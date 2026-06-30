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Пламен Абровски: Установихме, че сектор "Земеделие" е един разграден двор и никой не знае какво се случва там

Пламен Абровски: Установихме, че сектор "Земеделие" е един разграден двор и никой не знае какво се случва там

30 Юни, 2026 20:50 940 36

  • пламен абровски-
  • сектор земеделие-
  • разграден двор

Целта е била да се усвояват едни европейски средства без да се мисли какво генерират тези средства и какво може да произвеждаме с тези пари. Проблемът е много по-голям, защото той има връзка с европейската политика в сектора, коментира министърът на земеделието 

Пламен Абровски: Установихме, че сектор "Земеделие" е един разграден двор и никой не знае какво се случва там - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Земеделието е приоритет за нас, защото то е част от националната сигурност. За съжаление установихме, че сектор "Земеделие" е един разграден двор и никой не знае какво се случва там. Това се е случвало години назад. Целта е била да се усвояват едни европейски средства без да се мисли какво генерират тези средства и какво може да произвеждаме с тези пари. Проблемът е много по-голям, защото той има връзка с европейската политика в сектора.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, цитиран от novini.bg.
"Нашата цел за българското земеделие е то да бъде конкурентноспособно и да изнася стоки с добавена стойност. Това, българинът да яде качествена храна, трябва да бъде даденост, а не цел. Нашите цели са много по-високи. В момента има много прекупвачи, които взимат черешите на 90 цента от производителите и ние ги виждаме в магазина за 4 евро. Получава се един такъв затворен кръг, от който никой не печели. Това е не само при черешите, а при всички плодове и зеленчуци. Целта ни е да обърнем тази тенденция и пазарът да се бори за продукцията на българските производители, а не производителите да се борят да продават. Обмисляме варианти и производителите да се кооперират", разкри министър Абровски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    Там управляват от ДПС.Те влизат през ,, задният вход,,

    20:51 30.06.2026

  • 2 Тома

    24 3 Отговор
    Как да не знаем бе батко.Там работата е крадем с г.за си за вожда винету

    Коментиран от #5

    20:55 30.06.2026

  • 3 Няма такъв крадлив кре.тен

    16 9 Отговор
    но поне си признава, че не знае какво прави там, осен, разбира се, да краде, което няма как да си го признае

    20:56 30.06.2026

  • 4 какво ли се случва

    18 2 Отговор
    щом винаги дпс-гроб го прибираха за тях си ? МИЛИАРДИ ГРАБЕЖ

    20:57 30.06.2026

  • 5 Ахааа

    20 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Двора го разградиха ГЕРБ- ДПС!!! Вече 15- 16 години действа модела Пеевски- Борисов. Навсякъде, всяка сфера, като почнем от съдебната система и стигнем до земеделието! Трябва не разграждане, взривяване на модела Трябва!!!

    20:58 30.06.2026

  • 6 бойчи маркенбутер

    15 1 Отговор
    охх фонд "земеделие"..... дай дай

    20:59 30.06.2026

  • 7 Тъй де

    14 1 Отговор
    И наказание за виновните за маслото, тровят ни

    Коментиран от #10

    20:59 30.06.2026

  • 8 тикван съм: ние знаем и вий си затворете

    13 1 Отговор
    очите за кво било било
    и стрижете пака стадата като им спрете ковид добавката

    разграден двор и никой не знае какво се случва там

    21:01 30.06.2026

  • 9 Не знаеш

    17 2 Отговор
    какво се случва там? Тогава ти какво работиш. Май си вбесен от Христанов, че напомни за твоите небезизвестни зависимости. Обаче Христанов е спокоен, а ти си изнервен и гузен, плачеш за разследване, кокоше дупе. Във вашата общност няма нормални, келеш до келеш

    21:03 30.06.2026

  • 10 за фалшива храна

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тъй де":

    минимум доживотен, за бабх почистване до корен !

