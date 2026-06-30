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Административният съд- Варна назначи експертизи по делото за оградите в местността "Баба Алино"

Административният съд- Варна назначи експертизи по делото за оградите в местността "Баба Алино"

30 Юни, 2026 17:19 932 14

  • съд-
  • варна-
  • експертизи-
  • огради-
  • баба алино

За да изясни статута на имотите, съдът назначи съдебно-техническа експертиза, която ще бъде изготвена от вещо лице – геодезист. То ще трябва да анализира действащите и старите кадастрални и регулационни планове, както и наличните картни и ортофотоматериали

Административният съд- Варна назначи експертизи по делото за оградите в местността "Баба Алино" - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Административният съд във Варна даде ход на делото, свързано с огражденията около девет имота в местността "Баба Алино", като разпореди изготвянето на няколко експертизи. Това съобщиха от пресслужбата на съда, цитирани от БНР.

Производството е образувано по жалба на дружеството „ВилАпарт Арканум“ ООД срещу заповед на директора на Регионалната дирекция по горите (РДГ) – Варна. С нея фирмата е задължена да премахне изградената ограда около своите имоти.

От дружеството оспорват заповедта с аргумента, че за въпросните терени Законът за горите не изисква промяна на предназначението, поради което според тях наложената принудителна административна мярка е незаконосъобразна.

За да изясни статута на имотите, съдът назначи съдебно-техническа експертиза, която ще бъде изготвена от вещо лице – геодезист. То ще трябва да анализира действащите и старите кадастрални и регулационни планове, както и наличните картни и ортофотоматериали. Целта е да се установи дали имотите попадат изцяло или частично в границите на населено място или селищно образувание, както и дали са включени в регулационен план, одобрен преди 1973 година.

Експертът трябва да проучи и заповед от 1967 година на тогавашния заместник-министър на строежите и архитектурата, отнасяща се до местността "Баба Алино", и да посочи дали тя обхваща имотите на жалбоподателя.

По разпореждане на съда ще бъде изготвена и комплексна съдебно-техническа и екологична експертиза. По нея ще работят лесовъд и еколог, които трябва да установят дали оградата възпрепятства свободното движение на хора, диви животни и водни потоци, както и дали създава пречки за естествената свързаност на местообитанията. Те ще трябва да дадат заключение и дали имотите попадат в защитени територии или зони.

Припомняме, че на 10 юни Административният съд във Варна отказа да спре предварителното изпълнение на заповедта за премахване на оградата. Определението не беше обжалвано и вече е влязло в законна сила.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега

    11 0 Отговор
    огради ли ще строят , дето ги бутнаха ?

    17:28 30.06.2026

  • 2 Пепи

    17 0 Отговор
    Стига с тези глупости,какъв съд ,какви пет лева.Докога ще търпят тези глупости,търсят изпод вола теле,да се събаря всичко новопостроено не само оградите ,
    В коя бяла Държава може да се направи този позор освен в България,този украйнец защо не отиде Германия и да построи този град.

    17:28 30.06.2026

  • 3 Горски

    11 0 Отговор
    Ето,че стигнахме малко до " разковничето на проблема"-пари,финансови потоци,,Дубай,ДАНС,пак пари,Дубай,и отново ДАНС. Само където липсват няколко именца на наши едрогабаритни политици. Политици,чиито глас не се чува от месец- скатани и свили се,чакащи" бурята да отмине",съгласно т.н ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ"😉 Но този път ще е интересно и какво ще каже" Мадам от посолството на украйна? Злите езици говорят, че и зад двете дружества стои една и съща фигура - на един бивш премиер", коментира министър Демерджиев..." Има една песен на Слави и сценаристите от близкото минало. Казва се "Песен за Киро". В нея има такава част: - ще взема да се върна във Канада, че всяка вечер тук сънувам Ада. Как отиваме в затвора и попадаме на хора, Бойко , Мустафа, Асен и аз. (Тогава в тази банда още беше Мустафа Карадайъ). Време е споменатото в песента да се сбъдне.

    17:38 30.06.2026

  • 4 факуса

    7 0 Отговор
    везната на темида яко е напълнена,невзороф яко се е оръсил

    17:39 30.06.2026

  • 5 Боздуган

    8 0 Отговор
    Той слона умрял, те питат какъв цвят са му очите...
    Какво увъртате с месеци?

