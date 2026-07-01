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Хампарцумян: Бюджет 2026 е тежко повлиян от предстоящите президентски избори

Хампарцумян: Бюджет 2026 е тежко повлиян от предстоящите президентски избори

1 Юли, 2026 08:27 788 26

  • левон хампарцумян-
  • бюджет 2026 г.-
  • президентски избори

"Няма никакви сериозни намеци за реформи в Бюджет 2026, а се залага "малко повече от същото". Ако аз съм на мястото на хората, които управляват първо ще построя магистралите и после ще искам данъци", коментира още финансистът 

Хампарцумян: Бюджет 2026 е тежко повлиян от предстоящите президентски избори - 1
Снимка: News.bg
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Бюджет 2026 е тежко повлиян от предстоящите президентски избори, за които "Прогресивна България" смята за важна предпоставка за пълно овладяване на властовите позиции в България". Това заяви в интервю за News.bg банкерът и финансист Левон Хампарцумян по отношение на представянето на Бюджет 2026 от финансовия министър Гълъб Донев.

По думите му сметката в бюджета винаги се плаща от работещите хора, които създават новото богатство в държавата.

Според него на фона на всички критики в държавата затова как са забравени фактури по чекмеджетата и ако това нещо се окаже вярно, трябва да бъдат уволнени в Сметната палата и няколко отдела в Министерство на финансите, защото тяхната работа е да няма забравени фактури по чекмеджетата.

Според Хампарцумян харченето и 3% бюджетен дефицит не е много добра политика, защото така се свиква с дефицитните бюджети и това само по себе си означава тегленето на още и още заеми. "В предложенията на управляващите са заложени за вдигане на тол таксите, винетките и акцизите върху цигарите, това е допълнително данъчно бреме и бъркане в джоба за държавна работа", изтъкна банкерът.

Той смята, че властта никога няма да си признае, че е сгрешила с даден бюджет. Всяко едно правителство заварва държавата в динамично състояние, водят се арбитражни дела и трябва хладнокръвно и професионално да се подходи към бюджета, призова Левон Хампарцумян. Той е на мнение, че правителството да се прави на изненадано от състоянието на държавата, е малко странно, при положение, че всеки един от изпълнителната власт може да даде от себе си, "за да върви машината".

Хампарцумян заяви, че няма никакви сериозни намеци за реформи в Бюджет 2026, а се залага "малко повече от същото". "Ако аз съм на мястото на хората, които управляват първо ще построя магистралите и после ще искам данъци", даде пример той.

Левон Хампарцумян изрази мнение, че ако нищо не се случи с бюджета и не бъдат заложени реформаторски политики, е възможно да има протести още наесен. "Правителството прави предизборни маневри с план-сметката на държавата. Има богопомазани сектори като сектор "Сигурност", МВР и военните, при положение, че премиерът е доста миролюбив и няма нужда от чак толкова много средства за отбрана", по думите му.

Според експерта една от бомбите, които цъкат в Бюджет 2026 е, че се увеличават разходите в публичната сфера, без това да е достатъчно обосновано навсякъде. "Не може да бъдат сложени всички под един знаменател, защото има много подготвени хора, с образование и с езици, но например хората в МВнР, за които изискванията са високи, получават едни от най-ниските заплати", добави банкерът.

Той допълни още, че на България не ѝ трябват министерствата на икономиката, иновациите и на културата. "Между двете световни войни, ако не се лъжа в България е имала около 7-8 министерства. За какво са ни повече? Така могат да се освободят достатъчно много хора, които нямат необходимата квалификация, но глад за всякакви хора има в икономиката. Така ще има една малка, стегната и много по-ефективна администрация", даде пример финансистът.

Хампарцумян бе категоричен, че България няма нужда от нова каста борци, а от нови мотивирани хора, които могат да сложат нещата в ред и да бъдат по-ефективни за себе си и за всички.

В заключение той определи Бюджет 2026 като бюджет на "необосновани мечти".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 затвор за тебе

    24 3 Отговор
    тиквуно шишова по.длого

    Коментиран от #21

    08:29 01.07.2026

  • 2 Пич

    20 3 Отговор
    Извинете, как е правилно да се формулира по възпитан начин това, че едно голямо говедо нарушава въглеродния отпечатък?!

    08:29 01.07.2026

  • 3 в кратце

    20 2 Отговор
    Хампарцумян е тежко повлиян от парите.

    08:30 01.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    Този е първи в списъка за Народният съд.

