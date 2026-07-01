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ДПС подаде сигнал до прокуратурата за проверка дали Пеевски е бил незаконно следен и подслушван

ДПС подаде сигнал до прокуратурата за проверка дали Пеевски е бил незаконно следен и подслушван

1 Юли, 2026 12:53 1 013 35

  • дпс-
  • прокуратура-
  • сигнал-
  • делян пеевски-
  • следене-
  • подслушване

В сигнала се посочва, че от изявленията на Иван Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП – главен комисар Мартин Златков – е разпоредил, допуснал, организирал или контролирал действия по събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни на Делян Пеевски, включително и чрез СРС, за чиято законосъобразност няма информация.

ДПС подаде сигнал до прокуратурата за проверка дали Пеевски е бил незаконно следен и подслушван - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатът и заместник-председател на парламентарната група на ДПС - Хамид Хамид е подал сигнал до Софийската градска прокуратура за проверка на база медийни изяви на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на движението, цитирани от dariknews.bg.

В сигнала се поставя въпросът дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС Делян Пеевски, осъществявани от структури на МВР, включително от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).
В сигнала се посочва, че от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП – главен комисар Мартин Златков – е разпоредил, допуснал, организирал или контролирал действия по събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни на Делян Пеевски, включително и чрез СРС, за чиято законосъобразност няма информация.

Проверката е в отговор на високия обществен интерес и с цел запазване на конституционно закрепените гаранции, че е недопустимо органи на изпълнителната власт да се използват за незаконно наблюдение, събиране на информация, фактическо разследване или политически мотивирано въздействие спрямо народни представители от опозицията, се посочва в съобщението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    38 4 Отговор
    Всяко следене и подслушване на Прасето е законно ,Прасето не е изключение от редовия цървул в България,даже всички депутати трябва да имат тагове и в интернет да виждаме къде се намират във всеки един момент

    12:58 01.07.2026

  • 2 Гласоподавател

    24 2 Отговор
    Ей, в тази държава има ли някой политик който като го визи да не кажеш мама да ти е......

    Коментиран от #4

    12:59 01.07.2026

  • 3 ШЕФА

    35 3 Отговор
    Престъпниците се следят и подслушват !

    Коментиран от #10

    13:01 01.07.2026

  • 4 Варна

    25 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гласоподавател":

    Има и това е Тулупа,той е директно за раз.......

    13:02 01.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бой по галъбарника!

    15 3 Отговор
    Народа ще се спаси преждевременно от новия дс-военно-мафиотски терор, само ако четирите мафиотски клана на тиквата, прасето, боташа и прокопа отново се сдавят жестоко!

    13:04 01.07.2026

  • 7 Какво да правим ние които не сме партия

    17 1 Отговор
    Защото нас са ни следили и даже тези които ни следят се хвалят какво са чули и видяли. Те разбира се нямат разрешение но имат позволение така да се каже. Можем разбира се да се оплачим на арменския поп те така казват: Оплачи се на арменския поп ма .

    13:05 01.07.2026

  • 8 Бедни ми, бедни Пеевски!

    25 2 Отговор
    Горкият Пеевски! Не стига, че персите му бомбарят палатите в Дубай, че авионите му са в Боташка Турция, ами и някои любопитковци му дишат във врата!

    13:06 01.07.2026

  • 9 Тома

    25 2 Отговор
    Айде вкарвайте го мамута при бай Ставри че много се е разгонил последните дни.

    13:07 01.07.2026

  • 10 глупости

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "ШЕФА":

    Никой тях не ги закача за нищо.

    13:07 01.07.2026

  • 11 Тези депутати,

    19 1 Отговор
    защо не вземат по една мотика и да отидат да копат, вместо да се занимават с глупости.

    13:09 01.07.2026

  • 12 А бе

    14 1 Отговор
    магнитския с-и-чуг го хвана шубето няма да ти се размини крадецо

    13:10 01.07.2026

  • 13 Дзак

    8 2 Отговор
    Щом следят бившите първи, какво остава за обикновените пътуващи инженери и търговци!

    Коментиран от #16

    13:11 01.07.2026

  • 14 Звездоброец

    15 0 Отговор
    Хамид "на квадрат" като "истински демократ",сигнал подава вместо своя шеф,за да му "достави огромен кеф" !

    13:12 01.07.2026

  • 15 Да се знае

    18 1 Отговор
    Бил е следен от служители на кладницата Родопа ,той и неговата майка свиньята Ирена .

