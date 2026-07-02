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Мазут по плажовете на Юг: Водата е чиста

Мазут по плажовете на Юг: Водата е чиста

2 Юли, 2026 04:33, обновена 2 Юли, 2026 04:35 939 14

  • плажове-
  • черноморие-
  • мазут-
  • замърсяване-
  • екология

Вълните продължават да изхвърлят нефтени топчета по Южното Черноморие, но здравните власти уверяват, че няма екологична катастрофа и морето е безопасно за къпане

Мазут по плажовете на Юг: Водата е чиста - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията с изплуващите мазутни топчета по българското крайбрежие остава под засилен мониторинг от страна на държавните институции.

През последните две седмици са регистрирани десетки сигнали от Тюленово до Ахтопол, като сред най-засегнатите са плажовете на къмпинг „Градина“, „Аркутино“, „Корал“ и Ахтопол. Въпреки визуалното замърсяване по пясъчните ивици, Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Бургас категорично обяви, че качеството на морската вода не е компрометирано и пробите от мониторинговите пунктове не отчитат активен разлив.

Според официалните анализи на Министерството на транспорта и областния управител на Бургас Дико Диков, изхвърлените фракции са стари отпадъчни нефтени продукти, втвърдени на дъното и извадени на повърхността от последните морски течения. Властите категорично отхвърлят възможността за нов разлив от плаващ съд или инцидент с танкер в български води. Въпреки това, независими екологични организации като „Грийнпийс“ анализират сателитни данни за потенциална връзка с по-големи нефтени петна в Черно море.

Концесионерите и общините извършват ежедневно почистване на засегнатите плажове. Лекарите и здравните власти изрично съветват туристите да не използват промишлени разредители за боя за почистване на мазута от кожата си, тъй като това причинява тежки химически изгаряния и увреждания. Препоръчва се премахването на петната да става със сапун и мазни алтернативи (олио или козметика).

Източници: БНТ, NOVA, bTV


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    20 2 Отговор
    Тоя мазут е от еко тероризма на бандерите срещу турски танкери с руски петрол. Турците много меко реагират.

    04:37 02.07.2026

  • 2 Госあ

    22 2 Отговор
    След като забиха танкер и изсипаха тонове амониева селитра на север, напълниха черно море с мини и дронове, сега обстрелват танкери с петрол на юг ! Под одобрителния поглед на западняците и усмивките на сините скакалци ! Думи нямам !!!

    04:43 02.07.2026

  • 3 много е полезно

    14 0 Отговор
    мажеш топчето по тялото и хоп имаш 50-ти фактор защита и то безплатно

    04:53 02.07.2026

  • 4 Но Средата Е !

    8 0 Отговор
    Нас !

    --

    Ра !

    --

    На !

    05:25 02.07.2026

  • 5 С гумени

    9 1 Отговор
    ботуши в "чистото" море !

    05:28 02.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ганьо концесионер

    11 0 Отговор
    С тези топчета концесионера ще сготви Супа топчета обедно меню.

    05:31 02.07.2026

  • 9 Ха ха ха

    14 4 Отговор
    Това ни е подарък от украинските морски дронове, които нападаха танкери близо до турските териториални води.

    05:32 02.07.2026

  • 10 Дзак

    12 0 Отговор
    Да изпратят нота на страните атакуващи танкери!

    05:42 02.07.2026

  • 11 И шизофренията е пълна!

    10 0 Отговор
    Чиста вода с мазутни петна.

    06:39 02.07.2026

  • 12 ИВАН

    7 0 Отговор
    До там беше морето, ама жалко че и планината прецакаха ... няма що, хубава цивилизация, хубаво човечество, всичко прецаква.

    06:45 02.07.2026

  • 13 През 80-те години

    2 2 Отговор
    много пъти съм се цапал с мазут на нашето Черноморие и тогава баща ми го чистеше с бензин. Имаше туба с бензин в колата и от плажа отипвахме до колата да се изчистим. Оттогава - вече 40 години - не съм се цапал с мазут, но вече ходим по-рядко на морето.

    07:05 02.07.2026

  • 14 Някой

    2 0 Отговор
    Водата изхвърля мазут но е чиста..

    07:28 02.07.2026

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