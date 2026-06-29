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ДПС: Охраната на Делян Пеевски от НСО възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца

ДПС: Охраната на Делян Пеевски от НСО възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца

29 Юни, 2026 18:03 1 569 54

  • дпс-
  • охрана-
  • пеевски

Припомняме, че г-н Пеевски многократно настоя осветяването на фактите, свързани с назначената му с решение на Комисия по закон охрана, за да бъдат пресечени спекулациите и лъжите по темата, но му беше отказано с аргумента, че това представлява класифицирана информация

ДПС: Охраната на Делян Пеевски от НСО възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изразяваме искрено задоволство от решението на Административния съд - Добрич, с което постанови на началника на НСО ген. Емил Тонев оповестяването на разходите за охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Това пише в официална позиция от страна на ДПС:

"Припомняме, че г-н Пеевски многократно настоя осветяването на фактите, свързани с назначената му с решение на Комисия по закон охрана, за да бъдат пресечени спекулациите и лъжите по темата, но му беше отказано с аргумента, че това представлява класифицирана информация.

Сега истината излезе наяве и тя сочи едно - че тези политици, анализатори и журналисти, които крещяха и ревяха за милиони за охрана, харчени всяка година, с които можело да строят детски градини, училища и университети са едни обикновени лъжци.

Охраната на г-н Пеевски възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца, като важна подробност е, че личният състав на НСО, изпълнил тази задача, продължава да е част от НСО и днес вероятно охранява друго охраняемо лице, защото те работят това.

Но както е казал Линкълн - “Можеш да лъжеш малко хора през цялото време или да излъжеш всички за кратко време, но не можеш да лъжеш всички през цялото време.”

А всички от ПП-ДБ се опитват да лъжат всички през цялото време.

Няма шанс - истината винаги е по-силна от лъжата!".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гошо

    49 0 Отговор
    Аз мойто прасе го охранявам много по-евтино.

    18:05 29.06.2026

  • 2 Тоя толкова пари открадна...

    52 0 Отговор
    Да си вземе лична охрана ,която да си плаща.Ама май не са по даването а по вземането тези лица.

    Коментиран от #30

    18:06 29.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    62 2 Отговор
    не стига че свинята окраде половин БГ , ама и си го пазим , да не му се случи нещо

    Коментиран от #41

    18:06 29.06.2026

  • 4 Ъъъ

    52 0 Отговор
    Защо толкова го охраняват и от какво, щом народа толкова го обичал?

    18:07 29.06.2026

  • 5 И на Бою

    35 1 Отговор
    също , плюс още поне на стотина субекти подобни и още 10 пъти от този масраф допълнителни разходи ! Безумие за сметка на българските данъкоплатци.

    18:09 29.06.2026

  • 6 володя

    5 42 Отговор
    И сега по-богати ли се чувствате?!?
    Спестихте 220 000 лева, а борците с разхищенията на Пеевски, ще изтеглят само 10 млрд кредити. Евро разбира се, защото те са русофили!

    18:11 29.06.2026

  • 7 Анонимен

    4 58 Отговор
    Делян Пеевски е държавник Лидер заслужава охрана като Борисов а Радев го охраняват за милиони оставка оставка оставка БКП червени олигарси

    Коментиран от #15, #35, #39

    18:11 29.06.2026

  • 8 Лъжа,

    43 1 Отговор
    цифрата е в пъти по голяма. Но не е луд този, който яде баницата...

    Коментиран от #25

    18:12 29.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    По две евро от всеки пенсионер и ще съберат парите.

    18:12 29.06.2026

  • 10 МВР служител

    27 1 Отговор
    Около 400 евро ще струва екстрадирането на прасето до затвора в град Яши за да не оказва влияние върху развитието на делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на шайка от набедени за прокурори аморални същества

    18:12 29.06.2026

  • 11 Защо е тази охрана?

    38 2 Отговор
    Малко ли са тези пари?
    Излиза 2200 на месец.
    Няма как да е истина.
    Това е част от заплатата на един човек от НСО... и автомобил и шофьор.

