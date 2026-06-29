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Пътен експерт: Мантинелите не може да са причина за настъпване на ПТП

Пътен експерт: Мантинелите не може да са причина за настъпване на ПТП

29 Юни, 2026 16:46 1 590 63

  • мантинели-
  • катастрофа

Въпросният инцидент, в който шофьорът веднага каза, че е спукал предна лява гума, която го е хвърлила в насрещното движение, според експерта, е заради грешка на водача

Пътен експерт: Мантинелите не може да са причина за настъпване на ПТП - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По повод на зачестилите катастроф ипрез последните дни, Христо Радков от Българско обединение на шофьорите коментира, че ограничителното съоръжение не може да е причина за настъпване на инцидент. То може да не е удържало, може да е направило всичко друго, което не би трябвало да направи, но не може да предизвика инцидент.

Въпросният инцидент, в който шофьорът веднага каза, че е спукал предна лява гума, която го е хвърлила в насрещното движение, според експерта, е заради грешка на водача.

"Има някаква друга причина. Дали е техническа, дали нещо друго. Да предположим, че се движи с 90 км/ч, няма как да отмести траекторията на движение толкова е рязко, че да мине косо през мантинелата", твърди Радков пред БНР.

"По повод ограничителните съоръжения, аз съм един от хората, които бяхме в групата, която написа последната наредба за ограничителни съоръжения. Която работихме, ако не се лъжа, две години. 2024 година беше обнародвана и е в сила от тогава".

Тоест по пътищата, които се строят след 2024 година, трябва да отговарят на тази наредба, но не само те, а и тези, които са действащи, трябва да бъдат приведени към изискването на тази наредба.

Честно казвам, нямам никаква идея, защо да се даде срок от 10 години да се приведат пътищата в съответствие с наредбата. Говоря за построените пътища.

Експертът категорично отхвърли идеята за бетонни ограничителни съоръжения по магистралите.

Основната причина е, че самото ограничително съоръжение тип "Мантинела" поема кинетичната енергия при сблъсък.

От там самото сътресение на пътуващите в пътното превозно средство е много по-малък, а освен това, когато се поеме част от енергията, при връщането обратно на пътното превозно средство, то се връща с намалена скорост.

Докато когато се ударите в бетонното съоръжение, това е точно както на билярда, когато се удари топката във фонт. Тя продължава с абсолютно същата скорост. И тогава се променя единствено траекторията на движение.

"Тези съоръжения се използват както тунела на Люлин в София, там където скоростта е по-ниска и не е задължително отдолу да не бъде направен фундамент за укрепване", допълва той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 То пък

    32 4 Отговор
    едни мантинели , като от ламарина за капачки от едно време

    Коментиран от #60

    16:49 29.06.2026

  • 3 Животното

    20 3 Отговор
    Има места, където няма мантинели, а има необходимост от такива. Има места, на които Не трябва да има мантинели, но ги има.

    16:50 29.06.2026

  • 4 хехе

    38 2 Отговор
    Никой не твърди, че мантинелите са причина за катастрофите, а че се трошат като гризини и могат да спрат само тротинетка.

    16:51 29.06.2026

  • 5 Само

    24 1 Отговор
    като си помисли човек в чии грабливи ръце отиват обществените поръчки за мантинелите и за какви пари , го обзема и мъка , и гняв !

    Коментиран от #32

    16:54 29.06.2026

  • 6 Причината

    16 0 Отговор
    Ако водачът е наш човек (на адвоката-нотариус) причината е обективно обстоятелство внезапно спаднала гума, ако е случаен , то той е управлявал с несъобразена с пътните условия скорост.
    В специални случаи причината е при водача на пострадалия автомобил, който не е бил в правилната пътна лента.

    16:54 29.06.2026

  • 7 Тома

    15 3 Отговор
    Щом експерт го казва значи трябва да повярваме но не е лошо магарето да му опасе дипломата за експерт

    Коментиран от #16

    16:54 29.06.2026

  • 8 Своге

    20 1 Отговор
    Не забравяйте трагедията в Своге, ако мантинелите баха изправни никой нямаше да умре, направиха ги двойни след свуршен факт

    16:54 29.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор
    Те не са причина, но ако са си свършили работата нямало да има трагедия!
    Инциденти стават - и целта на инфраструктурата е да минимизира рисковете от тях!

