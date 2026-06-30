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Калин Стоянов е внесъл сигнали в Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура срещу Демерджиев

Калин Стоянов е внесъл сигнали в Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура срещу Демерджиев

30 Юни, 2026 17:55 977 29

  • калин стоянов-
  • сигнали-
  • софийска градска прокуратура-
  • европейска прокуратура-
  • иван демерджиев

По-рано днес Стоянов отправи серия от обвинения срещу настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев, твърдейки, че той поддържа връзки с лица от криминалния контингент и оказва натиск за използване на лъжесвидетели.

Калин Стоянов е внесъл сигнали в Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура срещу Демерджиев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Калин Стоянов е внесъл сигнали в Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура за действия на Иван Демерджиев. Това съобщи самият той в личния си профил във фейсбук, цитиран от "Фокус".

"Във връзка с изложените факти и обстоятелства в публикацията ми във Фейсбук от тази сутрин, преди минути внесох два сигнала - единия до Софийската градска прокуратура, а другия до Европейската прокуратура в гр. София", написа Стоянов.

"Надявам се представителите на двете прокуратури безпристрастно да проверят изложените данни, без притеснения, въпреки че те касаят действащия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев", добави той.

ФОКУС припомня, че по-рано днес Стоянов отправи серия от обвинения срещу настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев, твърдейки, че той поддържа връзки с лица от криминалния контингент и оказва натиск за използване на лъжесвидетели.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 колчо

    37 8 Отговор
    това е плюс за демерджиев,щом по-голям боклук от него се възмущава!

    17:58 30.06.2026

  • 2 Боже мили ,

    39 4 Отговор
    видяла жабата , че коват бивола , и тя вдигнала крак !

    17:58 30.06.2026

  • 3 МРЪСНИЦИТЕ СЕ САМОИЗЯЖДАТ

    22 3 Отговор
    ДАПУКНАТ дано и ДЪН ЗЕМЯ ДА ПОТЪНАТ

    17:58 30.06.2026

  • 4 Горски

    40 6 Отговор
    Явно от ДПС и от ГЕРБ са се наговорили да съдят до дупка всеки дръзнал да ги обвини в нещо. Класика - най-добрата защита е нападението. Сега в случая с Демерджиев, акцията вече е в ход. Ще го погнат всички вкупом, та да не може да си върши работата, а вместо това да припка по съдилища и следствие и да се обяснява, "че няма сестра". Предстоят новите интриги, поредното тъпо шоу и сапунка. Пуканките са в промоция! Който вкара Разбойко в затвора ще остане завинаги в историята на България! Чудя се как типове със скандално ниска обществена оценка като Биков гворят на кой му била съмнителна репутацията?

    18:00 30.06.2026

  • 5 мхм

    32 2 Отговор
    ДПС, калин стоянов...

    18:00 30.06.2026

  • 6 Мдаа

    37 3 Отговор
    Калинка, личната секретарка на Шиши.

    18:01 30.06.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 5 Отговор
    ПРОБЛЕМА Е ЧЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА РАЗСЛЕДВА БОЙКО БОРИСОВ И СИК
    .....
    ПО МОЙ СИГНАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ЕВРО- ПАРИ ОЩЕ ОТ ОКТОМВРИ 2025 ГОДИНА
    ......
    ДЕЛЯН ДЖУКИЧ БЕШЕ ПРИНУДЕН ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА :)
    ......

    18:01 30.06.2026

  • 8 Дориана

    43 5 Отговор
    Калин Стоянов който се съюзи с Пеевски и допусна купуването и кражбите на гласове по време на изборите когато той беше в МВР се активира да защитава корумпирания- мафиотски стил на управление Това показва, че Прогресивна България и Румен Радиев са на прав път Много са уплашени и изпаднали в ужас кръговете около Пеевски и Борисов. Да са наясно, че Времето им свърши.

    Коментиран от #11, #15

    18:02 30.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ехооо

    23 3 Отговор
    КОЙ по дяволите е Калин Стоянов???

    Коментиран от #20

    18:06 30.06.2026

  • 11 дориан

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    "дорче" .тук си права!

    18:07 30.06.2026

  • 12 А бе

    15 2 Отговор
    Ти като отиде при магнитският с-и-чуг,крадеца от КТБ Булгартабак лафка дубай не си ли поддържал връзка с криминалният контингент

    18:07 30.06.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 12 Отговор
    И ДРУГ ПРОБЛЕМ Е ЧЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА РАЗСЛЕДВА РУМЕН РАДЕВ ЗА ДОГОВОРА С "БОТАШ" :))) ОЩЕТИЛ БЪЛГАРИЯ С 6.7 МЛРД.ЛВ
    .....
    ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
    ....
    ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))

    ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
    ...
    ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))

    18:11 30.06.2026

  • 14 Частните Разпри !

    4 0 Отговор
    Преди !

    България !

    18:12 30.06.2026

  • 15 Това да е Само Проблема !

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Тъжното е !

    Че Беззаконието Е !

    Навсякъде !

