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КНСБ: Храната продължава да поскъпва, малката кошница вече е 61,82 евро

КНСБ: Храната продължава да поскъпва, малката кошница вече е 61,82 евро

30 Юни, 2026 11:05 1 052 71

  • поскъпване-
  • цени-
  • малка кошница

По-значителен ръст има в цените на лимоните, картофите, свинското месо и др. Намаление има при краставиците и доматите

КНСБ: Храната продължава да поскъпва, малката кошница вече е 61,82 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Малката потребителска кошница през юни струва 61,82 евро. Отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността ѝ през май. Това съобщи на пресконференция в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения (ИССИО).

Проучването за цените на най-често използваните стоки и услуги е направено в периода 3 – 8 юни тази година. То е проведено малко преди да влезе в сила инициативата „Кошница с грижа“, посочи Иванова.

По-значителен ръст има в цените на лимоните, картофите, свинското месо и др. Намаление има при краставиците и доматите.

Годишното нарастване на малката потребителска кошница е близо 9%, отбеляза още експертът.

Ако нарастването на малката потребителска кошница е с 0,5%, то усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация, коментира Иванова. Това се дължи преди всичко на достигнатите вече високи ценови нива и на ниските доходи, заяви тя. В България средно едно домакинство дава около 30% от бюджета си само за храна, обясни експертът от КНСБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АГАТ а Кристи

    15 9 Отговор
    Е как така ???
    Боташов,- сина Решетников със свойте и тези на общата, гърди заприщват цените !

    Коментиран от #34, #36, #53

    11:09 30.06.2026

  • 3 честен ционист

    14 1 Отговор
    „...дажбата шоколад няма да бъде намалявана. Както Уинстън много добре знаеше обаче, в края на тази седмица дажбата шоколад щеше да бъде намалена от трийсет на двайсет грама.“

    11:09 30.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 3 Отговор
    важното че че тия от кзп кзк нап и още куп още НПО-та вземат добри заплати и не плащат данъци и осигуровки

    бедния кучетата го яли всичко го знаем това

    какво стана със тия къде наблюдаваха? а станали най-обикновенни зяпачи по рафтовете

    ама на заплата за разлика от другите къде само цъкат със език

    11:09 30.06.2026

  • 5 Хампърцумянче

    23 3 Отговор
    Не, беееееее, прости стеееее, не е от евротооооооо!

    11:10 30.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 скачал за банани на жълтите павета

    23 3 Отговор
    няма пипате цената на бананите че за тях са скачали много жълтопаветниОТРЕПКИ

    Коментиран от #58

    11:11 30.06.2026

  • 9 Новите

    18 1 Отговор
    винетки, и тол такси, щяли да ги гътнат тия повишения.

    11:12 30.06.2026

  • 10 Кошница с грижа за обедняване

    20 5 Отговор
    След грижата на Муньовците примоциите на най-големите боклуци от 30 до 40% намаление станаха само с 15% намаление. Честито на слaбoумните радевисти!

    11:12 30.06.2026

  • 11 оня с коня

    14 4 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    11:12 30.06.2026

  • 12 Малко е…

    17 2 Отговор
    …още може -> ние сме в клубът на богатите!

    11:13 30.06.2026

  • 13 град КОЗЛОДУЙ

    6 13 Отговор
    СТИГА СТЕ РЕВАЛИ ЧЕ Е СКЪПО

    във кауфланд не мога се размина от бедни селяни с пълни колички

    11:14 30.06.2026

  • 14 Факти

    19 6 Отговор
    Ефектът Крадев. Замрази доходите, вдигна сметките и данъците. В цял свят горивото поевтиня, само у нас не мърда и цените в магазините растат.

