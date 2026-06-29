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МОН публикува резултатите от НВО за 7 и 10 клас

МОН публикува резултатите от НВО за 7 и 10 клас

29 Юни, 2026 16:18 908 6

  • нво-
  • 7-
  • 10 клас-
  • резултати

В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното регионалното управление на образованието

МОН публикува резултатите от НВО за 7 и 10 клас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7. и 10. клас.

Учениците и техните родители могат да направят справка в системата https://infopriem.mon.bg/

Проверката става с входящ номер и идентификационен код.

В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното регионалното управление на образованието.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 3 Отговор
    Пак са покъсали неблагонадеждните, както мен ме скъсах 7-о отделение.

    Коментиран от #4

    16:23 29.06.2026

  • 2 Що за простотии

    2 0 Отговор
    са тези външни оценявания???

    16:32 29.06.2026

  • 3 Беше трудна тази година

    7 0 Отговор
    Моя има 70т на БЕЛ и 73 на математика, а строших хиляди евра за уроци

    Коментиран от #5

    16:44 29.06.2026

  • 4 Хубавото

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    в случая, че не ти личи.

    16:45 29.06.2026

  • 5 Родител

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Беше трудна тази година":

    Набутал си се, нашия директор ми каза че резултатите нямат значение никой няма да повтаря, така е политиката

    16:59 29.06.2026

  • 6 Файда няма от мъчилише

    1 0 Отговор
    ИИ ще дърпа конците на всичко образованието беше нужно при индустриалния минал век днешните тийнейджъри бъдеще и работа няма да имат

    17:32 29.06.2026

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