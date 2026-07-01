Новини
България »
Всички градове »
Калоян Методиев: Радев обяви поредната вопиюща глупост! Горещ телефон за сигнали за корупция в МС

Калоян Методиев: Радев обяви поредната вопиюща глупост! Горещ телефон за сигнали за корупция в МС

1 Юли, 2026 13:50 1 350 78

  • калоян методиев-
  • румен радев-
  • глупост-
  • телефон-
  • сигнали за корупция

Добре бе, няма ли един човек, поне един, в това правителство с акъла си? Четирима вицепремиери си гласуваха. Раздуха администрация. Увеличиха си заплатите!, възмущава се политологът

Калоян Методиев: Радев обяви поредната вопиюща глупост! Горещ телефон за сигнали за корупция в МС - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Добре бе, няма ли един човек, поне един, в това правителство с акъла си? Четирима вицепремиери си гласуваха. Раздуха администрация. Увеличиха си заплатите!
Току що премиерът Радев обяви поредната вопиюща глупост! Горещ телефон за сигнали за корупция в Министерски съвет!!! Това му е новината от днес!
Още пари, още бюрокрация и нула резултат. Бюджетът им изгърмя! Нямат идея какво да правят с финансите на държавата! Телефон измислиха!!!
Как ще се доказват тези сигнали? Как се подписва по телефона? Луди ще ги направят от глупости и майтапи! Кой сериозен човек ще подаде сигнал по телефона? Или за нещо голямо? Нали ги знаеше олигарсите!
Отделно - има си море от институции: МВР, прокуратура, КПК, ДАНС, не знам колко служби и службички, омбудсман, медии.....
Обидно е вече да се пише за некомпетентността и хаотичните действия на правителството. Май стигаме до етапа по-добре да не правят абсолютно нищо. Иначе само харчат огромни пари, притискат социални групи или блокират цели системи. Вижте по-малко

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев от "Непокорна България, след като по-рано днес Румена Радев обяви стартирането на гореща линия в МС за сигнали за корупция и злоупотреба с власт


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 47 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народа

    30 15 Отговор
    Г-н Радев, искаме да спрете незабавно вноса на чужда работна ръка от Узбекистан, Непал, Индия, не убивайте българския трудещ се човек! В България живеят достатъчно трудолюбиви, качествени хора изкарващи си прехраната достойно

    Коментиран от #3, #27, #39, #48, #64, #77

    13:50 01.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    25 25 Отговор
    Радев оряза майчинските.Довечера майки с колички излизат на протест в цяла България.

    Коментиран от #7, #36

    13:51 01.07.2026

  • 3 Назначен

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Народа":

    От утре почвате!

    13:51 01.07.2026

  • 4 Анджо

    27 24 Отговор
    Нищо не става от КЕШ БОТАШОВ. Много е зле цялата сбирщина кадето е събрал в това министерство.

    13:52 01.07.2026

  • 5 Дзак

    6 3 Отговор
    "Има само една пожълтяла трудова книжка.
    И едни изморени ръце"!

    13:53 01.07.2026

  • 6 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    21 7 Отговор
    Извинете?Този горещ телефон взима ли импулси?

    Коментиран от #8

    13:53 01.07.2026

  • 7 Ха ХаХа

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Глупости

    13:53 01.07.2026

  • 8 Този горещ

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Телефон ти е набутан
    От Зад

    13:54 01.07.2026

  • 9 Бай Георги

    17 10 Отговор
    Румене,имаш толкова задачи,за какво ти е този тел.Добре знаеш кой краде в тази държава.Не харчете още ресурс.

    Коментиран от #18, #24

    13:55 01.07.2026

  • 10 Глувахме

    25 9 Отговор
    Гласувахме и протестирахме, за промяна, а не за подмяна и същия модел.

    13:55 01.07.2026

  • 11 тинтири-минтири

    12 4 Отговор
    А защо трябва сигналите да се доказват? Достатъчно е да изпратят проверка!

    13:55 01.07.2026

  • 12 хахахаха

    21 9 Отговор
    ще измисли нова служба, военен популизъм, сиреч...нищо не мога да направя, но е много хубаво като говоря глупости!!!

