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Управляващите възложиха на Сметната палата три одита

Управляващите възложиха на Сметната палата три одита

30 Юни, 2026 16:39 730 18

  • управляващи-
  • три одита-
  • сметна палата-
  • възлагане

Става дума за одит на консолидираната финансова програма на Министерство на финансите, на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

Управляващите възложиха на Сметната палата три одита - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Управляващото мнозинство от "Прогресивна България" прие по време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание три проекта на решения за възлагане на Сметната палата за извършване на одит на консолидираната финансова програма на Министерство на финансите, на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Резултатът, който очаква властта от трите одита, е дали ще бъде налице структурен дисбаланс на разходите и дали те изпреварват приходите, информират от news.bg.

Маргарита Николова, зам.-председател на Сметната палата, която също присъства на Комисията по бюджет и финанси, увери, че Палатата ще изпълни всички законови отговорности и възложените одити от народните представители.

По време на дебатите, народният представител от "Възраждане" Цончо Ганев запита каква е крайната цел на вносителите на проектите на решения, ако открият дисбаланс в разходите? Какво ще правите, ще намалите пенсиите ли?, запита Ганев.

Депутатът от "Прогресивна България" и зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси Стефан Белчев отговори на Ганев, като го увери, че пенсиите няма да бъдат намалявани в резултат на извършването на трите одита.

Бившият финансов министър, а сега народен представител от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова също взе думата, като изрази мнение, че не е редно парламентът да определя какъв да бъде точно видът на одита, а самата Сметна палата трябвало да провери какво е редно и какво не е редно да се проверява.

"За първи път виждам подобни мотиви, в които се определят задачите на контролните органи и Сметната палата. Какви са очакванията на народните представители е едно, а какъв одит ще извърши Сметната палата, е съвсем друго. Мотивите трябва да бъдат преработени и да се обоснове обществената значимост на решението за одит и защо то е важно за обществото", аргументира се Петкова.

Лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че е съгласен с тезата на Теменужка Петкова. "Сигналът, който вие изпращате на обществото е, че пенсионерите са причината, да не стигат парите в държавата. Тези одити са артилерийска подготовка или да се замразят пенсиите, или да се вдигнат пенсионните осигуровки. Други причини за тези одити няма", разкритикува Василев политиките на "Прогресивна България".

Той запита управляващите какво ще направят, ако все пак разходите се окажат, че са повече от приходите. "България не е крадена от пенсионерите, а по други пера", коментира бившият финансов министър.

Стефан Белчев репликира Асен Василев да не се заиграва със страховете на хората, като уточни, че "Прогресивна България" биха били последните, които биха искали да замразят пенсиите или да вдигнат пенсионните осигуровки.

Депутатът от "Демократична България" Владислав Панев запита управляващите дали биха използвали докладите от Сметната палата, като индулгенция за увеличаване на осигуровките през следващите години.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов увери народните представители, че властта няма да използва одитите от Сметната палата, като индулгенция за вдигане на осигуровките или замразяване на пенсиите.

Народният представител Атидже Алиева-Вели обяви, че ДПС ще подкрепи и трите проекти на решения за извършване на одит на публичните средства.

Венко Сабрутев пък се заяде с властта и запита дали биха направили одит на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), където по думите му най-много се крадяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    9 1 Отговор
    Главанака ще ви оправи.хо хо хо

    16:43 30.06.2026

  • 2 Иван

    8 2 Отговор
    В АПИ нищо няма да открият,то е ясно.По добре е да видя кои фирми последните 10 15 г.печелят общ.поръчки.Те са три.

    Коментиран от #12

    16:45 30.06.2026

  • 3 Тома

    11 0 Отговор
    Забравиха и за здравната каса

    16:50 30.06.2026

  • 4 Боташа

    7 3 Отговор
    ще го търсят ли ?

    16:52 30.06.2026

  • 5 Страх тресе Теменужка и Кокорчо

    3 8 Отговор
    Ще им излезнат кирливите ризи и след това ги чакат отговори на трудни въпроси. Колкото и да опитват да заменят темата и да спекулират с целите на тези одити истината ще ги удари. За пенсиите се загрижили десните хора.