    16:59 29.06.2026

  • 11 Баламата

    1 4 Отговор
    Наченки на адекватност

    17:00 29.06.2026

  • 12 Бетонна

    8 0 Отговор
    сертифицирана мантинела е по-скъпа от няколкото вида метални мантинели чийто вид може да бъде лесно сменен с по-евтин за икономии спрямо проекта.

    17:00 29.06.2026

  • 13 Анонимен

    20 1 Отговор
    Селяндур. Мантинелата не е причина за ПТП, но може да предотврати косвени жертви.

    Коментиран от #22

    17:01 29.06.2026

  • 14 азз

    14 1 Отговор
    И ти си един хЕксперт....германците ли са по-глупави,та са сложили бетон..???
    Щом кола пробива ламарината за капачки,защо изобщо ги слагате?
    А всъщност ти сам си признаващ съучастието в убийствата по пътищата...с колко намаза за подписа и хЕкспертизата???

    17:01 29.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 много са примерите

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тома":

    А колко хора изгоряха край Перник в македонския автобус с заклещени врати между мантинелите?

    17:03 29.06.2026

  • 17 А бе ! Я Си карай !

    2 0 Отговор
    Като Човек !

    Не ти трябват Нито Мантинели !

    Нито Дявол !

    17:03 29.06.2026

  • 18 Електра

    6 8 Отговор
    Документа е ясен и виновниците са ясни, поръчката за тия мантинели е подписан от грозния Шишков на 06.06.2023г. при правителство на Гълъб Донев Коришкин, назначено от Зеления чорап Боташ. Но понеже са червени комунета подкрепящи рашиското жуже Путлер ще им се размине, и пак ще лаем по Пеевски и Борисов. Сега познайте кой е минал по пътя на Копринката и кой е прибрал комисионните...

    17:04 29.06.2026

  • 19 браво бе

    12 0 Отговор
    това всеки човек дори с минимално количеатво мозък го знае но въпросът е защо не могат да спират автомобилите които се удрят в тях ??? за камионите е ясно те са изключително тежки и за това във франция са си сложили бетонни мантинели но ние сме умни и знаем как да усвояваме средства и за това мантинелите ни са ламаринки

    17:05 29.06.2026

  • 20 ще обясниш ли

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    как това предизвиква птп? и най-вече мантинелите как предизвикват птп-та? защото такава е темата а не кое на какви изисквания не отговаря

    17:06 29.06.2026

  • 21 Дудов

    10 0 Отговор
    Тоя експертжекскремент може да зи завре дипломата в гъ за

    17:06 29.06.2026

  • 22 Значи Пак Е Причина !

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Защото !

    Не Е Предотвратила !

    Това Да Стане !

    Коментиран от #26

    17:06 29.06.2026

  • 23 Роки

    9 2 Отговор
    Пенсионерите са виновни

    Коментиран от #37

    17:08 29.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Смотаняху

    8 0 Отговор
    Едни глупаци обясняват на други , по- големи глупаци едни глупости

    17:09 29.06.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Значи Пак Е Причина !":

    Ами НЕ значи❗
    Тя НЕ е причина за настъпване на ПТП,
    а за щетите и броя на загиналите при ПТП❗
    Явно някой неща НЕ са ти ясни❗

    17:10 29.06.2026

  • 27 Исторически парк

    11 3 Отговор
    Защо забравихте да спомене, че въпросният "експерт" е член на пп ГЕРБ?!

    Коментиран от #30

    17:10 29.06.2026

  • 28 Айше

    7 0 Отговор
    Ама нали трябва да предотвратяват ПТП, пък тази алпака о за красота не я бива.

    17:11 29.06.2026

  • 29 Програмист

    9 2 Отговор
    Тоя експертин 100% е участвал и захлебил от поръчката на мантинелите💀☠

    17:11 29.06.2026

  • 30 Даже работи във фирмата

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Исторически парк":

    За тия боклуци, източващи милиарди от АПИ, наричани "мантинели"

    17:11 29.06.2026

  • 31 Те ! Фашистите !

    5 0 Отговор
    Едва ли са по - Тъпи от Нас !

