КНСБ: Храната продължава да поскъпва, малката кошница вече е 61,82 евро

Малката потребителска кошница през юни струва 61,82 евро. Отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността ѝ през май. Това съобщи на пресконференция в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения (ИССИО).

Проучването за цените на най-често използваните стоки и услуги е направено в периода 3 – 8 юни тази година. То е проведено малко преди да влезе в сила инициативата „Кошница с грижа“, посочи Иванова.

По-значителен ръст има в цените на лимоните, картофите, свинското месо и др. Намаление има при краставиците и доматите.

Годишното нарастване на малката потребителска кошница е близо 9%, отбеляза още експертът.

Ако нарастването на малката потребителска кошница е с 0,5%, то усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация, коментира Иванова. Това се дължи преди всичко на достигнатите вече високи ценови нива и на ниските доходи, заяви тя. В България средно едно домакинство дава около 30% от бюджета си само за храна, обясни експертът от КНСБ.