Хампарцумян: Бюджет 2026 е тежко повлиян от предстоящите президентски избори

"Бюджет 2026 е тежко повлиян от предстоящите президентски избори, за които "Прогресивна България" смята за важна предпоставка за пълно овладяване на властовите позиции в България". Това заяви в интервю за News.bg банкерът и финансист Левон Хампарцумян по отношение на представянето на Бюджет 2026 от финансовия министър Гълъб Донев.

По думите му сметката в бюджета винаги се плаща от работещите хора, които създават новото богатство в държавата.

Според него на фона на всички критики в държавата затова как са забравени фактури по чекмеджетата и ако това нещо се окаже вярно, трябва да бъдат уволнени в Сметната палата и няколко отдела в Министерство на финансите, защото тяхната работа е да няма забравени фактури по чекмеджетата.

Според Хампарцумян харченето и 3% бюджетен дефицит не е много добра политика, защото така се свиква с дефицитните бюджети и това само по себе си означава тегленето на още и още заеми. "В предложенията на управляващите са заложени за вдигане на тол таксите, винетките и акцизите върху цигарите, това е допълнително данъчно бреме и бъркане в джоба за държавна работа", изтъкна банкерът.

Той смята, че властта никога няма да си признае, че е сгрешила с даден бюджет. Всяко едно правителство заварва държавата в динамично състояние, водят се арбитражни дела и трябва хладнокръвно и професионално да се подходи към бюджета, призова Левон Хампарцумян. Той е на мнение, че правителството да се прави на изненадано от състоянието на държавата, е малко странно, при положение, че всеки един от изпълнителната власт може да даде от себе си, "за да върви машината".

Хампарцумян заяви, че няма никакви сериозни намеци за реформи в Бюджет 2026, а се залага "малко повече от същото". "Ако аз съм на мястото на хората, които управляват първо ще построя магистралите и после ще искам данъци", даде пример той.

Левон Хампарцумян изрази мнение, че ако нищо не се случи с бюджета и не бъдат заложени реформаторски политики, е възможно да има протести още наесен. "Правителството прави предизборни маневри с план-сметката на държавата. Има богопомазани сектори като сектор "Сигурност", МВР и военните, при положение, че премиерът е доста миролюбив и няма нужда от чак толкова много средства за отбрана", по думите му.

Според експерта една от бомбите, които цъкат в Бюджет 2026 е, че се увеличават разходите в публичната сфера, без това да е достатъчно обосновано навсякъде. "Не може да бъдат сложени всички под един знаменател, защото има много подготвени хора, с образование и с езици, но например хората в МВнР, за които изискванията са високи, получават едни от най-ниските заплати", добави банкерът.

Той допълни още, че на България не ѝ трябват министерствата на икономиката, иновациите и на културата. "Между двете световни войни, ако не се лъжа в България е имала около 7-8 министерства. За какво са ни повече? Така могат да се освободят достатъчно много хора, които нямат необходимата квалификация, но глад за всякакви хора има в икономиката. Така ще има една малка, стегната и много по-ефективна администрация", даде пример финансистът.

Хампарцумян бе категоричен, че България няма нужда от нова каста борци, а от нови мотивирани хора, които могат да сложат нещата в ред и да бъдат по-ефективни за себе си и за всички.

В заключение той определи Бюджет 2026 като бюджет на "необосновани мечти".