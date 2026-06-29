Пътен експерт: Мантинелите не може да са причина за настъпване на ПТП

По повод на зачестилите катастроф ипрез последните дни, Христо Радков от Българско обединение на шофьорите коментира, че ограничителното съоръжение не може да е причина за настъпване на инцидент. То може да не е удържало, може да е направило всичко друго, което не би трябвало да направи, но не може да предизвика инцидент.
Въпросният инцидент, в който шофьорът веднага каза, че е спукал предна лява гума, която го е хвърлила в насрещното движение, според експерта, е заради грешка на водача.
"Има някаква друга причина. Дали е техническа, дали нещо друго. Да предположим, че се движи с 90 км/ч, няма как да отмести траекторията на движение толкова е рязко, че да мине косо през мантинелата", твърди Радков пред БНР.
"По повод ограничителните съоръжения, аз съм един от хората, които бяхме в групата, която написа последната наредба за ограничителни съоръжения. Която работихме, ако не се лъжа, две години. 2024 година беше обнародвана и е в сила от тогава".
Тоест по пътищата, които се строят след 2024 година, трябва да отговарят на тази наредба, но не само те, а и тези, които са действащи, трябва да бъдат приведени към изискването на тази наредба.
Честно казвам, нямам никаква идея, защо да се даде срок от 10 години да се приведат пътищата в съответствие с наредбата. Говоря за построените пътища.
Експертът категорично отхвърли идеята за бетонни ограничителни съоръжения по магистралите.
Основната причина е, че самото ограничително съоръжение тип "Мантинела" поема кинетичната енергия при сблъсък.
От там самото сътресение на пътуващите в пътното превозно средство е много по-малък, а освен това, когато се поеме част от енергията, при връщането обратно на пътното превозно средство, то се връща с намалена скорост.
Докато когато се ударите в бетонното съоръжение, това е точно както на билярда, когато се удари топката във фонт. Тя продължава с абсолютно същата скорост. И тогава се променя единствено траекторията на движение.
"Тези съоръжения се използват както тунела на Люлин в София, там където скоростта е по-ниска и не е задължително отдолу да не бъде направен фундамент за укрепване", допълва той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 То пък
Коментиран от #60
16:49 29.06.2026
3 Животното
16:50 29.06.2026
4 хехе
16:51 29.06.2026
5 Само
Коментиран от #32
16:54 29.06.2026
6 Причината
В специални случаи причината е при водача на пострадалия автомобил, който не е бил в правилната пътна лента.
16:54 29.06.2026
7 Тома
Коментиран от #16
16:54 29.06.2026
8 Своге
16:54 29.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ДрайвингПлежър
Инциденти стават - и целта на инфраструктурата е да минимизира рисковете от тях!
16:59 29.06.2026
11 Баламата
17:00 29.06.2026
12 Бетонна
17:00 29.06.2026
13 Анонимен
Коментиран от #22
17:01 29.06.2026
14 азз
Щом кола пробива ламарината за капачки,защо изобщо ги слагате?
А всъщност ти сам си признаващ съучастието в убийствата по пътищата...с колко намаза за подписа и хЕкспертизата???
17:01 29.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 много са примерите
До коментар #7 от "Тома":А колко хора изгоряха край Перник в македонския автобус с заклещени врати между мантинелите?
17:03 29.06.2026
17 А бе ! Я Си карай !
Не ти трябват Нито Мантинели !
Нито Дявол !
17:03 29.06.2026
18 Електра
17:04 29.06.2026
19 браво бе
17:05 29.06.2026
20 ще обясниш ли
До коментар #1 от "честен ционист":как това предизвиква птп? и най-вече мантинелите как предизвикват птп-та? защото такава е темата а не кое на какви изисквания не отговаря
17:06 29.06.2026
21 Дудов
17:06 29.06.2026
22 Значи Пак Е Причина !
До коментар #13 от "Анонимен":Защото !
Не Е Предотвратила !
Това Да Стане !
