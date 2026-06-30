КНСБ: Храната продължава да поскъпва, малката кошница вече е 61,82 евро

Малката потребителска кошница през юни струва 61,82 евро. Отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността ѝ през май. Това съобщи на пресконференция в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Виолета Иванова, заместник-директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучения (ИССИО).
Проучването за цените на най-често използваните стоки и услуги е направено в периода 3 – 8 юни тази година. То е проведено малко преди да влезе в сила инициативата „Кошница с грижа“, посочи Иванова.
По-значителен ръст има в цените на лимоните, картофите, свинското месо и др. Намаление има при краставиците и доматите.
Годишното нарастване на малката потребителска кошница е близо 9%, отбеляза още експертът.
Ако нарастването на малката потребителска кошница е с 0,5%, то усещането при домакинствата е за много по-висока инфлация, коментира Иванова. Това се дължи преди всичко на достигнатите вече високи ценови нива и на ниските доходи, заяви тя. В България средно едно домакинство дава около 30% от бюджета си само за храна, обясни експертът от КНСБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 АГАТ а Кристи
Боташов,- сина Решетников със свойте и тези на общата, гърди заприщват цените !
Коментиран от #34, #36, #53
11:09 30.06.2026
3 честен ционист
11:09 30.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
бедния кучетата го яли всичко го знаем това
какво стана със тия къде наблюдаваха? а станали най-обикновенни зяпачи по рафтовете
ама на заплата за разлика от другите къде само цъкат със език
11:09 30.06.2026
5 Хампърцумянче
11:10 30.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 скачал за банани на жълтите павета
Коментиран от #58
11:11 30.06.2026
9 Новите
11:12 30.06.2026
10 Кошница с грижа за обедняване
11:12 30.06.2026
11 оня с коня
11:12 30.06.2026
12 Малко е…
11:13 30.06.2026
13 град КОЗЛОДУЙ
във кауфланд не мога се размина от бедни селяни с пълни колички
11:14 30.06.2026
14 Факти
11:14 30.06.2026
15 РЕГРЕСИВНА ЕВОЛЮЦИЯ
Коментиран от #25
11:14 30.06.2026
16 Д-р Марин Белчев
Конкретен пример: държавен служител взема в 2022 г. 2000 лв, а сега в момента 1200 Евро. Реално, заради инфлацията обаче е обеднял с около 180 лв.
В същото време от миналата година насам картофите поскъпнаха с 50%, пилешкото с 15%, доматите с 30% и т.н.
Мнозинството от българите реално обедняват, докато бизнеса им пее мантрата: всичко се вдига, всичко се вдига.
Коментиран от #23
11:15 30.06.2026
17 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #20, #30
11:15 30.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 трябват пари за окрайнааа
все пак народа е богат ходи на море теглите кредити и данъците не са ви увеличени
трябват пари и за окранскитее олигарски!
11:16 30.06.2026
20 окрански ОЛИГАРХ
До коментар #17 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":не забравйяте че сте длъжни да превеждате и по една заплата на зеления брадясал червей
11:17 30.06.2026
21 по скъпа но не поради качество
11:17 30.06.2026
22 Опа
11:17 30.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 оня с коня
11:18 30.06.2026
25 Все по-прогресиращ боташар
До коментар #15 от "РЕГРЕСИВНА ЕВОЛЮЦИЯ":На глупавите безплатно гласували за новия стар мошеник Крадев точно там ви е мястото - при шимпанзетата. Но като се замисля, даже май и шимпанзетата са малко по-у,мни от вас!
11:18 30.06.2026
26 Ддд
Държавата си чопли в носа, а ПБ ни обещаваха мед и масло по чешмите.
Коментиран от #29, #46
11:19 30.06.2026
27 оня с коня
на кои му е скъпо границите са отворени да се изнася
нищо скъпо няма вие не работите само лежите
11:19 30.06.2026
28 Исторически парк
Коментиран от #31
11:20 30.06.2026
29 дойче бутер масло,без масло ха ха
До коментар #26 от "Ддд":дойче бутер маслото е евтино яжте от него
Коментиран от #32, #33
11:20 30.06.2026
30 честен ционист
До коментар #17 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Членството в СИВ и Варшавския договор е скъпо удоволствие.
11:21 30.06.2026
31 Ддд
До коментар #28 от "Исторически парк":В другите държави с евро е по евтино, те нали са с евро, защо храните им са по евтини от нашите. АКо проблема беше в приемането на еврото в България?
