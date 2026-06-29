Мантинелите по пътищата: Защо не се поставят бетонни ограничители?

Поставянето на бетонни ограничители по пътищата в страната няма да доведе до намаляване на броя на катастрофите. Около тази теза се обединиха експерти в студиото на "Денят започва" по БНТ. По думите им са нужни по-строги мерки на пътя, повече проверки и рестрикции за шофьорите.
Инж. Георги Златев, член на Браншова камара "Пътища": "Тази диаграма показва, че най-високият клас, който може да задържи камиони, е H4B, но изисква краш-тестове с автомобили от 900 тона, автобуси, за да бъде сертифицирана, за да се види какво е въздействието върху хората. Единствено в Италия се използват системи H3, които задържат до 13-тонен товарен автомобил."
Петя Иванова, сдружение "Ангели на пътя": "Държава на парадоксите. Ние писахме и пак ще молим – нека се направи проверка за последните 10 години кой е направил мантинелите и кога най-накрая ще има осъдени и ще поемат отговорност. Пет години да молим министри, да молим депутати, да молим всички институции да си свършат работата и единственото, което правим, е да се местим от град на град и да обсъждаме просто поредната трагедия."
Илия Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: "Когато се проектира път и не са заложени бетонови ограничители, няма как да бъдат сложени. Разликата в това да се удариш челно в движещ се срещу теб камион, дори ненатоварен, и това да застигаш аварирал такъв, е огромна. И кинетичната енергия, и времето за реакция – няма нищо общо между двете хипотези."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слагайте бетон
Коментиран от #42
11:47 29.06.2026
2 Трол
11:49 29.06.2026
3 честен ционист
11:50 29.06.2026
4 Сатана Z
11:51 29.06.2026
5 Цвете
Коментиран от #43
11:51 29.06.2026
6 Демо-крад
11:52 29.06.2026
7 Дебело гумено колче
Коментиран от #47
11:53 29.06.2026
8 2 000 000 000 евро
Това каза бившата юинистърка на Регионалното по БНТ!
Грабежа е чудовищен!
11:53 29.06.2026
9 замислен
11:54 29.06.2026
10 Дащото Печалбата е !
Друго е !
Да Печаташ !
Парите !
На Автомат !
Трак !
Трак !
Трак !
Коментиран от #13
11:55 29.06.2026
11 Фйкгф
Коментиран от #46
11:55 29.06.2026
12 Сега с този бетон
11:55 29.06.2026
13 А И Винаги !
До коментар #10 от "Дащото Печалбата е !":Ще си имаш !
Работа !
11:55 29.06.2026
14 бою мизерният циганин
11:56 29.06.2026
15 бою циганина
11:57 29.06.2026
16 ЦЦЦ
Коментиран от #44
11:58 29.06.2026
17 Без име
12:00 29.06.2026
18 Защото пътищата
12:00 29.06.2026
19 Димитър Георгиев
12:01 29.06.2026
20 Зиновиев
Коментиран от #29
12:08 29.06.2026
21 Естествено
12:12 29.06.2026
22 Констатация
12:14 29.06.2026
23 1 тон=1000 кг
12:15 29.06.2026
24 Електра
12:16 29.06.2026
25 Мдаа
12:17 29.06.2026
26 Кук
12:22 29.06.2026
27 Дзак
12:23 29.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Да бе
До коментар #20 от "Зиновиев":Простаците в Бг са с по-висока концентрация.Единственото решение е ппжстаците да се елиминират.Така вероятно и простащината ще изчезне
Коментиран от #32
12:25 29.06.2026
30 Реле рекс
12:25 29.06.2026
31 Фикри
12:28 29.06.2026
32 Фикри
До коментар #29 от "Да бе":Простотията и алчността НИКОГА няма да изчезнат. Просто народа трябва да спре да ги търпи.
12:31 29.06.2026
33 азз
12:31 29.06.2026
34 еха
12:32 29.06.2026
35 Лопата Орешник
12:34 29.06.2026
36 Време трябва
12:34 29.06.2026
37 Хм…
12:34 29.06.2026
38 сйкск
12:43 29.06.2026
39 Гост
12:48 29.06.2026
40 Спирачната Сила
12:52 29.06.2026
41 Шофьор
12:52 29.06.2026
42 Точно
До коментар #1 от "Слагайте бетон":Ще има поръчки, и с тия заспали шофьори, ще хвърчат колите както в холивудски филм
12:53 29.06.2026
43 Разбира се
До коментар #5 от "Цвете":Може и тухлен дувар да се иззида..
12:56 29.06.2026
44 Игнатий
До коментар #16 от "ЦЦЦ":Тук целта е не да се реши проблема,а да го има.Така има условия за постоянно крадене.Комитова го каза-2 млд са платени за рязане клонки и тревички.Шишков в последния си ден е подписал договор за мантинели за още 5 години?!Как ще поставят бетон когато цялата система по лобиране и крадене трябва да се пренастрои.Затова дават отпор на идеята.А бетона има гаранция 50 години?Това ги хвърля в отчаяние.А бетона лесно се доказва дали отговаря на качество.
12:56 29.06.2026
45 Мантинелите са като тръмплин !!!
Коментиран от #48
12:57 29.06.2026
46 Баба Гошка
До коментар #11 от "Фйкгф":Кораби 900 тона ще пущат на краштестовете. Гответе сА да ви удрят челно 50 метрови танкери. Ще съберете много кликвания в ютюба
Коментиран от #49
13:00 29.06.2026
47 ганю
До коментар #7 от "Дебело гумено колче":Ами тоз модел мантинели е от Бай Тошово
тогава имаше трабанти, зазки москвичи и лади.
с трабант нищо и няма на мантинелата.
Ама сега има тирове, жипки и идиоти зад волана.
така и мантинелите трябва да са по дебели
заради по дървените глави на шофьорите
и джигитите.както и по сериозни глоби и санкции
явно българите изпростяват затова
13:02 29.06.2026
48 Бетона просто ще оставя колата
До коментар #45 от "Мантинелите са като тръмплин !!!":В същото платно което също е опасно. Трябва в България да се ограничи скоростта до 110 км. първо. Второ да има ограничения за шофьорите 20год. възраст и може би трудов стаж за по голяма отговорност. Трето КНИЖКИ за бг.граждани само придобити в България с реално изискване за образователен ценз минимум средно образование.
13:04 29.06.2026
49 Отвратителен
До коментар #46 от "Баба Гошка":Ник и не само той. По принцип не те чета де.
13:07 29.06.2026