Коментиран от #26
17:06 29.06.2026
23 Роки
Коментиран от #37
17:08 29.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Смотаняху
17:09 29.06.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Значи Пак Е Причина !":Ами НЕ значи❗
Тя НЕ е причина за настъпване на ПТП,
а за щетите и броя на загиналите при ПТП❗
Явно някой неща НЕ са ти ясни❗
17:10 29.06.2026
27 Исторически парк
Коментиран от #30
17:10 29.06.2026
28 Айше
17:11 29.06.2026
29 Програмист
17:11 29.06.2026
30 Даже работи във фирмата
До коментар #27 от "Исторически парк":За тия боклуци, източващи милиарди от АПИ, наричани "мантинели"
17:11 29.06.2026
31 Те ! Фашистите !
Да тръгнат Да правят Нещо !
Което Не им е Необходимо !
17:12 29.06.2026
32 Германец
До коментар #5 от "Само":А я си помисли сега,че стотици хиляди бунгарета гласуват за въпросните крадливи ръце 😉😘
17:12 29.06.2026
33 Давид
17:12 29.06.2026
34 Деций
17:13 29.06.2026
35 На времето
17:14 29.06.2026
36 Как един не Каза
Коментиран от #39
17:18 29.06.2026
37 пешо
До коментар #23 от "Роки":затова се стараят по всякакъв начин от 40 години да няма пенсионери в българия.
17:22 29.06.2026
38 Наблюдател
17:27 29.06.2026
39 оня с коня
До коментар #36 от "Как един не Каза":Не ме касае дали магистралите стават за 140,но за 240 стават - лично съм пробвал с БМВ-то по трасето Шумен-Варна ама...когато Борисов бе на власт и около Белокопитово асфалтът бе като Огледало.
Коментиран от #47
17:28 29.06.2026
40 лаик
Коментиран от #44
17:28 29.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ха ха
17:31 29.06.2026
43 Хорейшо
17:32 29.06.2026
44 Ами
До коментар #40 от "лаик":няма да е лошо и по висок да го сложат тоя бетон, та нощно време да не ти светят отсреща с дългите.
17:34 29.06.2026
45 Мантинелата
Коментиран от #49
17:36 29.06.2026
46 Чума
17:36 29.06.2026
47 Гост
До коментар #39 от "оня с коня":Това потвърждава, че падането на Борисов е подействало усмиряващо на джигитите (като теб)!
Коментиран от #50
17:36 29.06.2026
48 И накрая
17:40 29.06.2026
49 Хе-хе
До коментар #45 от "Мантинелата":А тези, които не са в насрещното кой ще ги пази от теб!? Не знам какво е това желание да ограничите всяка лента с мантинели, бетони, синджири, борове, дъбове, върби, стари гуми, кръгли бали сено и всякакви мраморни пирамиди и паралелепипеди!?
Коментиран от #53
17:40 29.06.2026
50 оня с коня
До коментар #47 от "Гост":Има нещо верно,но работим по въпроса- ще си разделим задачите с Лавино-нарастващите протестиращи,като Те имат задачата да Гътнат радев,а ние Лютите привърженици на бат Бойко ще го качим отново на Трона.Мдааа...!
17:43 29.06.2026
51 Те не са причина, а
17:47 29.06.2026
52 Стига с тая дъвка спукал гума
17:57 29.06.2026
53 Вярвай
До коментар #49 от "Хе-хе":мантинелата е за добро . Магистрала без мантинели
няма.
17:59 29.06.2026
54 Мич
Коментиран от #58
18:01 29.06.2026
55 ЯСНО!
И сега требе да се...,,отчита" ,с добри думи за тях...
18:01 29.06.2026
56 Мдаа
Коментиран от #63
18:02 29.06.2026
57 Наблюдател
18:03 29.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Абсурдистан
Коментиран от #61
18:06 29.06.2026
60 Ами ДА!
До коментар #2 от "То пък":Високоякостната стомана за изработка на истински мантинели,струва многократно повече пари от обикновената въглеродна стомана...!
18:06 29.06.2026
61 ЩО БЕ...?!
До коментар #59 от "Абсурдистан":Можем да питаме и много автомобилисти...?!
18:08 29.06.2026
62 Експертен пътник
18:09 29.06.2026
63 Да,ама...
До коментар #56 от "Мдаа":...това 100% не е у БГ-то...😉😆🫢!
18:11 29.06.2026