    21:04 30.06.2026

  • 11 браво кадърни хорица

    12 1 Отговор
    Установихме, че сектор "Земеделие" е един разграден двор и никой не знае какво се случва там


    сега сме учудени. мислехме че по тиквено време всичко е било тип топ

    21:04 30.06.2026

  • 12 Aлфа Bълкът

    12 3 Отговор
    Само като му видиш мазната гадна ехидна усмивчица, ти става ясно за какъв мошеник става въпрос.

    21:05 30.06.2026

  • 13 @@@

    14 1 Отговор
    Този юнак ги дрънка, все едно сега пристига в държавата и по случайност са го направили министър баш на земеделието

    21:08 30.06.2026

  • 14 Г-н Абровски бивш депутат от ИТН

    12 1 Отговор
    Как да не знаете като бяхте в коалиция с Борисов и Пеевски?
    Само за 2 месеца колеги...за 2 месеца

    21:10 30.06.2026

  • 15 Ах гиди крадеца ко се праиш

    14 2 Отговор
    3 мандата депутат от чалгарите сега ще ни спасявал от тях хохохохо -

    Роден е на 2 септември 1979 година. Завършва Езиковата гимназия „Йоан Екзарх“ във Враца и право в Югозападния университет.2 През 2010 – 2015 година работи в Постоянното представителство на България в Европейския съюз.3 През 2021 – 2025 година три пъти е избиран за народен представител от партията „Има такъв народ“. От 8 май 2026 година е министър на земеделието и храните в правителството на Румен Радев.

    21:12 30.06.2026

  • 16 Срив колеги ужасяващ сънародници

    10 3 Отговор
    Никое управление не се е сривало с подобни темпове за няма и 2 месеца ...

    21:14 30.06.2026

  • 17 Сталин

    7 8 Отговор
    То цялата държава е разграден двор , камо ли земеделието ,след Тиквата Прасето и Простокирчовците е потоп

    21:14 30.06.2026

  • 18 Мръcнa дoлна гaд крадлива мунчовска

    12 2 Отговор
    3 пъти депутат от чалгарите до миналата година ,снимки как си на колене и целуваш ръка на пеев свиня сега ще се бориш срещу тях ли? Затвор за вас кауни..не оставка а затвор.

    21:17 30.06.2026

  • 19 България трябва да продава земеделска

    5 1 Отговор
    Продукция в България за да станем отново 9 милиона българЧета
    Който не храни свои деца храни децата на другите

    21:18 30.06.2026

  • 20 ХА ХА ХА

    3 1 Отговор
    АБЕ АБРОВСКИ , ТО ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА Е РАЗГРАДЕН ДВОР И СЕ КРАДЕ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО , ТИКВИ ...ПРАСЕТА.....И НИКОЙ НЕ Е ВИНОВЕН .....НИКОЙ НЕ ЗНАЕ ЗА НИКОЙ НИЩО !!!!! ДОРИ И БОКО НЕ ПОЗНАВА ДЖУДЖЕТАТА , СНЕЖАНКА , ДЯДО МРАЗОВЦИАМА КУПИ НА ЛЮБОВНИЦАТА СИ КЪЩА ЗА МИЛИОНИ ОТ НАШИЯ ДЖОБ !!!! А КОЛКО ЛЮБОВНИЦИ Е ИМАЛ ???????

    21:21 30.06.2026

  • 21 Кук

    6 2 Отговор
    То да беше само сектор Земеделия ... цялата държава е разграден двор.

    21:24 30.06.2026

  • 22 Така ли?

