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Втори опит за ход на делото срещу кмета на Варна

Втори опит за ход на делото срещу кмета на Варна

30 Юни, 2026 07:00, обновена 30 Юни, 2026 07:20 844 11

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Окръжният съд заседава по обвиненията за подкупи и принуда срещу Благомир Коцев и още четирима подсъдими

Втори опит за ход на делото срещу кмета на Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Окръжният съд във Варна прави втори опит за провеждане на ключово разпоредително заседание по мащабното наказателно дело срещу действащия кмет на града Благомир Коцев.

Процесът, който съдържа общо 70 тома с материали, се възобновява, след като беше временно спрян заради депутатски имунитети на част от подсъдимите по време на изборите.

Обвинителният акт, внесен от Софийската градска прокуратура, включва общо 12 престъпления. Срещу кмета Благомир Коцев са повдигнати тежки обвинения за престъпен сговор, искане на подкупи и упражняване на принуда.

Подсъдимите: Кои са на скамейката в съда?

Заедно с варненския кмет, пред съда се изправят още четири ключови фигури от местната власт и бизнеса:

  • Йордан Кателиев и Николай Стефанов – общински съветници, чиито кандидат-депутатски имунитети бяха причината за временното спиране на делото през пролетта.
  • Антоанета Петрова – ръководител на канцеларията на кмета.
  • Ивайло Маринов – известен местен бизнесмен.

Процесът се води от съдия-докладчик Светла Даскалова, а държавното обвинение се представлява от прокурорите Ахмед Кокоев и Георги Иванов.

Анонимни свидетели, шпионски скандали и искове за хиляди евро

Процесът се очертава като един от най-динамичните и скандални в историята на Варна заради няколко специфични детайли:„

„Една от пострадалите страни по делото вече е поискала да бъде конституирана като частен обвинител и е предявила сериозен граждански иск срещу Благомир Коцев за неимуществени вреди в размер на 30 000 евро.“
— Източник от кулоарите на Окръжен съд – Варна

Тайни показания: По делото са привлечени двама свидетели със строго защитена, тайна самоличност.

Обвинения в шпионаж: Една от основните явни свидетелки на обвинението – бившата общинска служителка Биляна Якова – подаде официална жалба в съда. Тя твърди, че назначената ѝ от държавата лична охрана е превърната от МВР в „инструмент за незаконно следене и шпионаж“ в полза на кмета. Поради тази причина съдът официално задължи МВР да даде пълна справка за разходите и докладните записки по охраната ѝ.

Хронология: Как делото стигна до Варна?

Първоначално разследването беше внесено в Софийския градски съд, но в края на миналата година Върховният касационен съд (ВКС) взе светкавично решение за промяна на местната подсъдност. Тъй като петимата подсъдими и 25 от общо 28 свидетели живеят във Варна, делото беше изпратено в морската столица от съображения за икономия на време и средства.

Ако днешното разпоредително заседание не успее да даде ход на процеса по същество, съдът е насрочил резервна дата за средата на следващия месец.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 1 Отговор
    Нема как да стане!Баба Алина каза,че Благомирът е неходкупен!😎🥳🤣🤣🤣🤣👍

    07:11 30.06.2026

  • 3 Няма как

    14 1 Отговор
    Във Варна делото няма как да тръгне.Тука парата е цар и тя решава кой е виновен и кой не.

    07:14 30.06.2026

  • 4 Благото петроханско корумпе Блажко

    11 1 Отговор
    да не се крие с фалшив болничен?

    07:16 30.06.2026

  • 5 Красимир Петров

    9 2 Отговор
    Бащата на Коцев е виден комунистически олигарх.

    07:18 30.06.2026

  • 6 Луд

    3 9 Отговор
    Как е възможно въобще да има съдебен процес със таен свидетел.Как се квалифицира от нещото таино да кристализира като обвинение,Такава простотия няма дори и острова на ,,СЛОНОВАТА КОСТ,,Каде са Европейските институции на които се осланяме и доверяваме.Ето затова твърдя че всичко е една дебела ,,ПУНТА ПЕНКА,,

    07:20 30.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 1 Отговор
    СЕГА ПП ДБ ПАК ЛИ ПРАВЯТ ПРОТЕСТИ ?
    ......
    ОСОБЕННО СЛЕД КАТО ЛЪСНА УКРАИНСКАТА СЛЕДА ?:)

    07:27 30.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И сега кмета

    8 0 Отговор
    Кмета знаел ли е за цял нов квартал Баба Алино или не е знаел.

    07:39 30.06.2026

  • 11 гейлорд кукорчу

    6 0 Отговор
    цунки коци

    07:53 30.06.2026

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