    11:14 30.06.2026

  • 15 РЕГРЕСИВНА ЕВОЛЮЦИЯ

    11 1 Отговор
    НАЗАД КЪМ ПЕЩЕРИТЕ.НА ТИЯ СИНДИКАТИ САМО КОШНИЦАТА ЗА ЛАПАНЕ Е В ГЛАВАТА.НЯМА НИКАКВИ ДРУГИ ЧОВЕШКИ ДЕЙНОСТИ. АКО ПРОДЪЛЖАВАТ СКОРО ЩЕ СМЕ НА ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ ОТНОВО.ПЪК МОЖЕ ШИМПАНЗЕТАТА И ОРАНГУТАНИТЕ ДА НИ ИЗПРЕВАРЯТ ТОЗИ ПЪТ

    Коментиран от #25

    11:14 30.06.2026

  • 16 Д-р Марин Белчев

    16 1 Отговор
    Всичко поскъпна с приемането на Еврото и е много трудно, тъй като заплатите на много хора не са увеличавани, реално от 2022 г., когато животът беше много по-евтин.
    Конкретен пример: държавен служител взема в 2022 г. 2000 лв, а сега в момента 1200 Евро. Реално, заради инфлацията обаче е обеднял с около 180 лв.
    В същото време от миналата година насам картофите поскъпнаха с 50%, пилешкото с 15%, доматите с 30% и т.н.
    Мнозинството от българите реално обедняват, докато бизнеса им пее мантрата: всичко се вдига, всичко се вдига.

    Коментиран от #23

    11:15 30.06.2026

  • 17 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    18 3 Отговор
    Скъпо ни излиза

    Коментиран от #20, #30

    11:15 30.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 трябват пари за окрайнааа

    15 3 Отговор
    ами напълно нормално е да има корегиране на цените в посока увеличение нагоре

    все пак народа е богат ходи на море теглите кредити и данъците не са ви увеличени

    трябват пари и за окранскитее олигарски!

    11:16 30.06.2026

  • 20 окрански ОЛИГАРХ

    13 5 Отговор

    До коментар #17 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    не забравйяте че сте длъжни да превеждате и по една заплата на зеления брадясал червей

    11:17 30.06.2026

  • 21 по скъпа но не поради качество

    6 2 Отговор
    така е от години . на баба ти, на дядо ти , от фермата , от родопите . така един салам е с по малък грамаж , с по малка опаковка, но по скъп . за 7 лешояда по програма 4 милиона евро . за пернато 571 000 евро . а за европеец 8 пъти по скъпа храна и заповед какво да се яде, пие, пуши . война и преврати с РФ . веригите с поевтинените стоки радват народа . така е и с колите . новата кола е 2 употреба . а горивото е по скъпо . а инфлация 1, 0000087 проценти .

    11:17 30.06.2026

  • 22 Опа

    12 1 Отговор
    Затова правителството замрази минималните заплати. Трябва за една месец всеки от правителството да поживее с една заплата. Те взимат много пари и от всякъде крадат

    11:17 30.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 оня с коня

    4 2 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    11:18 30.06.2026

  • 25 Все по-прогресиращ боташар

    11 1 Отговор

    До коментар #15 от "РЕГРЕСИВНА ЕВОЛЮЦИЯ":

    На глупавите безплатно гласували за новия стар мошеник Крадев точно там ви е мястото - при шимпанзетата. Но като се замисля, даже май и шимпанзетата са малко по-у,мни от вас!

    11:18 30.06.2026

  • 26 Ддд

    10 0 Отговор
    Инфлацията се дължи на престъпниците в бизнесът с храни.
    Държавата си чопли в носа, а ПБ ни обещаваха мед и масло по чешмите.

    Коментиран от #29, #46

    11:19 30.06.2026

  • 27 оня с коня

    3 4 Отговор
    стига сте ревали че е скъпо

    на кои му е скъпо границите са отворени да се изнася

    нищо скъпо няма вие не работите само лежите

    11:19 30.06.2026

  • 28 Исторически парк

    2 3 Отговор
    А преди гейврото беше 80лв..

    Коментиран от #31

    11:20 30.06.2026

  • 29 дойче бутер масло,без масло ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ддд":

    дойче бутер маслото е евтино яжте от него

    Коментиран от #32, #33

    11:20 30.06.2026

  • 30 честен ционист

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Членството в СИВ и Варшавския договор е скъпо удоволствие.

    11:21 30.06.2026

  • 31 Ддд

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "Исторически парк":

    В другите държави с евро е по евтино, те нали са с евро, защо храните им са по евтини от нашите. АКо проблема беше в приемането на еврото в България?

    Коментиран от #37, #41

    11:22 30.06.2026

  • 32 препатил потребител

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "дойче бутер масло,без масло ха ха":

    Проблемт е, че въобще не е евтино. В България без значение на цените, всичко е некачествено и опасно за човека. По-добре човек да си произвежда сам храната, иначе влиза в капана на спекулата, а в България спекулата е синоним на търговия, а търговията на измама.