    Коментиран от #16, #29

    18:12 29.06.2026

  • 12 неудобен въпрос

    4 24 Отговор
    220 000 лв. месечно за заплати на охраняващите екипи и за гориво за служебните автомобили.
    Нито един от охраняващите няма да бъде без заплата , нито служебните им автомобили ще са на трупчета в НСО гаража, за да бъдат спестени въпросните 220 000лв. на бюджетното ведомство.
    Обаче не дай боже, някой лъжепатриот вандал нападне лидера на етническата партия ДПС и разпали етническата омраза, пресметната ли е щетата за страната в старите левове?

    Коментиран от #24

    18:12 29.06.2026

  • 13 Оооо

    32 1 Отговор
    Тия влизат в обяснителен режим. Което означава, че разбират вината си. Каквото и да говорят прасето е със затихващи функции. Неговите хора ще го махнат.

    18:13 29.06.2026

  • 14 Само лъжи

    21 0 Отговор
    220 000 за 10 месеца ,са 22 000 на месец ,това са заплатите на 4 рима гавази ,а само толкова ли са били или два пъти по толкова

    18:15 29.06.2026

  • 15 Има ни пак

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Не ти действа жегата добре. Вземай мерки.

    18:15 29.06.2026

  • 16 Грешка 22000 на месец

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Защо е тази охрана?":

    Може да е толкова

    18:16 29.06.2026

  • 17 дядото

    13 0 Отговор
    остава и да повярваме

    18:16 29.06.2026

  • 18 Зъл пес

    6 12 Отговор
    Реално погледнато нито един политик не се нуждае от охрана.Преди да бъдат избрани на дадена длъжност,никой не ги охранява.После почват с охраната.И фатмака що го охраняват?Никой не се е засилил да го унищожава.Когато си беше тъп льотчик,кой го е бръснел за слива?

    Коментиран от #22

    18:18 29.06.2026

  • 19 руzко = боклук

    2 6 Отговор
    къв лев? няма лев

    18:18 29.06.2026

  • 20 Пари за охрана

    16 0 Отговор
    Уж сме бедна тържава,със скапан бюджет и дълг, с който ще поробим и внуците си, но пари за охрана на това същество винаги се намират.

    18:19 29.06.2026

  • 21 Механик

    15 0 Отговор
    А защо го пазим? Коледа е далеко, пък и кой ще рискува да си натресе толкова холестерол?
    п.п.
    В същност, защо тоя трябва да го пазим? Ми то има още 240 депутата. Ако и тях пазим идва 240Х230000=55 200 000

    18:19 29.06.2026

  • 22 Пазят се усилено

    15 0 Отговор

    До коментар #18 от "Зъл пес":

    от "народната любов"...

    18:19 29.06.2026

  • 23 Кога

    14 1 Отговор
    Ще спрат да се крият тия хрантутници-Народни то имунитет,охрана от кого се крият нали народа ги е избрал но като са КРАДЦИ особено магнитския с-и-чуг и сикаджииската герб мутра който е с болни коленца м-ъ-ника

    18:20 29.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Така е

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лъжа,":

    Тези сметки явно са ги правили ,,финансистите" от НСИ...
    Ха ха ха...220 000 лв за 10 месеца...по 22 000 /месец или 700//ден...как пък не...

    18:29 29.06.2026

  • 26 безпартиен

    10 0 Отговор
    Страх ли го е,че има охрана?За какво го пазят от народната любов? Ако се страхува да каже ясно пред всички от кого!Ако е до мен, никаква охрана за политици,министри и каквито се сетите държавни и общински заплатаджии!

