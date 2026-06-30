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Кабинетът предлага Пламен Тончев отново да бъде шеф на ДАНС

Кабинетът предлага Пламен Тончев отново да бъде шеф на ДАНС

30 Юни, 2026 16:06 1 601 21

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  • данс

Това се посочва в Решение 482 на Министерския съвет от 29 юни, публикувано в Портала за обществени консултации

Кабинетът предлага Пламен Тончев отново да бъде шеф на ДАНС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Това се посочва в Решение 482 на Министерския съвет от 29 юни, публикувано в Портала за обществени консултации, предават от БТА.

Пламен Тончев зае поста председател на ДАНС през май 2021 г., когато предсрочно бяха прекратени пълномощията на предходния ръководител на агенцията Димитър Георгиев. Преди изтичането на мандата му през април 2023 г. Министерският съвет прие решение, с което предложи на президента Румен Радев да го преназначи на същата длъжност.

В края на май 2025 г. Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност (ДС) и разузнавателните служби на Българската народна армия (или т.нар. Комисия по досиетата). Той бе избран със 120 гласа "за", 78 - "против" и петима "въздържал се".

През ноември 2025 г. правителството с премиер Росен Желязков предложи на Народното събрание да избере Деньо Денев за председател на ДАНС. Преди това той беше заместник на Тончев, а след освобождаването му временно изпълняваше функциите председател. През февруари служебното правителство оттегли предложението до парламента.

На 8 май правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 2 АГАТ а Кристи

    24 2 Отговор
    Комунягите - в геометрична прогресия ...

    16:12 30.06.2026

  • 3 Механик

    15 3 Отговор
    Мен ме интересува дали тоя, същия, беше шеф на ДАНС, когато украинската посланичка нареди да се спрат всички мерки срещу "на баба ви алиното"?

    Коментиран от #4

    16:13 30.06.2026

  • 4 НАЛИ ДЕНЬО

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    ГО МАХНА И ВЪРНА.И ЗАЩО НИКОЙ НЕ ГО ПИТА КВИ ГИ Е СВЪРШИЛ.ВСИЧКИ СЕ ИЗКАЗАХА САМО ТОЙ МЪЛЧИ КАТО ПАРТИЗАНИН

    16:19 30.06.2026

  • 5 Кабакрадев

    12 0 Отговор
    Бившият кмет на Калофер.....шеф на борд.....честито,с ку...пена диплома.

    16:26 30.06.2026

  • 6 Пешо

    19 0 Отговор
    Това е една голяма излагация. Нека първо поясни бизнеса на сина си, заради когото напусна, предния път

    16:27 30.06.2026

  • 7 да се върнем на темата

    22 1 Отговор
    какво стана с борбата против модела пеевски-борисов и корупцията???

    Коментиран от #10

    16:28 30.06.2026

  • 8 Какво

    17 2 Отговор
    Какво е това бе , Румене този сбръчкан с извинение пенсионер може ли да бъде адекватен?Само Алцхаймери ли ти са прогресистите?Ти наистина си гола вода фатмак.От неудачник до неудачника около тебе.Голям Резил,голям Резил.Пръдн... вече в гащи ,не могат да се ориентират да откажат такива постове,те напротив.На колко години е тоя чичка.В кой свят вече живеем?Толкова жалка власт.Румене вятър те вей на магаре.Как не ти увря малко каунската гл.....

    Коментиран от #12

    16:31 30.06.2026

  • 9 Обръгнали

    14 0 Отговор
    сме от рокади,целящи "наши" хора да са по високите етажи на властта.Не гледат професионална компетентност,морални качества,а да са верни на тези дето ги назначават.И каква ДС ги гони,какви досиета още след 36г.Вместо да подхванат истинските престъпници,окрали труда на народа ни.Кога ще приключат делото КТБ?Точно никога защото се окрадаха мн.пари.И после вземаха заем,за да върнат гарантираните вложения.Ами съсипването на "Балкан",Химко Враца,продажбата на безценица на БТК,стратегическата сделка на Костов за Нефтофима.За тях кога ще има досиета?

    16:36 30.06.2026

  • 10 Дориана

    8 11 Отговор

    До коментар #7 от "да се върнем на темата":

    Няма данни за престъпления на дуото Борисов - Пеевски! Радев е морален и принципен политик и държавник и не може да обвини някого без доказателства! Радев е премиер а не наказателен съдия!

