Министърът на отбраната: В армията има 22 формирования, готови да участват в гасенето на пожари

В армията има 22 формирования, активно участващи в гасенето на пожари, от които седем са разположени в Северна България, а 15 – в Южна България, с до 400 човека. Това каза по време на брифинг министърът на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Министерския съвет, предават от БТА. „Ние сме в пълна готовност да окажем съдействие и да работим, както винаги досега, с МВР“, допълни Стоянов. По думите му вертолетите са оборудвани с необходимите екипажи.

Армията е готова да помага. Наличната техника, която ще бъде използвана за гасене на пожари, включва четири хеликоптера „Кугър“, два хеликоптера „Ми-17“ и един самолет „Спартан“ с новата система за гасене на пожари „Гардиън“. По думите му самолетната система все още не е изпитана в реални условия. „Надяваме се тя да покаже ефективността си тази година“, допълни министърът на отбраната.