    13:56 01.07.2026

  • 13 Абсолютна

    13 15 Отговор
    глупотевина , напълно ненужна и никой няма да я използва , нито пък някой очаква нещо продуктивно от тая измишльотина ! Хората , ако изобщо някой се обади , освен ядове с дългите ръце на корумпираните , друго няма да получи !

    13:56 01.07.2026

  • 14 РАДЕВ Е ПО-ГОЛЯМ ЕВРОАТЛАНТИК

    4 17 Отговор
    И от Боко и от Шиши. Затова ни го инсталираха тука точно преди войната да започне.

    13:56 01.07.2026

  • 15 М! ДАА.а.а.а.а.а.а.

    18 4 Отговор
    Чух новинката по новините -бе поднесена с апломб и фанфари, сякаш е открит нов елемент от менделеевата таблица! Само бих напомнил, че всеки инспекторат, във всяко ведомство има подобен телефон, което не значи, че корупцията е победена. Добавят още един такъв… А ДАНО ПОМОГНЕ, ама силно се съмнявам!!!

    13:57 01.07.2026

  • 16 Мдаа

    18 13 Отговор
    Кака Корни-непокорната е пуснала пудела да кяфка.

    13:57 01.07.2026

  • 17 И този е пенкилер политолог!

    13 12 Отговор
    Институциите, които е изброил не работят!
    Хубаво е да има такива линии!

    13:57 01.07.2026

  • 18 Бай Герги,

    11 9 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Георги":

    Защото вероятно има много потулени сигнали по чекмеджетата.
    Проверката - висша степен на доверието!

    13:57 01.07.2026

  • 19 Чуляка

    13 7 Отговор
    не ще промяна в управлението , а иска цялата власт ! С лъжи и подлост ?!

    13:57 01.07.2026

  • 20 така е...

    12 11 Отговор
    за 5 месеца еднолично управление, да не знаеш какво правиш и само да се луташ, е това никога не е било!!!

    13:58 01.07.2026

  • 21 Име

    10 8 Отговор
    Похвална инициатива. Трябва да има звено да проверява и предава за разглеждане!

    13:58 01.07.2026

  • 22 Кака Кури от село Крушевоца

    10 9 Отговор
    Ама нали ти го препоръча Фатмака на Митрофанова?
    Ся що ривеш!

    Коментиран от #32

    13:59 01.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гост

    12 2 Отговор
    Партенка голяма

    14:01 01.07.2026

  • 26 Как ще стане

    6 6 Отговор
    МВР и ДАНС са корумпирани и искате да ви се обадя эа да сигналиэирам эащото вие не энаете със кой да се борите и ловите деца със тротонетки. Главните заподоэряни са2343 хората със телк и пенсионерите :D

    14:03 01.07.2026

  • 27 Софийски селянин,Пенсионер

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Народа":

    Да толкова са работни че от мързел се чудят какво да правят..
    Статистиката е мрачна за пазара на труда в България,от 18 годишна възраст до пенсионна почти 65 години над един милион нито учат нито работят..
    Голям процент от тях са от малцинствата..
    Аз съм за да работят такива защото за разлика от тези българи цигани и други си вършат съвестно работата.

    14:03 01.07.2026

  • 28 Наистина е уникална простотия

    19 6 Отговор
    Преди малко пробвах да подам сигнал срещу крадливия мошеник РР и гъблъбицата от горещата линия директно ми затвори телефона!

    14:04 01.07.2026

  • 29 Божеее

    19 4 Отговор
    Ама ти умен Шапкар виждал ли си?

    14:04 01.07.2026

  • 30 селяк

    3 9 Отговор
    тва ако обаче го беше измислил тиквун или свини щехте да ревете от кеф :Д ама водачите на корупцията нема как да пуснат такова нещо

    Коментиран от #63

    14:04 01.07.2026

  • 31 Име

    8 0 Отговор
    Допреди изборите всички тези институции не пречеха на никого!

    14:05 01.07.2026

  • 32 Не лъжи!

    12 3 Отговор

    До коментар #22 от "Кака Кури от село Крушевоца":

    На кака Корни Крадеff ѝ го натресоха предателите от софийската организация на БСП! Корни просто нямаше избор.

    14:05 01.07.2026

  • 33 И затова е прав Методиев

    18 2 Отговор
    И днес не мина без поредната глупост от управляващите.