    Коментиран от #15

    16:36 30.06.2026

  • 11 Горски

    9 2 Отговор
    Какво е това иди ми - дойди ми за толкова много държавни служители напоследък. Хахаха, ще борят олигархията с Пламен Тончев, човека на Делян Пеевски? А бе толкова ли няма млади, честни хора, та едни и същи до втръсване се въртят!!!! Служби, държавни предприятия, парламент... ВСЕ ЕДНИ И СЪЩИ изтъркани и втръснали до болка тъпи физиономии! Тия ли са па най-умните и най-подготвените? Явно не са, личи си по резултатите досега! И защо трябва да очакваме различен резултат като настъпваме една и съща мотика се питам? Абе толкова ли няма млади, честни хора, та едни и същи до втръсване се въртят!!!! Служби, държавни предприятия, парламент... ВСЕ ЕДНИ И СЪЩИ изтъркани и втръснали до болка тъпи физиономии! Тия ли са па най-умните и най-подготвените? Явно не са, личи си по резултатите досега! И защо трябва да очакваме различен резултат като настъпваме една и съща мотика се питам? Айде заплатите в ДАНС да видим колко са, май са два пъти по големи от на съдиите и нищо не правят. Сигурно имат и допълнителни заплати на всеки 3 месеца. Пари за дрехи, почивка, коледни и кво ли не. С няма нормален човек, дето да каже какво са направили за него.

    16:36 30.06.2026

  • 12 Ванката

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Какво":

    Много си т@п, Саше.

    16:37 30.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Този мошеник заедно със сина си крадеше от болни деца.

    16:40 30.06.2026

  • 14 Титк

    9 1 Отговор
    Крайно време ДАНС да бъде закрит тази от тази институция няма никаква полза.

    16:41 30.06.2026

  • 15 дориан

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    "дорче" само така,пеевски и борисов имат ореоли около главите си,скоро и на радев ще се появи!

    16:42 30.06.2026

  • 16 Нека да се знае

    6 2 Отговор
    Правитилството назначи за главен ревизор в тоалетните на парламента Костя Копейкин.

    16:44 30.06.2026

  • 17 Този

    6 0 Отговор
    Ако има малко морал да изчезва изобщо от институциите ни и да си гледа пенсията.Не те ли е срам????????????На вас комунистите всичко човешко ви е чуждо.

    16:44 30.06.2026

  • 18 Държавните служители трябва да

    3 0 Отговор
    Работят за ваучери а не за евро по време на службата си
    Като се пенсионират също за ваучери
    Така ще се реши въпроса с корупцията

    16:50 30.06.2026

  • 19 Песимист

    2 0 Отговор
    Такава подигравка не очаквах !След вдигнатия юмрук и слогана"Мутри вън" нямам доверие в Радев,но до тук да се стигне - не очаквах,лично съм възмутен за сетен път!

    17:12 30.06.2026

  • 20 Коки и Кики

    0 0 Отговор
    Лошо ни е ...!

    17:17 30.06.2026

  • 21 Супер фатмашка наглост!

    0 0 Отговор
    Видяхте ли, българи?! Видяхте ли как нагло, коварно, двулично и цинично ви измами селяндуринът от Свавяноов, наглият фатмак със змийските очичики, с грозната брадавица на мутрата и с дългия нос, който върми два метра пред нег?! Видяхте ли как ви излъга, че ще унищожи модела Борисов - Пеевски, но всъщност го надгражда, нещо повече - възражда го! Видяхте ли, българи, че Фатмакът от село Славяново, който е мразен и изолиран от цяла Европа, никъде не го канят и го презират като подлога и лакей на кремълския злодей, ви измами?! Защо му повярвахте, българи?! Малко ли ни бяха лъжите и измамите на този фатмак с мраморната мутра, дето никога не се усмихва и гледа като надзирател в комунистически лагер на смъртта! Защо му повярвахте, българи? Че той с лъжи и змами "спечели" и давта си мандата! Всички кадри на високи постове, които назначава "прогресивният" измамник са на Тиквата и на Прасето, всички, до един! Нямаме друг изход, българи, освен всяка вечер да сме по площадите и да изметем "прогресивната" червена измет! Тя ще ни вкара в Евразия и ще ни отдалечи от цивилиозвания свят и ЕС! Да я изметем, сега и веднага! Утре ще бъде късно! Фатмакът се оказа лакей на Тиквата и на Прасето! Язък бе, "генерале", язък ти за дипломата за летец на изтребител бе, страхливецо!

    17:32 30.06.2026

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