Мазут по плажовете на Юг: Водата е чиста

Ситуацията с изплуващите мазутни топчета по българското крайбрежие остава под засилен мониторинг от страна на държавните институции.

През последните две седмици са регистрирани десетки сигнали от Тюленово до Ахтопол, като сред най-засегнатите са плажовете на къмпинг „Градина“, „Аркутино“, „Корал“ и Ахтопол. Въпреки визуалното замърсяване по пясъчните ивици, Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Бургас категорично обяви, че качеството на морската вода не е компрометирано и пробите от мониторинговите пунктове не отчитат активен разлив.

Според официалните анализи на Министерството на транспорта и областния управител на Бургас Дико Диков, изхвърлените фракции са стари отпадъчни нефтени продукти, втвърдени на дъното и извадени на повърхността от последните морски течения. Властите категорично отхвърлят възможността за нов разлив от плаващ съд или инцидент с танкер в български води. Въпреки това, независими екологични организации като „Грийнпийс“ анализират сателитни данни за потенциална връзка с по-големи нефтени петна в Черно море.

Концесионерите и общините извършват ежедневно почистване на засегнатите плажове. Лекарите и здравните власти изрично съветват туристите да не използват промишлени разредители за боя за почистване на мазута от кожата си, тъй като това причинява тежки химически изгаряния и увреждания. Препоръчва се премахването на петната да става със сапун и мазни алтернативи (олио или козметика).

Източници: БНТ, NOVA, bTV