":

    Ще си имаш !

    Работа !

    11:55 29.06.2026

  • 14 бою мизерният циганин

    21 1 Отговор
    ся и бетонов възел трябва да правя

    11:56 29.06.2026

  • 15 бою циганина

    17 1 Отговор
    моите цигани какво ще косят полвин година ?

    11:57 29.06.2026

  • 16 ЦЦЦ

    21 2 Отговор
    Как само у нас не може с бетонни ограничетели.В Германия, Австрия......дори над тях има сложени едни ленти които да предпазват шофьорите от заслепяване. Вкарайте китайска фирма за два месеца и магистрали ще има и ограничители каквито трябва и няма да струва по 50милиона на километър.

    Коментиран от #44

    11:58 29.06.2026

  • 17 Без име

    18 3 Отговор
    Няма далавера в бетона.

    12:00 29.06.2026

  • 18 Защото пътищата

    19 0 Отговор
    са токкова тесни, че като сложат бетонни всички ще видят колко много се краде...

    12:00 29.06.2026

  • 19 Димитър Георгиев

    24 3 Отговор
    Не се слагат бетонни ограничители,защото Бойко Борисов лично прибира лъвския пай от мантинелите! Той е лично отговорен за смъртта на двете деца на Тракия! Лично!Той и Пеевски са лично отговорни и за лошото качество на настилката, маркировка и т.н. Техни фирми работят на всякъде и се отчитат на тях! Ужасяващия рекет на двамата е ключа!Ако новата власт не стигне до тези двамата,Радев ще бъде изгонен с камъни!!!

    12:01 29.06.2026

  • 20 Зиновиев

    7 1 Отговор
    Дори мантинелите да са от стомана,когато сивото ни вещество колкото го имаме е разредено от високите температури,то плачевните резултати по българските пътища ще се повтарят.Един единствен фактор за предотвратяването на многото жертви по пътищата,остава човекът зад волана!

    Коментиран от #29

    12:08 29.06.2026

  • 21 Естествено

    8 1 Отговор
    По-добре бетон, отколкото еластична ламарина.Вместо да философстват да гледат какво правят по-развитите държави.

    12:12 29.06.2026

  • 22 Констатация

    6 2 Отговор
    И отново ще повторя тезата си: Проблема не са в Мантинелите, а в МантаЛитета ни - в Бг всеки Трактува Правилата както си иска, като започнем от върха на "пирамидата" и свършим до низините!!!

    12:14 29.06.2026

  • 23 1 тон=1000 кг

    15 0 Отговор
    изисква краш-тестове с автомобили от 900 тона. Вие виждали ли сте такова животно?

    12:15 29.06.2026

  • 24 Електра

    7 4 Отговор
    Документа е ясен, поръчката за тия мантинели е подписан от грозния Шишков на 06.06.2023г. при правителство на Гълъб Донев Коришкин, назначено от Зеления чорап Боташ. Но понежи са червени комунета подкрепящи рашиското жуже Путлер ще им се размине, и пак ще лаем по Пеевски и Борисов. Сега познайте кой е минал по пътя на Копринката и кой е прибрал комисионните...

    12:16 29.06.2026

  • 25 Мдаа

    3 0 Отговор
    Ако Господ не опази града, напразно бди стражарят, но това не означава, че не трябва да ги има.

    12:17 29.06.2026

  • 26 Кук

    8 0 Отговор
    Няма да намали ПТП-тата, но ще намали фаталните ициденти, особено на магистрали. Аман от псевдо-експерти.

    12:22 29.06.2026

  • 27 Дзак

    2 1 Отговор
    Мантинелата предпазва в комбинация с гредата, за която е монтирана. Ако гредата е запъната в настилката има съпротивление, системата има вероятност да издържи. Има лесен о ефективен начин за заздравяване на конструкцията. Просто да се свържат гредите в двете крайни ленти паралелно. Така моментално ще се повиши устойчивостта!

    12:23 29.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Зиновиев":

    Простаците в Бг са с по-висока концентрация.Единственото решение е ппжстаците да се елиминират.Така вероятно и простащината ще изчезне

    Коментиран от #32

    12:25 29.06.2026

  • 30 Реле рекс

    1 3 Отговор
    Не е предвидено и няма място за бетонни мантинели ........

    12:25 29.06.2026

  • 31 Фикри

    7 0 Отговор
    Ами да питаме строителя на магистралите Б.Б. , да каже. Сега веднъж плащаме мантинели, втори път ще плащаме бетонни блокове ? Не е лошо да се направи проверка, какво е било по проект, какво е монтирано на пътя и какво е платено, защото подозирам, че са три различни неща

    12:28 29.06.2026

  • 32 Фикри

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Да бе":

    Простотията и алчността НИКОГА няма да изчезнат. Просто народа трябва да спре да ги търпи.

    12:31 29.06.2026

  • 33 азз

    4 0 Отговор
    И защо да не могат да се подменят ламаринените мантинели със солидни бетонни?Има достатъчно място в разделителната ивица.В Германия са по-глупави от нас,та не са сложили по средата капачки от буркани...ама тука някой печели от човешки животи...

    12:31 29.06.2026

  • 34 еха

    0 1 Отговор
    ангелите на пътя е групировката на Пеевски...

