Мазут по плажовете на Юг: Водата е чиста

Ситуацията с изплуващите мазутни топчета по българското крайбрежие остава под засилен мониторинг от страна на държавните институции.
През последните две седмици са регистрирани десетки сигнали от Тюленово до Ахтопол, като сред най-засегнатите са плажовете на къмпинг „Градина“, „Аркутино“, „Корал“ и Ахтопол. Въпреки визуалното замърсяване по пясъчните ивици, Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Бургас категорично обяви, че качеството на морската вода не е компрометирано и пробите от мониторинговите пунктове не отчитат активен разлив.
Според официалните анализи на Министерството на транспорта и областния управител на Бургас Дико Диков, изхвърлените фракции са стари отпадъчни нефтени продукти, втвърдени на дъното и извадени на повърхността от последните морски течения. Властите категорично отхвърлят възможността за нов разлив от плаващ съд или инцидент с танкер в български води. Въпреки това, независими екологични организации като „Грийнпийс“ анализират сателитни данни за потенциална връзка с по-големи нефтени петна в Черно море.
Концесионерите и общините извършват ежедневно почистване на засегнатите плажове. Лекарите и здравните власти изрично съветват туристите да не използват промишлени разредители за боя за почистване на мазута от кожата си, тъй като това причинява тежки химически изгаряния и увреждания. Препоръчва се премахването на петната да става със сапун и мазни алтернативи (олио или козметика).
Източници: БНТ, NOVA, bTV
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
04:37 02.07.2026
2 Госあ
04:43 02.07.2026
3 много е полезно
04:53 02.07.2026
4 Но Средата Е !
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Ра !
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На !
05:25 02.07.2026
5 С гумени
05:28 02.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ганьо концесионер
05:31 02.07.2026
9 Ха ха ха
05:32 02.07.2026
10 Дзак
05:42 02.07.2026
11 И шизофренията е пълна!
06:39 02.07.2026
12 ИВАН
06:45 02.07.2026
13 През 80-те години
07:05 02.07.2026
14 Някой
07:28 02.07.2026