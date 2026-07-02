Времето днес, прогноза за четвъртък, 2 юли: Порои, гръмотевични бури и леко захлаждане

Вторият ден на юли ще донесе рязка промяна във времето и временно глътка въздух от летните жеги.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за порои и гръмотевични бури в цялата страна за четвъртък. През целия ден облачността ще бъде значителна, като се очакват интензивни валежи с летен характер, придружени от силни гръмотевични десетминутки и условия за градушки, най-вече в централните райони и по Черноморието.

Атмосферното налягане сутринта ще бъде малко по-високо от средното за месеца, но през деня ще започне да се понижава. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. В по-голямата част от страната максималните температури слабо ще се понижат спрямо предходните дни и ще варират между 30° и 35°. В София се очаква термометрите да достигнат около 30°.

Синоптиците напомнят, че тези атмосферни смущения са характерни за началото на месеца. Въпреки дъждовете в четвъртък, дългосрочната прогноза на БНТ показва, че общата сума на валежите за юли ще остане под климатичната норма, а след 10 юли страната ще навлезе в продължителен сух период с екстремни жеги до 43 градуса.