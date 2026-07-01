Калоян Методиев: Радев обяви поредната вопиюща глупост! Горещ телефон за сигнали за корупция в МС

Добре бе, няма ли един човек, поне един, в това правителство с акъла си? Четирима вицепремиери си гласуваха. Раздуха администрация. Увеличиха си заплатите!

Току що премиерът Радев обяви поредната вопиюща глупост! Горещ телефон за сигнали за корупция в Министерски съвет!!! Това му е новината от днес!

Още пари, още бюрокрация и нула резултат. Бюджетът им изгърмя! Нямат идея какво да правят с финансите на държавата! Телефон измислиха!!!

Как ще се доказват тези сигнали? Как се подписва по телефона? Луди ще ги направят от глупости и майтапи! Кой сериозен човек ще подаде сигнал по телефона? Или за нещо голямо? Нали ги знаеше олигарсите!

Отделно - има си море от институции: МВР, прокуратура, КПК, ДАНС, не знам колко служби и службички, омбудсман, медии.....

Обидно е вече да се пише за некомпетентността и хаотичните действия на правителството. Май стигаме до етапа по-добре да не правят абсолютно нищо. Иначе само харчат огромни пари, притискат социални групи или блокират цели системи. Вижте по-малко

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук политологът Калоян Методиев от "Непокорна България, след като по-рано днес Румена Радев обяви стартирането на гореща линия в МС за сигнали за корупция и злоупотреба с власт