    🎉 Поредният пропаганден фойерверк от поредицата - кошници, сигми, олигарси без имена, бюджет без логика и морал и т.н.

    📯Премиерът високопарно обяви: "започваме агресивно привличана на чужди инвестиции с нов модел на публично-частно партньорство". Сега внимание! Каза го като представи в Министерски съвет новия орган, който ще отговаря за това: Кординационен център за насърчаване на инвестициите! Туш!

    ❓Колко вицепремиери, министерства, агенции, дирекции работни групи, отдели отговарят за същото? Как се бори бюрокрация с повече бюрокрация е въпрос за фигури от мащаба на Макс Вебер!!!

    🇩🇪На този фон, технологичният гигант Бош обяви, че затваря офиса си в София. И 670 (не 5, не 10) висококвалифицирани, основно инженери, се съкращават. Хора с максимални осигуровки, заплати на светло, специалисти. Изнасят се от България.

    🆘 С безобразния си и неадекватен бюджет, пръщящ от привилегии, демодирани въоръжения, лобизъм, безумни разходи, олигархични зависимости, растящи дългове, плюс нула реформи (включително провалена съдебна), ще разгонят и още инвеститори. Гаранция!

    🔃 Вече трябва да се свиква, че Радев говори точно обратното на това, което прави - за данъци, за пенсионери, за модела, за олигархията, за заплатата си, за съдебна система, за прозрачност, за офшорни сметки и тайни общества, за майки, за малък и среден бизнес..... Човекът стана предвидим!

    Коментиран от #76

    14:06 01.07.2026

  • 34 Теслатъ

    3 12 Отговор
    Що, бе, Калоянчо, не ти ли харесва идеята на Радев за борба с Корупцията по висшите ешалони на власта???

    Коментиран от #53, #59

    14:06 01.07.2026

  • 35 Да но по принцип

    11 0 Отговор
    Може да се появи доносничество и оклеветяване. После върви разправяй че сестра ти не е шантонерка.

    Коментиран от #66

    14:07 01.07.2026

  • 36 А ти

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    На ръка ли ще го носиш, или в количка буташ ???

    14:08 01.07.2026

  • 37 МоделОт

    10 0 Отговор
    Искахте смяна, получавате я!

    14:08 01.07.2026

  • 38 Такъв телефон трябва да има!!!

    1 12 Отговор
    Някой не го устройва ли? Паразит четата взеха да цвърчат ли?

    14:08 01.07.2026

  • 39 Берлинер цайтунг

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Народа":

    Ми кой да работи, те всички станаха политолози?

    14:10 01.07.2026

  • 40 Елементарните номера на простите фатмаци

    13 1 Отговор
    Всъщност това е примамка и ще репресират подаващите сигнали.

    Коментиран от #52

    14:10 01.07.2026

  • 41 Ти си много умен?

    2 9 Отговор

    До коментар #23 от "Мемфис":

    Виж се, огледай се, иди където то е приятно. Тук имаше гладуване и хората избраха този човек, с тази партия. И не ми пиши глупости, да ти ги четем всички. Запази си простотиите за масата, до чашката.

    Коментиран от #61

    14:10 01.07.2026

  • 42 Те под корупция разбират корупция но

    4 7 Отговор
    Но хората какво разбират не е ясно. Трябва да се обясни че става въпрос за корупция а не за селски интриги.
    По скоро смятам че не трябва да има такъв телефон не сме в социализма.

    Коментиран от #57

    14:11 01.07.2026

  • 43 Сигнал !!!

    12 0 Отговор
    Общата с държавна кола пикира по моловете с 10 души гавази

    14:11 01.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 прах в очите

    8 0 Отговор
    -----Луди ще ги направят от глупости и майтапи! -----
    И то съвсем заслужено, но те и без това нямат намерение да обръщат никакво внимание на обаждащите се, освен ако при нежелан теч на информация по телефона получат сигнал за неща от своята кухня ревниво скривани. Ще търсят къртицата.

    14:13 01.07.2026

  • 46 Каква е бройката на политолозите

    8 1 Отговор
    В България и каква е ползата от тях

    Коментиран от #54

    14:13 01.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Боже ами пакистанците къде ги остави

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Народа":

    Може би защото те не са работници ами един господ знае какви са. Но не се държат по нашата култура на поведение ами точно обратното. Дори не мога да ги опиша. Горделивци са.

