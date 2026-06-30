Времето днес, прогноза за вторник, 30 юни: Най-горещият ден от седмицата, до 40 градуса и гръмотевици след обяд

Юни си отива с екстремни жеги в цялата страна. НИМХ обяви жълт код за потенциално опасно горещо време за всички 28 области на България за днес. Вторник се очертава като най-горещият ден за седмицата, като на места по поречието на Дунав и в крайните югозападни райони термометрите ще достигнат критичните 39° – 40°С.
Прогнозата по региони
- Равнините и низините: Денят ще започне с ясно и почти тихо време. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 34° и 39°С. В столицата София живакът ще достигне около 34°С.
- Черноморието: По крайбрежието времето ще остане предимно слънчево и изключително подходящо за плаж. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 28° и 31°С. Морската вода е приятно затоплена до 25°–26°С, а вълнението ще бъде слабо (1-2 бала).
- Планините: Преди обяд ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста облачност. Очакват се изолирани превалявания и гръмотевици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°С, а на 2000 метра – около 16°С. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток.
Внимание: Следобедни локални бури в Северозападна България
Въпреки големите жеги, в следобедните часове над Западна и Централна Северна България атмосферата ще стане неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност, като на места ще паднат краткотрайни, но интензивни дъждове, придружени от гръмотевични бури.
Препоръки на лекарите и властите
Поради екстремните температури Столична община и местните власти в големите градове организират пунктове за раздаване на безплатна вода. Лекарите съветват:
- Избягвайте излизането на открито в часовете между 11:00 и 17:00 часа.
- Приемайте обилно количество вода (поне 2-3 литра на ден) и избягвайте алкохол и тежки храни.
- Възрастните хора, децата и хората с хронични сърдечно-съдови заболявания трябва да останат на хладно в затворени помещения.
Какво предстои в първите дни на юли?
Жегата от вторник ще бъде кулминацията на настоящата гореща вълна. От сряда (1 юли) и през следващите два дни се очаква преминаването на по-студен атмосферен фронт. Той ще донесе захлаждане, по-чести краткотрайни валежи, интензивни гръмотевици и повишен риск от градушки в по-голямата част от страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍
03:04 30.06.2026
2 Горски
03:05 30.06.2026
3 милене! на мaйкя ти ф путкaтa миpизливa
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
04:42 30.06.2026