    13:12 01.07.2026

  • 16 Анонимен

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Дзак":

    Охраната се оправдава с Руската заплаха!

    13:13 01.07.2026

  • 17 Мдаа

    12 2 Отговор
    Няма нищо незаконно да подслушват и разследват един доказан престъпник.

    13:14 01.07.2026

  • 18 Цвете

    17 3 Отговор
    ХАМИД, КАКВО СТАВА С КТБ И БУЛГАРТАБАК? ТАМ ЩЕ ПОДАВАТЕ ЛИ " ЖАЛБА "? ПЕЕВСКИ Е ПОДСЛУШВАЛ ВСИЧКИ ВО ГЛАВЕ С ПРЕЗИДЕНТА ,СЛЕД КАТО ИЗНЕСЕ ЗА ЧИЧО РУМЕН И КОПРИНКОВ КЕШ? СПОМНЯШ ЛИ СИ? НЕ СЪМ ФЕН НА НИКОЙ, НО КАТО СИ ТРЪГНАЛ ЗА ГОЛАТА ИСТИНА ,ПОНЕ Я ДОКАРАЙ ДО КРАЯ?!

    13:14 01.07.2026

  • 19 Цвете

    7 2 Отговор
    ХАМИД, КАКВО СТАВА С КТБ И БУЛГАРТАБАК? ТАМ ЩЕ ПОДАВАТЕ ЛИ " ЖАЛБА "? ПЕЕВСКИ Е ПОДСЛУШВАЛ ВСИЧКИ ВО ГЛАВЕ С ПРЕЗИДЕНТА ,СЛЕД КАТО ИЗНЕСЕ ЗА ЧИЧО РУМЕН И КОПРИНКОВ КЕШ? СПОМНЯШ ЛИ СИ? НЕ СЪМ ФЕН НА НИКОЙ, НО КАТО СИ ТРЪГНАЛ ЗА ГОЛАТА ИСТИНА ,ПОНЕ Я ДОКАРАЙ ДО КРАЯ?! ПОРАДИ ЩО ПЪТУВАШЕ ТВОЯ " ДОВЕРЕНИК " ПО НЯКОЛКО ПЪТИ В МЕСЕЦА ДО ДУБАЙ ? САМОЛЕТИТЕ НЕГОВИ ЛИ СА? ИМА ЗАМЕСЕНО И ЕДНО ДРУГО ИМЕ ( БОГАТ ЧОВЕК) КОЙТО МУ Е " УСЛУЖИЛ " СЪС СОБСТВЕНИЯТ СИ САМОЛЕТ ,НО ТИ ТЕЗИ ПОДРОБНОСТИ ГИ ЗНАЕШ ПО ДОБРЕ, НАЛИ?

    13:19 01.07.2026

  • 20 Цвете

    6 3 Отговор
    ХАМИД, КАКВО СТАВА С КТБ И БУЛГАРТАБАК? ТАМ ЩЕ ПОДАВАТЕ ЛИ " ЖАЛБА "? ПЕЕВСКИ Е ПОДСЛУШВАЛ ВСИЧКИ ВО ГЛАВЕ С ПРЕЗИДЕНТА ,СЛЕД КАТО ИЗНЕСЕ ЗА ЧИЧО РУМЕН И КОПРИНКОВ КЕШ? СПОМНЯШ ЛИ СИ? НЕ СЪМ ФЕН НА НИКОЙ, НО КАТО СИ ТРЪГНАЛ ЗА ГОЛАТА ИСТИНА ,ПОНЕ Я ДОКАРАЙ ДО КРАЯ?! ПОРАДИ ЩО ПЪТУВАШЕ ТВОЯ " ДОВЕРЕНИК " ПО НЯКОЛКО ПЪТИ В МЕСЕЦА ДО ДУБАЙ ? САМОЛЕТИТЕ НЕГОВИ ЛИ СА? ИМА ЗАМЕСЕНО И ЕДНО ДРУГО ИМЕ ( БОГАТ ЧОВЕК) КОЙТО МУ Е " УСЛУЖИЛ " СЪС СОБСТВЕНИЯТ СИ САМОЛЕТ ,НО ТИ ТЕЗИ ПОДРОБНОСТИ ГИ ЗНАЕШ ПО ДОБРЕ, НАЛИ?

    Коментиран от #22

    13:21 01.07.2026

  • 21 ЧИЧО РУМЕНЕ

    1 9 Отговор
    Да не стане така, че вместо ти да осъдиш Пеевски, той ще те осъди тебе.

