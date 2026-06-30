Управляващите възложиха на Сметната палата три одита

Управляващото мнозинство от "Прогресивна България" прие по време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание три проекта на решения за възлагане на Сметната палата за извършване на одит на консолидираната финансова програма на Министерство на финансите, на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Резултатът, който очаква властта от трите одита, е дали ще бъде налице структурен дисбаланс на разходите и дали те изпреварват приходите, информират от news.bg.

Маргарита Николова, зам.-председател на Сметната палата, която също присъства на Комисията по бюджет и финанси, увери, че Палатата ще изпълни всички законови отговорности и възложените одити от народните представители.

По време на дебатите, народният представител от "Възраждане" Цончо Ганев запита каква е крайната цел на вносителите на проектите на решения, ако открият дисбаланс в разходите? Какво ще правите, ще намалите пенсиите ли?, запита Ганев.

Депутатът от "Прогресивна България" и зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси Стефан Белчев отговори на Ганев, като го увери, че пенсиите няма да бъдат намалявани в резултат на извършването на трите одита.

Бившият финансов министър, а сега народен представител от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова също взе думата, като изрази мнение, че не е редно парламентът да определя какъв да бъде точно видът на одита, а самата Сметна палата трябвало да провери какво е редно и какво не е редно да се проверява.

"За първи път виждам подобни мотиви, в които се определят задачите на контролните органи и Сметната палата. Какви са очакванията на народните представители е едно, а какъв одит ще извърши Сметната палата, е съвсем друго. Мотивите трябва да бъдат преработени и да се обоснове обществената значимост на решението за одит и защо то е важно за обществото", аргументира се Петкова.

Лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че е съгласен с тезата на Теменужка Петкова. "Сигналът, който вие изпращате на обществото е, че пенсионерите са причината, да не стигат парите в държавата. Тези одити са артилерийска подготовка или да се замразят пенсиите, или да се вдигнат пенсионните осигуровки. Други причини за тези одити няма", разкритикува Василев политиките на "Прогресивна България".

Той запита управляващите какво ще направят, ако все пак разходите се окажат, че са повече от приходите. "България не е крадена от пенсионерите, а по други пера", коментира бившият финансов министър.

Стефан Белчев репликира Асен Василев да не се заиграва със страховете на хората, като уточни, че "Прогресивна България" биха били последните, които биха искали да замразят пенсиите или да вдигнат пенсионните осигуровки.

Депутатът от "Демократична България" Владислав Панев запита управляващите дали биха използвали докладите от Сметната палата, като индулгенция за увеличаване на осигуровките през следващите години.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов увери народните представители, че властта няма да използва одитите от Сметната палата, като индулгенция за вдигане на осигуровките или замразяване на пенсиите.

Народният представител Атидже Алиева-Вели обяви, че ДПС ще подкрепи и трите проекти на решения за извършване на одит на публичните средства.

Венко Сабрутев пък се заяде с властта и запита дали биха направили одит на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), където по думите му най-много се крадяло.