    Да тръгнат Да правят Нещо !

    Което Не им е Необходимо !

    17:12 29.06.2026

  • 32 Германец

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Само":

    А я си помисли сега,че стотици хиляди бунгарета гласуват за въпросните крадливи ръце 😉😘

    17:12 29.06.2026

  • 33 Давид

    5 1 Отговор
    Шофйора е частник . Кой нормален частник ще си счупи камиона и ще убие хора . Държавата е виновна за всичко . Всяка земеделска фирма кара по време на жътва с минимум 35 тона товар . Къде е държавата ? Къде е полковник Николай Марков и Миленков да ни донасят от три кладенци вода ?

    17:12 29.06.2026

  • 34 Деций

    5 0 Отговор
    Като не са причина как камиона се озова в другото платно?Какво е предназначението на тези мантинели,и свършили ли са това за което са предназначени?След като на всякъде са поставени мантинели с нисък клас ма задържане,кои е въвел в експлоатация и кой разрешава движение на тежки автомобил пи пътища които са проектирани за най ниският клас автомобили?Няма кай да избягате от отговорност.Шофьора ,че и а вина е ясно ,но тук си вони на корупция която доказва за пореден път ,че убива!И няма какво Демерджиев да ми загатва ,че предприятия били на бивш Министър председател,изправи се и кажа ,че цялата корупция около пътищата е ръководена от Борисов,и от неговите кражби са загинали няколко хиляди през годините!Този в никакъв случай не трябва да бъде оставен да умре спокойно в тях!

    17:13 29.06.2026

  • 35 На времето

    8 0 Отговор
    Марчегаля искаха да ни направят истински мантинели но нашите крадци не им разрешиха, че нямаше нищо за тях.

    17:14 29.06.2026

  • 36 Как един не Каза

    6 0 Отговор
    Че тази магистрала Не става за скорост от 140 км. в час.

    Коментиран от #39

    17:18 29.06.2026

  • 37 пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Роки":

    затова се стараят по всякакъв начин от 40 години да няма пенсионери в българия.

    17:22 29.06.2026

  • 38 Наблюдател

    6 0 Отговор
    Гербаджийската принцеса Фандъкова слагаше пейки за десет хиляди лева бройката в центъра на София, и по 1000 лева колчето на тротоара за зоната в София, колко ли ни струват гербаджийските мантилети убийци на хора, чийто договори за изработка са преподписани от престъпника Желязков за 4 години напред докато дебилите и педофилите от ПП и ДБ го аплодираха?!!!

    17:27 29.06.2026

  • 39 оня с коня

    0 6 Отговор

    До коментар #36 от "Как един не Каза":

    Не ме касае дали магистралите стават за 140,но за 240 стават - лично съм пробвал с БМВ-то по трасето Шумен-Варна ама...когато Борисов бе на власт и около Белокопитово асфалтът бе като Огледало.

    Коментиран от #47

    17:28 29.06.2026

  • 40 лаик

    6 0 Отговор
    Щом експерта толкова настоява за метална мантинела, то нека металните мантинели си останат, а бетонна мантинела да бъде монтирана между металните след тяхното преместване.

    Коментиран от #44

    17:28 29.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ха ха

    0 1 Отговор
    На крив У й вълната му пречи .Комунистите до обяд ненавиждат всички а след обяд ги е яд на себе си

    17:31 29.06.2026

  • 43 Хорейшо

    1 0 Отговор
    Такова рязко кривване от пътя, ако се изключи грешка на шофьора, може да се предизвика и от счупен лагер в главината. Тогава колелото блокира, и камиона се завърта като пумпал, за части от секундата. Гумата може да гръме и от удара в мантинелата. Ако гръмне на асфалта, джантата трябва да изрови следи.

    17:32 29.06.2026

  • 44 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "лаик":

    няма да е лошо и по висок да го сложат тоя бетон, та нощно време да не ти светят отсреща с дългите.

    17:34 29.06.2026

  • 45 Мантинелата

    5 0 Отговор
    не е виновна за катастрофата. Шофьорът е виновен. Обаче ако мантинелата беше мантинела можеше да се разминем без жертви. То това е и нейното предназначение да не можеш да я преминеш за да не се окажеш в насрещното. За целта трябва бетонна основа и здраво желязо . А не декоративно да забиеш едни ламарини в земята.