Коментиран от #37, #41
11:22 30.06.2026
32 препатил потребител
До коментар #29 от "дойче бутер масло,без масло ха ха":Проблемт е, че въобще не е евтино. В България без значение на цените, всичко е некачествено и опасно за човека. По-добре човек да си произвежда сам храната, иначе влиза в капана на спекулата, а в България спекулата е синоним на търговия, а търговията на измама.
11:23 30.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Значи или
11:25 30.06.2026
36 боян расате
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":Направо ни спасиха от мафията. Върви народе заблудени.
11:25 30.06.2026
37 честен ционист
До коментар #31 от "Ддд":Те и Косово и Черна Гора също с Евро и то вече 20+ години и там също е скъпо, колкото у България. Просто България е приела модела на еврото като тия 2 квази държави, след като е фалирала. Един вид спасителен пояс.
11:25 30.06.2026
38 ту-туу
11:26 30.06.2026
39 оня с коня
11:27 30.06.2026
40 Жълтопаветен михлюз
11:28 30.06.2026
41 Исторически парк
До коментар #31 от "Ддд":В Хърватия е двойно по скъпо откакто влязоха в еврогейзоната
11:29 30.06.2026
42 ЛЕТЕЦА ЦАКА
11:30 30.06.2026
43 Ратата
11:31 30.06.2026
44 хак да ви е еврото
добре ли наблюдават? докато си вземат тлъстите заплати а?
11:32 30.06.2026
45 Може
11:33 30.06.2026
46 Надявай
До коментар #26 от "Ддд":се поне вода да тече.
11:34 30.06.2026
47 Ганчо
11:36 30.06.2026
48 Българин
11:37 30.06.2026
49 бай Бончо
Коментиран от #54
11:40 30.06.2026
50 големиСЕРСЕМИ СТЕ
и пращайте суха пара на зелената гнида в осссрайна и на бандероците щото урсула така ви е казала урсула вещицата
11:41 30.06.2026
51 Айде къш
11:41 30.06.2026
52 НА НАС ВСИЧКО НИ Е НАРЕД
а ние живеем във рая щото съборихме и МОЧА
какво като цените скачали и ние скачахме на площада за да ни упралвява урсула и кая
Коментиран от #55
11:42 30.06.2026
53 Данъкоплатец
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":Сега Радев носел цялата отговорност. И в кой джоб я носи?
Ние данъкоплатците плащаме за неможенето му.
Да ръководиш граждани, не е като да командваш военни!
11:43 30.06.2026
54 рабоника със скъсаната риза
До коментар #49 от "бай Бончо":че ки взема средна заплата? само милиционерите и депутатите останалите сме на минимална заплата
11:43 30.06.2026
55 Хаха хаха ха
До коментар #52 от "НА НАС ВСИЧКО НИ Е НАРЕД":Ти нещо не си в ред!
11:44 30.06.2026
56 Столичанин
11:45 30.06.2026
57 мечтата на фатмака
11:45 30.06.2026
58 АГАТ а Кристи
До коментар #8 от "скачал за банани на жълтите павета":А комуняги не скачали, защото не са им дали инструкция как да ги ядат и ги гледали като извън земни
11:46 30.06.2026
59 Слава Україні
Коментиран от #67
11:46 30.06.2026
60 русоляв
11:46 30.06.2026
61 сетих ти ли се как беше при тато?
колко пари беше хляба които беше истински? а доматите? със краставиците си хранехте кокошките
сега яжте на урсула предницата на ви демокрация
11:51 30.06.2026
62 Пламен
11:52 30.06.2026
63 Мишел
11:53 30.06.2026
64 У КЛУБА НА БОГАТИТЕ
11:54 30.06.2026
65 Радев, Радев...
11:59 30.06.2026
66 психолиберал
кви са тия политически некоректни новини :)
12:05 30.06.2026
67 Слава Русия
До коментар #59 от "Слава Україні":Що не си на фронта да се биеш за фашиста наркоман??
12:05 30.06.2026
68 Цървул
Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .
12:19 30.06.2026
69 Айде къш
12:25 30.06.2026
70 Ква Кошница ?
Искате Данъци И Пари !
Ами Дайте им Средствата !
Чрез Които Да ви ги Осигурят !
Само !
На Въздух и Вода !
Няма Да стане !
И Не Разхищавайте Народния Ресурс !
12:28 30.06.2026
71 Дориана
12:31 30.06.2026