    08:30 01.07.2026

  • 5 000

    15 2 Отговор
    Скриите го този никаквец. Костовиски лизач.

    08:31 01.07.2026

  • 6 Лиз ач евроатлантик

    17 2 Отговор
    Пак ли изкарахте този нагъл арменец.До вчера ни убеждаваше ,как ще потекат реки от мед и масло като приемем еврото

    08:33 01.07.2026

  • 7 Дзак

    12 1 Отговор
    Магистратите са необходими при растяща икономика! Но банкерите печелят най-бързо от такива проекти.

    08:35 01.07.2026

  • 8 Иво

    10 3 Отговор
    Тоя ще излезе май много умен, няма слаба тема и на всичко ни учи безплатно.

    08:35 01.07.2026

  • 9 Бай Георги

    7 4 Отговор
    Като ще работят само за избори да си ходят!

    08:36 01.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лобистите на Юрото

    14 3 Отговор
    нямат право да коментират бюджета.
    Всичко, за което предупреждаваха Сарийски, Стефчо Станев, Стоян Панчев, Ханке, Робъртс, Тодор Сапунаров се случи.
    Цените скочиха със СТО ПРОЦЕНТА, услуги, такси с 200%.
    Къде са 42 милиарда юро от направление емисионно?
    физически може да са в БНБ, но под пряко управление на ЕЦБ?
    Къде са машините и матриците за печатане лЪв.
    Къде са експертите на БНБ, писали доклад за "ползи и вреди Юро" 227 стр., уволнени ли са??
    Нещо за ЕСМ и 15 млрд лева, които България ще даде ако ЕЦБ и ЕК решат да спасяват държава в криза.
    Нали твърдяхте, че "нямало да спасяваме държави с в пъти по -добра социална политика".
    Харчете си милионите със здраве.
    Има Бог!

    08:37 01.07.2026

  • 12 Лост

    9 2 Отговор
    Когато и да гушне букета , винаги ще е късно.

    08:38 01.07.2026

  • 13 Гражданин

    14 1 Отговор
    ТОЗИ НЯМА ЛИ ДА БЪДЕ СМЕНЕН? Докога ще ни досажда с безумията си?!

    08:39 01.07.2026

  • 14 Пак ли ти бе

    10 2 Отговор
    Нали разтягаше арменски локуми как като влезне еврото всичко ще е разкош,инвестиции и цените няма да станат лев евро.Е то малко срам и очи трябва да имаш дет се казва.

    08:44 01.07.2026

  • 15 Нинова !

    3 2 Отговор
    Президент !

    08:44 01.07.2026

  • 16 МВР служител

    7 2 Отговор
    Хампарцумян е кокаинозависим некадърник, заради когото УниКредит загуби клиенти с над 50 милиона евро. Неговото мнение е една свинщина и нищо повече

    08:47 01.07.2026

  • 17 Пурцата

    3 1 Отговор
    Да си гледа имията за друго не става

    08:53 01.07.2026

  • 18 Име

    5 1 Отговор
    Отвратително същество!!!

    08:53 01.07.2026

  • 19 ДО ВСИЧКИМИСИ РКИ

    6 1 Отговор
    ТОЯ "РАЗБИРАЧ" ОТ ВСИЧКО АКО НЕ СИ ПЛАЩА ДА ГО "ИНТЕРВЮИРАТЕ" ЗНАЧИ ПОДБОРА ви Е ДВЕ....00....!!!

    08:54 01.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Даа

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "затвор за тебе":

    За първи път Хамбурцимян атакува бюджета! Как веднъж не се изказа против бюджетите на Пеевски- Борисов!!!!

    08:55 01.07.2026

  • 22 Лъжепарцумян

    3 1 Отговор
    Този Дядо Лъжо само като му видя античовешката физиономия и ми е ясно че е командирован да лъже и заблуждава.Изключително противен Тип!

    08:55 01.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 оня с коня

    1 0 Отговор
    Тук е пълно със смахнати тролове брюкслескиБАСТУНИ

    09:03 01.07.2026

  • 25 оня с коня

    0 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    09:04 01.07.2026

  • 26 Дапитам

    0 0 Отговор
    Левоне,то хубаво първо да построят магистралите,ама отде пари като ги крадат?Обръчите около фатмака си искат своя дан дето са платили на фатмака да печели избори.Ама толкова неможещо правителство не сме имали.Къде в света има подсъдим министър на МВР?Ами експрезидент който позволи договор Боташ?

    09:06 01.07.2026

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