    12:32 29.06.2026

  • 35 Лопата Орешник

    6 1 Отговор
    Списвача пак е слънчасал! Кви автомобили с маса 900 тона бе, калъф? То да не е танкер! Има само една оправия! Всички с видео регистратор и всеки да може да праща към КАТ заснети нарушения и автоматично да се генерира глоба! Неправилното изпреварване, престрояване, висене в аварийната лента, отнемане на предимство! И второ, глобите пропорционално на доходите за да боли! Стандартна глоба за хората на минималната работна заплата и на горе пропорционално! Ако се окаже че притежаваш в сметката 100 бона , глобата 10 Бона! Ако имаш милка 100 бона! Да боли! Щото иначе на един милионер му дреме,че ще го плеснеш 100 или 1000 евро! Той съзнателно избира да задели няколко стотака и да се изкефи , я до морето, я до някой курорт! Плаща и се смее!

    12:34 29.06.2026

  • 36 Време трябва

    5 1 Отговор
    Сега правилните направиха стотици милиона с Мантинели.. скоро други наши правилни комуняга ще правят стотици милиони от бетон само малко чакайте и гледайте. Коват калъпи сега хайде честито на балъците по територията дето чака нещо хубаво..

    12:34 29.06.2026

  • 37 Хм…

    8 0 Отговор
    При Герб се появи практиката мантинели да се слагат и на обикновените пътища в равнината. Банкет няма, естествено и аварийна лента също. Получава се един улей, ако някой кара срещу теб в насрещното, не можеш да избягаш. Също ако аварираш, задръстваш движението. Единствената им цел - да надуят цената и да си я поделят.

    12:34 29.06.2026

  • 38 сйкск

    0 0 Отговор
    кване таз мантинела за 900т тя трябва да спре цял бойнг

    12:43 29.06.2026

  • 39 Гост

    1 0 Отговор
    Бетонните ограничители са по офшорни те сметки на няколко човека. Най-главният го знаем цялото население

    12:48 29.06.2026

  • 40 Спирачната Сила

    0 0 Отговор
    При неизправна спирачна система тежкотоварните камиони са по опасни празни тъй като необходимата сила варира в широки граници. Засилване контрола и върху гумите разбира се.

    12:52 29.06.2026

  • 41 Шофьор

    2 0 Отговор
    Много шофьори сме обиколили пътищата на Европа, та дори и в Сърбия, Македония и Албания и знаем как се строят нормални пътища, които предпазват от катастрофи. Всичко се прави от хора експерти ,а не от крадливи тъпаци . Безхаберие и безконтролно и безотговорно управление води до това,което става тук. За съжаление,както винаги ,цената се плаща от невинните жертви, а виновните са недосегаеми.

    12:52 29.06.2026

  • 42 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Слагайте бетон":

    Ще има поръчки, и с тия заспали шофьори, ще хвърчат колите както в холивудски филм

    12:53 29.06.2026

  • 43 Разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Може и тухлен дувар да се иззида..

    12:56 29.06.2026

  • 44 Игнатий

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "ЦЦЦ":

    Тук целта е не да се реши проблема,а да го има.Така има условия за постоянно крадене.Комитова го каза-2 млд са платени за рязане клонки и тревички.Шишков в последния си ден е подписал договор за мантинели за още 5 години?!Как ще поставят бетон когато цялата система по лобиране и крадене трябва да се пренастрои.Затова дават отпор на идеята.А бетона има гаранция 50 години?Това ги хвърля в отчаяние.А бетона лесно се доказва дали отговаря на качество.

    12:56 29.06.2026

  • 45 Мантинелите са като тръмплин !!!

    2 0 Отговор
    Това го казват очевидци на катастрофи , че мантинелите като тръмплин прехвърлят кола или дори камион в отсрещното платно. Това е ужасно. Значи нещо не е наред в технологията. Веднага ги премахнете !

    Коментиран от #48

    12:57 29.06.2026

  • 46 Баба Гошка

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Фйкгф":

    Кораби 900 тона ще пущат на краштестовете. Гответе сА да ви удрят челно 50 метрови танкери. Ще съберете много кликвания в ютюба

    Коментиран от #49

    13:00 29.06.2026

  • 47 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дебело гумено колче":

    Ами тоз модел мантинели е от Бай Тошово
    тогава имаше трабанти, зазки москвичи и лади.
    с трабант нищо и няма на мантинелата.
    Ама сега има тирове, жипки и идиоти зад волана.
    така и мантинелите трябва да са по дебели
    заради по дървените глави на шофьорите
    и джигитите.както и по сериозни глоби и санкции
    явно българите изпростяват затова

    13:02 29.06.2026

  • 48 Бетона просто ще оставя колата

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Мантинелите са като тръмплин !!!":

    В същото платно което също е опасно. Трябва в България да се ограничи скоростта до 110 км. първо. Второ да има ограничения за шофьорите 20год. възраст и може би трудов стаж за по голяма отговорност. Трето КНИЖКИ за бг.граждани само придобити в България с реално изискване за образователен ценз минимум средно образование.

    13:04 29.06.2026

  • 49 Отвратителен

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Баба Гошка":

    Ник и не само той. По принцип не те чета де.

    13:07 29.06.2026

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