Времето днес, прогноза за вторник, 30 юни: Най-горещият ден от седмицата, до 40 градуса и гръмотевици след обяд

Юни си отива с екстремни жеги в цялата страна. НИМХ обяви жълт код за потенциално опасно горещо време за всички 28 области на България за днес. Вторник се очертава като най-горещият ден за седмицата, като на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони термометрите ще достигнат критичните 39° – 40°С.

Прогнозата по региони

Равнините и низините : Денят ще започне с ясно и почти тихо време. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 34° и 39°С . В столицата София живакът ще достигне около 34°С .

: Денят ще започне с ясно и почти тихо време. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между . В столицата живакът ще достигне около . Черноморието : По крайбрежието времето ще остане предимно слънчево и изключително подходящо за плаж. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28° и 31°С . Морската вода е приятно затоплена до 25°–26°С , а вълнението ще бъде слабо (1-2 бала).

: По крайбрежието времето ще остане предимно слънчево и изключително подходящо за плаж. Максималните температури на въздуха ще бъдат между . Морската вода е приятно затоплена до , а вълнението ще бъде слабо (1-2 бала). Планините: Преди обяд ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста облачност. Очакват се изолирани превалявания и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°С, а на 2000 метра – около 16°С. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток.

Внимание: Следобедни локални бури в Северозападна България

Въпреки големите жеги, в следобедните часове над Западна и Централна Северна България атмосферата ще стане неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност, като на места ще паднат краткотрайни, но интензивни дъждове, придружени от гръмотевични бури.

Препоръки на лекарите и властите

Поради екстремните температури Столична община и местните власти в големите градове организират пунктове за раздаване на безплатна вода. Лекарите съветват:

Избягвайте излизането на открито в часовете между 11:00 и 17:00 часа .

. Приемайте обилно количество вода (поне 2-3 литра на ден) и избягвайте алкохол и тежки храни.

Възрастните хора, децата и хората с хронични сърдечно-съдови заболявания трябва да останат на хладно в затворени помещения.

Какво предстои в първите дни на юли?

Жегата от вторник ще бъде кулминацията на настоящата гореща вълна. От сряда (1 юли) и през следващите два дни се очаква преминаването на по-студен атмосферен фронт. Той ще донесе захлаждане, по-чести краткотрайни валежи, интензивни гръмотевици и повишен риск от градушки в по-голямата част от страната.