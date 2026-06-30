Административният съд- Варна назначи експертизи по делото за оградите в местността "Баба Алино"

Административният съд във Варна даде ход на делото, свързано с огражденията около девет имота в местността "Баба Алино", като разпореди изготвянето на няколко експертизи. Това съобщиха от пресслужбата на съда, цитирани от БНР.
Производството е образувано по жалба на дружеството „ВилАпарт Арканум“ ООД срещу заповед на директора на Регионалната дирекция по горите (РДГ) – Варна. С нея фирмата е задължена да премахне изградената ограда около своите имоти.
От дружеството оспорват заповедта с аргумента, че за въпросните терени Законът за горите не изисква промяна на предназначението, поради което според тях наложената принудителна административна мярка е незаконосъобразна.
За да изясни статута на имотите, съдът назначи съдебно-техническа експертиза, която ще бъде изготвена от вещо лице – геодезист. То ще трябва да анализира действащите и старите кадастрални и регулационни планове, както и наличните картни и ортофотоматериали. Целта е да се установи дали имотите попадат изцяло или частично в границите на населено място или селищно образувание, както и дали са включени в регулационен план, одобрен преди 1973 година.
Експертът трябва да проучи и заповед от 1967 година на тогавашния заместник-министър на строежите и архитектурата, отнасяща се до местността "Баба Алино", и да посочи дали тя обхваща имотите на жалбоподателя.
По разпореждане на съда ще бъде изготвена и комплексна съдебно-техническа и екологична експертиза. По нея ще работят лесовъд и еколог, които трябва да установят дали оградата възпрепятства свободното движение на хора, диви животни и водни потоци, както и дали създава пречки за естествената свързаност на местообитанията. Те ще трябва да дадат заключение и дали имотите попадат в защитени територии или зони.
Припомняме, че на 10 юни Административният съд във Варна отказа да спре предварителното изпълнение на заповедта за премахване на оградата. Определението не беше обжалвано и вече е влязло в законна сила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сега
17:28 30.06.2026
2 Пепи
В коя бяла Държава може да се направи този позор освен в България,този украйнец защо не отиде Германия и да построи този град.
17:28 30.06.2026
3 Горски
17:38 30.06.2026
4 факуса
17:39 30.06.2026
5 Боздуган
Какво увъртате с месеци?
17:40 30.06.2026
6 плитката държава
17:47 30.06.2026
7 Потрес
Премахвайте yкpoпския анклав не се разсейвайте с глупости!
Коментиран от #10
17:58 30.06.2026
8 Дело за оградите?!
18:00 30.06.2026
9 Няма ли
18:00 30.06.2026
10 като ни бият шамар да НЕ обръщаме другат
До коментар #7 от "Потрес":прав си.но правосъдието е на върха на копието ,трябва да се воюва за него!
18:03 30.06.2026
11 Цвете
18:03 30.06.2026
12 детайлите
Някой беше изготвил Подробен Устройствен План (ПУП) за одобрение във Варненската община и твърдеше, че няма общо със случая. Регулационен план от 1973г. може да има само в архив изготвен върху руло от паус и чертан с чер, син и за бъдеща промяна с червен туш.
18:05 30.06.2026
13 Цвете
18:05 30.06.2026
14 Иван
18:34 30.06.2026