    И Във Всичко !

    Не знам Кой Кого !

    И Как купува !

    Но Е Така !

    Коментиран от #16

    18:15 30.06.2026

  • 16 Ето Го !

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "Това да е Само Проблема !":

    Сега И Радев !

    Същата Работа !

    18:18 30.06.2026

  • 17 Цвете

    13 2 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН ПРЕГРЯЛ В ГОРЕЩИНИТЕ.И КАКВО ЖЕЛАЕ ТОЗИ МАЗНИК? ЩОТО ТОЙ КАТО ТАКЪВ ПРЕДИ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ СЕ " СПРАВИ " БЛЕСТЯЩО ,НАЛИ? ПИТАЙ ДЕБЕЛИЯ, КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА КТБ? БУЛГАРТАБАК? ТОВА Е МНОГО ВАЖНО, ЗА ДА РАЗБЕРЕМ ИСТИНАТА, А МОЖЕ БИ Е ПОМОГНАЛ НА НЕВЗОРОВ ДА ПОСТРОИ " БАБА АЛИНО "?. ОЩЕ НЕЩО, КОЯ БАНКА МУ ИЗПЛАЩА ЗАПЛАТАТА ЕЖЕМЕСЕЧНО? СЛУЧАЙНО ДА НЕ ПОСТРАДА БАНКАТА, ЗАЩОТО ПАРИТЕ НА МАГНИТСКИ СА ЗАПОРИРАНИ.КОЛКО МИЛИОНА СТРУВА ОХРАНАТА НА ТОЗИ " БИЗНЕСМЕН? "

    18:20 30.06.2026

  • 18 МВР служител

    12 1 Отговор
    Прокуратурата ще се заеме с кокаиновата зависимост на този палячо и неговата дейност на трафикант на бежанци в бургаско. А онези смешници, които срамиха пагона като стачкуваха (?!?) за кегъса вече на работа при убийците от делта гард и всеки ден реват в дирекция вътрешна сигурност с компромати за престъпленията на Митю каратиста. Съвсем скоро качулките ще проснат по очи за сутрешните новини всички прасета довели свинщината Пеевски до подобно безгранично престъпление

    Коментиран от #25

    18:23 30.06.2026

  • 19 ДО НОМЕР 10

    8 1 Отговор
    КАЛИНЧО Е ЕДНО СЕЛСКО МОМЧЕ ОТ С.КОСТИ ОБЩ.ЦАРЕВО СЕЛСКО КОЗАРЧЕ.

    18:25 30.06.2026

  • 20 кккссс

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ехооо":

    този който измисли тестовете по пътя. където всеки ден стотици хиляди се кръстят да не ги спрат и да им вземат колата и книжката и работата

    18:31 30.06.2026

  • 21 Според мен

    3 1 Отговор
    Дерменджиев трябва да заведе дело срещу бившия шеф на МВР за злоупотреба с власт и конфликт на интереси!

    18:35 30.06.2026

  • 22 МНОГО ХУБАВО ПЛЮЕТЕ

    5 0 Отговор
    ПО ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ. НО КОЗАРЧИТО ОТ СЕЛО КОСТИ ДА ЗАПОМНИ КАТО РИНИШ ПРЪСТА ЩЕ ТИ СЕ КАЧИ НА ГЪРБА ЧЕ АКО ТЕ РАЗРОВЯТ ЩЕ ИЗРИВЕШ НА УМРЯЛО КАЛИНЧО .

    18:36 30.06.2026

  • 23 големдебил

    0 4 Отговор
    Удри Калине!!!Изяж го тоя мизерник!!!

    18:37 30.06.2026

  • 24 смехоран

    2 1 Отговор
    Прегледах коментарите.Ми то големи б@клуци тук бе.Искат си корупционера бях точен с парите,и това е.Няма отърване от вас.Нямате парички да ходите на почивка ли?Смърдели.

    18:40 30.06.2026

  • 25 Тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "МВР служител":

    църню , без кокаин ще омаца гащите ! Почерпен , клъвнал , усладило му се и надскочил сянката си . А жена му що пари прилапа по гнусна схема - свят ще ти се завие !

    18:41 30.06.2026

  • 26 Ами То Аман От Нагаждачи !

    1 2 Отговор
    Целия Екип На ПБ Е Такъв !

    18:42 30.06.2026

  • 27 Кир Михалаки

    0 2 Отговор
    Удри, бай Калине! Г-н "Бях точен с парите" съвсем се самозабрави.

    Коментиран от #29

    18:44 30.06.2026

  • 28 Слузесто нищожество

    2 0 Отговор
    Санитарната превръзка на ПРАСЕТО СВИНСКО.
    всичко ще бъде изнесено на яве, и теб няма да те подмине.
    Пробита каца си, Калино моме, Калино!

    18:46 30.06.2026

  • 29 Добре си се самоопределил

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кир Михалаки":

    Кирясал си, че чак смърдиш. Идете с Каличо на турска баня, да ви изртият кирясалите тела и мозъци!

    18:48 30.06.2026

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