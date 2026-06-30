Калин Стоянов е внесъл сигнали в Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура срещу Демерджиев

Калин Стоянов е внесъл сигнали в Софийската градска прокуратура и Европейската прокуратура за действия на Иван Демерджиев. Това съобщи самият той в личния си профил във фейсбук, цитиран от "Фокус".
"Във връзка с изложените факти и обстоятелства в публикацията ми във Фейсбук от тази сутрин, преди минути внесох два сигнала - единия до Софийската градска прокуратура, а другия до Европейската прокуратура в гр. София", написа Стоянов.
"Надявам се представителите на двете прокуратури безпристрастно да проверят изложените данни, без притеснения, въпреки че те касаят действащия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев", добави той.
ФОКУС припомня, че по-рано днес Стоянов отправи серия от обвинения срещу настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев, твърдейки, че той поддържа връзки с лица от криминалния контингент и оказва натиск за използване на лъжесвидетели.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 колчо
17:58 30.06.2026
2 Боже мили ,
17:58 30.06.2026
3 МРЪСНИЦИТЕ СЕ САМОИЗЯЖДАТ
17:58 30.06.2026
4 Горски
18:00 30.06.2026
5 мхм
18:00 30.06.2026
6 Мдаа
18:01 30.06.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПО МОЙ СИГНАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ЕВРО- ПАРИ ОЩЕ ОТ ОКТОМВРИ 2025 ГОДИНА
......
ДЕЛЯН ДЖУКИЧ БЕШЕ ПРИНУДЕН ДА СИ ПОДАДЕ ОСТАВКАТА :)
......
18:01 30.06.2026
8 Дориана
Коментиран от #11, #15
18:02 30.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ехооо
Коментиран от #20
18:06 30.06.2026
11 дориан
До коментар #8 от "Дориана":"дорче" .тук си права!
18:07 30.06.2026
12 А бе
18:07 30.06.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
....
ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))
ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
...
ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))
18:11 30.06.2026
14 Частните Разпри !
България !
18:12 30.06.2026
15 Това да е Само Проблема !
До коментар #8 от "Дориана":Тъжното е !
Че Беззаконието Е !
Навсякъде !
И Във Всичко !
Не знам Кой Кого !
И Как купува !
Но Е Така !
Коментиран от #16
18:15 30.06.2026
16 Ето Го !
До коментар #15 от "Това да е Само Проблема !":Сега И Радев !
Същата Работа !
18:18 30.06.2026
17 Цвете
18:20 30.06.2026
18 МВР служител
Коментиран от #25
18:23 30.06.2026
19 ДО НОМЕР 10
18:25 30.06.2026
20 кккссс
До коментар #10 от "Ехооо":този който измисли тестовете по пътя. където всеки ден стотици хиляди се кръстят да не ги спрат и да им вземат колата и книжката и работата
18:31 30.06.2026
21 Според мен
18:35 30.06.2026
22 МНОГО ХУБАВО ПЛЮЕТЕ
18:36 30.06.2026
23 големдебил
18:37 30.06.2026
24 смехоран
18:40 30.06.2026
25 Тоя
До коментар #18 от "МВР служител":църню , без кокаин ще омаца гащите ! Почерпен , клъвнал , усладило му се и надскочил сянката си . А жена му що пари прилапа по гнусна схема - свят ще ти се завие !
18:41 30.06.2026
26 Ами То Аман От Нагаждачи !
18:42 30.06.2026
27 Кир Михалаки
Коментиран от #29
18:44 30.06.2026
28 Слузесто нищожество
всичко ще бъде изнесено на яве, и теб няма да те подмине.
Пробита каца си, Калино моме, Калино!
18:46 30.06.2026
29 Добре си се самоопределил
До коментар #27 от "Кир Михалаки":Кирясал си, че чак смърдиш. Идете с Каличо на турска баня, да ви изртият кирясалите тела и мозъци!
18:48 30.06.2026