    14:14 01.07.2026

  • 49 Слушате а не чувате

    3 5 Отговор
    Само Възраждане, е единственото и последно спасение за България, ако нещо може да се спаси, от 5 милиона застаряваща нация. Годините на последната българска държава, са преброени, почти няма време да се спаси България, ако избираме още Бойко, Радев, Пеевски и Кокорчо.

    14:15 01.07.2026

  • 50 Абе вопиющия ,

    7 0 Отговор
    Тел 112 не е ли телефон за сигнали?
    Как го доказваш?
    Така ще се доказват и тези сигнали!
    А тези телефони към МВнР за събития в чужбина!
    Разкарай се!

    14:15 01.07.2026

  • 51 Браво на Радев

    2 6 Отговор
    Нека има сигнали, само да не са анонимни

    Коментиран от #62, #74

    14:16 01.07.2026

  • 52 Винаги така правят

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "Елементарните номера на простите фатмаци":

    Изкарват виновни тези които се оплакват. Това е много стар принцип.

    14:17 01.07.2026

  • 53 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор

    До коментар #34 от "Теслатъ":

    Като ти четях коментара, ..."Корупцията"... с периферно зрение ми замяза на "Копринката"... Но, той не бил от висшите етажи, явно...

    14:17 01.07.2026

  • 54 за влияние

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Каква е бройката на политолозите":

    Нали политиците разчитат на врачуванията на политолозите, за да преформатират общественото мнение в благозвучна реклама за техните намерения..

    14:18 01.07.2026

  • 55 Никол

    2 4 Отговор
    Рундьо, там първи ще се регистрират, агент Буда, Шиши, Горанката, Роско Водопада, Цеко от Белград, другия от Белград, Пепи Еврото, Кауна от Хасково, шмайзери, калашници, картофа, просото, Зелето, Тиквата, тенекията, карпузата, част от тези дето нищо не ги бърка, само скубане, като КАТ, НАП, НОИ, ВИК, ЕВН,...!

    14:18 01.07.2026

  • 56 Жоро

    6 3 Отговор
    Прав е Методиев.

    14:19 01.07.2026

  • 57 Аз пък сията

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "Те под корупция разбират корупция но":

    Е трябва да се проверяват и анонимните сигнали.
    В тях хората са много по- отковени и смели в иложенията.

    14:19 01.07.2026

  • 58 Стига нападки

    2 4 Отговор
    Някои доста се активират, значи няма лошо

    14:19 01.07.2026

  • 59 4567

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Теслатъ":

    Баба Мара от село Долно У..., знае кои са корумпираните в МС, но няма телефон.
    Министърът също знае, има телефон, но няма да СЕ издаде.

    14:20 01.07.2026

  • 60 Ха ха ха

    0 9 Отговор
    Като чета коментарите някои се плашат от миналото.
    17 годи под ИГОТО на ГЕРБ народа обедня за сметка на забогателите ОЛИГАРСИ.
    Оставете Чичо РУМЕН да си върши работата да намери по какъв начин тези ОЛИГАРСИ са забогатели.

    Народа иска СПРАВЕДЛИВА държава и ГЕНЕРАЛА е на пуд да създаде такава държава колкото искат да му препечат като ШИШИ и БОКО.

    14:21 01.07.2026

  • 61 Имаше

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ти си много умен?":

    ГЛАСУВАНЕ...... ГЛАДУВАНЕТО от сега нататък ще почва.

    14:21 01.07.2026

  • 62 Ми как ще се разбере дали са анонимни

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Браво на Радев":

    Доносниците може нарочно да използват чужди имена като нарочно натопяват други хора. Този телефон нещо ме съмнява дали е сигурен. Не е това начина според мен сигналите трябва да са писмено подадени .

    14:22 01.07.2026

  • 63 Манчо

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "селяк":

    Защото тези шапкари са глупави и го пуснаха и то денонощно разбираш ли ? Във всяко министерство има такъв телефон и какво ? А и сигналите трябва да са подписани , знаеш ли как става по телефона , обясни ни .Разбирам те добре , харесваш доносите !