    13:21 01.07.2026

  • 22 Берлинер цайтунг

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Цвете":

    Хайде да се разберете между вас кой за какво подслушвал!

    13:29 01.07.2026

  • 23 Това туловище

    13 0 Отговор
    Е СРАМ ЗА БЪЛГАРИЯ!
    При бай Ставри никой няма да го пидслушва.

    Коментиран от #30

    13:35 01.07.2026

  • 24 Тоя Шопар,

    7 1 Отговор
    Няма какво да го следят и подслушват,а директно в затвора при бай Ставри.

    13:36 01.07.2026

  • 25 Не се връзвайте на тия театри

    4 6 Отговор
    Боко шишо и крадев работят в синхрон за доограбването и фоликвидирането ви, това с тия "интриги" между тях са само театри , като анестезия, че почнаха нещо хората бързо да схващат как ги преминаха с крадене тия актьори на Давид , краварника и брюксел

    13:38 01.07.2026

  • 26 Хаха

    7 1 Отговор
    Естествено че намагнитените престъпници трябва да бъдат подслушвани и следени!
    Сега пееФ на КОЙ главен прокурор ще се оплаче, неговите бобита и пепита са аут, няма кой да се върже на глупостите и заплахите на това телосложение....

    13:39 01.07.2026

  • 27 Не се връзвайте на тия театри

    3 3 Отговор
    Боко шишо и крадев работят в синхрон за доограбването и фоликвидирането ви, това с тия "интриги" между тях са само театри , като анестезия, че почнаха нещо хората бързо да схващат как ги преминаха с кРадев Ботал тия актьори , назначени от давос, краварника,ридшилдовските банки като световната и ЕЦБ и брюксел

    Коментиран от #33

    13:40 01.07.2026

  • 28 АХ ПРАСЧО СЛАДУК

    3 1 Отговор
    ДА ВЪРНАТ НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ И ДА ТИ СТОВАРЯТ 100тона БЪХТИНИ И ДА ТЕ ПОДПУКАТ ЩЕ ЕМИГРИРАШ КАТО ФАШАГИТЕ ГОЛЯМ КЪСМЕТ ИЗВАДИ.

    13:41 01.07.2026

  • 29 Нагла свиня

    5 0 Отговор
    Мен не ме страх. Да ме послушват.
    А ти от какво се притесняваш ! Свинси шарден.
    Не са те подлушвали законно, защото са те подслушвали незаконно.
    Как ще те подслушват, бе? Нали службите са ти на подчинение!

    13:49 01.07.2026

  • 30 Даааа

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Това туловище":

    При бай Ставри няма да го послушват! Там ще го преслушват.

    13:50 01.07.2026

  • 31 Маринов

    2 1 Отговор
    На Хамид Хамид трябва да се изясни, че МВР може да работи по сигнали, касаещи деяния, наказуеми по НК. И става дума за всеки български гражданин, а и чужденец. И депутатската работа не е чадър за депутата. Колкото до СРС възможно е да се иска и вземе разрешение без да се упоменава име. Деянието е важно. И за разследването му не само се подслушват телефони. И други неща се правят. Колкото до Шиши - още майка му му е сложила главата в торбата. Да пътува с частен самолет, с в същото време да не може да си плати, си е за разследване. С само от това ли ги е страх?

    13:59 01.07.2026

  • 32 Петя

    2 0 Отговор
    Народа иска не само да го следят и подслушват,но и всичко да се показва наяве а тоя да върне всичко заграбено до момента а не дрислата му да цвърчи че неможело да претърсват багажа и,да не е миропомазана,както за другите-така и за тях.Всичко на показ и веднага ако трябва и конфискация.

    14:19 01.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Краят настана тупкат сърцата

    1 1 Отговор
    Края на ГРУХЧО е близък.
    Няма ги ЧАДЪРИТЕ които да го пазят и БУХАЛКИТЕ като ЗАПЛАХА.

    Всичко е ЗАКОННО.

    14:25 01.07.2026

  • 35 смях в залата

    0 0 Отговор
    Как да не е следен .Нали имаше охрана от НСО. Те са винаги до него. Отнася се и до Бойко . Службите и инсценират заплаха ,лицата пожелават охрана и ето го официалното следене. Въпросните двама много добре го знаят това и някак си не протестираха за снемането на охраната. Пеевски по скоро се интересува дали след снемането на охраната е бил следен.

    14:34 01.07.2026

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