    11:23 30.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Значи или

    4 0 Отговор
    Българският народ ще извика към Господа, и ще обяви пост (лишаване от храна), в следсвие на което или алчните търговци ще фалират или ще върнат цените от преди година и половина, или ще живее в глад и мизерия търсейки да утолява похотта на плътта си, която е като бездънна яма.

    11:25 30.06.2026

  • 36 боян расате

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Направо ни спасиха от мафията. Върви народе заблудени.

    11:25 30.06.2026

  • 37 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ддд":

    Те и Косово и Черна Гора също с Евро и то вече 20+ години и там също е скъпо, колкото у България. Просто България е приела модела на еврото като тия 2 квази държави, след като е фалирала. Един вид спасителен пояс.

    11:25 30.06.2026

  • 38 ту-туу

    6 4 Отговор
    Сега страдаме заради крадливите сикаджии герберски мутри,че ни вкараха в еврозоната и еврото и магнитският с-и-чуг,че и охрана ползват крадците с болни коленца

    11:26 30.06.2026

  • 39 оня с коня

    4 1 Отговор
    Пазарувайте с Голямата кошница - там има дори намаление.

    11:27 30.06.2026

  • 40 Жълтопаветен михлюз

    3 2 Отговор
    Извинете, а бананите дали поскъпват? Дано те си запазат цените, че силиконовите ми играчки от тему вече им слагаме по 3 еврака и ми идат скъпо.

    11:28 30.06.2026

  • 41 Исторически парк

    7 4 Отговор

    До коментар #31 от "Ддд":

    В Хърватия е двойно по скъпо откакто влязоха в еврогейзоната

    11:29 30.06.2026

  • 42 ЛЕТЕЦА ЦАКА

    5 1 Отговор
    5% от БВП за оръжие, милиард за зеления крадец и мииларди заеми за нашага мафия, а кошнцата разплетена.

    11:30 30.06.2026

  • 43 Ратата

    1 0 Отговор
    Тва е от 3-8 юни . Защо не пуснахте по старо.Вчера обявиха че е 55 евро

    11:31 30.06.2026

  • 44 хак да ви е еврото

    3 3 Отговор
    какво става със наблюдателите от кзп кзк нап и останалите нпо-та?

    добре ли наблюдават? докато си вземат тлъстите заплати а?

    11:32 30.06.2026

  • 45 Може

    2 1 Отговор
    да е по-скъпа но е и по-вкусна

    11:33 30.06.2026

  • 46 Надявай

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ддд":

    се поне вода да тече.

    11:34 30.06.2026

  • 47 Ганчо

    2 0 Отговор
    Явно мерките на правтелството действат, има повишение.

    11:36 30.06.2026

  • 48 Българин

    2 2 Отговор
    КНСБ, КЗП и тн. всичко е ала бала, и като ви кажат отгоре да пишете как всичко е ок слушате мирно и чаоо. Всички сте на хранилка от служители, до журналисти.

    11:37 30.06.2026

  • 49 бай Бончо

    4 1 Отговор
    След 20 години членство в ЕС , средните заплати при нас са 1200 евро в останалата част от Ес поне 2500 евро .Много трябва да се замислим .

    Коментиран от #54

    11:40 30.06.2026

  • 50 големиСЕРСЕМИ СТЕ

    4 0 Отговор
    събирайте капачки за ковьози за българчетата

    и пращайте суха пара на зелената гнида в осссрайна и на бандероците щото урсула така ви е казала урсула вещицата

    11:41 30.06.2026

  • 51 Айде къш

    2 1 Отговор
    Подкрепихте им бюджета в тристранкат, а сега кошницата поскъпвала. Изкарахте хората в най-голямата жета на мижав протест, след което бяхте от студио в студио да защитавате дондьовия свински проект. Каква ще са е кошницата, щом ви се връзват на вас и ня радките да си пращат Така че къш радкити лизачи

    11:41 30.06.2026

  • 52 НА НАС ВСИЧКО НИ Е НАРЕД

    5 3 Отговор
    важното е че сме наложили 35 пакета сакнций на русия и на руснаците сега им е гадно

    а ние живеем във рая щото съборихме и МОЧА

    какво като цените скачали и ние скачахме на площада за да ни упралвява урсула и кая

    Коментиран от #55

    11:42 30.06.2026

  • 53 Данъкоплатец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Сега Радев носел цялата отговорност. И в кой джоб я носи?
    Ние данъкоплатците плащаме за неможенето му.
    Да ръководиш граждани, не е като да командваш военни!

