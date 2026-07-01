Карлос Контрера: София е с най-голямо поскъпване от топлофикациите в страната, а авариите валят една след друга

Общинският съветник от ВМРО в СОС Карлос Контрера е категоричен, че е нужна спешна реформа на „Топлофикация София“, но не смята, че предлаганата от кмета Васил Терзиев концесия е решение.

„Позицията на ВМРО - София за ситуацията с „Топлофикация София“ ЕАД е ясна – оценка на активите и пасивите, т.нар. due deligance, след което дружеството чрез правния способ да бъде прехвърлено на държавата. Друг реален изход от дълговия капан и тежката регулаторна рамка няма. При около 1.4 млрд. евро задължения към държавните БЕХ и Булгаргаз единственият изход е преструктуриране на този дълг и преминаване на Топлофикация към държавата“, казва Контрера.

Той не е съгласен с тезата на кмета Васил Терзиев, че концесията е концесионирането на дружеството е работещо решение.

„Не споделям вижданията на г-н Терзиев, че отнякъде ще дойде някой, който хем да покрие този 1.4 млрд. евро дълг, хем ще извади 2 млрд. евро за инвестиции, хем ще се съгласи да работи при тази регулаторна рамка. Ако имаше такава работеща опция, този инвеститор отдавна да се е появил. Само че не се появява, а всеки следващ отоплителен сезон Топлофикация затъва под натиска на дружествата лихвари – БЕХ и Булграгаз“, аргументира се Карлос Контрера.

Като представител на ВМРО в СОС Контрера е внесъл доклад за конкретни стъпки „Топлофикация София“ ЕАД да бъде прехвърлена на държавата – извършване на оценка на активите и пасивите, преговори с БЕХ и предприемане на стъпки за трансформиране на дълга на Топлофикация в акции, които да бъдат прехвърлени на държавата – най-вероятно на БЕХ, ако министърът на енергетиката одобри сделката.

Според общинския съветник времето за анализи отдавна е отминало.

„Анализи има всякакви. От миналия мандат има анализ на международна компания – Блек енд Вийч. Сега ни се предлага отново на третата година от мандата да правим пак анализ. Той ще каже това, което и сега знаем – преструктуриране на дълга, нужда от сериозни инвестиции в производствените мощности, реорганизация на топлопреносната мрежа и основен ремонт и т.н. Нищо ново няма да се измисли, но губим време. Това, което предлагаме от ВМРО, решава три големи проблема – с прехвърлянето към държавата ще се изчисти дългът; тушира се дисбаланса между регулаторната рамка, БЕХ, Булгаргаз и Топлофикация, защото всички след прехвърлянето към държавата ще са под една шапка; намаляването на финансовите задължения ще намали цената на топлоенергията, защото финансовите разходи за лихви няма да се начисляват в калкулацията на цената“, описва ситуацията представителят на ВМРО.

Докладът на Контрера е внесен на 22 юни и предстои да бъде разгледан от Столичния общински съвет.

„Очаквам ППДБ да спрат да крият доклади на опозицията – честа практика, когато нещо не им изнася. До момента предложението да прехвърлим Топлофикация на държавата е единственото конкретно нещо на масата по темата. Всички други са на ниво идеи. Пак казвам – въпросът с дълга на Топлофикация може да се реши само чрез конвертирането му в акции и прехвърлянето им на държавата. Всичко друго са догадки, хипотези“, обобщава Карлос Контрера.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка от 0 гласа.