    Коментиран от #49

    17:36 29.06.2026

  • 46 Чума

    0 2 Отговор
    Белите непрекъснати линии също не спират никакъв удар и не знам изобщо защо ги рисуват по пътищата!!! Най демократично е да се направят всякакви пътища и всеки да се движи там, където му харесва! Кото иска да се блъска в мантанели - да заповяда! Който иска в бетон - моля! Аз предпочитам да ударя кестерме през ливадите!

    17:36 29.06.2026

  • 47 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "оня с коня":

    Това потвърждава, че падането на Борисов е подействало усмиряващо на джигитите (като теб)!

    Коментиран от #50

    17:36 29.06.2026

  • 48 И накрая

    4 0 Отговор
    според експерта както винаги никой не е виновен.

    17:40 29.06.2026

  • 49 Хе-хе

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "Мантинелата":

    А тези, които не са в насрещното кой ще ги пази от теб!? Не знам какво е това желание да ограничите всяка лента с мантинели, бетони, синджири, борове, дъбове, върби, стари гуми, кръгли бали сено и всякакви мраморни пирамиди и паралелепипеди!?

    Коментиран от #53

    17:40 29.06.2026

  • 50 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Гост":

    Има нещо верно,но работим по въпроса- ще си разделим задачите с Лавино-нарастващите протестиращи,като Те имат задачата да Гътнат радев,а ние Лютите привърженици на бат Бойко ще го качим отново на Трона.Мдааа...!

    17:43 29.06.2026

  • 51 Те не са причина, а

    3 0 Отговор
    следствие.

    17:47 29.06.2026

  • 52 Стига с тая дъвка спукал гума

    5 0 Отговор
    Прокурор Живко Илиев от Окръжна прокуратура Ямбол на брифинг заяви ,че е правен оглед на камиона и няма технически повреди по него,както няма и спукана гума.Дпуканста ги а не е вирус,да я търсиш с микроскоп.Вижда се и с "просто" око.

    17:57 29.06.2026

  • 53 Вярвай

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хе-хе":

    мантинелата е за добро . Магистрала без мантинели
    няма.

    17:59 29.06.2026

  • 54 Мич

    2 0 Отговор
    Точна така, на Ганьо и врабчетата му пречат. Всеки ден гледам какви идиоти карат. Превишена скорост, говорене по телефона, отнемане на предимство, рисково изпреварване. Имам книжка 40 години без нарушения.

    Коментиран от #58

    18:01 29.06.2026

  • 55 ЯСНО!

    4 0 Отговор
    Тоя...,,пътен експерт" е получил част от милиончетата,лобирайки за фирмата с мантинелите...!
    И сега требе да се...,,отчита" ,с добри думи за тях...

    18:01 29.06.2026

  • 56 Мдаа

    0 0 Отговор
    Тест за мантинели.

    Коментиран от #63

    18:02 29.06.2026

  • 57 Наблюдател

    1 0 Отговор
    То пък един експерт, то пък едни мантинели.Ами публикувайте стойността на тези ламарини да сравним с бетонните .Убеден съм, че са 2 пъти по скъпи /без ДДС разбира се/, като кошчетата на Фандъкова, които по цени на дребно в сайта на производителя бяха 8 пъти по евтини.Явно в България като купуваш на едро,цената се вдига подобно на електроенергията...фирмите на "свободен" пазар плащат 2 пъти повече от домакинствата.

    18:03 29.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Мантинелата не може да предизвика птп, но може да убие човек. Питайте мотористите.

    Коментиран от #61

    18:06 29.06.2026

  • 60 Ами ДА!

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "То пък":

    Високоякостната стомана за изработка на истински мантинели,струва многократно повече пари от обикновената въглеродна стомана...!

    18:06 29.06.2026

  • 61 ЩО БЕ...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Абсурдистан":

    Можем да питаме и много автомобилисти...?!

    18:08 29.06.2026

  • 62 Експертен пътник

    0 0 Отговор
    Не са причина,но не са и препятствие!

    18:09 29.06.2026

  • 63 Да,ама...

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Мдаа":

    ...това 100% не е у БГ-то...😉😆🫢!

    18:11 29.06.2026

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