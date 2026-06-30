Пламен Абровски: Установихме, че сектор "Земеделие" е един разграден двор и никой не знае какво се случва там

Земеделието е приоритет за нас, защото то е част от националната сигурност. За съжаление установихме, че сектор "Земеделие" е един разграден двор и никой не знае какво се случва там. Това се е случвало години назад. Целта е била да се усвояват едни европейски средства без да се мисли какво генерират тези средства и какво може да произвеждаме с тези пари. Проблемът е много по-голям, защото той има връзка с европейската политика в сектора.
Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, цитиран от novini.bg.
"Нашата цел за българското земеделие е то да бъде конкурентноспособно и да изнася стоки с добавена стойност. Това, българинът да яде качествена храна, трябва да бъде даденост, а не цел. Нашите цели са много по-високи. В момента има много прекупвачи, които взимат черешите на 90 цента от производителите и ние ги виждаме в магазина за 4 евро. Получава се един такъв затворен кръг, от който никой не печели. Това е не само при черешите, а при всички плодове и зеленчуци. Целта ни е да обърнем тази тенденция и пазарът да се бори за продукцията на българските производители, а не производителите да се борят да продават. Обмисляме варианти и производителите да се кооперират", разкри министър Абровски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:51 30.06.2026
2 Тома
Коментиран от #5
20:55 30.06.2026
3 Няма такъв крадлив кре.тен
20:56 30.06.2026
4 какво ли се случва
20:57 30.06.2026
5 Ахааа
До коментар #2 от "Тома":Двора го разградиха ГЕРБ- ДПС!!! Вече 15- 16 години действа модела Пеевски- Борисов. Навсякъде, всяка сфера, като почнем от съдебната система и стигнем до земеделието! Трябва не разграждане, взривяване на модела Трябва!!!
20:58 30.06.2026
6 бойчи маркенбутер
20:59 30.06.2026
7 Тъй де
Коментиран от #10
20:59 30.06.2026
8 тикван съм: ние знаем и вий си затворете
и стрижете пака стадата като им спрете ковид добавката
разграден двор и никой не знае какво се случва там
21:01 30.06.2026
9 Не знаеш
21:03 30.06.2026
10 за фалшива храна
До коментар #7 от "Тъй де":минимум доживотен, за бабх почистване до корен !
21:04 30.06.2026
11 браво кадърни хорица
сега сме учудени. мислехме че по тиквено време всичко е било тип топ
21:04 30.06.2026
12 Aлфа Bълкът
21:05 30.06.2026
13 @@@
21:08 30.06.2026
14 Г-н Абровски бивш депутат от ИТН
Само за 2 месеца колеги...за 2 месеца
21:10 30.06.2026
15 Ах гиди крадеца ко се праиш
Роден е на 2 септември 1979 година. Завършва Езиковата гимназия „Йоан Екзарх“ във Враца и право в Югозападния университет.2 През 2010 – 2015 година работи в Постоянното представителство на България в Европейския съюз.3 През 2021 – 2025 година три пъти е избиран за народен представител от партията „Има такъв народ“. От 8 май 2026 година е министър на земеделието и храните в правителството на Румен Радев.
21:12 30.06.2026
16 Срив колеги ужасяващ сънародници
21:14 30.06.2026
17 Сталин
21:14 30.06.2026
18 Мръcнa дoлна гaд крадлива мунчовска
21:17 30.06.2026
19 България трябва да продава земеделска
Който не храни свои деца храни децата на другите
21:18 30.06.2026
20 ХА ХА ХА
21:21 30.06.2026
21 Кук
21:24 30.06.2026
22 Така ли?
21:33 30.06.2026
23 Митко Зъркела
21:35 30.06.2026
24 Зипо
21:39 30.06.2026
25 Уха
21:41 30.06.2026
26 Запетайка
21:41 30.06.2026
27 Цвете
21:49 30.06.2026
28 Селянин
21:49 30.06.2026
29 Шаран БГ
21:50 30.06.2026
30 Наглост чалгарска
21:52 30.06.2026
31 Бобе
21:54 30.06.2026
32 Кочо Чекмедженски
21:54 30.06.2026
33 Цвете
21:56 30.06.2026
34 Ник
22:01 30.06.2026
35 Божеее
22:04 30.06.2026
36 Димчо
22:05 30.06.2026