    18:30 29.06.2026

  • 27 Кадрите не са за хора със слабо сърце

    4 8 Отговор
    УMИРAT ЗА KЛИПЧEТА В YOUTUВE : Kак Путин жeртвa вoйници за фалшиви кaдри на "побeда“
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    Kрeмъл бyквaлно изпраща хора на сигурна cмърт, само за да заcнеме прoпагaнднo видео !! Прочeтете фaктитe, които ДС кaлинкитe у нас ще се опитат да скрият от вас..
    Днес, 29 юни 2026 г. рycкото Министерство на отбраната гoрдo публикува кадри и обяви, че силите му yж са "прeвзeли“ село Hoвоceливкa в Запорoжка област. Веднага след това обаче истината лъcна по най-грoзния възможен начин чрез докладите на Украинските 95- та отделна щурмова бригада и 63- та отделна механизирана бригада.
    Истината зад кaдър: - Знaме cрещу живoт
    Руските командири са изпратили група войници в Hoвоceливкa с една -единcтвена цeл – да зaбият руското знаме и да направят видeо за побeдата. Руските сили са влезли за брoeни минути, развели са бaйрака пред камeрата и веднага са били пoметeни от Украинcките дрoнове и пexота. Те плaтиха с живота си за симвoлични кадри в coциалните мрежи!
    Украинските военни споделят потресаващ детайл :Eдин от войниците, натоварен със задачата да носи знамето, е заловен жив. Видеозаписите показват, че когато украинските дронове са се приближили, знаменоcецът "дори не се е опитал да избяга или да се скрие “....
    Той е знаел отлично, че е пратен на сигурна смърт като пyшечно мeco, само за да може Шoйгу и Путин да п

    Коментиран от #31

    18:32 29.06.2026

  • 28 Кажете му началника на свинята

    11 0 Отговор
    Богата държава, която може да си позволи охрана на санкционират по "Магнитски". Туй да вардиш мафиоз не е лесно.

    18:32 29.06.2026

  • 29 Маринчо

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Защо е тази охрана?":

    май IQ-то ти е 2.2.........

    Коментиран от #38

    18:36 29.06.2026

  • 30 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя толкова пари открадна...":

    Сметката не е вярна......220000/10 месеца=22000 лева/30 дни в месец=733лв на ден..... Едно хамале взема 150 лв на ден..... Значи вероятно го охраняват пет хамалета, а не пет офицера от националната служба за сигурност.... Та толкова по въпроса.....

    18:36 29.06.2026

  • 31 Kaпеи клoшари как сте

    1 8 Отговор

    До коментар #27 от "Кадрите не са за хора със слабо сърце":

    Тази сутрин главният редактор на факти Mилeн Гaнев в заглaвна новина цитира Руския генeрален щаб че вчера рaшистите са превзели селището Hовоcеливка! И клoшaрските кAпеи изпаднаха във възторг от ,,новината". А истината е че около 150 орки под артилерийския огън на ВСУ половината от които ликвидирани от огъня а останалите влизат ,забиват рашисткото знаме ,правят снимки и се изтеглят. Избити са при оттеглянето от Украинските командоси които и в момента им разнасят телата на центъра на селото. Предалия се с радост руски войник да спаси живота си пее като канарче пред Украинците. Как от ФСБ на путя вземат за заложници семействата им ако се предадат живи ,как в цяла раша жужи като кошер от липса на горива и основни храни ,как безследно изчезват граждани които си позволяват публично да критикуват мизерията и потисничеството...

    Коментиран от #51

    18:36 29.06.2026

  • 32 БАЦЕ ЕООД

    2 0 Отговор
    нали сме в Евро ? боклуци ...

    18:36 29.06.2026

  • 33 Хари путър

    6 0 Отговор
    Дпс да си го охранява и охранва като толкова им е скъп.
    Откранна ви партията бе будала

    18:37 29.06.2026

  • 34 Име

    6 0 Отговор
    Да се объщаш към това мазно лоено недоразумение с г-н, изисква много да мразиш себе си! Да върне всички похарчени пари по него за охрана, и пълна ревизия на всичките му фирми, фирменца и т.н. Убеден съм, че ще излязат много добри неща!

    18:39 29.06.2026

  • 35 ссс6725

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    ЛЕ ГЕН.

