ДПС подаде сигнал до прокуратурата за проверка дали Пеевски е бил незаконно следен и подслушван

Депутатът и заместник-председател на парламентарната група на ДПС - Хамид Хамид е подал сигнал до Софийската градска прокуратура за проверка на база медийни изяви на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, съобщиха от пресцентъра на движението, цитирани от dariknews.bg.
В сигнала се поставя въпросът дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС Делян Пеевски, осъществявани от структури на МВР, включително от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).
В сигнала се посочва, че от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на ГДБОП – главен комисар Мартин Златков – е разпоредил, допуснал, организирал или контролирал действия по събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни на Делян Пеевски, включително и чрез СРС, за чиято законосъобразност няма информация.
Проверката е в отговор на високия обществен интерес и с цел запазване на конституционно закрепените гаранции, че е недопустимо органи на изпълнителната власт да се използват за незаконно наблюдение, събиране на информация, фактическо разследване или политически мотивирано въздействие спрямо народни представители от опозицията, се посочва в съобщението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
12:58 01.07.2026
2 Гласоподавател
Коментиран от #4
12:59 01.07.2026
3 ШЕФА
Коментиран от #10
13:01 01.07.2026
4 Варна
До коментар #2 от "Гласоподавател":Има и това е Тулупа,той е директно за раз.......
13:02 01.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Бой по галъбарника!
13:04 01.07.2026
7 Какво да правим ние които не сме партия
13:05 01.07.2026
8 Бедни ми, бедни Пеевски!
13:06 01.07.2026
9 Тома
13:07 01.07.2026
10 глупости
До коментар #3 от "ШЕФА":Никой тях не ги закача за нищо.
13:07 01.07.2026
11 Тези депутати,
13:09 01.07.2026
12 А бе
13:10 01.07.2026
13 Дзак
Коментиран от #16
13:11 01.07.2026
14 Звездоброец
13:12 01.07.2026
15 Да се знае
13:12 01.07.2026
16 Анонимен
До коментар #13 от "Дзак":Охраната се оправдава с Руската заплаха!
13:13 01.07.2026
17 Мдаа
13:14 01.07.2026
18 Цвете
13:14 01.07.2026
19 Цвете
13:19 01.07.2026
20 Цвете
Коментиран от #22
13:21 01.07.2026
21 ЧИЧО РУМЕНЕ
13:21 01.07.2026
22 Берлинер цайтунг
До коментар #20 от "Цвете":Хайде да се разберете между вас кой за какво подслушвал!
13:29 01.07.2026
23 Това туловище
При бай Ставри никой няма да го пидслушва.
Коментиран от #30
13:35 01.07.2026
24 Тоя Шопар,
13:36 01.07.2026
25 Не се връзвайте на тия театри
13:38 01.07.2026
26 Хаха
Сега пееФ на КОЙ главен прокурор ще се оплаче, неговите бобита и пепита са аут, няма кой да се върже на глупостите и заплахите на това телосложение....
13:39 01.07.2026
27 Не се връзвайте на тия театри
Коментиран от #33
13:40 01.07.2026
28 АХ ПРАСЧО СЛАДУК
13:41 01.07.2026
29 Нагла свиня
А ти от какво се притесняваш ! Свинси шарден.
Не са те подлушвали законно, защото са те подслушвали незаконно.
Как ще те подслушват, бе? Нали службите са ти на подчинение!
13:49 01.07.2026
30 Даааа
До коментар #23 от "Това туловище":При бай Ставри няма да го послушват! Там ще го преслушват.
13:50 01.07.2026
31 Маринов
13:59 01.07.2026
32 Петя
14:19 01.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Краят настана тупкат сърцата
Няма ги ЧАДЪРИТЕ които да го пазят и БУХАЛКИТЕ като ЗАПЛАХА.
Всичко е ЗАКОННО.
14:25 01.07.2026
35 смях в залата
14:34 01.07.2026