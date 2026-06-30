Калин Стоянов е внесъл сигнали в Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура срещу Демерджиев

Калин Стоянов е внесъл сигнали в Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура за действия на Иван Демерджиев. Това съобщи самият той в личния си профил във фейсбук, цитиран от "Фокус".

"Във връзка с изложените факти и обстоятелства в публикацията ми във Фейсбук от тази сутрин, преди минути внесох два сигнала - единия до Софийската градска прокуратура, а другия до Европейската прокуратура в гр. София", написа Стоянов.

"Надявам се представителите на двете прокуратури безпристрастно да проверят изложените данни, без притеснения, въпреки че те касаят действащия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев", добави той.

ФОКУС припомня, че по-рано днес Стоянов отправи серия от обвинения срещу настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев, твърдейки, че той поддържа връзки с лица от криминалния контингент и оказва натиск за използване на лъжесвидетели.