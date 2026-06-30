Кабинетът предлага Пламен Тончев отново да бъде шеф на ДАНС

Министерският съвет предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Това се посочва в Решение 482 на Министерския съвет от 29 юни, публикувано в Портала за обществени консултации, предават от БТА.
Пламен Тончев зае поста председател на ДАНС през май 2021 г., когато предсрочно бяха прекратени пълномощията на предходния ръководител на агенцията Димитър Георгиев. Преди изтичането на мандата му през април 2023 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента Румен Радев да го преназначи на същата длъжност.
В края на май 2025 г. Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност (ДС) и разузнавателните служби на Българската народна армия (или т.нар. Комисия по досиетата). Той бе избран със 120 гласа "за", 78 - "против" и петима "въздържал се".
През ноември 2025 г. правителството с премиер Росен Желязков предложи на Народното събрание да избере Деньо Денев за председател на ДАНС. Преди това той беше заместник на Тончев, а след освобождаването му временно изпълняваше функциите председател. През февруари служебното правителство оттегли предложението до парламента.
На 8 май правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Че Тук Държавана Сигурност Няма !
16:08 30.06.2026
2 АГАТ а Кристи
16:12 30.06.2026
3 Механик
Коментиран от #4
16:13 30.06.2026
4 НАЛИ ДЕНЬО
До коментар #3 от "Механик":ГО МАХНА И ВЪРНА.И ЗАЩО НИКОЙ НЕ ГО ПИТА КВИ ГИ Е СВЪРШИЛ.ВСИЧКИ СЕ ИЗКАЗАХА САМО ТОЙ МЪЛЧИ КАТО ПАРТИЗАНИН
16:19 30.06.2026
5 Кабакрадев
16:26 30.06.2026
6 Пешо
16:27 30.06.2026
7 да се върнем на темата
Коментиран от #10
16:28 30.06.2026
8 Какво
Коментиран от #12
16:31 30.06.2026
9 Обръгнали
16:36 30.06.2026
10 Дориана
До коментар #7 от "да се върнем на темата":Няма данни за престъпления на дуото Борисов - Пеевски! Радев е морален и принципен политик и държавник и не може да обвини някого без доказателства! Радев е премиер а не наказателен съдия!
Коментиран от #15
16:36 30.06.2026
11 Горски
16:36 30.06.2026
12 Ванката
До коментар #8 от "Какво":Много си т@п, Саше.
16:37 30.06.2026
13 Последния Софиянец
16:40 30.06.2026
14 Титк
16:41 30.06.2026
15 дориан
До коментар #10 от "Дориана":"дорче" само така,пеевски и борисов имат ореоли около главите си,скоро и на радев ще се появи!
16:42 30.06.2026
16 Нека да се знае
16:44 30.06.2026
17 Този
16:44 30.06.2026
18 Държавните служители трябва да
Като се пенсионират също за ваучери
Така ще се реши въпроса с корупцията
16:50 30.06.2026
19 Песимист
17:12 30.06.2026
20 Коки и Кики
17:17 30.06.2026
21 Супер фатмашка наглост!
17:32 30.06.2026