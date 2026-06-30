Административният съд- Варна назначи експертизи по делото за оградите в местността "Баба Алино"

Административният съд във Варна даде ход на делото, свързано с огражденията около девет имота в местността "Баба Алино", като разпореди изготвянето на няколко експертизи. Това съобщиха от пресслужбата на съда, цитирани от БНР.

Производството е образувано по жалба на дружеството „ВилАпарт Арканум“ ООД срещу заповед на директора на Регионалната дирекция по горите (РДГ) – Варна. С нея фирмата е задължена да премахне изградената ограда около своите имоти.

От дружеството оспорват заповедта с аргумента, че за въпросните терени Законът за горите не изисква промяна на предназначението, поради което според тях наложената принудителна административна мярка е незаконосъобразна.

За да изясни статута на имотите, съдът назначи съдебно-техническа експертиза, която ще бъде изготвена от вещо лице – геодезист. То ще трябва да анализира действащите и старите кадастрални и регулационни планове, както и наличните картни и ортофотоматериали. Целта е да се установи дали имотите попадат изцяло или частично в границите на населено място или селищно образувание, както и дали са включени в регулационен план, одобрен преди 1973 година.

Експертът трябва да проучи и заповед от 1967 година на тогавашния заместник-министър на строежите и архитектурата, отнасяща се до местността "Баба Алино", и да посочи дали тя обхваща имотите на жалбоподателя.

По разпореждане на съда ще бъде изготвена и комплексна съдебно-техническа и екологична експертиза. По нея ще работят лесовъд и еколог, които трябва да установят дали оградата възпрепятства свободното движение на хора, диви животни и водни потоци, както и дали създава пречки за естествената свързаност на местообитанията. Те ще трябва да дадат заключение и дали имотите попадат в защитени територии или зони.

Припомняме, че на 10 юни Административният съд във Варна отказа да спре предварителното изпълнение на заповедта за премахване на оградата. Определението не беше обжалвано и вече е влязло в законна сила.