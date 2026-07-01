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Министърът на отбраната: В армията има 22 формирования, готови да участват в гасенето на пожари

Министърът на отбраната: В армията има 22 формирования, готови да участват в гасенето на пожари

1 Юли, 2026 14:25 999 33

  • министър на отбраната-
  • формирования-
  • готовност-
  • гасене на пожари

Седем са разположени в Северна България, а 15 – в Южна България, с до 400 човека, обясни Димитър Стоянов

Министърът на отбраната: В армията има 22 формирования, готови да участват в гасенето на пожари - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В армията има 22 формирования, активно участващи в гасенето на пожари, от които седем са разположени в Северна България, а 15 – в Южна България, с до 400 човека. Това каза по време на брифинг министърът на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Министерския съвет, предават от БТА. „Ние сме в пълна готовност да окажем съдействие и да работим, както винаги досега, с МВР“, допълни Стоянов. По думите му вертолетите са оборудвани с необходимите екипажи.

Армията е готова да помага. Наличната техника, която ще бъде използвана за гасене на пожари, включва четири хеликоптера „Кугър“, два хеликоптера „Ми-17“ и един самолет „Спартан“ с новата система за гасене на пожари „Гардиън“. По думите му самолетната система все още не е изпитана в реални условия. „Надяваме се тя да покаже ефективността си тази година“, допълни министърът на отбраната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малко истински факти

    18 4 Отговор
    Пак опити за отвличане на вниманието от разбойническия бюджет и обръча от крадливите радеви олигарси , просто сте жалки бе шапкари такива.

    Коментиран от #3

    14:27 01.07.2026

  • 2 Бай Георги

    15 2 Отговор
    Г-н Министър,имаш ли готовност за смяна?

    14:29 01.07.2026

  • 3 ха ха

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "малко истински факти":

    Ще ни надуват главите за пожарите , само и само да не гледаме в кои джобове ще изтече бюджета регресивните.

    14:29 01.07.2026

  • 4 Тя армията

    14 6 Отговор
    за друго не става. Поне да гасят пожари , че да има някаква файда от тях. Тя колко армия остана. По един батальон теляци, бакари и артелчици.

    Коментиран от #16

    14:30 01.07.2026

  • 5 Иван

    14 1 Отговор
    Да предал поздрави на ЗКПЧ от благодарност народ.В скоро време ще се видим по площадите.

    14:31 01.07.2026

  • 6 Абе папагали

    13 2 Отговор
    А армията, какво допълнително получава за това от държавата, осигуряването с техника и специално облекло ли, заплатите за допълнителна работа ли, командировъчните ли

    14:31 01.07.2026

  • 7 ОСТАВКА, БЕ

    19 2 Отговор
    МОШЕНИЦИ КРАДЛИВИ!!!

    14:32 01.07.2026

  • 8 Ето ви

    9 2 Отговор
    "новина" , къртеща мивки !

    14:37 01.07.2026

  • 9 мамник

    3 3 Отговор
    Всички шофьори да си хвърлят фасовете в нивите докато земеделците не престанат да палят стърнищата и да ни тровят,нас и децата ни!!!!

    14:39 01.07.2026

  • 10 !!!?

    9 3 Отговор
    Имате и 8 самолета Ф-16 ...за гасене на пожари !!!?

    14:42 01.07.2026

  • 11 Кочо

    8 1 Отговор
    Браво! Имат по добра готовност от предходни години! Патилата ги научиха на необходимост! Ах, колко е жалко да чете стара служба, служила истинска казарма по полковете на БНА!!! Така, както е написано, звучи отначало добре - 22 формирования имат готовност! Веднага след това - до 400 души! Миналото лято областната управница на Хасково се омота в димната мъгла в Сакар и какво да каже, участват толкова горски, толкова машини, чакаме хеликоптера и Военно формирование от 15 бойци! Само като си помислиш в този район колко войска имаше и ти става смешно, ако не е трагично.

    Коментиран от #18

    14:48 01.07.2026

  • 12 Пожарите

    4 0 Отговор
    бяха проблем, когато пожарникар беше премиер, а сега премиер е военен летец и проблемите са с транспондерите на самолетите та да се екскортират от румънски, български, два турски ф16 и пресрещат от два израелски изтребители.

    14:52 01.07.2026

  • 13 В армията

    5 0 Отговор
    има всякакви формирования и нито едно,готово да участва във война,другарю стоянов.

    Коментиран от #30

    14:57 01.07.2026

  • 14 Сзо

    6 0 Отговор
    Абе армията не се ли биеха с други хора по време на война? А пожарите ги гасяха пожарникари? За един приятел питам...

