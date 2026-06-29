МОН публикува резултатите от НВО за 7 и 10 клас

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7. и 10. клас.
Учениците и техните родители могат да направят справка в системата https://infopriem.mon.bg/
Проверката става с входящ номер и идентификационен код.
В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното регионалното управление на образованието.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4
16:23 29.06.2026
2 Що за простотии
16:32 29.06.2026
3 Беше трудна тази година
Коментиран от #5
16:44 29.06.2026
4 Хубавото
До коментар #1 от "честен ционист":в случая, че не ти личи.
16:45 29.06.2026
5 Родител
До коментар #3 от "Беше трудна тази година":Набутал си се, нашия директор ми каза че резултатите нямат значение никой няма да повтаря, така е политиката
16:59 29.06.2026
6 Файда няма от мъчилише
17:32 29.06.2026