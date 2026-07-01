Министърът на отбраната: В армията има 22 формирования, готови да участват в гасенето на пожари

В армията има 22 формирования, активно участващи в гасенето на пожари, от които седем са разположени в Северна България, а 15 – в Южна България, с до 400 човека. Това каза по време на брифинг министърът на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Министерския съвет, предават от БТА. „Ние сме в пълна готовност да окажем съдействие и да работим, както винаги досега, с МВР“, допълни Стоянов. По думите му вертолетите са оборудвани с необходимите екипажи.
Армията е готова да помага. Наличната техника, която ще бъде използвана за гасене на пожари, включва четири хеликоптера „Кугър“, два хеликоптера „Ми-17“ и един самолет „Спартан“ с новата система за гасене на пожари „Гардиън“. По думите му самолетната система все още не е изпитана в реални условия. „Надяваме се тя да покаже ефективността си тази година“, допълни министърът на отбраната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 малко истински факти
Коментиран от #3
14:27 01.07.2026
2 Бай Георги
14:29 01.07.2026
3 ха ха
До коментар #1 от "малко истински факти":Ще ни надуват главите за пожарите , само и само да не гледаме в кои джобове ще изтече бюджета регресивните.
14:29 01.07.2026
4 Тя армията
Коментиран от #16
14:30 01.07.2026
5 Иван
14:31 01.07.2026
6 Абе папагали
14:31 01.07.2026
7 ОСТАВКА, БЕ
14:32 01.07.2026
8 Ето ви
14:37 01.07.2026
9 мамник
14:39 01.07.2026
10 !!!?
14:42 01.07.2026
11 Кочо
Коментиран от #18
14:48 01.07.2026
12 Пожарите
14:52 01.07.2026
13 В армията
Коментиран от #30
14:57 01.07.2026
14 Сзо
15:03 01.07.2026
15 Значи това не са военни
15:06 01.07.2026
16 фани са за палците
До коментар #4 от "Тя армията":и са нафеди
15:07 01.07.2026
17 Митко
15:07 01.07.2026
18 кочле
До коментар #11 от "Кочо":ти вържа червен конец
15:09 01.07.2026
19 Пенис
15:18 01.07.2026
20 Тя за друго и не става!
15:19 01.07.2026
21 Боруна Лом
15:20 01.07.2026
22 АНТОНИМ
15:21 01.07.2026
23 Цвете
15:22 01.07.2026
24 идиоти вън
Коментиран от #26
15:29 01.07.2026
25 Руснак
15:32 01.07.2026
26 Троан
До коментар #24 от "идиоти вън":И за пожарникари не стават. Докато се домъкнат, ще падне проливен дъжд, и те ще се окажат във наводнение със екипировка да гасят пожар.
15:37 01.07.2026
27 ВВСар
ОТКАКТО СВЯТ СВЕТУВА, В$€ МАЗНИЯТ ОТГОР€ ПЛУВА!
МАЗ€Н $и мит€,МНОГО $И МАЗ€Н!
АКО НЕ ЗНАЕТЕ ЩЕ ВИ КАЖА ,ЗАЩО митко -$€кр€тарката НА фат ма ка р.р.(нато-БКП) И "мини$тър" на О(т)БРАНАТА € ПО- ДОБРА ОТ Г€Н€РАЛ Д€$И:
ЗАЩОТО Д€$И Л И Ж € ОТПР€Д, А митко ОТПР€Д ,ОТЗАД, ОТПР€Д ,ОТЗАД......!
АКО Д€$ъ Ц€ЛУН€ НЯКЪД€,мит€то Щ€ Ц€ЛУН€ ОЩ€ ПО-НЯКЪД€!!!
мит€,ти $И И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА фат ма ка р.р.(нато-БКП),А Н€ ОНАЗИ Д€$ъ-ПУ€Т€$ъ!
15:40 01.07.2026
28 Хъм
15:40 01.07.2026
29 Пламен
15:41 01.07.2026
30 Иванов
До коментар #13 от "В армията":Тя армията е пълна с жени и редници на по 45+ и по 100 кила млади няма никъде по света няма редник на 50 години пален цирк
15:41 01.07.2026
31 Как разбра за пожарите
15:42 01.07.2026
32 БеГемот
16:06 01.07.2026
33 А ве това тоя Митко ли е ?
16:06 01.07.2026