    17:40 30.06.2026

  • 6 плитката държава

    6 2 Отговор
    капитализма и комунизма са братя, баща им е евреин!

    17:47 30.06.2026

  • 7 Потрес

    7 1 Отговор
    То цял град построили в гората те за оградите се хванали!?
    Премахвайте yкpoпския анклав не се разсейвайте с глупости!

    Коментиран от #10

    17:58 30.06.2026

  • 8 Дело за оградите?!

    5 1 Отговор
    ЦИРК! ОТНОВО ЦИРК И БЕЗЗАКОНИЕ В ПОЛЗА НА УКРОМАФИЯТА ПРЕВЗЕМАЩА ТЕРИТОРИЯТА!

    18:00 30.06.2026

  • 9 Няма ли

    4 0 Отговор
    Фадроми в тая държава?! Да ги зануляват и това е

    18:00 30.06.2026

  • 10 като ни бият шамар да НЕ обръщаме другат

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Потрес":

    прав си.но правосъдието е на върха на копието ,трябва да се воюва за него!

    18:03 30.06.2026

  • 11 Цвете

    4 0 Отговор
    ЗАПОЧВА СЕ? ОЩЕ НА ХРАНИЛКАТА ДА " ГЛЕДАТ " КАДАСТЪРА " И КАТО ГО ВИДЯТ, КАКВО? ИМА ЛИ ПОСТРОЕН НЕЗАКОНЕН ГРАД, ИМА И? ЗАЩО НЕ РАЗСЛЕДВАТ ТЕЗИ, КОИТО ПЪРВИ СА ПОЛОЖИЛИ ПОДПИСА СИ ОТ ВЪРХА ДА СЕ ЗАПОЧНЕ. ОТ ДЕВЕТ ПЛАНИНИ ВОДА ЛИ ЩЕ ДОКАРАТ? НЕЩО ГНИЛО ИМА, КАЖЕТЕ ГО ГЛАСНО. ДО КОГА ОМОТАНИ В ПАЯЖИНАТА НА ВЛАСТТА ЩЕ СЕ КРИЯТ? ДО КОГА, БЕЗДЪННОТО МОРЕ ЛИ Е ЧЕРНОТО НИ МОРЕ? 🤔🐷🎃🪆🥸🎭🚔

    18:03 30.06.2026

  • 12 детайлите

    2 0 Отговор
    ------ дали са включени в регулационен план, одобрен преди 1973 година.---------
    Някой беше изготвил Подробен Устройствен План (ПУП) за одобрение във Варненската община и твърдеше, че няма общо със случая. Регулационен план от 1973г. може да има само в архив изготвен върху руло от паус и чертан с чер, син и за бъдеща промяна с червен туш.

    18:05 30.06.2026

  • 13 Цвете

    3 0 Отговор
    ЗАПОЧВА СЕ? ОЩЕ НА ХРАНИЛКАТА ДА " ГЛЕДАТ " КАДАСТЪРА " И КАТО ГО ВИДЯТ, КАКВО? ИМА ЛИ ПОСТРОЕН НЕЗАКОНЕН ГРАД, ИМА И? ЗАЩО НЕ РАЗСЛЕДВАТ ТЕЗИ, КОИТО ПЪРВИ СА ПОЛОЖИЛИ ПОДПИСА СИ ОТ ВЪРХА ДА СЕ ЗАПОЧНЕ. ОТ ДЕВЕТ ПЛАНИНИ ВОДА ЛИ ЩЕ ДОКАРАТ? НЕЩО ГНИЛО ИМА, КАЖЕТЕ ГО ГЛАСНО. ДО КОГА ОМОТАНИ В ПАЯЖИНАТА НА ВЛАСТТА ЩЕ СЕ КРИЯТ? ДО КОГА, БЕЗДЪННОТО МОРЕ ЛИ Е ЧЕРНОТО НИ МОРЕ? 🤔🐷🎃🪆🥸🎭🚔

    18:05 30.06.2026

  • 14 Иван

    2 0 Отговор
    Те построили 100 сгради те за оградите се притесняват абе с две думи българска работа НИКОГА ама НИКОГА няма да се оправим само циркове по телевизията

    18:34 30.06.2026

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