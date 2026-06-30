Пламен Абровски: Установихме, че сектор "Земеделие" е един разграден двор и никой не знае какво се случва там

Земеделието е приоритет за нас, защото то е част от националната сигурност. За съжаление установихме, че сектор "Земеделие" е един разграден двор и никой не знае какво се случва там. Това се е случвало години назад. Целта е била да се усвояват едни европейски средства без да се мисли какво генерират тези средства и какво може да произвеждаме с тези пари. Проблемът е много по-голям, защото той има връзка с европейската политика в сектора.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, цитиран от novini.bg.

"Нашата цел за българското земеделие е то да бъде конкурентноспособно и да изнася стоки с добавена стойност. Това, българинът да яде качествена храна, трябва да бъде даденост, а не цел. Нашите цели са много по-високи. В момента има много прекупвачи, които взимат черешите на 90 цента от производителите и ние ги виждаме в магазина за 4 евро. Получава се един такъв затворен кръг, от който никой не печели. Това е не само при черешите, а при всички плодове и зеленчуци. Целта ни е да обърнем тази тенденция и пазарът да се бори за продукцията на българските производители, а не производителите да се борят да продават. Обмисляме варианти и производителите да се кооперират", разкри министър Абровски.