    16:54 30.06.2026

  • 6 Хайде

    6 1 Отговор
    Стига му на главчу сикаджииския герб да ходи в пенсия без заплата

    16:57 30.06.2026

  • 7 Шеф

    5 2 Отговор
    На борд...с купе...на диплома....НИТИ-Казанлък.

    17:05 30.06.2026

  • 8 СВО 1 587 дни РЕЗИЛ

    1 1 Отговор
    Точно така се води борба с олигархията според бившите военни.

    17:11 30.06.2026

  • 9 Анонимен

    5 1 Отговор
    Одит на президентството кога Одит на всичката пара изразходвана за изборите назад във времето кога Одит на парламента кога Одит на министерствата назад в годините кога

    17:14 30.06.2026

  • 10 Това

    4 1 Отговор
    Това е прах в очите на слепите.Да възложат ОДИТ на ББР,на Финансите на Прокуратурата,на ВСС на имотите им и сметките в чужбина,които не са декларирани.Защо мошеници скрихте списъка с 38-те магистрати на Цацаров с доказани нарушения.Защото гарван,гарвани око не вади.Стана ясно ,че се мислете за хитреци и ни подценявате.И вие сте битери от двата шопара.Но като няма справедливост,ние ще ви покажем как се прави.Бункера на Тиквата с3-4 етажа в земята ,която сме му платили ,защото крадеца не спря да краде и да лъже.И сега е на Ипон ,на братовчеда Ради.Гешев като си голяма комита,защо не кажеш какви документи с финансови злоупотреби беше прибрал от офисите им.Тоьзи Костадин Проданов,царя на гафовете бил голям боклук и ще го изхвърлим скоро като Сарафа.Това дърво ще го яде......

    17:18 30.06.2026

  • 11 От пълната кофа...

    1 1 Отговор
    Праскат камъните от пълната кофа в празната да се вдига силен шум. Файда от тая дейност няма , няма и да има , но те да покажат че знаят думата одит. Къносани неможачи ,крадци и страхливци.

    17:18 30.06.2026

  • 12 Толкова просто

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Нашите фирми натрупаха пари сега ще вземат пътищата на концесия и ежедневно българина законно ще им пълни сметките. Гласувалите и негласувалите за Радев ще духат супата.

    17:21 30.06.2026

  • 13 Има една детска книжка

    2 1 Отговор
    Тримата шишковци
    Всяка прилика е случайна с министъра Шишков

    17:21 30.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Истински активни борци!

    1 1 Отговор
    Борци и исполини! Истински великани, пребириха олигархията! ВЗЕХА 30 ЕВРО НА ПЕНСИОНЕРИТЕ! ПОБЕДИТЕЛИ НАД КОРУПЦИОНЕРИТЕ! НАКАЗАХА СПРАВЕДЛИВО НАИНИЦИТЕ ГЛАСУНАЛИ ЗА ТЯХ! ХВАЛА НА МУНЧОВЦИТЕ!

    17:24 30.06.2026

  • 17 Тези

    0 1 Отговор
    Нещастници как пък не свършиха едно нещо по реда си.Толкова им е лесно на неможаците да се занимават с пенсиите и пенсионната система.Колко безпомощни завалийски.С131 депутати да не можеш да се ориентираш какво да свършиш и да се правиш на луд този сценарий вече не върви.Какви са тези финансови некадърници?На техния фон Теменужка блести,ти да видиш.Румене ясно,че не си чул протестите,сигурно си бил на масонска сбирка за инструкции.

    17:30 30.06.2026

  • 18 Точно така

    0 0 Отговор
    Всички кирливи ризи на българоубийците мутромафиоти и техните марионетки дебилите и педофилите от ПП и ДБ трябва да бъдат изкарани на яве и да им се потърси жестока сметка за безчинствата.

    17:31 30.06.2026

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