    4 1 Отговор
    Така ли бе, Идиотски, пардон - Абровски, така ли?Значи чак сега се договедихте, вие, "прогресивните" идиоти и некадърници, че селското стопанство е разграден двор! Бре, да му се не види! Че вие ееб, Идиотски, пардон - Абровски, вие управлявахте почти три пълни години, толкова време бяха начело на изпълнителната власт служебните правителства на селяндурина от Славяново, онзи гаден фатмак, дето е подлога на кремълския лакей, негов лакей и ваксаджия на КГБ-ейските му ботуши, и заради когото България е изолирана от ЕС и цивилизования свят! Понеже всичски и навсякъде бойкотират нашия фатмак с мръсните зелени чорапи. Ами, акжо можеш, загради го "разградения двор," ама няма да можеш, защото си некадърник, корумпиран и зависим от туловището Пеевски! Всички "прогресивни" измамници и лъжци сте зависими от неог! Последното назначение в ДАНС е още едно доказателство!

    21:33 30.06.2026

  • 23 Митко Зъркела

    7 0 Отговор
    Установил си на бабати фърчилото. Земеделието е свръх регулирано, от твоите кукловоди. Обикновените хора останаха без земя. България без села, скоро и без храна.

    21:35 30.06.2026

  • 24 Зипо

    4 0 Отговор
    Как така ядем боклуци а плащаме колкото в европейските държави а там нещата са по-качествени?!

    21:39 30.06.2026

  • 25 Уха

    6 0 Отговор
    РунДьо Горкият след 4 служебни кабинета бил се спънал и паднал от Марс. Само Коприната работил и знаел

    21:41 30.06.2026

  • 26 Запетайка

    0 0 Отговор
    Сега, сейчас — это решающий момент. На Земле-1 останется около 120 миллионов, остальные отправятся на Землю-2 и Землю-3, потеряв миллионы лет эволюции... также произойдут расплавленные души, начиная с минерального царства.

    21:41 30.06.2026

  • 27 Цвете

    1 1 Отговор
    ТАКА Е, ВЕРНО Е. НО ТАМ С ПРИВИЛЕГИЯ БЯХА ХОРАТА НА ДПС ОТ БЛИЗО 30 ГОДИНИ. ТЪРСЕТЕ ПАРИТЕ В ТЯХ. 🐷🤔🐷

    21:49 30.06.2026

  • 28 Селянин

    4 0 Отговор
    Добре де,действай.Имаш цялата власт.Ако не можеш,бегай да дойде некой де може.

    21:49 30.06.2026

  • 29 Шаран БГ

    1 0 Отговор
    Нашите мили ръководители през тези демократични години за земеделие имат само "зърнарите". След като унищожиха кооперативите, всичко удариха на внос и са щастливи. Не знаят какво се случва там и не се интересуват !!

    21:50 30.06.2026

  • 30 Наглост чалгарска

    1 0 Отговор
    Добре, това чалгарско нищожество, дето семняше памперсите на сакатия учиндолски мерзавец и се мазнеше на простаците Хаджи Тошко АФрикански шимпанзето и Балабана Джебчията Орангутана, дето лазеше в краката на уродливото 190-килограмово туловище, стигнал, горкият чалгарин с болното си мозъче до извода, че "селското стопанство е разграден двор"! Че тоя е Колумб, бе! Селското ни стапанство, нищожество чалгарско, ти пък нали беше и чалгарски депутат, беше тотално ликвидирано от комарджията от Мадрид, това чудовище, този коварен и много мърсен потомък на Фердинанд лудия дето причини на България две нациоанлни катастрофи! Да, мадридският комарджия даде селското ни стопанство на престъпниците от ДъПъСъ-то на агент Сава - най успешният проект на ДС и КГБ, масовият внос на плодове и зеленчуци от Турция фалира родните производители, да не говорим за 25 - годишното канцерогенно месо от Латински Америка, което внасяше Миро Мършата, за което пък като награда СИКаджийският престъпник от подземния свят го назначи за министър! Да, вече 30 годиин селското ни стопанство е на командно дишане, но не се намери никой, който да го съживи И как да се наемри, всички се подчиняваха на агент Сава и трепереха само като му чуят гласа по телефона! Особено Боко мутрата от СИК, той пък направо се напикаваше от страх!