    15:03 01.07.2026

  • 15 Значи това не са военни

    4 0 Отговор
    Със техника да убиват ами пожарникари

    15:06 01.07.2026

  • 16 фани са за палците

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тя армията":

    и са нафеди

    15:07 01.07.2026

  • 17 Митко

    3 0 Отговор
    пожарната и с шланг ще го уредим

    15:07 01.07.2026

  • 18 кочле

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кочо":

    ти вържа червен конец

    15:09 01.07.2026

  • 19 Пенис

    3 0 Отговор
    Тоя е злобен и некомпетентен ! Прикрива корупцията в МО!

    15:18 01.07.2026

  • 20 Тя за друго и не става!

    3 1 Отговор
    До там я докарахте, пенсионирани фуражки. МО и МВР трябва да се освободи от всички кадри, завършили образованието си преди 2000-2005 г.

    15:19 01.07.2026

  • 21 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    И СЕГА КАТО МАХНЕШ ПЕНСИОНЕРИТЕ, ЩЕ ЦЪФНЕТЕ И ВЪРЖЕТЕ

    15:20 01.07.2026

  • 22 АНТОНИМ

    1 1 Отговор
    НИЩО НЕ СТАВА ОТ ТОЗИ МИНИСТЪР. ЗАГРАДИ СЕ С НЕКОМПЕТЕНТНИ ХОРА, НАЧЕЛО С НАЧ. НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СИ КАБИНЕТ. ДЪНОООО.

    15:21 01.07.2026

  • 23 Цвете

    1 1 Отговор
    А БЕ, МАЙ СТЕ ВИЕ С ГОЛЕМИЯТ ПОЖАР ЗАРАДИ БЮДЖЕТА? КАКВО МИСЛИШ ПО ВЪПРОСА? ДО КОГА ЩЕ ИЗКАРАТЕ, ДО ЕСЕНТА НАВЕРНО. 🤷‍♀️🤔🤦‍♂️🐷🎃✈️👀

    15:22 01.07.2026

  • 24 идиоти вън

    1 1 Отговор
    То до там я докараха ншите ,,държавници" , армията ни да става само за пожарникари!!!!

    Коментиран от #26

    15:29 01.07.2026

  • 25 Руснак

    0 0 Отговор
    😅😅😅😅😅 Това звучи като виц. Вземате увеличенията, карате ги да плащат осигуровки и после ги хвърлят в огъня спасяват задниците на мрънкащите евролиберасти. Създайте звена с мрънкащите и те да гасят. Аз на мястото на военните и полицайте ще ви пратя за........... хайвер и то зелен

    15:32 01.07.2026

  • 26 Троан

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "идиоти вън":

    И за пожарникари не стават. Докато се домъкнат, ще падне проливен дъжд, и те ще се окажат във наводнение със екипировка да гасят пожар.

    15:37 01.07.2026

  • 27 ВВСар

    1 0 Отговор
    БЯХА 23, АМА ЕДНОТО ИЗГОРЯЯЯЯ.....!:))
    ОТКАКТО СВЯТ СВЕТУВА, В$€ МАЗНИЯТ ОТГОР€ ПЛУВА!
    МАЗ€Н $и мит€,МНОГО $И МАЗ€Н!
    АКО НЕ ЗНАЕТЕ ЩЕ ВИ КАЖА ,ЗАЩО митко -$€кр€тарката НА фат ма ка р.р.(нато-БКП) И "мини$тър" на О(т)БРАНАТА € ПО- ДОБРА ОТ Г€Н€РАЛ Д€$И:

    ЗАЩОТО Д€$И Л И Ж € ОТПР€Д, А митко ОТПР€Д ,ОТЗАД, ОТПР€Д ,ОТЗАД......!
    АКО Д€$ъ Ц€ЛУН€ НЯКЪД€,мит€то Щ€ Ц€ЛУН€ ОЩ€ ПО-НЯКЪД€!!!

    мит€,ти $И И$ТИН$КАТА ПЪРВА "дама" НА фат ма ка р.р.(нато-БКП),А Н€ ОНАЗИ Д€$ъ-ПУ€Т€$ъ!

    15:40 01.07.2026

  • 28 Хъм

    1 0 Отговор
    Тия тюфлеци и за това не стават.

    15:40 01.07.2026

  • 29 Пламен

    0 0 Отговор
    Половината са пенсионери като него дето за нищо не стават. Лапачка, пенсия плюс заплата

    15:41 01.07.2026

  • 30 Иванов

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "В армията":

    Тя армията е пълна с жени и редници на по 45+ и по 100 кила млади няма никъде по света няма редник на 50 години пален цирк

    15:41 01.07.2026

  • 31 Как разбра за пожарите

    0 0 Отговор
    Земи огин запали ме,направи ме пепел.Може да няма пожари.

    15:42 01.07.2026

  • 32 БеГемот

    0 0 Отговор
    Защо сглобката не може да събере повече човечета в зелените коментари ...

    16:06 01.07.2026

  • 33 А ве това тоя Митко ли е ?

    0 0 Отговор
    Дето Бойко му каза келеш.........

    16:06 01.07.2026

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