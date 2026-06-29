ДПС: Охраната на Делян Пеевски от НСО възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца

Изразяваме искрено задоволство от решението на Административния съд - Добрич, с което постанови на началника на НСО ген. Емил Тонев оповестяването на разходите за охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Това пише в официална позиция от страна на ДПС:

"Припомняме, че г-н Пеевски многократно настоя осветяването на фактите, свързани с назначената му с решение на Комисия по закон охрана, за да бъдат пресечени спекулациите и лъжите по темата, но му беше отказано с аргумента, че това представлява класифицирана информация.

Сега истината излезе наяве и тя сочи едно - че тези политици, анализатори и журналисти, които крещяха и ревяха за милиони за охрана, харчени всяка година, с които можело да строят детски градини, училища и университети са едни обикновени лъжци.

Охраната на г-н Пеевски възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца, като важна подробност е, че личният състав на НСО, изпълнил тази задача, продължава да е част от НСО и днес вероятно охранява друго охраняемо лице, защото те работят това.

Но както е казал Линкълн - “Можеш да лъжеш малко хора през цялото време или да излъжеш всички за кратко време, но не можеш да лъжеш всички през цялото време.”

А всички от ПП-ДБ се опитват да лъжат всички през цялото време.

Няма шанс - истината винаги е по-силна от лъжата!".