    21:52 30.06.2026

  • 31 Бобе

    2 0 Отговор
    Българският селянин иска да го лъжеш,иначе не вярва.Защо не излъжеш холандски френски ..селяни с 500 г. традиции,без прекъсване.

    21:54 30.06.2026

  • 32 Кочо Чекмедженски

    1 1 Отговор
    Не може да бъде ! Ма ,те разбрали и видели . това хората Ви го разправят от началото още със усвояването за надраскана земя средства от житарите . Още от когато влязоха първите пари за мафията. От кога е ясно ,че субсидии се дават за крайна реализирана продукция а не за намерение за нещо си. Точно тук е простотията на Българина и съсипията и кражбите - принуждавате го постоянно да плаща за обещания като сегашните вдигания с 30 % и оскъпяване отново на целия живот . Е и тези милионери обещават пък на Вас ортаците им политически крадци - " Ще " , другата година ,след пет и някога може и да дойде хубавото . За кого обаче ? Нищо няма вече тук . И народ няма. Едни политици охранени и омазани в банкови сметки и имоти с избирателите си за които мислят да ги държат гладни за да са евтини и прости за да не могат да осмислят елементарни неща освен първосигналното при раждане. Да си живеете в условия на "Апартейд " . Вееликите богопомазани със синята кръв над едни нищожества. Е крадци има и то по-големи от Вас. За да гризкате им наливахте милиарди ,но през вашите ръчички. Една министърка даже ревеше да мълчим за кражбите ,та да не ни спрели парите от Европа . Съучастници в кражбите им станахме . Проклети съсипници . Държава на многото мафии с най-главна - политическата държаща икономиката и енергетиката .

    21:54 30.06.2026

  • 33 Цвете

    1 0 Отговор
    ТАКА Е, ВЕРНО Е. НО ТАМ С ПРИВИЛЕГИЯ БЯХА ХОРАТА НА ДПС ОТ БЛИЗО 30 ГОДИНИ. ТЪРСЕТЕ ПАРИТЕ В ТЯХ. 🐷🤔🐷МОМЕНТ АБРОВСКИ ,ТИ НЕ БЕШЕ ЛИ ДЕПУТАТ ОТ ИТН? ХРИСТАНОВ ИЗНАСЯШЕ ИНФОРМАЦИЯ НЕПРЕКЪСНАТО И РАЗКРИТИЯТА МУ ВПЕЧАТЛЯВАХА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ОСОБЕНО ЗА ЧАСТНИТЕ ЕКАРИСАЖИ ,НО ТИ ДОБРЕ ГО ЗНАЕШ, НАЛИ? ДЕЙСТВАЙ КАТО ХРИСТАНОВ, ЗА ДА ИМАШ УВАЖЕНИЕТО НИ ,В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СИ, СБОГОМ, СБОГОМ, И Т.Н.🤦‍♂️🤷‍♀️🎃🐷🧑‍🎓

    21:56 30.06.2026

  • 34 Ник

    1 0 Отговор
    Ти сега ли разбра, че земеделието е разграден двор или предния път, като беше пак министър на земеделието????

    22:01 30.06.2026

  • 35 Божеее

    0 0 Отговор
    Установили.......Ами установено е ,че циганина бай Амет е откраднал една кокошка за да нахрани децата си, но закона е бил строг и суров спрямо него и са го осъдили на пет години затвор......А тези, които са откраднали милиони от субсидии, проекти.....вие само ги установихте, без съд, без затвор......даже и не ги споменавате кои са.....Тези ще ги вкарате ли в затвора при бай Амет, нека видим колко кокошки са един милион евро и колко трябва да лежат .Иначе на нас установяващи управници не ни трябват, а действащи

    22:04 30.06.2026

  • 36 Димчо

    0 0 Отговор
    Бре и тоз бил калинка, въобщеима ли някой експерт?

    22:05 30.06.2026

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