    11:43 30.06.2026

  • 54 рабоника със скъсаната риза

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "бай Бончо":

    че ки взема средна заплата? само милиционерите и депутатите останалите сме на минимална заплата

    11:43 30.06.2026

  • 55 Хаха хаха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "НА НАС ВСИЧКО НИ Е НАРЕД":

    Ти нещо не си в ред!

    11:44 30.06.2026

  • 56 Столичанин

    3 2 Отговор
    Това вече е българско робство! А разните бизнесмени и производители скачат като диви петли, когато се появи по-евтин внос. А уж имаше свободно движение?! В България има монопол върху всичко, затова е така!

    11:45 30.06.2026

  • 57 мечтата на фатмака

    5 0 Отговор
    искам да узаконя 36г преход на крадене от страна на бкп-дс!

    11:45 30.06.2026

  • 58 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "скачал за банани на жълтите павета":

    А комуняги не скачали, защото не са им дали инструкция как да ги ядат и ги гледали като извън земни

    11:46 30.06.2026

  • 59 Слава Україні

    3 2 Отговор
    Как ще е скъпо бе в клуба на богатите.Не трябва да има милост за смрадливите български фашисти.

    Коментиран от #67

    11:46 30.06.2026

  • 60 русоляв

    6 2 Отговор
    Важното е че гоним 60 милиарда евро дълг , а лошия социализъм имахме колосалните 10 милиарда долара дълг

    11:46 30.06.2026

  • 61 сетих ти ли се как беше при тато?

    3 3 Отговор
    ще го търсите вие бай тошо ама го няма

    колко пари беше хляба които беше истински? а доматите? със краставиците си хранехте кокошките

    сега яжте на урсула предницата на ви демокрация

    11:51 30.06.2026

  • 62 Пламен

    3 0 Отговор
    Ко стана с грижовната кошница? :)

    11:52 30.06.2026

  • 63 Мишел

    5 1 Отговор
    Малката потребителска кошница се формира по борсови цени, които са два+ пъти по ниски от тези в суперите, от които пазарува потребителят.

    11:53 30.06.2026

  • 64 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    4 1 Отговор
    Трябвало да се яде по-малко и да се къпеш по-рядко.

    11:54 30.06.2026

  • 65 Радев, Радев...

    6 0 Отговор
    Хърватия, Унгария и Гърция видяха, че без таван на надценката не става, намаляването на свръх печалбите. Радев още 1000 пъти да ги събере на маса и ще го лъжат. Кошница за народа, е пълна лъжа.

    11:59 30.06.2026

  • 66 психолиберал

    1 0 Отговор
    по тиливизура казаха ,че живеем най добре в цялата си история
    кви са тия политически некоректни новини :)

    12:05 30.06.2026

  • 67 Слава Русия

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Слава Україні":

    Що не си на фронта да се биеш за фашиста наркоман??

    12:05 30.06.2026

  • 68 Цървул

    1 0 Отговор
    Който свари , той ще яде .
    Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .

    12:19 30.06.2026

  • 69 Айде къш

    3 0 Отговор
    Подкрепихте им бюджета в тристранкат, а сега кошницата поскъпвала. Изкарахте хората в най-голямата жета на мижав протест, след което бяхте от студио в студио да защитавате дондьовия свински проект. Каква ще са е кошницата, щом ви се връзват на вас и ня радките да си пращат Така че къш радкити лизачи

    12:25 30.06.2026

  • 70 Ква Кошница ?

    5 0 Отговор
    Защо се Подигравате С Хората !

    Искате Данъци И Пари !

    Ами Дайте им Средствата !

    Чрез Които Да ви ги Осигурят !

    Само !

    На Въздух и Вода !

    Няма Да стане !

    И Не Разхищавайте Народния Ресурс !

    12:28 30.06.2026

  • 71 Дориана

    2 2 Отговор
    Корумпираните и зависими Синдикати, които изпълняват поръчките на Пеевски и Борисов да замълчат и да напуснат Синдикатите. Абсолютно вресни са.

    12:31 30.06.2026

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