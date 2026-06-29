Изразяваме искрено задоволство от решението на Административния съд - Добрич, с което постанови на началника на НСО ген. Емил Тонев оповестяването на разходите за охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски.
Това пише в официална позиция от страна на ДПС:
"Припомняме, че г-н Пеевски многократно настоя осветяването на фактите, свързани с назначената му с решение на Комисия по закон охрана, за да бъдат пресечени спекулациите и лъжите по темата, но му беше отказано с аргумента, че това представлява класифицирана информация.
Сега истината излезе наяве и тя сочи едно - че тези политици, анализатори и журналисти, които крещяха и ревяха за милиони за охрана, харчени всяка година, с които можело да строят детски градини, училища и университети са едни обикновени лъжци.
Охраната на г-н Пеевски възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца, като важна подробност е, че личният състав на НСО, изпълнил тази задача, продължава да е част от НСО и днес вероятно охранява друго охраняемо лице, защото те работят това.
Но както е казал Линкълн - “Можеш да лъжеш малко хора през цялото време или да излъжеш всички за кратко време, но не можеш да лъжеш всички през цялото време.”
А всички от ПП-ДБ се опитват да лъжат всички през цялото време.
Няма шанс - истината винаги е по-силна от лъжата!".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гошо
18:05 29.06.2026
2 Тоя толкова пари открадна...
Коментиран от #30
18:06 29.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #41
18:06 29.06.2026
4 Ъъъ
18:07 29.06.2026
5 И на Бою
18:09 29.06.2026
6 володя
Спестихте 220 000 лева, а борците с разхищенията на Пеевски, ще изтеглят само 10 млрд кредити. Евро разбира се, защото те са русофили!
18:11 29.06.2026
7 Анонимен
Коментиран от #15, #35, #39
18:11 29.06.2026
8 Лъжа,
Коментиран от #25
18:12 29.06.2026
9 Последния Софиянец
18:12 29.06.2026
10 МВР служител
18:12 29.06.2026
11 Защо е тази охрана?
Излиза 2200 на месец.
Няма как да е истина.
Това е част от заплатата на един човек от НСО... и автомобил и шофьор.
Коментиран от #16, #29
18:12 29.06.2026
12 неудобен въпрос
Нито един от охраняващите няма да бъде без заплата , нито служебните им автомобили ще са на трупчета в НСО гаража, за да бъдат спестени въпросните 220 000лв. на бюджетното ведомство.
Обаче не дай боже, някой лъжепатриот вандал нападне лидера на етническата партия ДПС и разпали етническата омраза, пресметната ли е щетата за страната в старите левове?
Коментиран от #24
18:12 29.06.2026
13 Оооо
18:13 29.06.2026
14 Само лъжи
18:15 29.06.2026
15 Има ни пак
До коментар #7 от "Анонимен":Не ти действа жегата добре. Вземай мерки.
18:15 29.06.2026
16 Грешка 22000 на месец
До коментар #11 от "Защо е тази охрана?":Може да е толкова
18:16 29.06.2026
17 дядото
18:16 29.06.2026
18 Зъл пес
Коментиран от #22
18:18 29.06.2026
19 руzко = боклук
18:18 29.06.2026
20 Пари за охрана
18:19 29.06.2026
21 Механик
п.п.
В същност, защо тоя трябва да го пазим? Ми то има още 240 депутата. Ако и тях пазим идва 240Х230000=55 200 000
18:19 29.06.2026
22 Пазят се усилено
До коментар #18 от "Зъл пес":от "народната любов"...
18:19 29.06.2026
23 Кога
18:20 29.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Така е
До коментар #8 от "Лъжа,":Тези сметки явно са ги правили ,,финансистите" от НСИ...
Ха ха ха...220 000 лв за 10 месеца...по 22 000 /месец или 700//ден...как пък не...
18:29 29.06.2026
26 безпартиен
18:30 29.06.2026
27 Кадрите не са за хора със слабо сърце
Приятели, дoкато руcката прoпагaнда у нас бьлвa денoнoщни лъжи за " вeлики побeди“, днес мeждyнарoдните aнaлизaтори разкриха поредния злoвeщ aбcyрд от фронта.
Kрeмъл бyквaлно изпраща хора на сигурна cмърт, само за да заcнеме прoпагaнднo видео !! Прочeтете фaктитe, които ДС кaлинкитe у нас ще се опитат да скрият от вас..
Днес, 29 юни 2026 г. рycкото Министерство на отбраната гoрдo публикува кадри и обяви, че силите му yж са "прeвзeли“ село Hoвоceливкa в Запорoжка област. Веднага след това обаче истината лъcна по най-грoзния възможен начин чрез докладите на Украинските 95- та отделна щурмова бригада и 63- та отделна механизирана бригада.
Истината зад кaдър: - Знaме cрещу живoт
Руските командири са изпратили група войници в Hoвоceливкa с една -единcтвена цeл – да зaбият руското знаме и да направят видeо за побeдата. Руските сили са влезли за брoeни минути, развели са бaйрака пред камeрата и веднага са били пoметeни от Украинcките дрoнове и пexота. Те плaтиха с живота си за симвoлични кадри в coциалните мрежи!
Украинските военни споделят потресаващ детайл :Eдин от войниците, натоварен със задачата да носи знамето, е заловен жив. Видеозаписите показват, че когато украинските дронове са се приближили, знаменоcецът "дори не се е опитал да избяга или да се скрие “....
Той е знаел отлично, че е пратен на сигурна смърт като пyшечно мeco, само за да може Шoйгу и Путин да п
Коментиран от #31
18:32 29.06.2026
28 Кажете му началника на свинята
18:32 29.06.2026
29 Маринчо
До коментар #11 от "Защо е тази охрана?":май IQ-то ти е 2.2.........
Коментиран от #38
18:36 29.06.2026
30 Европеец
До коментар #2 от "Тоя толкова пари открадна...":Сметката не е вярна......220000/10 месеца=22000 лева/30 дни в месец=733лв на ден..... Едно хамале взема 150 лв на ден..... Значи вероятно го охраняват пет хамалета, а не пет офицера от националната служба за сигурност.... Та толкова по въпроса.....
18:36 29.06.2026
31 Kaпеи клoшари как сте
До коментар #27 от "Кадрите не са за хора със слабо сърце":Тази сутрин главният редактор на факти Mилeн Гaнев в заглaвна новина цитира Руския генeрален щаб че вчера рaшистите са превзели селището Hовоcеливка! И клoшaрските кAпеи изпаднаха във възторг от ,,новината". А истината е че около 150 орки под артилерийския огън на ВСУ половината от които ликвидирани от огъня а останалите влизат ,забиват рашисткото знаме ,правят снимки и се изтеглят. Избити са при оттеглянето от Украинските командоси които и в момента им разнасят телата на центъра на селото. Предалия се с радост руски войник да спаси живота си пее като канарче пред Украинците. Как от ФСБ на путя вземат за заложници семействата им ако се предадат живи ,как в цяла раша жужи като кошер от липса на горива и основни храни ,как безследно изчезват граждани които си позволяват публично да критикуват мизерията и потисничеството...
Коментиран от #51
18:36 29.06.2026
32 БАЦЕ ЕООД
18:36 29.06.2026
33 Хари путър
Откранна ви партията бе будала
18:37 29.06.2026
34 Име
18:39 29.06.2026
35 ссс6725
До коментар #7 от "Анонимен":ЛЕ ГЕН.
18:41 29.06.2026
36 Е за какво го пазят тоя Шопар?
18:42 29.06.2026
37 “Свестните
18:44 29.06.2026
38 Вече написах Грешка
До коментар #29 от "Маринчо":А за моето IQ не се вълнувай
18:45 29.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 сектант
18:46 29.06.2026
41 Без майтап
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Живеем България. ВЪПРОС Официалното и реалното едно и също ли е?
18:50 29.06.2026
42 Природен парк "България"
18:50 29.06.2026
43 Как
18:52 29.06.2026
44 факуса
18:53 29.06.2026
45 Джак Спароу
19:00 29.06.2026
46 Крадеца
Кой от вас прави толкова на месец, да си направи сметката колко е "яма то само 220 хиляди". Само? За таз свиня крадлива?
19:00 29.06.2026
47 Бай Араб
19:03 29.06.2026
48 Хмм
19:03 29.06.2026
49 Що за глупости
19:07 29.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Един там
До коментар #31 от "Kaпеи клoшари как сте":Фъшкио безполезна, отиди се изкъпи че смърдиш…
19:09 29.06.2026
52 Абсолютно не вярвам
Кой е предоставил тези мижави данни?
Свинчока, години на ред го охраняваха денонощно, ползвайки служебни коли и всички разходи за сметка на нанъкоплатеца, вкл и тътуванията му в чужбина!
Има ли някой, който ще повярва че се касае само за тези джобни 220 000 лева?
Или НСО е толкова евтина!
Айде, моля ви!
Това грухтящо нищожество продължава с инсинуациите си!
19:10 29.06.2026
53 Маро, пълен провал си
220 000 за 10 месеца делено = на 22000 на месещ или за 10 год= 120 м х 22000= на 2640000 лв,
Но е много повече
И защо АС- Добич се проинесъл, като седалището на НС и НСО, а и на Пеевски са в София!
Мария се позовава на сълзливата информация на ДПС.
Много поско, Мария
19:22 29.06.2026
54 Рамбо
19:47 29.06.2026