    14:22 01.07.2026

  • 64 ИЗВОД

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Народа":

    ДО НАРОДА, ЧОВЕЧЕ, ТИ МАЙ ЖИВЕЕШ В ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ. НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ИСКА ДА РАБОТИ. ТЕЗИ КОИТО ИСКАХА , ЗАМИНАХА В ЧУЖБИНА. АКО НЕ СЕ ВНАСЯ НИСКОКВАЛИФИЦИРАНА РЪКА ОТ ТЕЗИ СТРАНИ, НИЕ ЩЕ СЕ ЗАРИНЕМ В Л.....А.

    14:22 01.07.2026

  • 65 ЦК на БКП

    2 0 Отговор
    Нещо подобно имаше и след Девети - всеки трябваше да докладва на партийния секретар за съседа

    14:24 01.07.2026

  • 66 Оклеветяване

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Да но по принцип":

    от министър на МВР на бивш премиер в изявление по медиите не ги притеснява, та по телефона ли някой ще си губи времето да отдава значение. Нали публиката е шокирана с новина от високо място, (съмнението винаги остава, като ефекта за барселонската къща).

    Коментиран от #72

    14:24 01.07.2026

  • 67 Мирка

    2 0 Отговор
    Линията ще има огромен успех, само и ако
    Рундьо получава благословиите директно,
    на пряката линия! Рундьо, явно си измислил много хитър начин, да бориш корупцията, олигарсите, мафията и себе си! Чучело на
    телефона! Кой ще ходи по сигналите и кой
    ще отчита заявките за корупцията? Копринков е доказан първенец! Боже, боже

    14:26 01.07.2026

  • 68 Ник. А

    0 0 Отговор
    Този е толкова некомпетентен,че трябва да се държи извън политиката. 🤣
    Ти робовладелец ли си бре? В нашето положение, трябва да отделим х10 за заплати на управляващите ни, инак не 35г ами още 1035г ще сме контролирани от престъпни синдикати.

    14:28 01.07.2026

  • 69 жоро

    1 1 Отговор
    Глупост беше че Радев взе едно време това келеме Калоян Методиев при себе си, а то се оказа агент на Корнела и го саботираше докато не го изгони!
    Сега плюе щото вече никой не го ще а Корнела вече не може да му олаша

    14:30 01.07.2026

  • 70 БРАВО

    2 0 Отговор
    Веднага щом разбера Номера , ще се обадя да подам сигнал за един бивш президент заради когото плащаме 500 000 евро всеки ден за НИЩО на една турска компания ! Мирише на ОГРОМНА КОРУПЦИЯ !

    14:30 01.07.2026

  • 71 Братчетата на Бойко

    0 0 Отговор
    В сайта на всяко министелство има телефон "Антикорупция" 080010112 този е на МОН, например.
    Но на пилото кой да лу каже...

    14:30 01.07.2026

  • 72 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Оклеветяване":

    Човека застана с името си!

    14:32 01.07.2026

  • 73 каунь

    0 1 Отговор
    некой го е страх. хахахахахаха Давай Радев гони мишоците!

    14:32 01.07.2026

  • 74 бравос, заковаха ги

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Браво на Радев":

    Много умно решение на Радев и сигналите няма да са анонимни , точно както не са анонимни обажданията по телефона от телефонните измамници, ще са от "авторитетни" имена.
    ИИ ще ги отсява и преценява за изключване на субективния фактор.

    14:32 01.07.2026

  • 75 Зико

    0 0 Отговор
    Рундьо, поздравления! Ама защо не ги следиш, виждаш и регистрираш директно от... самолета? Хем всичко се записва, хем всичко се отчита, хем се вижда, хем и по-малко мюрета по адреси! Умен си!?!

    14:32 01.07.2026

  • 76 Ник. А

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "И затова е прав Методиев":

    Ти си чел новините, от капитал и др. медии, като дявола библията 😂 😂 😂 или си просто бавноразвиващ.

    14:33 01.07.2026

  • 77 Шоп

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Народа":

    Алтернативата е да се внасят нигерийци, сомалийци и т.н африкански человеци с 15 инча в гащите. На жена ти ще и хареса....

    14:35 01.07.2026

  • 78 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол