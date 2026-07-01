Калоян Методиев: Радев обяви поредната вопиюща глупост! Горещ телефон за сигнали за корупция в МС

Добре бе, няма ли един човек, поне един, в това правителство с акъла си? Четирима вицепремиери си гласуваха. Раздуха администрация. Увеличиха си заплатите!
Току що премиерът Радев обяви поредната вопиюща глупост! Горещ телефон за сигнали за корупция в Министерски съвет!!! Това му е новината от днес!
Още пари, още бюрокрация и нула резултат. Бюджетът им изгърмя! Нямат идея какво да правят с финансите на държавата! Телефон измислиха!!!
Как ще се доказват тези сигнали? Как се подписва по телефона? Луди ще ги направят от глупости и майтапи! Кой сериозен човек ще подаде сигнал по телефона? Или за нещо голямо? Нали ги знаеше олигарсите!
Отделно - има си море от институции: МВР, прокуратура, КПК, ДАНС, не знам колко служби и службички, омбудсман, медии.....
Обидно е вече да се пише за некомпетентността и хаотичните действия на правителството. Май стигаме до етапа по-добре да не правят абсолютно нищо. Иначе само харчат огромни пари, притискат социални групи или блокират цели системи. Вижте по-малко
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев от "Непокорна България, след като по-рано днес Румена Радев обяви стартирането на гореща линия в МС за сигнали за корупция и злоупотреба с власт
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Народа
Коментиран от #3, #27, #39, #48, #64, #77
13:50 01.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #36
13:51 01.07.2026
3 Назначен
До коментар #1 от "Народа":От утре почвате!
13:51 01.07.2026
4 Анджо
13:52 01.07.2026
5 Дзак
И едни изморени ръце"!
13:53 01.07.2026
6 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #8
13:53 01.07.2026
7 Ха ХаХа
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Глупости
13:53 01.07.2026
8 Този горещ
До коментар #6 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Телефон ти е набутан
От Зад
13:54 01.07.2026
9 Бай Георги
Коментиран от #18, #24
13:55 01.07.2026
10 Глувахме
13:55 01.07.2026
11 тинтири-минтири
13:55 01.07.2026
12 хахахаха
13:56 01.07.2026
13 Абсолютна
13:56 01.07.2026
14 РАДЕВ Е ПО-ГОЛЯМ ЕВРОАТЛАНТИК
13:56 01.07.2026
15 М! ДАА.а.а.а.а.а.а.
13:57 01.07.2026
16 Мдаа
13:57 01.07.2026
17 И този е пенкилер политолог!
Хубаво е да има такива линии!
13:57 01.07.2026
18 Бай Герги,
До коментар #9 от "Бай Георги":Защото вероятно има много потулени сигнали по чекмеджетата.
Проверката - висша степен на доверието!
13:57 01.07.2026
19 Чуляка
13:57 01.07.2026
20 така е...
13:58 01.07.2026
21 Име
13:58 01.07.2026
22 Кака Кури от село Крушевоца
Ся що ривеш!
Коментиран от #32
13:59 01.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гост
14:01 01.07.2026
26 Как ще стане
14:03 01.07.2026
27 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #1 от "Народа":Да толкова са работни че от мързел се чудят какво да правят..
Статистиката е мрачна за пазара на труда в България,от 18 годишна възраст до пенсионна почти 65 години над един милион нито учат нито работят..
Голям процент от тях са от малцинствата..
Аз съм за да работят такива защото за разлика от тези българи цигани и други си вършат съвестно работата.
14:03 01.07.2026
28 Наистина е уникална простотия
14:04 01.07.2026
29 Божеее
14:04 01.07.2026
30 селяк
Коментиран от #63
14:04 01.07.2026
31 Име
14:05 01.07.2026
32 Не лъжи!
До коментар #22 от "Кака Кури от село Крушевоца":На кака Корни Крадеff ѝ го натресоха предателите от софийската организация на БСП! Корни просто нямаше избор.
14:05 01.07.2026
33 И затова е прав Методиев
🎉 Поредният пропаганден фойерверк от поредицата - кошници, сигми, олигарси без имена, бюджет без логика и морал и т.н.
📯Премиерът високопарно обяви: "започваме агресивно привличана на чужди инвестиции с нов модел на публично-частно партньорство". Сега внимание! Каза го като представи в Министерски съвет новия орган, който ще отговаря за това: Кординационен център за насърчаване на инвестициите! Туш!
❓Колко вицепремиери, министерства, агенции, дирекции работни групи, отдели отговарят за същото? Как се бори бюрокрация с повече бюрокрация е въпрос за фигури от мащаба на Макс Вебер!!!
🇩🇪На този фон, технологичният гигант Бош обяви, че затваря офиса си в София. И 670 (не 5, не 10) висококвалифицирани, основно инженери, се съкращават. Хора с максимални осигуровки, заплати на светло, специалисти. Изнасят се от България.
🆘 С безобразния си и неадекватен бюджет, пръщящ от привилегии, демодирани въоръжения, лобизъм, безумни разходи, олигархични зависимости, растящи дългове, плюс нула реформи (включително провалена съдебна), ще разгонят и още инвеститори. Гаранция!
🔃 Вече трябва да се свиква, че Радев говори точно обратното на това, което прави - за данъци, за пенсионери, за модела, за олигархията, за заплатата си, за съдебна система, за прозрачност, за офшорни сметки и тайни общества, за майки, за малък и среден бизнес..... Човекът стана предвидим!
Коментиран от #76
14:06 01.07.2026
34 Теслатъ
Коментиран от #53, #59
14:06 01.07.2026
35 Да но по принцип
Коментиран от #66
14:07 01.07.2026
36 А ти
До коментар #2 от "Последния Софиянец":На ръка ли ще го носиш, или в количка буташ ???
14:08 01.07.2026
37 МоделОт
14:08 01.07.2026
38 Такъв телефон трябва да има!!!
14:08 01.07.2026
39 Берлинер цайтунг
До коментар #1 от "Народа":Ми кой да работи, те всички станаха политолози?
14:10 01.07.2026
40 Елементарните номера на простите фатмаци
Коментиран от #52
14:10 01.07.2026
41 Ти си много умен?
До коментар #23 от "Мемфис":Виж се, огледай се, иди където то е приятно. Тук имаше гладуване и хората избраха този човек, с тази партия. И не ми пиши глупости, да ти ги четем всички. Запази си простотиите за масата, до чашката.
Коментиран от #61
14:10 01.07.2026
42 Те под корупция разбират корупция но
По скоро смятам че не трябва да има такъв телефон не сме в социализма.
Коментиран от #57
14:11 01.07.2026
43 Сигнал !!!
14:11 01.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 прах в очите
И то съвсем заслужено, но те и без това нямат намерение да обръщат никакво внимание на обаждащите се, освен ако при нежелан теч на информация по телефона получат сигнал за неща от своята кухня ревниво скривани. Ще търсят къртицата.
14:13 01.07.2026
46 Каква е бройката на политолозите
Коментиран от #54
14:13 01.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Боже ами пакистанците къде ги остави
До коментар #1 от "Народа":Може би защото те не са работници ами един господ знае какви са. Но не се държат по нашата култура на поведение ами точно обратното. Дори не мога да ги опиша. Горделивци са.
14:14 01.07.2026
49 Слушате а не чувате
14:15 01.07.2026
50 Абе вопиющия ,
Как го доказваш?
Така ще се доказват и тези сигнали!
А тези телефони към МВнР за събития в чужбина!
Разкарай се!
14:15 01.07.2026
51 Браво на Радев
Коментиран от #62, #74
14:16 01.07.2026
52 Винаги така правят
До коментар #40 от "Елементарните номера на простите фатмаци":Изкарват виновни тези които се оплакват. Това е много стар принцип.
14:17 01.07.2026
53 АГАТ а Кристи
До коментар #34 от "Теслатъ":Като ти четях коментара, ..."Корупцията"... с периферно зрение ми замяза на "Копринката"... Но, той не бил от висшите етажи, явно...
14:17 01.07.2026
54 за влияние
До коментар #46 от "Каква е бройката на политолозите":Нали политиците разчитат на врачуванията на политолозите, за да преформатират общественото мнение в благозвучна реклама за техните намерения..
14:18 01.07.2026
55 Никол
14:18 01.07.2026
56 Жоро
14:19 01.07.2026
57 Аз пък сията
До коментар #42 от "Те под корупция разбират корупция но":Е трябва да се проверяват и анонимните сигнали.
В тях хората са много по- отковени и смели в иложенията.
14:19 01.07.2026
58 Стига нападки
14:19 01.07.2026
59 4567
До коментар #34 от "Теслатъ":Баба Мара от село Долно У..., знае кои са корумпираните в МС, но няма телефон.
Министърът също знае, има телефон, но няма да СЕ издаде.
14:20 01.07.2026
60 Ха ха ха
17 годи под ИГОТО на ГЕРБ народа обедня за сметка на забогателите ОЛИГАРСИ.
Оставете Чичо РУМЕН да си върши работата да намери по какъв начин тези ОЛИГАРСИ са забогатели.
Народа иска СПРАВЕДЛИВА държава и ГЕНЕРАЛА е на пуд да създаде такава държава колкото искат да му препечат като ШИШИ и БОКО.
14:21 01.07.2026
61 Имаше
До коментар #41 от "Ти си много умен?":ГЛАСУВАНЕ...... ГЛАДУВАНЕТО от сега нататък ще почва.
14:21 01.07.2026
62 Ми как ще се разбере дали са анонимни
До коментар #51 от "Браво на Радев":Доносниците може нарочно да използват чужди имена като нарочно натопяват други хора. Този телефон нещо ме съмнява дали е сигурен. Не е това начина според мен сигналите трябва да са писмено подадени .
14:22 01.07.2026
63 Манчо
До коментар #30 от "селяк":Защото тези шапкари са глупави и го пуснаха и то денонощно разбираш ли ? Във всяко министерство има такъв телефон и какво ? А и сигналите трябва да са подписани , знаеш ли как става по телефона , обясни ни .Разбирам те добре , харесваш доносите !
14:22 01.07.2026
64 ИЗВОД
До коментар #1 от "Народа":ДО НАРОДА, ЧОВЕЧЕ, ТИ МАЙ ЖИВЕЕШ В ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ. НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ИСКА ДА РАБОТИ. ТЕЗИ КОИТО ИСКАХА , ЗАМИНАХА В ЧУЖБИНА. АКО НЕ СЕ ВНАСЯ НИСКОКВАЛИФИЦИРАНА РЪКА ОТ ТЕЗИ СТРАНИ, НИЕ ЩЕ СЕ ЗАРИНЕМ В Л.....А.
14:22 01.07.2026
65 ЦК на БКП
14:24 01.07.2026
66 Оклеветяване
До коментар #35 от "Да но по принцип":от министър на МВР на бивш премиер в изявление по медиите не ги притеснява, та по телефона ли някой ще си губи времето да отдава значение. Нали публиката е шокирана с новина от високо място, (съмнението винаги остава, като ефекта за барселонската къща).
Коментиран от #72
14:24 01.07.2026
67 Мирка
Рундьо получава благословиите директно,
на пряката линия! Рундьо, явно си измислил много хитър начин, да бориш корупцията, олигарсите, мафията и себе си! Чучело на
телефона! Кой ще ходи по сигналите и кой
ще отчита заявките за корупцията? Копринков е доказан първенец! Боже, боже
14:26 01.07.2026
68 Ник. А
Ти робовладелец ли си бре? В нашето положение, трябва да отделим х10 за заплати на управляващите ни, инак не 35г ами още 1035г ще сме контролирани от престъпни синдикати.
14:28 01.07.2026
69 жоро
Сега плюе щото вече никой не го ще а Корнела вече не може да му олаша
14:30 01.07.2026
70 БРАВО
14:30 01.07.2026
71 Братчетата на Бойко
Но на пилото кой да лу каже...
14:30 01.07.2026
72 Дзак
До коментар #66 от "Оклеветяване":Човека застана с името си!
14:32 01.07.2026
73 каунь
14:32 01.07.2026
74 бравос, заковаха ги
До коментар #51 от "Браво на Радев":Много умно решение на Радев и сигналите няма да са анонимни , точно както не са анонимни обажданията по телефона от телефонните измамници, ще са от "авторитетни" имена.
ИИ ще ги отсява и преценява за изключване на субективния фактор.
14:32 01.07.2026
75 Зико
14:32 01.07.2026
76 Ник. А
До коментар #33 от "И затова е прав Методиев":Ти си чел новините, от капитал и др. медии, като дявола библията 😂 😂 😂 или си просто бавноразвиващ.
14:33 01.07.2026
77 Шоп
До коментар #1 от "Народа":Алтернативата е да се внасят нигерийци, сомалийци и т.н африкански человеци с 15 инча в гащите. На жена ти ще и хареса....
14:35 01.07.2026
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