    18:41 29.06.2026

  • 36 Е за какво го пазят тоя Шопар?

    5 0 Отговор
    Да връща парите тоя кърлеж.

    18:42 29.06.2026

  • 37 “Свестните

    4 0 Отговор
    хора” като този на снимката нямат нужда от охрана!

    18:44 29.06.2026

  • 38 Вече написах Грешка

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Маринчо":

    А за моето IQ не се вълнувай

    18:45 29.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 сектант

    1 1 Отговор
    нищо пари

    18:46 29.06.2026

  • 41 Без майтап

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Живеем България. ВЪПРОС Официалното и реалното едно и също ли е?

    18:50 29.06.2026

  • 42 Природен парк "България"

    7 1 Отговор
    Значи за 12 години охрана на един глиган сме платили към 3 милиона лева.

    18:50 29.06.2026

  • 43 Как

    4 1 Отговор
    Правят ни на бунаци. Махнали са една нула от сумата.

    18:52 29.06.2026

  • 44 факуса

    3 1 Отговор
    ся остава да възстанови сумата свинята

    18:53 29.06.2026

  • 45 Джак Спароу

    2 0 Отговор
    не е много, още може

    19:00 29.06.2026

  • 46 Крадеца

    5 1 Отговор
    Делян го охраняваме с държавни пари, от моите и вашите данъци, за 22 хиляди на месец?
    Кой от вас прави толкова на месец, да си направи сметката колко е "яма то само 220 хиляди". Само? За таз свиня крадлива?

    19:00 29.06.2026

  • 47 Бай Араб

    3 0 Отговор
    НСО не са крали и надписвали разходи,това е реалната цена с отстъпка.

    19:03 29.06.2026

  • 48 Хмм

    4 0 Отговор
    "само" 200 хиляди, ау колко малко, повечето българи не са виждали такава сума, но за пеевски е мижава работа, поне не се оплаква като борисов и да не говори, че продължавали да работят в НСО, неговата охрана е денонощна, от няколко души, извънредни, нощни към заплатата,сега като минава през контролата с картата си какво му се случва, нищо

    19:03 29.06.2026

  • 49 Що за глупости

    3 0 Отговор
    Че малко ли е,колко години го охраняват?.Нали е богат има самолети да си плаща за охраната.Прави са че с парите похарчени може да се построй или ремонтира детска градина,детско отделение в някоя болница,където е мизерия.Що за глупава статия,значи малко са се давали за НСО за Пеевски?

    19:07 29.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Един там

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Kaпеи клoшари как сте":

    Фъшкио безполезна, отиди се изкъпи че смърдиш…

    19:09 29.06.2026

  • 52 Абсолютно не вярвам

    1 0 Отговор
    На тази информация.
    Кой е предоставил тези мижави данни?
    Свинчока, години на ред го охраняваха денонощно, ползвайки служебни коли и всички разходи за сметка на нанъкоплатеца, вкл и тътуванията му в чужбина!
    Има ли някой, който ще повярва че се касае само за тези джобни 220 000 лева?
    Или НСО е толкова евтина!
    Айде, моля ви!
    Това грухтящо нищожество продължава с инсинуациите си!

    19:10 29.06.2026

  • 53 Маро, пълен провал си

    3 0 Отговор
    Свинята го охраняват 10 години, или 120 месеца.
    220 000 за 10 месеца делено = на 22000 на месещ или за 10 год= 120 м х 22000= на 2640000 лв,
    Но е много повече
    И защо АС- Добич се проинесъл, като седалището на НС и НСО, а и на Пеевски са в София!
    Мария се позовава на сълзливата информация на ДПС.
    Много поско, Мария

    19:22 29.06.2026

  • 54 Рамбо

    2 0 Отговор
    Само на Мунчо зеления чорап двете пенсии и заплатата ме е 50 К на месец, без да броим комисионните от Боташ и червените олигарси. Затова, че не ни хвърляйте шарени пилета.

    19:47 29.06.2026

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