Мантинелите по пътищата: Защо не се поставят бетонни ограничители?

Поставянето на бетонни ограничители по пътищата в страната няма да доведе до намаляване на броя на катастрофите. Около тази теза се обединиха експерти в студиото на "Денят започва" по БНТ. По думите им са нужни по-строги мерки на пътя, повече проверки и рестрикции за шофьорите.

Инж. Георги Златев, член на Браншова камара "Пътища": "Тази диаграма показва, че най-високият клас, който може да задържи камиони, е H4B, но изисква краш-тестове с автомобили от 900 тона, автобуси, за да бъде сертифицирана, за да се види какво е въздействието върху хората. Единствено в Италия се използват системи H3, които задържат до 13-тонен товарен автомобил."

Петя Иванова, сдружение "Ангели на пътя": "Държава на парадоксите. Ние писахме и пак ще молим – нека се направи проверка за последните 10 години кой е направил мантинелите и кога най-накрая ще има осъдени и ще поемат отговорност. Пет години да молим министри, да молим депутати, да молим всички институции да си свършат работата и единственото, което правим, е да се местим от град на град и да обсъждаме просто поредната трагедия."

Илия Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: "Когато се проектира път и не са заложени бетонови ограничители, няма как да бъдат сложени. Разликата в това да се удариш челно в движещ се срещу теб камион, дори ненатоварен, и това да застигаш аварирал такъв, е огромна. И кинетичната енергия, и времето за реакция – няма нищо общо между двете хипотези."